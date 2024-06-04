В статье — полный список документов, которые понадобятся для ликвидации ИП, с пояснениями по каждому из них.
Обязательные документы для ликвидации ИП
В первую очередь заполняют заявление о прекращении деятельности по форме №Р26001.
В форме есть шесть разделов. Три из них заполняет сам заявитель, три — должностные лица при необходимости.
- Данные о предпринимателе из ЕГРИП. Фамилия, имя, отчество и государственный регистрационный номер.
- Адрес электронной почты. На неё отправят подтверждение закрытия ИП.
- Номер телефона. Нужен для связи с заявителем.
- Способ подачи: МФЦ или налоговая. Заполняет не ИП, а сотрудник налоговой или МФЦ — в зависимости от того, куда подают заявление.
- Данные о том, кто засвидетельствовал подпись ИП. Заполняет только нотариус или должностное лицо, если заявление заверяют.
- Удостоверение подписи заявителя. Подписывает начальник места содержания под стражей или исправительного учреждения, если ИП — подозреваемый или осуждённый.
Важный момент: если документы о закрытии нужны в бумажном варианте, в заявлении нужно это указать. Иначе решение о закрытии придёт только в электронном виде на указанную почту.
Вот как выглядит бланк заявления по форме №Р26001.
Дополнительные документы для закрытия ИП
Заявление на ликвидацию необходимо в любом случае. Другие документы из списка ниже нужны ситуационно — если в них есть потребность.
Паспорт
Нужен, если ИП сам подаёт бумажные документы в ФНС, МФЦ или к нотариусу. Также паспорт понадобится при отправлении по почте РФ — его могут проверить при отправке письма.
Квитанция об уплате государственной пошлины
Госпошлина — 160 ₽. Её платят при подаче документов на бумаге в ИФНС. Квитанцию можно сформировать на сайте налоговой. Для этого надо заполнить такую форму.
Если отправить всё через МФЦ, нотариуса или в онлайн-формате, например через сайт ФНС, платить не надо. К тому же это быстрее: не придётся ничего распечатывать и ждать в очередях.
Справка, подтверждающая предоставление данных в СФР
ИП предоставляют в Социальный фонд России данные по работникам. Затем СФР сам направляет данные о страхователе в налоговую. Но тут есть нюанс: если ФНС не получит данные от СФР в установленные сроки, в ликвидации ИП откажут. При желании можно подстраховаться и сразу приложить справку — её выдают в отделении СФР.
Доверенность или её копия
Если документы подаёт представитель, нужна нотариально заверенная доверенность от ИП. Подойдёт и заверенная копия доверенности, в которой прописаны полномочия.
Куда подать документы
Закрывать ИП необходимо через налоговую: лично или дистанционно.
Лично
1. В регистрирующую налоговую. Это отделение, которое занимается регистрацией и ликвидацией ИП.
2. В МФЦ. Подойдёт не каждый центр, функционал у отделений отличается. Надо, чтобы в выбранном центре принимали заявления на закрытие ИП. Уточнить это стоит заранее.
Дистанционно
- Через сайт налоговой. Авторизоваться можно через «Госуслуги», по электронной подписи или по электронной почте. Документы загружают в онлайн-формате и подписывают квалифицированной электронной подписью (КЭП). Её получают на токене или выпускают через приложения «Госключ», «Подпись для бизнеса» или «Моя подпись».
- По почте с объявленной ценностью и описью вложения. Важно нотариально заверить подпись ИП в заявлении на закрытие ИП.
- Через нотариуса. К нему надо лично прийти с бумажным заявлением на ликвидацию. После этого нотариус сам подпишет документы усиленной КЭП и отправит их в онлайн-формате в налоговую.
- Через представителя. Он может действовать по нотариально удостоверенной доверенности и подавать документы удобным способом: в налоговую, в МФЦ или по почте. В этом случае подпись ИП также должна быть заверена нотариально.
Что делать после подачи документов
После подачи документов налоговая выдаст расписку в получении. Если пакет отправлен онлайн, уведомление придёт в электронном виде.
На рассмотрение у ФНС есть пять рабочих дней. На шестой день можно получить лист записи ЕГРИП, подтверждающий ликвидацию ИП.
По умолчанию итоговые документы отправляют на электронную почту, указанную в заявлении. Бумажный вариант выдадут, только если предприниматель отметил это при подаче. Получить документы может сам ИП или его представитель.
Нужно подать отчётность по соответствующей системе налогообложения в налоговую, а также заплатить налоги и взносы, рассчитанные на дату ликвидации. Вид и форма закрывающей декларации зависят от системы налогообложения.
Например, ИП на УСН сдают декларацию по итогам налогового периода, а на ОСНО по НДС сдают декларации за каждый квартал.