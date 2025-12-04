FBO на Ozon: что это такое и как с ним работать

Продавцы сотрудничают с маркетплейсом по разным схемам:
- продажи со склада Ozon (FBO);
- продажи с собственного склада (FBS);
- продажи со своего склада с доставкой других транспортных компаний (realFBS).
Можно выбрать один вариант или сочетать несколько.
FBO удобна тем, что практически всеми организационными моментами занимается площадка. Это освобождает селлера от рутины и ускоряет продажи. Точка Банк рассказывает, как работать по этой схеме.
Она выгодна поставщикам высокомаржинальной продукции, например косметики, бытовой химии, товаров для детей и животных.
Чтобы передать груз на склад, нужно создать заявку, ввести данные о поставке и уточнить детали груза.
Что такое FBO на Ozon
Термин FBO расшифровывается как Fulfillment by Operator. Это значит, что Ozon хранит у себя товары, принимает заказы от пользователей, считает сроки доставки, упаковывает товары, передаёт их в свою службу доставки, обновляет статусы заказов в приложении, выдаёт товар клиентам, оформляет возвраты и забирает их.
Этот цикл действий называется фулфилмент, и его полностью берёт на себя площадка.
Схема работы FBO
- Продавец привозит груз в сортировочный центр Ozon.
- Ozon размещает этот товар у себя на складе.
- Когда покупатель делает заказ, сотрудники Ozon оформляют его, упаковывают, а потом передают в свою службу логистики.
- Клиент получает покупки в пункте выдачи или у курьера.
Когда рабочая неделя заканчивается, Мария создаёт запрос на поставку на ближайшую точку Ozon и отвозит туда готовые изделия. Уже через несколько дней после приёмки они появляются в продаже.
Чтобы открытки могли привезти послезавтра, их хранят в большом сортировочном центре
Плюсы и минусы FBO на Ozon
Мы собрали все нюансы работы по FBO в таблице.
|Преимущества
|Недостатки
|Нет необходимости покупать или арендовать склад
|За продажи по схеме FBO комиссия выше, чем при FBS
|Не нужно нанимать сотрудников, которые будут оформлять, сортировать и развозить посылки
|Продавать можно не все товары. Например, есть запрет на аквариумы, живые растения, драгоценные камни, ламинат, душевые кабины, монтажные смеси и другие товары
|Товары FBO можно разместить в сортировочных центрах ближе к целевой аудитории, чтобы ускорить их доставку и попасть наверх поисковой выдачи
|Товары тяжелее 80 кг можно разместить не на всех складах
|Почти все категории товаров можно бесплатно держать на складах Ozon от 120 дней
|В некоторых случаях нужен ЭДО: для ювелирных украшений, негабаритных поставок на склад «Хоругвино», в распредцентры и дарксторы, а также для товаров с маркировкой в «Честном ЗНАКЕ» и учётом в «Меркурии»
Каким продавцам подходит схема FBO
Модель FBO подходит юрлицам, ИП и самозанятым, которые хотят больше своего времени посвящать развитию бизнеса, а операционные задачи передать площадке. Среди таких продавцов:
- крупные поставщики, которым нужно оптимизировать расходы на логистику;
- начинающие селлеры, у которых нет склада и не организована логистика;
- магазины, которые хотят рассылать посылки по всей территории России и в страны ЕАЭС: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армению;
- крупные поставщики, которые хотят расширить географию продаж продукции постоянного спроса, например косметики и товаров для животных.
Такие вещи приобретают часто и в больших количествах, поэтому их удобнее продавать со склада, чтобы каждый раз не оформлять поставку
Отличия FBO от FBS
|ФБО
|ФБС
|В чём суть
|Торговля со склада Ozon
|Торговля со склада магазина
|Где лежит товар
|На складе площадки
|На складе магазина, в квартире, гараже или другом помещении
|Что делает продавец
|Привозит грузы на склад
|Отслеживает заказы, упаковывает их и привозит в пункты приёма для отправки
|Кто отслеживает заказы
|Ozon
|Магазин
|Кто собирает и упаковывает заказы
|Ozon
|Магазин
|Нужен ли ЭДО
|Да, но только для некоторых категорий
|Нет
|Есть ли ограничения по весу
|Товары тяжелее 80 кг можно разместить не на всех складах
|Сервис не доставляет товары тяжелее 125 кг и длиннее 2,5 метра по одной из сторон
Как начать торговать по FBO на Ozon
- Пройдите регистрацию в личном кабинете Ozon Seller.
- Заполните заявку на поставку. Укажите список артикулов, нужный склад, дату и время передачи груза.
- Подготовьте груз по правилам площадки, не забудьте приклеить этикетки.
- Привезите поставку в забронированное время.
- Проверьте результаты приёмки.
- Следите за продажами и наличием складских остатков.
Всё, что нужно для торговли по FBO, есть в отдельном разделе на главной странице
Как сделать поставку на склад FBO Ozon
Чтобы передать поставку на склад, заполните заявку через личный кабинет и укажите данные о грузе. После этого разместите товары на палетах или в транспортировочных коробах, наклейте этикетки и доставьте на точку отгрузки.
Подробный план, как всё это сделать, описан в статье «Как оформить поставку на склад Ozon».
В системе можно отправить новый запрос на передачу груза и посмотреть прошлые
Требования к упаковке и этикетке для FBO
Существуют общие правила для подготовки груза по схеме FBO. Упаковка каждого наименования должна защищать его от повреждений, быть целой и сухой.
Как упаковать товар для поставки по FBO на Ozon
Стандарты упаковки зависят от вида продукции.
- Большие вещи помещают в отдельные коробки.
- Хрупкие изделия помечают стикером «Хрупкий груз» и оборачивают пузырчатой плёнкой или крафтовой бумагой.
- Наименования с острыми частями помещают в надежную и прочную упаковку, а их выступающие части упаковывают отдельно.
- Жидкости в стекле складывают в пузырчатую плёнку с клеевым слоем.
- Жидкости в пластике кладут в прозрачный пакет с клеевым слоем.
Узнать, какая именно упаковка нужна, можно через Ozon Seller: там есть таблицы со стандартами по каждой категории.
На каждом изделии должна быть своя этикетка со штрихкодом, наименованием, сроком годности (если есть) и кодом маркировки в системе «Честный ЗНАК». Стикер приклеивают так, чтобы его было легко прочитать.
Этикетка должна быть и на грузовом месте — коробке или палете с коробками. Её скачивают при формировании заявки на поставку и отправляют на печать. Маркетплейс рекомендует использовать размер А4 (210 х 297 мм).
Куда отгружать заказы по FBO и сколько это стоит
Продукцию по FBO можно передавать в разные точки:
- на склады маркетплейса;
- в сортировочные центры;
- в пункты выдачи и приёма заказов.
Все точки собраны на карте
Узнать, в какие именно точки разрешено привезти конкретную поставку, можно в личном кабинете при оформлении заявки в разделе FBO → Заявки на поставку → Создать заявку.
Стоимость приёмки зависит от настроек в заявке.
- Приёмка может быть доверительной, тогда стоимость обработки товаров включат в вознаграждение за продажу.
- Приёмка может быть поштучной, тогда за каждый литр единицы товара возьмут 5 ₽. И 1 ₽ за каждый дополнительный литр свыше объёма 1 л, но не более 60 ₽ за штуку.
На каждом складе есть разные зоны размещения товаров: сортируемые, несортируемые, продукты, ювелирные изделия и другие. Если окажется, что в грузовом месте лежат товары, которые относятся к разным зонам размещения, понадобится сортировка. За каждый литр единицы товара возьмут 5 ₽, но не более 200 ₽ за штуку.
Если фактическое наличие не совпадёт с заявкой, дополнительно спишут 10 ₽ за каждый литр единицы товара, но не более 200 ₽ за штуку.
Почему могут не принять поставку FBO на Ozon
- По факту больше или меньше грузовых мест, чем написано в заявке.
- Изделия повреждены, упакованы не по стандартам или поставка собрана неверно.
- Приехал не тот человек, который указан в документах.
- Водитель не хочет выгружать товары в коробках.
- Водитель не хочет забирать изделия, например возвраты, брак или излишки, которые лежат на складе больше семи дней.
Как отслеживать результаты поставки по FBO в личном кабинете
За этапами приёмки можно следить в личном кабинете. Обычно на то, чтобы добавить продукцию и обработать данные, уходит от двух до пяти дней. После этого товары становятся доступны для заказа.
На скриншоте видно, что две отгрузки завершены, а одна просрочена
Заключение
FBO — это торговля со склада маркетплейса. Магазин упаковывает продукцию и привозит её на склад Ozon большой партией. А все дальнейшие операции с товаром, в том числе доставку, берёт на себя маркетплейс.
Эта схема сотрудничества удобна для товаров с высокой маржинальностью, которые часто покупают: бытовой химии, средств личной гигиены, косметики и товаров для детей.