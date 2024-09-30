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Ликвидация ИП
Ликвидация ИП

Как закрыть ИП в МФЦ?

Иногда приходится закрыть ИП. Причины бывают разными: бизнес оказался нерентабельным, меняется сфера деятельности, возникает необходимость открыть ООО. Вне зависимости от причины важно ликвидировать ИП правильно и без долгов, чтобы в будущем не возникло проблем. 


30.09.2024
5526
5526

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Есть несколько способов прекратить работу ИП. В этой статье расскажем, можно ли закрыть ИП через МФЦ и как это сделать. Расскажем о плюсах и минусах, возможных причинах отказа и дадим пошаговую инструкцию как через МФЦ закрыть ИП.

Инструкция: как через МФЦ закрыть ИП 

Подать документы в МФЦ несложно - это один из наиболее удобных способов для личной подачи заявления. Небольшая подготовка поможет сэкономить время и силы. 

Выберете отделение 

В России много отделений МФЦ, но не в каждом из них можно закрыть ИП.

Наталья Баннова, эксперт по ликвидации ИП

Нужно выбрать отделение в том регионе, где находится его регистрирующая налоговая. Она определяется по прописке ИП. Посмотреть её можно в выписке ЕГРИП в разделе «Сведения о регистрирующем органе по месту жительства индивидуального предпринимателя» или на сайте налоговой. 

Если предприниматель с момента регистрации ИП не менял прописку, то регистрирующая налоговая будет совпадать с той, в которой ИП было изначально зарегистрировано.

Кроме того, закрыть ИП в МФЦ можно только в отделении, которое принимает документы на ликвидацию. Я рекомендую заранее позвонить в выбранный филиал, уточнить детали и записаться на удобное время.

Подготовьте и сдайте документы 

В МФЦ надо принести документы для закрытия ИП

  • Заполненное заявление на ликвидацию ИП. Важно: подписать его надо в отделении МФЦ, в присутствии сотрудника.
  • Паспорт. При личном обращении.
  • Нотариально заверенная доверенность на представителя. При обращении в МФЦ через доверенное лицо. 
  • Квитанция. При подаче документов на бумаге платят госпошлину. Обычно в МФЦ платить её не надо, но лучше уточнить заранее. 
  • Справка из СФР о подаче отчётности по сотрудникам. Необязательна, но если есть возможность, лучше её взять.

Сотрудник проверит документы, примет их и выдаст расписку о приёме.

Дождитесь решения ФНС

Уведомление о прекращении деятельности приходит на электронную почту. Если документ нужен на бумаге, пометку об этом надо изначально сделать в заявлении.

В редких случаях налоговая может ответить отказом. Обычно это связано с неправильной подачей документов. Например, если при заполнении заявления ИП допустил ошибку или не приложил какой-то документ. 

Плюсы и минусы закрытия ИП через МФЦ 

Закрытие ИП через МФЦ - не самый распространённый способ, потому что у него есть свои особенности. Но при этом, он один из самых удобных для личной подачи документов. 

Плюсы

  1. Есть много отделений, в которых можно подать документы на ликвидацию. Главное, чтобы отделение было в том же регионе, где находится регистрирующая ФНС предпринимателя. Также важно, чтобы она принимала документы на госрегистрацию.
  2. В большинстве случаев не нужна госпошлина за ликвидацию ИП. Предприниматель приносит заявление на бумаге, но ФНС получает его в электронном виде. Поэтому платить не приходится. 
  3. Если ИП живёт не по месту регистрации, он может отправить в МФЦ своего представителя с доверенностью.

Минусы 

  1. Сотрудники МФЦ не обязаны проверять правильность заполнения документов и могут не знать всех нюансов. При этом, если в заявлении будет ошибка, ФНС может отказать в ликвидации. 
  2. При отправлении документов через представителя, надо оформить доверенность. Её делает нотариус. Услуга может стоить 3 000 - 5 000 рублей.

Могут ли ИП отказать в ликвидации? Причины. 

Если ФНС отказывает в ликвидации, она указывает причину отказа. После исправления ситуации можно снова подать документы. 

Все основания об отказе перечислены в законе о государственной регистрации. Вот несколько распространённых причин. 

  1. Поданы не все документы. Например нет квитанции об оплате госпошлины, когда она необходима.
  2. Документы поданы не в ту налоговую. Именно поэтому нужно заранее посмотреть, какая налоговая занимается государственной регистрацией по ИП
  3. Документы не заверены нотариально, в случае если это необходимо. Например, документы подает представитель по нотариальной доверенности, но само заявление на закрытие нотариально не заверено. 
  4. Документы подписаны неуполномоченным лицом. Например, представителем, у которого нет нотариальной доверенности. 
  5. Не представлен документ, подтверждающий предоставление в СФР сведений о сотрудниках. Такой документ не обязателен, налоговая запрашивает его самостоятельно по межведомственному каналу, но если фонд не ответит, то налоговая вынесет отказ в ликвидации
  6. Документы поданы не по утвержденной форме или с ее нарушением. Форма заявления на ликвидацию ИП форма N Р26001 утверждена Приказом ФНС.

Когда ИП считается закрытым? 

Если предприниматель подал документы на закрытие, ещё нельзя считать что ИП ликвидировано. Оно считается закрытым только после внесения данных о ликвидации в ЕГРИП. 

Предприниматель получает на электронную почту, которую указал в заявлении на ликвидацию: 

  • лист записи ЕГРИП,
  • уведомление о снятии с учета в качестве ИП. 

Если в заявлении поставить галочку, что документы нужны в бумажном виде, то получить лист записи можно будет в МФЦ.

Ожидаемая дата получения результата указывается в расписке МФЦ о приеме документов. Обычно это шестой день после подачи, но сроки могут увеличиться из-за времени на пересылку документов.

В Точке можно упростить процесс ликвидации: заполните заявление с помощью нашего конструктора. Это бесплатно и поможет сэкономить время.

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Как закрыть ИП в МФЦ, инструкция по ликвидации ИП через МФЦ – Банк Точка