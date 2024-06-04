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Ликвидация ИП
Ликвидация ИП

Документы для закрытия ИП

Чтобы закрыть ИП, нужно подготовить комплект документов. Точка Банк разберёт, какие из них обязательны, а какие понадобятся только в отдельных случаях.

17.02.2026
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В статье — полный список документов, которые понадобятся для ликвидации ИП, с пояснениями по каждому из них.

Коротко
Для закрытия ИП обязателен только один документ — заявление по форме №Р26001. Остальные зависят от того, как именно предприниматель подаёт документы.
Паспорт нужен при личном визите в налоговую, МФЦ, к нотариусу или при отправке почтой. Квитанция об уплате госпошлины — только при подаче лично в налоговую. Доверенность — если документы подаёт представитель.
Если у ИП есть сотрудники, можно приложить справку из СФР о передаче сведений. Она не обязательна — налоговая запросит данные сама, — но снижает риск отказа в ликвидации.

Обязательные документы для ликвидации ИП

В первую очередь заполняют заявление о прекращении деятельности по форме №Р26001. 

В форме есть шесть разделов. Три из них заполняет сам заявитель, три — должностные лица при необходимости.

  1. Данные о предпринимателе из ЕГРИП. Фамилия, имя, отчество и государственный регистрационный номер. 
  2. Адрес электронной почты. На неё отправят подтверждение закрытия ИП. 
  3. Номер телефона. Нужен для связи с заявителем.
  4. Способ подачи: МФЦ или налоговая. Заполняет не ИП, а сотрудник налоговой или МФЦ — в зависимости от того, куда подают заявление. 
  5. Данные о том, кто засвидетельствовал подпись ИП. Заполняет только нотариус или должностное лицо, если заявление заверяют. 
  6. Удостоверение подписи заявителя. Подписывает начальник места содержания под стражей или исправительного учреждения, если ИП — подозреваемый или осуждённый. 

Важный момент: если документы о закрытии нужны в бумажном варианте, в заявлении нужно это указать. Иначе решение о закрытии придёт только в электронном виде на указанную почту.

Инструкция, как заполнить заявление на закрытие ИП

Вот как выглядит бланк заявления по форме №Р26001.

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Дополнительные документы для закрытия ИП

Заявление на ликвидацию необходимо в любом случае. Другие документы из списка ниже нужны ситуационно — если в них есть потребность. 

Паспорт

Нужен, если ИП сам подаёт бумажные документы в ФНС, МФЦ или к нотариусу. Также паспорт понадобится при отправлении по почте РФ — его могут проверить при отправке письма. 

Квитанция об уплате государственной пошлины

Госпошлина — 160 ₽. Её платят при подаче документов на бумаге в ИФНС. Квитанцию можно сформировать на сайте налоговой. Для этого надо заполнить такую форму.

Если отправить всё через МФЦ, нотариуса или в онлайн-формате, например через сайт ФНС, платить не надо. К тому же это быстрее: не придётся ничего распечатывать и ждать в очередях.

Госпошлина за закрытие ИП

Справка, подтверждающая предоставление данных в СФР

ИП предоставляют в Социальный фонд России данные по работникам. Затем СФР сам направляет данные о страхователе в налоговую. Но тут есть нюанс: если ФНС не получит данные от СФР в установленные сроки, в ликвидации ИП откажут. При желании можно подстраховаться и сразу приложить справку — её выдают в отделении СФР. 

Доверенность или её копия

Если документы подаёт представитель, нужна нотариально заверенная доверенность от ИП. Подойдёт и заверенная копия доверенности, в которой прописаны полномочия.

ПРИМЕР
Иван принимает решение закрыть ИП. Если он подаст заявление онлайн на сайте налоговой, процесс закрытия пройдёт в онлайн‑формате. А если захочет обратиться к специалистам офлайн, надо будет распечатать заявление, уплатить госпошлину, взять паспорт и прийти в отделение.

Куда подать документы

Закрывать ИП необходимо через налоговую: лично или дистанционно.

Как закрыть ИП: инструкция

Лично

1. В регистрирующую налоговую. Это отделение, которое занимается регистрацией и ликвидацией ИП.

2. В МФЦ. Подойдёт не каждый центр, функционал у отделений отличается. Надо, чтобы в выбранном центре принимали заявления на закрытие ИП. Уточнить это стоит заранее.

Важно, чтобы МФЦ и регистрирующая налоговая были в одном регионе. Если ИП регистрировали в Свердловской области, то и закрывать его надо там же. А значит, документы надо подавать в МФЦ Свердловской области.

Наталья Банноваэксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

Дистанционно 

  1. Через сайт налоговой. Авторизоваться можно через «Госуслуги», по электронной подписи или по электронной почте. Документы загружают в онлайн-формате и подписывают квалифицированной электронной подписью (КЭП). Её получают на токене или выпускают через приложения «Госключ», «Подпись для бизнеса» или «Моя подпись».
  2. По почте с объявленной ценностью и описью вложения. Важно нотариально заверить подпись ИП в заявлении на закрытие ИП. 
  3. Через нотариуса. К нему надо лично прийти с бумажным заявлением на ликвидацию. После этого нотариус сам подпишет документы усиленной КЭП и отправит их в онлайн-формате в налоговую. 
  4. Через представителя. Он может действовать по нотариально удостоверенной доверенности и подавать документы удобным способом: в налоговую, в МФЦ или по почте. В этом случае подпись ИП также должна быть заверена нотариально. 

При закрытии ИП нужно позаботиться об уплате налогов и страховых взносов. Ликвидация не освобождает от их уплаты, долг переходит на физическое лицо. Поэтому заранее посчитайте и уплатите в бюджет всё, что нужно.


Для клиентов Точка Банк мы можем подготовить закрывающую декларацию по УСН, квитанции на оплату налога УСН и страховых взносов, КУДиР. Воспользоваться услугой могут ИП без сотрудников, которые не платят НДС и работают на УСН «Доходы» или совмещают УСН «Доходы» с патентом. Этот функционал доступен в интернет‑банке.

Наталья Банноваэксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

Что делать после подачи документов

После подачи документов налоговая выдаст расписку в получении. Если пакет отправлен онлайн, уведомление придёт в электронном виде.

На рассмотрение у ФНС есть пять рабочих дней. На шестой день можно получить лист записи ЕГРИП, подтверждающий ликвидацию ИП.

Срок закрытия ИП

По умолчанию итоговые документы отправляют на электронную почту, указанную в заявлении. Бумажный вариант выдадут, только если предприниматель отметил это при подаче. Получить документы может сам ИП или его представитель.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Иногда ФНС присылает уведомление об отказе в ликвидации. Это может быть связано с предоставлением неполного пакета документов. Например, если ИП не приложил квитанцию, ошибся при заполнении заявления или не заверил подпись у нотариуса, когда это было необходимо.

Нужно подать отчётность по соответствующей системе налогообложения в налоговую, а также заплатить налоги и взносы, рассчитанные на дату ликвидации. Вид и форма закрывающей декларации зависят от системы налогообложения.

Страховые взносы после закрытия ИП

Например, ИП на УСН сдают декларацию по итогам налогового периода, а на ОСНО по НДС сдают декларации за каждый квартал.

Вопросы по теме

Надо ли хранить документы, если закрыл ИП?

Лист записи ЕГРИП можно сохранить для того, чтобы при необходимости подтвердить ликвидацию. 

Но есть и другие документы ИП, которые надо хранить даже после закрытия:


— КУДиР — пять лет.


— Налоговые декларации и счета-фактуры — пять лет. Декларации за периоды до 2002 года включительно хранятся 75 лет.


— Документы по страховым взносам (ОМС, ОПС, ВНиМ) — шесть лет.


— Кассовые документы — пять лет после отчётного года.


— Кадровые документы, документы по зарплате и выплате пособий (при отсутствии лицевых счетов) — 50 лет, а оформленные до 2003 года — 75 лет.

Как закрыть ИП на патенте?

ИП на ПСН предоставляет те же документы, что и на других системах налогообложения. Но если патент выдан на более продолжительный срок, чем действует ИП, налоговая автоматически закроет патент и пересчитает его стоимость.


Расчёт будет производиться пропорционально дням существования ИП, но не менее одного месяца. Если патент был полностью оплачен, то образуется переплата. Её можно вернуть или направить в счёт уплаты других налогов/взносов, если нет других задолженностей перед бюджетом.

Как закрыть ИП в другом регионе?

Список документов для ликвидации ИП не меняется. Подойдёт любой способ подачи, не требующий личного присутствия. Закрывать ИП в другом регионе можно:


― Дистанционно через сайт ФНС с помощью КЭП.


― Через нотариуса.


― Почтовым отправлением.


― Через представителя, если он находится в регионе регистрирующего органа и у него есть доверенность. Важно: подпись на заявлении ставит сам ИП и заверяет её у нотариуса.

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Документы для закрытия ИП в 2026 году — Точка Банк