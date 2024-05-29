Можно заплатить госпошлину и ликвидировать ИП, а можно не платить пошлину и тоже ликвидировать ИП. Оба способа законны. В статье разберём, как это работает.
Размер госпошлины
Госпошлина за закрытие ИП составляет 160 ₽.
Уплата госпошлины за закрытие ИП необходима, если документы подают лично или через представителя на бумаге. А именно:
- Напрямую в регистрирующую ФНС.
- По почте.
Если вы не знаете свою регистрирующую ФНС, можете определить её с помощью сервиса налоговой. Для автоматического определения кода инспекции достаточно ввести свой адрес по прописке. Воспользоваться сервисом можно бесплатно.
Важный момент: обращение не в ту инспекцию приведёт к отказу в ликвидации ИП. А налоги и страховые взносы в таком случае продолжат начисляться.
Когда можно не платить госпошлину
Если документы отправляют в налоговую в электронном формате, платить ничего не придётся.
Госпошлина за ликвидацию ИП не уплачивается, если предприниматель направил в регистрирующий орган документы:
- Онлайн через сайт ФНС в форме электронных документов.
- Через МФЦ.
- Через нотариуса.
У каждого из этих способов есть свои особенности. Например, при подаче через сайт ФНС надо подписать документы усиленной КЭП. Она может быть на токене предпринимателя либо в приложении «Госключ», «Подпись для бизнеса» или «Моя подпись».
Подавать документы на закрытие могут и сами предприниматели, и их доверенные лица. Если документы подаёт ваш представитель, он может делать это только по нотариально удостоверенной доверенности. Причём подпись ИП в заявлении на ликвидацию тоже должна быть заверена у нотариуса.
Куда платить пошлину
Простой и безопасный способ — уплатить пошлину прямо на сайте ФНС. После того как выберете тип плательщика ИП и раздел с госпошлиной, укажите:
Вид платежа: Государственная пошлина за регистрацию ИП.
Наименование платежа: Государственная пошлина за регистрацию прекращения ФЛ деятельности в качестве ИП (160 руб.).
Некоторые данные подтянутся сами — например КБК. А часть данных нужно будет заполнить самостоятельно после нажатия кнопки «Далее»:
- Адрес регистрации.
- ФИО плательщика.
- ИНН.
Заплатить можно не только за себя, но и за другого человека. Для этого нужно поставить галочку рядом с пунктом «Хочу уплатить за иное лицо». После этого:
- Выбрать категорию ИП.
- Указать его ФИО и ИНН.
После внесения всей информации сервис формирует квитанцию. Налогоплательщик может скачать её и уплатить 160 ₽ в банке. Или сделать это прямо на сайте налоговой.
В квитанции указывают такую информацию:
- ФИО.
- ИНН.
- Банк получателя.
- Получатель.
- КБК.
- Адрес.
- Сумма.
- БИК.
- Номера счетов.
- ИНН.
- КПП.
- ОКТМО.
Выглядит квитанция вот так.
Есть ли другие расходы при закрытии ИП
Государственная пошлина — не единственная трата при ликвидации ИП. Важно закрыть все долги ИП в установленный срок после ликвидации статуса, иначе они перейдут на физическое лицо.
Перед закрытием посчитайте, сколько должны по налогам и взносам, соберите информацию по всем долгам. Если не планируете заниматься расчётами сами, заложите также расходы на бухгалтера.