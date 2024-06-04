Документы для закрытия ИП

Коротко

Паспорт нужен при личном визите в налоговую, МФЦ, к нотариусу или при отправке почтой. Квитанция об уплате госпошлины — только при подаче лично в налоговую. Доверенность — если документы подаёт представитель.

Если у ИП есть сотрудники, можно приложить справку из СФР о передаче сведений. Она не обязательна — налоговая запросит данные сама, — но снижает риск отказа в ликвидации.

Для закрытия ИП обязателен только один документ — заявление по форме №Р26001. Остальные зависят от того, как именно предприниматель подаёт документы.