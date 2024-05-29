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Ликвидация ИП
Ликвидация ИП

Госпошлина за закрытие ИП

Точка Банк расскажет, во сколько обойдётся закрытие ИП, куда нужно внести деньги и можно ли закрыть ИП бесплатно.

06.02.2026
5478
5478

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Авторы

Можно заплатить госпошлину и ликвидировать ИП, а можно не платить пошлину и тоже ликвидировать ИП. Оба способа законны. В статье разберём, как это работает.

Коротко
Госпошлина за закрытие ИП — 160 ₽, но платить её нужно не всегда. Если подаёте документы в бумажном виде прямо в налоговой или отправляете по почте, пошлина обязательна. А при подаче через сайт ФНС, МФЦ или нотариуса платить её не надо.
Кроме госпошлины, не забудьте про налоги и страховые взносы. Их нужно уплатить после закрытия ИП, иначе долги перейдут на вас как на физлицо.

Размер госпошлины 

Госпошлина за закрытие ИП составляет 160 ₽. 

Уплата госпошлины за закрытие ИП необходима, если документы подают лично или через представителя на бумаге. А именно:

  • Напрямую в регистрирующую ФНС.
  • По почте. 

Если вы не знаете свою регистрирующую ФНС, можете определить её с помощью сервиса налоговой. Для автоматического определения кода инспекции достаточно ввести свой адрес по прописке. Воспользоваться сервисом можно бесплатно. 

Важный момент: обращение не в ту инспекцию приведёт к отказу в ликвидации ИП. А налоги и страховые взносы в таком случае продолжат начисляться.

Как закрыть ИП: инструкция

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Когда можно не платить госпошлину

Если документы отправляют в налоговую в электронном формате, платить ничего не придётся. 

Госпошлина за ликвидацию ИП не уплачивается, если предприниматель направил в регистрирующий орган документы: 

  • Онлайн через сайт ФНС в форме электронных документов.
  • Через МФЦ.
  • Через нотариуса. 

У каждого из этих способов есть свои особенности. Например, при подаче через сайт ФНС надо подписать документы усиленной КЭП. Она может быть на токене предпринимателя либо в приложении «Госключ», «Подпись для бизнеса» или «Моя подпись». 

Подавать документы на закрытие могут и сами предприниматели, и их доверенные лица. Если документы подаёт ваш представитель, он может делать это только по нотариально удостоверенной доверенности. Причём подпись ИП в заявлении на ликвидацию тоже должна быть заверена у нотариуса.

Куда платить пошлину

Простой и безопасный способ — уплатить пошлину прямо на сайте ФНС. После того как выберете тип плательщика ИП и раздел с госпошлиной, укажите:

Вид платежа: Государственная пошлина за регистрацию ИП.

Наименование платежа: Государственная пошлина за регистрацию прекращения ФЛ деятельности в качестве ИП (160 руб.).

Форма выбора вида и суммы платежа для уплаты государственной пошлины за регистрацию прекращения деятельности ИП

Некоторые данные подтянутся сами — например КБК. А часть данных нужно будет заполнить самостоятельно после нажатия кнопки «Далее»:

  • Адрес регистрации.
  • ФИО плательщика.
  • ИНН.

Заплатить можно не только за себя, но и за другого человека. Для этого нужно поставить галочку рядом с пунктом «Хочу уплатить за иное лицо». После этого: 

  • Выбрать категорию ИП.
  • Указать его ФИО и ИНН.
Раздел формы с данными плательщика: ФИО, ИНН и признак оплаты за другое лицо

После внесения всей информации сервис формирует квитанцию. Налогоплательщик может скачать её и уплатить 160 ₽ в банке. Или сделать это прямо на сайте налоговой.

В квитанции указывают такую информацию: 

  • ФИО.
  • ИНН.
  • Банк получателя.
  • Получатель.
  • КБК.
  • Адрес.
  • Сумма.
  • БИК.
  • Номера счетов.
  • ИНН.
  • КПП.
  • ОКТМО.

Выглядит квитанция вот так.

Раздел формы с данными лица, за которое уплачивается государственная пошлина при закрытии ИП

Есть ли другие расходы при закрытии ИП

Государственная пошлина — не единственная трата при ликвидации ИП. Важно закрыть все долги ИП в установленный срок после ликвидации статуса, иначе они перейдут на физическое лицо.

Из отчётности понадобится закрывающая декларация. Её вид и форма зависят от выбранной системы налогообложения. Например, на УСН сдают одну декларацию за год, если не работали с НДС, а на ОСНО — минимум две: по НДФЛ и по НДС. Причём по НДС декларации сдают ежеквартально.


Сумма налогов и сроки их уплаты также зависят от системы налогообложения. Также помимо налогов предприниматель обязан уплатить страховые взносы за себя — их нужно перечислить в течение 15 дней после ликвидации ИП.

Наталья Банноваэксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

Перед закрытием посчитайте, сколько должны по налогам и взносам, соберите информацию по всем долгам. Если не планируете заниматься расчётами сами, заложите также расходы на бухгалтера.

Вопросы по теме

Какие документы нужны для ликвидации ИП?

Вот перечень документов, которые необходимо предоставить в ФНС:


Заявление на ликвидацию.


― Паспорт при личном обращении.


― Квитанция, если уплачивали госпошлину.


― Нотариально заверенная доверенность от ИП или её нотариально заверенная копия, если документы подаёт представитель.


Налоговая примет документы, а взамен выдаст расписку о том, что получила их.

Как проверить, что ИП закрыли?

Проверить это можно в сервисе ФНС по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.


1. Введите ФИО предпринимателя или укажите его ИНН.


2. Выберите регион, в котором он зарегистрирован. 


В ответ сервис выдаст всю актуальную информацию о статусе ИП и дату прекращения деятельности.


Обычно данные появляются там на шестой рабочий день после подачи документов.

Может ли налоговая ликвидировать ИП?

Да. Налоговая может ликвидировать ИП без участия суда. Например, если ИП уже 15 месяцев не подавал в налоговую отчётность и затянул с уплатой налогов и взносов. Если ИП признают банкротом, его тоже принудительно ликвидируют. Также суд может вынести решение о ликвидации на основании заявления прокурора или налоговой.


Кроме того, если у ИП-иностранца истечёт срок или будет аннулирован документ, разрешающий находиться в РФ, его также ликвидируют. Чтобы избежать ликвидации, надо получить и предоставить в ФНС новое разрешение.

Можно ли пользоваться расчётным счётом после закрытия ИП?

Нет, после прекращения деятельности пользоваться расчётным счётом нельзя. Это связано с тем, что ИП открывает расчётный счёт именно для операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Физические лица для своих операций используют только текущие счета.

Я закрыл ИП. Можно ли открыть его снова?

Да, по общему правилу открыть новое ИП можно после того, как информация о закрытии предыдущего появится в ЕГРИП.

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Госпошлина за закрытие ИП: размер в 2026 году, как уплатить — Точка Банк