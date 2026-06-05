Как правильно планировать поставки, чтобы не замораживать деньги

Коротко

— Чтобы не везти лишнее и не уйти в ноль, каждую поставку считают по формуле с учётом скорости продаж, срока доставки и страхового запаса.

— На Wildberries и Ozon поставки стоит планировать за три месяца до пика, потому что в сезон слоты на приёмку быстро заканчиваются и могут быть платными.

— Если выручка ещё не пришла, а закупка нужна сегодня, поможет сервис « Ранний вывод выручки » от Точка Банк. Он позволяет забирать деньги с Wildberries и Ozon в любой момент.

— Излишки на складе и дефицит одинаково опасны для бизнеса: в первом случае деньги заморожены в товаре, во втором — карточки становятся ниже в поисковой выдаче.