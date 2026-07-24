Льготный режим проверок ЭТрН до 1 марта 2027 года

Президент Владимир Путин поручил МВД России и Ространснадзору ввести льготный режим проверок электронных транспортных накладных (ЭТрН). Он будет действовать до 1 марта 2027 года включительно.

Если у водителя не будет ЭТрН, но он предъявит бумажную транспортную накладную, инспектор сможет ограничиться устным замечанием. Штрафовать за отсутствие электронной накладной в этом случае не будут.