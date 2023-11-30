Маркировка товаров на Wildberries

В этой статье разбираемся, что такое маркировка, где продавцам её брать и что будет, если не клеить эту этикетку на свои товары. Спойлер: вас оштрафуют, а непроданную партию придётся забрать со склада маркетплейса.

Коротко Код создают в личном кабинете «Честного знака» и наклеивают рядом с бар-кодом Wildberries. После продажи товара его выводят из оборота в течение трёх дней.

Чтобы продавать товары на Wildberries, их нужно промаркировать кодом «Честный знак». Он защищает покупателей от подделок, а продавцов — от штрафов и блокировок.

Что такое маркировка

Маркировка «Честный знак» — это индивидуальный знак, который наносится на упаковку в виде QR-кода. Так государство отслеживает движение товара от производителя к покупателю.



Государственные коды обязательны для товаров на маркетплейсе Wildberries с момента, когда в силу вступило Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 №1956. В будущем они понадобятся для всего, что можно купить на российском рынке.

Маркировка товара и бар-код: в чём разница

На заказах с Wildberries могут быть две наклейки — маркировка товара и бар-код. Давайте разбираться, как их отличить.

Бар-код Wildberries

Фото: seller wildberries

Это штрихкод или QR-код, которые помогают идентифицировать товар в системе маркетплейса. Сотрудники склада и пункта выдачи сканируют его и понимают, что за предмет перед ними. Это ускоряет работу: без бар-кода покупатели ждали бы свои заказы месяцами.

А ещё без бар-кода товары бы терялись и путались чаще. Сейчас работник сразу понимает, что в коробке синяя юбка с рюшами размера М, а не красный кожаный ежедневник. Ему не надо вскрывать упаковку, поэтому заказ доберётся до покупателя целым.

Почему бар-кодов два вида? Штрихкоды часто повреждаются при транспортировке, после чего их не получается считать. А QR-коды можно распознать даже при повреждении в 30%, так как информация на них дублируется несколько раз. Поэтому Wildberries постепенно переходит на этот тип бар-кодов.

При сканировании и той и другой маркировки Wildberries видно:

Название товара или артикул.

Бренд, его страну и адрес.

Поставщика и его адрес.

Дату изготовления.

Состав.

Цвет.

Размер при наличии.

Сведения о гарантии, если есть.

Знак EAC для товаров, произведенных для продажи на территории Таможенного союза.

Селлер генерирует цифровой бар-код в личном кабинете на Wildberries, потом создаёт штрихкод в стороннем сервисе, печатает его и наклеивает на товар. Если продавец не произвёл товар, а купил его у поставщика для перепродажи, на упаковке может уже быть штрихкод или QR-код. В этом случае всё равно нужно наклеить рядом бар-код Wildberries.

Фото: seller wildberries

Маркировка «Честный знак»

Двухмерный код Data Matrix гарантирует подлинность и качество, а также позволяет государству отслеживать все маркированные товары.

Визуально он напоминает QR-код, но имеет повышенную степень защиты. В QR-код производители и продавцы могут внести любые данные, в том числе рекомендации по использованию и ссылки на соцсети.

В код Data Matrix входит строгий перечень информации: атрибуты товара, глобальный номер предмета торговли GTIN, индивидуальный серийный номер, код товара по ТН ВЭД и криптохвост для проверки подлинности товара.

Коды Data Matrix ещё называют КИЗ — контрольно-идентификационные знаки.

Благодаря «Честному знаку» можно проследить маршрут товара от фабрики до розничного магазина, потому что он сканируется на всех этапах.

На товар для продажи на маркетплейсе нужно клеить оба кода: и бар-код Wildberries, и маркировку «Честный знак». Так, чтобы они друг на друга не наслаивались и чётко сканировались. Иначе товар может потеряться, а селлер получит штраф за отсутствие маркировки до 10 000 ₽ для должностных лиц и до 300 000 ₽ для юридических лиц.

КИЗ бывает трёх видов:

Вшивной — наносится на ткань и вшивается во внутренний шов изделия.

Клеевой — наклеивается на ярлык производителя, сам товар или его индивидуальную упаковку.

Навесной или накладной — наносится на пластиковую основу и прикрепляется пломбой к изделию.

Какой КИЗ выбрать, зависит от товара и материалов, из которых он сделан. Самый популярный — клеевой. Для меховых изделий используют радиочастотную метку RFID.

Лайфхак: вы можете сделать кастомизированные наклейки на товары, где на одном стикере будут располагаться и бар-код площадки, и QR-код «Честного знака». Только проследите за тем, чтобы цифры и изображения на них не перепутались.

Какие товары нужно маркировать «Честным знаком»

Сейчас маркировка «Честный знак» обязательна для 32 видов товаров.

Категории, подлежащие маркировке в системе «Честный знак» в сентябре 2025 года:

✅ Пиво и слабоалкогольные напитки



✅ Молочная продукция



✅ Безалкогольные напитки



✅ Упакованная вода



✅ Лекарства



✅ Табак



✅ Товары лёгкой промышленности



✅ Обувь



✅ Шубы



✅ Безалкогольное пиво



✅ Растительные масла



✅ Консервированные продукты



✅ Бакалея



✅ Моторные масла



✅ Строительные материалы



✅ Спортивное питание

✅ Медицинские изделия



✅ Духи и туалетная вода



✅ Шины и покрышки



✅ Фотоаппараты и лампы-вспышки



✅ Биологически активные добавки к пище



✅ Антисептики и дезинфицирующие средства



✅ Кресла-коляски



✅ Морепродукты (икра)



✅ Велосипеды



✅ Корма для животных



✅ Лекарственные препараты для ветеринарного применения



✅ Технические средства реабилитации



✅ Косметика, бытовая химия и товары личной гигиены



✅ Детские игрушки



✅ Сладости



✅ Растворимые завариваемые напитки



Для удобства прослеживаемую категорию товаров называют широко, например «Сладости». Но внутри категории не все товары нужно маркировать. Так, в «Сладостях» не нужно маркировать цукаты, фруктовые, ягодные и ореховые пасты, джемы, желе и пюре.

Параллельно тестируют пилотные проекты. Это значит, что сейчас некоторые категории товаров маркируют по желанию: чтобы наладить работу оборудования и попрактиковаться на бесплатных кодах. Но скоро они станут обязательными. Актуальный список можно найти на сайте «Честный знак» в разделе «Товарные категории» с актуальной информацией.

Пилотные проекты в сентябре 2025 года:

⚠️ Титановая металлопродукция (завершён)



⚠️ Радиоэлектроника



⚠️ Фармацевтическое сырьё, лекарственные средства (завершён)



⚠️ Слабоалкогольные напитки



⚠️ Медицинские изделия 2.0



⚠️ Автозапчасти

⚠️ Оптоволокно



⚠️ Печатная продукция (завершён)



⚠️ Отопительные приборы



⚠️ Кабельная продукция



⚠️ Пиротехника



⚠️ Полимерные трубы



Кто должен маркировать товар

Если вы не импортёр и не производитель, то получите товары уже с маркировкой «Честного знака». Её создадут при ввозе товара в Россию. Товар без маркировки считается контрафактным.

Вам останется только считать марку специальным сканером, чтобы отправить данные в систему и подтвердить получение товара.

Если вы импортёр или производитель, получить коды придётся самостоятельно на сайте «Честный знак».

Как выглядит маркировка товара и где её взять

Это наклейка с QR-кодом и цифрами, которую продавец создаёт в личном кабинете на сайте «Честного знака» и печатает на специальном принтере для наклеек.

Чтобы распечатать маркировку товара для Wildberries, подключитесь к системе «Честный знак» и выполните следующие действия:

Я производитель или импортёр Я оптовик или розничный продавец 1. Опишите товар в Национальном каталоге.



2. Отправьте карточку на проверку.



3. Подпишите её с помощью электронной подписи.



4. Закажите и оплатите идентификаторы (цифровые метки).



5. Выберите технические решения: оборудование и программное обеспечение для нанесения кодов, верификации, контроля и других задач.



6. Выберите интегратора — технологического партнёра, который будет отвечать за внедрение и обслуживание оборудования.



7. Нанесите маркировку на товары и отправьте в систему данные о вводе в оборот. Это нужно сделать в течение 60 дней, иначе код аннулируется и придётся создавать новый. Когда введёте код в оборот, его статус изменится на «В обороте». Отслеживайте статусы, иначе можно допустить просрочку и получить штраф.



1. Обновите систему товарного учёта до последней версии. Если вы не пользуетесь специальным ПО, покупать его не обязательно.



2. Подключите 2D-сканер для считывания кодов.



3. Настройте ЭДО, чтобы получить документы с данными о метках от поставщика.





Оборудование для маркировки товаров на Wildberries

Чтобы работать с маркировкой «Честный знак», нужно купить принтер для самоклеящихся этикеток. Подойдёт любой стандартный, с шириной наклеек до 54 мм.

Система предупредит, что при приёмке на каждом товаре должен быть код маркировки

Как добавить маркировку товара в личном кабинете Wildberries

Укажите в карточке товара код ТН ВЭД. Он определяет категорию товара — например макаронные изделия, пальто, фотоаппараты моментальной печати. Система автоматически считает категорию товара и определит, нужна ли маркировка.

Если нужна, в карточке появится галочка. Если в рамках категории маркировка нужна не для всех товаров или не нужна вовсе, галочка не появится, тогда ответственность за маркировку отдельных товаров лежит на селлере.

Система подскажет, если вы забудете ввести ТН ВЭД

Дальнейшие действия зависят от схемы работы с маркетплейсом.

FBS (модель «Маркетплейс»)



Добавьте КИЗ самостоятельно в сборочном задании, нажав на кнопку «+ Идентификатор товара».

FBW (модель «Склад WB»)



Для поставки в коробах и суперсейфе коды маркировки заранее предоставлять не нужно. Они должны быть на каждом товаре — их просканируют при приёмке.



Для поставки на монопалете условия другие. На каждой палете должен быть только один бар-код. При распределении товаров скачайте шаблон Excel и замените в нём штрихкод палеты на агрегированный КИЗ. Создать его можно в системе «Честный знак».





ПРИМЕР На монопалете закреплен короб. В нём — чёрные лоферы в разных размерах. На каждой коробке с лоферами — индивидуальный КИЗ. На самом коробе — агрегированный КИЗ со всеми КИЗ обуви внутри. На приёмке отсканируют только внешний КИЗ и примут всю партию разом, чтобы не сканировать каждый товар отдельно.

Как подготовить товары с маркировкой к отправке

Так же, как и те товары, что в маркировке не нуждаются. Хорошо упакуйте и отправьте на склад или в пункт выдачи маркетплейса в зависимости от модели сотрудничества — FBW или FBS.

Перед отправкой убедитесь, что наклейки с кодом «Честного знака» нанесены на все коробки или пакеты. Сотрудники Wildberries проверяют наличие этикеток и не примут товары без них. Иначе маркетплейс оштрафуют, если контролирующие органы обнаружат, что продажи идут без обязательной маркировки товаров. Если партию не примут, продавец будет оплачивать возврат из своего кармана.

Что делать с кодом после отгрузки товаров

При работе по модели FBS продавцу нужно самостоятельно изъять коды маркировки из оборота, после того как покупатель получит товар. Сделать это нужно в течение трёх дней после продажи. Если товар вернут, КИЗ нужно тоже вернуть в оборот. Это делается вручную через систему «Честный знак».

При продаже по FBW Wildberries автоматически выводит КИЗ из оборота по универсальному передаточному документу (УПД). При возврате такого товара покупателем КИЗ автоматически возвращают в оборот по универсальному корректировочному документу (УКД).

Как создать универсальный передаточный документ? Выполните эти требования:

1. Создайте акт приёмки в личном кабинете WB.

2. Создайте УПД в личном кабинете «Честного знака». Путь следующий: ЭДО Лайт — исходящие – создать УПД на отгрузку.

3. Заполните УПД и отправьте.

Как передать заполненный УПД маркетплейсу:

Зайдите в персональный кабинет на сайте «Честный знак», во вкладку «Маркировка». Выберите раздел «Роуминг» и нажмите на кнопку «Создать приглашение». Отправьте приглашение в Wildberries — можно в свободной форме, например: «Здравствуйте! Примите, пожалуйста, приглашение на обмен документами с «Честным знаком». Мой ID — ххх». ID в «Честном знаке» находится в разделе «Операторы ЭДО».

Приглашение на обмен документами должны рассмотреть и принять сотрудники маркетплейса. Если согласия не дали, обратитесь в службу поддержки — они должны исполнять такие требования.

После этого вы сможете отправлять УПД в Wildberries в электронном виде через раздел «ЭДО Лайт» в «Честном знаке» по кнопке «Загрузить».

Подведём итоги