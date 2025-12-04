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FBO на Ozon: что это такое и как с ним работать

Инструкция, как сотрудничать с Ozon по схеме FBO.

04.12.2025
1781
1781

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Авторы

Продавцы сотрудничают с маркетплейсом по разным схемам: 

  • продажи со склада Ozon (FBO);
  • продажи с собственного склада (FBS);
  • продажи со своего склада с доставкой других транспортных компаний (realFBS). 

Можно выбрать один вариант или сочетать несколько.

FBO удобна тем, что практически всеми организационными моментами занимается площадка. Это освобождает селлера от рутины и ускоряет продажи. Точка Банк рассказывает, как работать по этой схеме.

Коротко
FBO — это модель сотрудничества, при которой грузы хранят на складе маркетплейса и реализуют с него.

Она выгодна поставщикам высокомаржинальной продукции, например косметики, бытовой химии, товаров для детей и животных.

Чтобы передать груз на склад, нужно создать заявку, ввести данные о поставке и уточнить детали груза.

Что такое FBO на Ozon

Термин FBO расшифровывается как Fulfillment by Operator. Это значит, что Ozon хранит у себя товары, принимает заказы от пользователей, считает сроки доставки, упаковывает товары, передаёт их в свою службу доставки, обновляет статусы заказов в приложении, выдаёт товар клиентам, оформляет возвраты и забирает их. 

Этот цикл действий называется фулфилмент, и его полностью берёт на себя площадка.

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Схема работы FBO

  1. Продавец привозит груз в сортировочный центр Ozon.
  2. Ozon размещает этот товар у себя на складе.
  3. Когда покупатель делает заказ, сотрудники Ozon оформляют его, упаковывают, а потом передают в свою службу логистики.
  4. Клиент получает покупки в пункте выдачи или у курьера. 
ПРИМЕР
Мария арендует маленькое помещение и печатает там открытки, постеры и наклейки. Возить товары домой неудобно, тяжело и далеко, а своего склада у неё нет.

Когда рабочая неделя заканчивается, Мария создаёт запрос на поставку на ближайшую точку Ozon и отвозит туда готовые изделия. Уже через несколько дней после приёмки они появляются в продаже.
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Чтобы открытки могли привезти послезавтра, их хранят в большом сортировочном центре

Плюсы и минусы FBO на Ozon

Мы собрали все нюансы работы по FBO в таблице.

ПреимуществаНедостатки
Нет необходимости покупать или арендовать складЗа продажи по схеме FBO комиссия выше, чем при FBS
Не нужно нанимать сотрудников, которые будут оформлять, сортировать и развозить посылкиПродавать можно не все товары. Например, есть запрет на аквариумы, живые растения, драгоценные камни, ламинат, душевые кабины, монтажные смеси и другие товары
Товары FBO можно разместить в сортировочных центрах ближе к целевой аудитории, чтобы ускорить их доставку и попасть наверх поисковой выдачиТовары тяжелее 80 кг можно разместить не на всех складах
Почти все категории товаров можно бесплатно держать на складах Ozon от 120 днейВ некоторых случаях нужен ЭДО: для ювелирных украшений, негабаритных поставок на склад «Хоругвино», в распредцентры и дарксторы, а также для товаров с маркировкой в «Честном ЗНАКЕ» и учётом в «Меркурии»
ПРИМЕР
Светлана уже два года продаёт фруктовую пастилу со склада Ozon. Она знает, сколько заказов у неё бывает каждый месяц, поэтому делает поставки раз в две недели в сортировочный центр. Таким образом, пастила всегда приезжает к клиентам свежая и вкусная. Магазину оставляют хорошие отзывы, а сама Светлана не тратит много времени на сбор посылок.

Каким продавцам подходит схема FBO

Модель FBO подходит юрлицам, ИП и самозанятым, которые хотят больше своего времени посвящать развитию бизнеса, а операционные задачи передать площадке. Среди таких продавцов:

  • крупные поставщики, которым нужно оптимизировать расходы на логистику;
  • начинающие селлеры, у которых нет склада и не организована логистика;
  • магазины, которые хотят рассылать посылки по всей территории России и в страны ЕАЭС: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армению;
  • крупные поставщики, которые хотят расширить географию продаж продукции постоянного спроса, например косметики и товаров для животных.
Разнообразие упаковок подгузников для новорожденных Huggies и Momi, с акциями Черной пятницы и предложениями со скидками. Упаковки разных видов, включая подгузники Huggies Elite Soft и Naturemade Panda, а также Momi Comfort Care.

Такие вещи приобретают часто и в больших количествах, поэтому их удобнее продавать со склада, чтобы каждый раз не оформлять поставку

Отличия FBO от FBS

ФБОФБС
В чём сутьТорговля со склада OzonТорговля со склада магазина
Где лежит товарНа складе площадкиНа складе магазина, в квартире, гараже или другом помещении
Что делает продавецПривозит грузы на складОтслеживает заказы, упаковывает их и привозит в пункты приёма для отправки
Кто отслеживает заказыOzonМагазин
Кто собирает и упаковывает заказыOzonМагазин
Нужен ли ЭДОДа, но только для некоторых категорийНет
Есть ли ограничения по весуТовары тяжелее 80 кг можно разместить не на всех складахСервис не доставляет товары тяжелее 125 кг и длиннее 2,5 метра по одной из сторон

Как начать торговать по FBO на Ozon

  1. Пройдите регистрацию в личном кабинете Ozon Seller.
  3. Заполните заявку на поставку. Укажите список артикулов, нужный склад, дату и время передачи груза.
  4. Подготовьте груз по правилам площадки, не забудьте приклеить этикетки.
  5. Привезите поставку в забронированное время.
  6. Проверьте результаты приёмки.
  7. Следите за продажами и наличием складских остатков.
Скриншот интерфейса Ozon Seller, раздел 'Планирование поставок', с вкладками 'FBO', 'FBS', а также различными опциями для управления заказами и возвратами товаров на складе.

Всё, что нужно для торговли по FBO, есть в отдельном разделе на главной странице

Как сделать поставку на склад FBO Ozon

Чтобы передать поставку на склад, заполните заявку через личный кабинет и укажите данные о грузе. После этого разместите товары на палетах или в транспортировочных коробах, наклейте этикетки и доставьте на точку отгрузки. 

Подробный план, как всё это сделать, описан в статье «Как оформить поставку на склад Ozon».

Интерфейс кабинета поставщика: раздел “Заявки на поставку” с настройками и пустым списком новых заявок

В системе можно отправить новый запрос на передачу груза и посмотреть прошлые

Требования к упаковке и этикетке для FBO

Существуют общие правила для подготовки груза по схеме FBO. Упаковка каждого наименования должна защищать его от повреждений, быть целой и сухой.

Как упаковать товар для поставки по FBO на Ozon

Стандарты упаковки зависят от вида продукции.

  • Большие вещи помещают в отдельные коробки.
  • Хрупкие изделия помечают стикером «Хрупкий груз» и оборачивают пузырчатой плёнкой или крафтовой бумагой.  
  • Наименования с острыми частями помещают в надежную и прочную упаковку, а их выступающие части упаковывают отдельно.
  • Жидкости в стекле складывают в пузырчатую плёнку с клеевым слоем.
  • Жидкости в пластике кладут в прозрачный пакет с клеевым слоем.

Узнать, какая именно упаковка нужна, можно через Ozon Seller: там есть таблицы со стандартами по каждой категории.

ПРИМЕР
Екатерина продаёт постельное бельё. Поскольку оно относится к категории «Домашний текстиль», само изделие перед отправкой нужно обернуть термоусадочной плёнкой или положить в пакет с клеевым клапаном, а потом — в коробку из трёхслойного картона.

На каждом изделии должна быть своя этикетка со штрихкодом, наименованием, сроком годности (если есть) и кодом маркировки в системе «Честный ЗНАК». Стикер приклеивают так, чтобы его было легко прочитать. 

Этикетка должна быть и на грузовом месте — коробке или палете с коробками. Её скачивают при формировании заявки на поставку и отправляют на печать. Маркетплейс рекомендует использовать размер А4 (210 х 297 мм).

Куда отгружать заказы по FBO и сколько это стоит

Продукцию по FBO можно передавать в разные точки:

  • на склады маркетплейса;
  • в сортировочные центры;
  • в пункты выдачи и приёма заказов.
Интерактивная карта Москвы с кластерами пунктов выдачи заказов и количеством доступных ПВЗ в разных районах

Все точки собраны на карте

Узнать, в какие именно точки разрешено привезти конкретную поставку, можно в личном кабинете при оформлении заявки в разделе FBO → Заявки на поставку → Создать заявку.

Стоимость приёмки зависит от настроек в заявке. 

  • Приёмка может быть доверительной, тогда стоимость обработки товаров включат в вознаграждение за продажу.
  • Приёмка может быть поштучной, тогда за каждый литр единицы товара возьмут 5 ₽. И 1 ₽ за каждый дополнительный литр свыше объёма 1 л, но не более 60 ₽ за штуку.

На каждом складе есть разные зоны размещения товаров: сортируемые, несортируемые, продукты, ювелирные изделия и другие. Если окажется, что в грузовом месте лежат товары, которые относятся к разным зонам размещения, понадобится сортировка. За каждый литр единицы товара возьмут 5 ₽, но не более 200 ₽ за штуку. 

Если фактическое наличие не совпадёт с заявкой, дополнительно спишут 10 ₽ за каждый литр единицы товара, но не более 200 ₽ за штуку.

Почему могут не принять поставку FBO на Ozon

  • По факту больше или меньше грузовых мест, чем написано в заявке.
  • Изделия повреждены, упакованы не по стандартам или поставка собрана неверно. 
  • Приехал не тот человек, который указан в документах.
  • Водитель не хочет выгружать товары в коробках.
  • Водитель не хочет забирать изделия, например возвраты, брак или излишки, которые лежат на складе больше семи дней.

Как отслеживать результаты поставки по FBO в личном кабинете

За этапами приёмки можно следить в личном кабинете. Обычно на то, чтобы добавить продукцию и обработать данные, уходит от двух до пяти дней. После этого товары становятся доступны для заказа.

Интерфейс кабинета поставщика: раздел “Заявки на поставку” с настройками и пустым списком новых заявок

На скриншоте видно, что две отгрузки завершены, а одна просрочена

Заключение

FBO — это торговля со склада маркетплейса. Магазин упаковывает продукцию и привозит её на склад Ozon большой партией. А все дальнейшие операции с товаром, в том числе доставку, берёт на себя маркетплейс.

Эта схема сотрудничества удобна для товаров с высокой маржинальностью, которые часто покупают: бытовой химии, средств личной гигиены, косметики и товаров для детей.

Вопросы по теме

Какие товары нельзя продавать по FBO?

По схеме FBO запрещено продавать аквариумы, живые растения, драгоценные камни, ламинат, душевые кабины, монтажные смеси и другие товары. Полный список указан в Базе знаний Ozon.

Сколько стоит работать по FBO?

Прежде чем попасть к клиенту, заказ проходит определённый путь. Приёмку на складе, хранение, сборку заказа, приём оплаты от покупателя, доставку до пункта выдачи или дверей, иногда ещё и обработку возврата и обратную логистику. Каждая услуга платная. 


Сориентироваться, сколько можно заработать, позволяет калькулятор


1. Вставьте ссылку на загруженный в систему товар или на аналогичный.


2. Укажите параметры товара: категорию, цену, вес, габариты или объём.


3. Параметры отгрузки для продажи по FBO рассчитаются автоматически.


4. Нажмите на кнопку «Рассчитать».


Считаем, выгодно ли торговать зубными пастами


Пример: 


Екатерина хочет продавать на Ozon наборы зубных паст.


Категория товара — зубная паста;


цена — 584 ₽;


тариф на эквайринг у банка покупателя — 2%;


объём товара — 0,68 л;


среднее время доставки продавца 30 часов;


тариф на доставку до места выдачи у исполнителя — 5,5%, но не больше 25 ₽;


количество в отправлении — 1 шт.


Что оплачивает продавец:


вознаграждение за продажу: Цена товара × Вознаграждение за продажу = 584 ₽ × 43% = 251 ₽;


эквайринг: Цена товара × Тариф банка покупателя = 584 ₽ × 2% = 11 ₽;


обработку и доставку: 46 ₽ за логистику и 25 ₽ за доставку до места выдачи.



Затраты на Ozon за штуку: 333 ₽


К начислению за товар: 251 ₽


Расчёт для обеих схем появится на экране

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FBO на Ozon: что это, как сделать поставку и отгрузить товар на склад Озон ФБО – Точка Банк