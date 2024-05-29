Коротко

Кроме госпошлины, не забудьте про налоги и страховые взносы. Их нужно уплатить после закрытия ИП, иначе долги перейдут на вас как на физлицо.

Госпошлина за закрытие ИП — 160 ₽, но платить её нужно не всегда. Если подаёте документы в бумажном виде прямо в налоговой или отправляете по почте, пошлина обязательна. А при подаче через сайт ФНС, МФЦ или нотариуса платить её не надо.