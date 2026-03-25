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Продавцам придётся платить больше: Wildberries изменил расчёт логистики

В марте 2026 года WB изменил оферту. Разбираемся, как теперь будет определяться стоимость логистики.

25.03.2026
1941
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Авторы

Wildberries начал по-новому считать стоимость логистики. Что изменилось: 

  1. Появился новый показатель — индекс распределения продаж.
  2. Поменялись значения коэффициента территориального распределения.
  3. Изменился порядок расчёта стоимости обратной доставки.
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1-е изменение: обратная логистика

Раньше, если клиент отказывался от товара или возвращал его, продавец платил фиксированные 50 ₽ за доставку обратно на склад. Но с 20 марта 2026 года методика расчёта изменилась.

Теперь вознаграждение будет зависеть от объёма товара. Стоимость обратной доставки будут считать так же, как и для прямой, но без учёта индекса локализации, коэффициентов складов и индекса распределения продаж.

Объём товараСтоимость логистики
0,001– 0,200 литра23 ₽ 
0,201–0,400 литра26 ₽
0,401–0,600 литра29 ₽
0,601–0,800 литра30 ₽
 0,801–1,000 литра32 ₽
Первый литр для товаров объёмом более 1 литра46 ₽
Каждый дополнительный литр14 ₽

Допустим, вы продаёте комплект постельного белья объёмом 2,07 литра со склада. Тогда обратная логистика будет считаться по формуле:

ПРИМЕР
46 ₽ × 1 литр + 14 ₽ × 2-й литр + 14 ₽ × 0,07 литра = 60,98 ₽
  • 46 ₽ — это стоимость логистики первого литра 
  • 14 ₽ — это стоимость логистики каждого дополнительного литра 

Если вы продаёте топ объёмом 0,91 литра, обратная логистика будет стоить 32 ₽.

Получается, что для небольших товаров, например блокнотов, нижнего белья и умных часов, логистика стала дешевле, а для более крупных, например курток, кроссовок и пылесосов, дороже.

Исключение

Есть случаи, когда новая система расчёта обратной логистики не применяется:

  • продавец возвращает товар со склада в пункт выдачи, который выбрал в личном кабинете;
  • товары продаются по схеме «Курьером WB» (DBW);
  • речь идёт о сверхгабаритных товарах.
СОВЕТ
Чтобы не оплачивать обратную логистику тех товаров, которые уже потеряли презентабельный вид, установите лимит реализации товара в разделе «Управление остатками». Тогда система автоматически вернёт товар продавцу после установленного количества заказов.

2-е и 3-е изменения: прямая логистика

С 23 марта 2026 года произошло сразу два изменения в расчёте логистики — добавили новый показатель ИРП и снизили значения КТР.

Индекс распределения продаж

В формулу расчёта логистики добавили новый показатель — индекс распределения продаж (ИРП).

В чём суть: если товары часто едут к покупателям из других регионов, то логистика станет дороже.

Формула расчёта доставки осталась прежней, но теперь к стандартному тарифу добавляется ещё и дополнительный процент от цены товара из-за ИРП. В итоге она выглядит так:

ПРИМЕР
(Стоимость логистики первого литра + Стоимость логистики дополнительных литров) × Коэффициент логистики склада × Индекс локализации + Цена товара × Индекс распределения продаж

Важный момент: дополнительный процент считается от розничной цены до применения скидки Wildberries.

ПРИМЕР
Допустим, у вас заказали утюг объёмом 2 литра. При коэффициенте логистики склада 100%, индексе локализации 1, цене 2 500 ₽ и индексе распределения продаж 1,15% расчёт будет выглядеть так:

(46 ₽ × 1 литр + 14 ₽ × 2-й литр ) × 100% × 1 + 2 500 ₽ × 1,15% = 60 ₽ + 28,75 ₽ = 88,75 ₽. Из-за ИРП цена логистики товара увеличилась на 28,75 ₽.

ИРП рассчитывают в три этапа, как и индекс локализации.

  1. Для каждого артикула считают, сколько заказов выполнено из региона покупателя.
  1. От доли локализации из первого пункта зависит коэффициент распределения продаж (КРП). Его определяют по таблице. Чем ниже доля локальных заказов, тем выше процент (0–2,5%).
  1. Считают среднее значение по всем заказам продавца — это ИРП.

В некоторых случаях доплаты не будет:

  • доля локализации — 60% и выше, тогда КРП — 0%, а ИРП не влияет на стоимость логистики;
  • заказ с крупногабаритным товаром (КГТ+), сверхгабаритным товаром (СГТ) или крупной бытовой техникой (КБТ);
  • товар заказали в федеральный округ, где нет складов Wildberries с подходящими условиями хранения;
  • заказали товар, который можно хранить только на складе в одном федеральном округе, например моторные масла и краски в баллонах.

Показатель ИРП обновляют раз в неделю — в ночь с воскресенья на понедельник. Учитывают заказы за последние 13 недель.

Фактически введением этого коэффициента маркетплейс усилил контроль за грамотным распределением остатков между складами. Чем хуже это сделано, тем больше расходов у продавца.

Коэффициент территориального распределения

Кроме ИРП, с 23 марта 2026 года поменяли значения коэффициента территориального распределения (КТР) для артикулов с долей локализации от 5,00 до 54,99% и от 75,00 до 94,99% — размер снизили в диапазоне от 0,05 до 0,15. 

КТР используют при расчёте индекса локализации (ИЛ), который влияет на стоимость логистики. При индексе локализации выше единицы логистика дороже, а до единицы — дешевле.

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