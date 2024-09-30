Как закрыть ИП в МФЦ?

Есть несколько способов прекратить работу ИП. В этой статье расскажем, можно ли закрыть ИП через МФЦ и как это сделать. Расскажем о плюсах и минусах, возможных причинах отказа и дадим пошаговую инструкцию как через МФЦ закрыть ИП.

Инструкция: как через МФЦ закрыть ИП

Подать документы в МФЦ несложно - это один из наиболее удобных способов для личной подачи заявления. Небольшая подготовка поможет сэкономить время и силы.

Выберете отделение

В России много отделений МФЦ, но не в каждом из них можно закрыть ИП.

Наталья Баннова, эксперт по ликвидации ИП Нужно выбрать отделение в том регионе, где находится его регистрирующая налоговая. Она определяется по прописке ИП. Посмотреть её можно в выписке ЕГРИП в разделе «Сведения о регистрирующем органе по месту жительства индивидуального предпринимателя» или на сайте налоговой. Если предприниматель с момента регистрации ИП не менял прописку, то регистрирующая налоговая будет совпадать с той, в которой ИП было изначально зарегистрировано. Кроме того, закрыть ИП в МФЦ можно только в отделении, которое принимает документы на ликвидацию. Я рекомендую заранее позвонить в выбранный филиал, уточнить детали и записаться на удобное время.

Подготовьте и сдайте документы

В МФЦ надо принести документы для закрытия ИП.

Заполненное заявление на ликвидацию ИП. Важно: подписать его надо в отделении МФЦ, в присутствии сотрудника.

Важно: подписать его надо в отделении МФЦ, в присутствии сотрудника. Паспорт. При личном обращении.

При личном обращении. Нотариально заверенная доверенность на представителя. При обращении в МФЦ через доверенное лицо.

При обращении в МФЦ через доверенное лицо. Квитанция. При подаче документов на бумаге платят госпошлину. Обычно в МФЦ платить её не надо, но лучше уточнить заранее.

При подаче документов на бумаге платят госпошлину. Обычно в МФЦ платить её не надо, но лучше уточнить заранее. Справка из СФР о подаче отчётности по сотрудникам. Необязательна, но если есть возможность, лучше её взять.

Сотрудник проверит документы, примет их и выдаст расписку о приёме.

Дождитесь решения ФНС

Уведомление о прекращении деятельности приходит на электронную почту. Если документ нужен на бумаге, пометку об этом надо изначально сделать в заявлении.

В редких случаях налоговая может ответить отказом. Обычно это связано с неправильной подачей документов. Например, если при заполнении заявления ИП допустил ошибку или не приложил какой-то документ.

Плюсы и минусы закрытия ИП через МФЦ

Закрытие ИП через МФЦ - не самый распространённый способ, потому что у него есть свои особенности. Но при этом, он один из самых удобных для личной подачи документов.

Плюсы

Есть много отделений, в которых можно подать документы на ликвидацию. Главное, чтобы отделение было в том же регионе, где находится регистрирующая ФНС предпринимателя. Также важно, чтобы она принимала документы на госрегистрацию. В большинстве случаев не нужна госпошлина за ликвидацию ИП. Предприниматель приносит заявление на бумаге, но ФНС получает его в электронном виде. Поэтому платить не приходится. Если ИП живёт не по месту регистрации, он может отправить в МФЦ своего представителя с доверенностью.

Минусы

Сотрудники МФЦ не обязаны проверять правильность заполнения документов и могут не знать всех нюансов. При этом, если в заявлении будет ошибка, ФНС может отказать в ликвидации. При отправлении документов через представителя, надо оформить доверенность. Её делает нотариус. Услуга может стоить 3 000 - 5 000 рублей.

Могут ли ИП отказать в ликвидации? Причины.

Если ФНС отказывает в ликвидации, она указывает причину отказа. После исправления ситуации можно снова подать документы.

Все основания об отказе перечислены в законе о государственной регистрации. Вот несколько распространённых причин.

Поданы не все документы. Например нет квитанции об оплате госпошлины, когда она необходима. Документы поданы не в ту налоговую. Именно поэтому нужно заранее посмотреть, какая налоговая занимается государственной регистрацией по ИП Документы не заверены нотариально, в случае если это необходимо. Например, документы подает представитель по нотариальной доверенности, но само заявление на закрытие нотариально не заверено. Документы подписаны неуполномоченным лицом. Например, представителем, у которого нет нотариальной доверенности. Не представлен документ, подтверждающий предоставление в СФР сведений о сотрудниках. Такой документ не обязателен, налоговая запрашивает его самостоятельно по межведомственному каналу, но если фонд не ответит, то налоговая вынесет отказ в ликвидации Документы поданы не по утвержденной форме или с ее нарушением. Форма заявления на ликвидацию ИП форма N Р26001 утверждена Приказом ФНС.

Когда ИП считается закрытым?

Если предприниматель подал документы на закрытие, ещё нельзя считать что ИП ликвидировано. Оно считается закрытым только после внесения данных о ликвидации в ЕГРИП.

Предприниматель получает на электронную почту, которую указал в заявлении на ликвидацию:

лист записи ЕГРИП,

уведомление о снятии с учета в качестве ИП.

Если в заявлении поставить галочку, что документы нужны в бумажном виде, то получить лист записи можно будет в МФЦ.

Ожидаемая дата получения результата указывается в расписке МФЦ о приеме документов. Обычно это шестой день после подачи, но сроки могут увеличиться из-за времени на пересылку документов.