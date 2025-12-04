FBO на Ozon: что это такое и как с ним работать

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Продавцы сотрудничают с маркетплейсом по разным схемам:

продажи со склада Ozon (FBO);

продажи с собственного склада (FBS);

продажи со своего склада с доставкой других транспортных компаний (realFBS).

Можно выбрать один вариант или сочетать несколько.

FBO удобна тем, что практически всеми организационными моментами занимается площадка. Это освобождает селлера от рутины и ускоряет продажи. Точка Банк рассказывает, как работать по этой схеме.

Коротко

Она выгодна поставщикам высокомаржинальной продукции, например косметики, бытовой химии, товаров для детей и животных.

Чтобы передать груз на склад, нужно создать заявку, ввести данные о поставке и уточнить детали груза.

FBO — это модель сотрудничества, при которой грузы хранят на складе маркетплейса и реализуют с него.

Что такое FBO на Ozon

Термин FBO расшифровывается как Fulfillment by Operator. Это значит, что Ozon хранит у себя товары, принимает заказы от пользователей, считает сроки доставки, упаковывает товары, передаёт их в свою службу доставки, обновляет статусы заказов в приложении, выдаёт товар клиентам, оформляет возвраты и забирает их.

Этот цикл действий называется фулфилмент, и его полностью берёт на себя площадка.

Схема работы FBO

Продавец привозит груз в сортировочный центр Ozon. Ozon размещает этот товар у себя на складе. Когда покупатель делает заказ, сотрудники Ozon оформляют его, упаковывают, а потом передают в свою службу логистики. Клиент получает покупки в пункте выдачи или у курьера.

ПРИМЕР Мария арендует маленькое помещение и печатает там открытки, постеры и наклейки. Возить товары домой неудобно, тяжело и далеко, а своего склада у неё нет.

Когда рабочая неделя заканчивается, Мария создаёт запрос на поставку на ближайшую точку Ozon и отвозит туда готовые изделия. Уже через несколько дней после приёмки они появляются в продаже.



Чтобы открытки могли привезти послезавтра, их хранят в большом сортировочном центре

Плюсы и минусы FBO на Ozon

Мы собрали все нюансы работы по FBO в таблице.

Преимущества Недостатки Нет необходимости покупать или арендовать склад За продажи по схеме FBO комиссия выше, чем при FBS Не нужно нанимать сотрудников, которые будут оформлять, сортировать и развозить посылки Продавать можно не все товары. Например, есть запрет на аквариумы, живые растения, драгоценные камни, ламинат, душевые кабины, монтажные смеси и другие товары Товары FBO можно разместить в сортировочных центрах ближе к целевой аудитории, чтобы ускорить их доставку и попасть наверх поисковой выдачи Товары тяжелее 80 кг можно разместить не на всех складах Почти все категории товаров можно бесплатно держать на складах Ozon от 120 дней В некоторых случаях нужен ЭДО : для ювелирных украшений, негабаритных поставок на склад «Хоругвино», в распредцентры и дарксторы, а также для товаров с маркировкой в «Честном ЗНАКЕ» и учётом в «Меркурии»

ПРИМЕР Светлана уже два года продаёт фруктовую пастилу со склада Ozon. Она знает, сколько заказов у неё бывает каждый месяц, поэтому делает поставки раз в две недели в сортировочный центр. Таким образом, пастила всегда приезжает к клиентам свежая и вкусная. Магазину оставляют хорошие отзывы, а сама Светлана не тратит много времени на сбор посылок.

Каким продавцам подходит схема FBO

Модель FBO подходит юрлицам, ИП и самозанятым, которые хотят больше своего времени посвящать развитию бизнеса, а операционные задачи передать площадке. Среди таких продавцов:

крупные поставщики, которым нужно оптимизировать расходы на логистику;

начинающие селлеры, у которых нет склада и не организована логистика;

магазины, которые хотят рассылать посылки по всей территории России и в страны ЕАЭС: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армению;

крупные поставщики, которые хотят расширить географию продаж продукции постоянного спроса, например косметики и товаров для животных.

Такие вещи приобретают часто и в больших количествах, поэтому их удобнее продавать со склада, чтобы каждый раз не оформлять поставку

Отличия FBO от FBS

ФБО ФБС В чём суть Торговля со склада Ozon Торговля со склада магазина Где лежит товар На складе площадки На складе магазина, в квартире, гараже или другом помещении Что делает продавец Привозит грузы на склад Отслеживает заказы, упаковывает их и привозит в пункты приёма для отправки Кто отслеживает заказы Ozon Магазин Кто собирает и упаковывает заказы Ozon Магазин Нужен ли ЭДО Да, но только для некоторых категорий Нет Есть ли ограничения по весу Товары тяжелее 80 кг можно разместить не на всех складах Сервис не доставляет товары тяжелее 125 кг и длиннее 2,5 метра по одной из сторон





Как начать торговать по FBO на Ozon

Всё, что нужно для торговли по FBO, есть в отдельном разделе на главной странице

Как сделать поставку на склад FBO Ozon

Чтобы передать поставку на склад, заполните заявку через личный кабинет и укажите данные о грузе. После этого разместите товары на палетах или в транспортировочных коробах, наклейте этикетки и доставьте на точку отгрузки.

Подробный план, как всё это сделать, описан в статье «Как оформить поставку на склад Ozon».

В системе можно отправить новый запрос на передачу груза и посмотреть прошлые

Требования к упаковке и этикетке для FBO

Существуют общие правила для подготовки груза по схеме FBO. Упаковка каждого наименования должна защищать его от повреждений, быть целой и сухой.

Как упаковать товар для поставки по FBO на Ozon

Стандарты упаковки зависят от вида продукции.

Большие вещи помещают в отдельные коробки.

Хрупкие изделия помечают стикером «Хрупкий груз» и оборачивают пузырчатой плёнкой или крафтовой бумагой.

Наименования с острыми частями помещают в надежную и прочную упаковку, а их выступающие части упаковывают отдельно.

Жидкости в стекле складывают в пузырчатую плёнку с клеевым слоем.

Жидкости в пластике кладут в прозрачный пакет с клеевым слоем.

Узнать, какая именно упаковка нужна, можно через Ozon Seller: там есть таблицы со стандартами по каждой категории.

ПРИМЕР Екатерина продаёт постельное бельё. Поскольку оно относится к категории «Домашний текстиль», само изделие перед отправкой нужно обернуть термоусадочной плёнкой или положить в пакет с клеевым клапаном, а потом — в коробку из трёхслойного картона.

На каждом изделии должна быть своя этикетка со штрихкодом, наименованием, сроком годности (если есть) и кодом маркировки в системе «Честный ЗНАК». Стикер приклеивают так, чтобы его было легко прочитать.

Этикетка должна быть и на грузовом месте — коробке или палете с коробками. Её скачивают при формировании заявки на поставку и отправляют на печать. Маркетплейс рекомендует использовать размер А4 (210 х 297 мм).

Куда отгружать заказы по FBO и сколько это стоит

Продукцию по FBO можно передавать в разные точки:

на склады маркетплейса;

в сортировочные центры;

в пункты выдачи и приёма заказов.

Все точки собраны на карте

Узнать, в какие именно точки разрешено привезти конкретную поставку, можно в личном кабинете при оформлении заявки в разделе FBO → Заявки на поставку → Создать заявку.

Стоимость приёмки зависит от настроек в заявке.

Приёмка может быть доверительной, тогда стоимость обработки товаров включат в вознаграждение за продажу.

Приёмка может быть поштучной, тогда за каждый литр единицы товара возьмут 5 ₽. И 1 ₽ за каждый дополнительный литр свыше объёма 1 л, но не более 60 ₽ за штуку.

На каждом складе есть разные зоны размещения товаров: сортируемые, несортируемые, продукты, ювелирные изделия и другие. Если окажется, что в грузовом месте лежат товары, которые относятся к разным зонам размещения, понадобится сортировка. За каждый литр единицы товара возьмут 5 ₽, но не более 200 ₽ за штуку.

Если фактическое наличие не совпадёт с заявкой, дополнительно спишут 10 ₽ за каждый литр единицы товара, но не более 200 ₽ за штуку.

Почему могут не принять поставку FBO на Ozon

По факту больше или меньше грузовых мест, чем написано в заявке.

Изделия повреждены, упакованы не по стандартам или поставка собрана неверно.

Приехал не тот человек, который указан в документах.

Водитель не хочет выгружать товары в коробках.

Водитель не хочет забирать изделия, например возвраты, брак или излишки, которые лежат на складе больше семи дней.

Как отслеживать результаты поставки по FBO в личном кабинете

За этапами приёмки можно следить в личном кабинете. Обычно на то, чтобы добавить продукцию и обработать данные, уходит от двух до пяти дней. После этого товары становятся доступны для заказа.

На скриншоте видно, что две отгрузки завершены, а одна просрочена

Заключение

FBO — это торговля со склада маркетплейса. Магазин упаковывает продукцию и привозит её на склад Ozon большой партией. А все дальнейшие операции с товаром, в том числе доставку, берёт на себя маркетплейс.