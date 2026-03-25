Wildberries начал по-новому считать стоимость логистики. Что изменилось:
- Появился новый показатель — индекс распределения продаж.
- Поменялись значения коэффициента территориального распределения.
- Изменился порядок расчёта стоимости обратной доставки.
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1-е изменение: обратная логистика
Раньше, если клиент отказывался от товара или возвращал его, продавец платил фиксированные 50 ₽ за доставку обратно на склад. Но с 20 марта 2026 года методика расчёта изменилась.
Теперь вознаграждение будет зависеть от объёма товара. Стоимость обратной доставки будут считать так же, как и для прямой, но без учёта индекса локализации, коэффициентов складов и индекса распределения продаж.
|Объём товара
|Стоимость логистики
|0,001– 0,200 литра
|23 ₽
|0,201–0,400 литра
|26 ₽
|0,401–0,600 литра
|29 ₽
|0,601–0,800 литра
|30 ₽
|0,801–1,000 литра
|32 ₽
|Первый литр для товаров объёмом более 1 литра
|46 ₽
|Каждый дополнительный литр
|14 ₽
Допустим, вы продаёте комплект постельного белья объёмом 2,07 литра со склада. Тогда обратная логистика будет считаться по формуле:
- 46 ₽ — это стоимость логистики первого литра
- 14 ₽ — это стоимость логистики каждого дополнительного литра
Если вы продаёте топ объёмом 0,91 литра, обратная логистика будет стоить 32 ₽.
Получается, что для небольших товаров, например блокнотов, нижнего белья и умных часов, логистика стала дешевле, а для более крупных, например курток, кроссовок и пылесосов, дороже.
Исключение
Есть случаи, когда новая система расчёта обратной логистики не применяется:
- продавец возвращает товар со склада в пункт выдачи, который выбрал в личном кабинете;
- товары продаются по схеме «Курьером WB» (DBW);
- речь идёт о сверхгабаритных товарах.
2-е и 3-е изменения: прямая логистика
С 23 марта 2026 года произошло сразу два изменения в расчёте логистики — добавили новый показатель ИРП и снизили значения КТР.
Индекс распределения продаж
В формулу расчёта логистики добавили новый показатель — индекс распределения продаж (ИРП).
В чём суть: если товары часто едут к покупателям из других регионов, то логистика станет дороже.
Формула расчёта доставки осталась прежней, но теперь к стандартному тарифу добавляется ещё и дополнительный процент от цены товара из-за ИРП. В итоге она выглядит так:
Важный момент: дополнительный процент считается от розничной цены до применения скидки Wildberries.
(46 ₽ × 1 литр + 14 ₽ × 2-й литр ) × 100% × 1 + 2 500 ₽ × 1,15% = 60 ₽ + 28,75 ₽ = 88,75 ₽. Из-за ИРП цена логистики товара увеличилась на 28,75 ₽.
ИРП рассчитывают в три этапа, как и индекс локализации.
- Для каждого артикула считают, сколько заказов выполнено из региона покупателя.
- От доли локализации из первого пункта зависит коэффициент распределения продаж (КРП). Его определяют по таблице. Чем ниже доля локальных заказов, тем выше процент (0–2,5%).
- Считают среднее значение по всем заказам продавца — это ИРП.
В некоторых случаях доплаты не будет:
- доля локализации — 60% и выше, тогда КРП — 0%, а ИРП не влияет на стоимость логистики;
- заказ с крупногабаритным товаром (КГТ+), сверхгабаритным товаром (СГТ) или крупной бытовой техникой (КБТ);
- товар заказали в федеральный округ, где нет складов Wildberries с подходящими условиями хранения;
- заказали товар, который можно хранить только на складе в одном федеральном округе, например моторные масла и краски в баллонах.
Показатель ИРП обновляют раз в неделю — в ночь с воскресенья на понедельник. Учитывают заказы за последние 13 недель.
Фактически введением этого коэффициента маркетплейс усилил контроль за грамотным распределением остатков между складами. Чем хуже это сделано, тем больше расходов у продавца.
Коэффициент территориального распределения
Кроме ИРП, с 23 марта 2026 года поменяли значения коэффициента территориального распределения (КТР) для артикулов с долей локализации от 5,00 до 54,99% и от 75,00 до 94,99% — размер снизили в диапазоне от 0,05 до 0,15.
КТР используют при расчёте индекса локализации (ИЛ), который влияет на стоимость логистики. При индексе локализации выше единицы логистика дороже, а до единицы — дешевле.