Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Wildberries начал по-новому считать стоимость логистики. Что изменилось:

Появился новый показатель — индекс распределения продаж. Поменялись значения коэффициента территориального распределения. Изменился порядок расчёта стоимости обратной доставки.

1-е изменение: обратная логистика

Раньше, если клиент отказывался от товара или возвращал его, продавец платил фиксированные 50 ₽ за доставку обратно на склад. Но с 20 марта 2026 года методика расчёта изменилась.

Теперь вознаграждение будет зависеть от объёма товара. Стоимость обратной доставки будут считать так же, как и для прямой, но без учёта индекса локализации, коэффициентов складов и индекса распределения продаж.

Объём товара Стоимость логистики 0,001– 0,200 литра 23 ₽ 0,201–0,400 литра 26 ₽ 0,401–0,600 литра 29 ₽ 0,601–0,800 литра 30 ₽ 0,801–1,000 литра 32 ₽ Первый литр для товаров объёмом более 1 литра 46 ₽ Каждый дополнительный литр 14 ₽

Допустим, вы продаёте комплект постельного белья объёмом 2,07 литра со склада. Тогда обратная логистика будет считаться по формуле:

ПРИМЕР 46 ₽ × 1 литр + 14 ₽ × 2-й литр + 14 ₽ × 0,07 литра = 60,98 ₽

46 ₽ — это стоимость логистики первого литра

14 ₽ — это стоимость логистики каждого дополнительного литра

Если вы продаёте топ объёмом 0,91 литра, обратная логистика будет стоить 32 ₽.

Получается, что для небольших товаров, например блокнотов, нижнего белья и умных часов, логистика стала дешевле, а для более крупных, например курток, кроссовок и пылесосов, дороже.

Исключение

Есть случаи, когда новая система расчёта обратной логистики не применяется:

продавец возвращает товар со склада в пункт выдачи, который выбрал в личном кабинете;

товары продаются по схеме «Курьером WB» (DBW);

речь идёт о сверхгабаритных товарах.

СОВЕТ Чтобы не оплачивать обратную логистику тех товаров, которые уже потеряли презентабельный вид, установите лимит реализации товара в разделе «Управление остатками». Тогда система автоматически вернёт товар продавцу после установленного количества заказов.

2-е и 3-е изменения: прямая логистика

С 23 марта 2026 года произошло сразу два изменения в расчёте логистики — добавили новый показатель ИРП и снизили значения КТР.

Индекс распределения продаж

В формулу расчёта логистики добавили новый показатель — индекс распределения продаж (ИРП).

В чём суть: если товары часто едут к покупателям из других регионов, то логистика станет дороже.

Формула расчёта доставки осталась прежней, но теперь к стандартному тарифу добавляется ещё и дополнительный процент от цены товара из-за ИРП. В итоге она выглядит так:

ПРИМЕР (Стоимость логистики первого литра + Стоимость логистики дополнительных литров) × Коэффициент логистики склада × Индекс локализации + Цена товара × Индекс распределения продаж

Важный момент: дополнительный процент считается от розничной цены до применения скидки Wildberries.

ПРИМЕР Допустим, у вас заказали утюг объёмом 2 литра. При коэффициенте логистики склада 100%, индексе локализации 1, цене 2 500 ₽ и индексе распределения продаж 1,15% расчёт будет выглядеть так:

(46 ₽ × 1 литр + 14 ₽ × 2-й литр ) × 100% × 1 + 2 500 ₽ × 1,15% = 60 ₽ + 28,75 ₽ = 88,75 ₽. Из-за ИРП цена логистики товара увеличилась на 28,75 ₽.

ИРП рассчитывают в три этапа, как и индекс локализации.

Для каждого артикула считают, сколько заказов выполнено из региона покупателя.

От доли локализации из первого пункта зависит коэффициент распределения продаж (КРП). Его определяют по таблице . Чем ниже доля локальных заказов, тем выше процент (0–2,5%).

Считают среднее значение по всем заказам продавца — это ИРП.

В некоторых случаях доплаты не будет:

доля локализации — 60% и выше, тогда КРП — 0%, а ИРП не влияет на стоимость логистики;

заказ с крупногабаритным товаром (КГТ+), сверхгабаритным товаром (СГТ) или крупной бытовой техникой (КБТ);

товар заказали в федеральный округ, где нет складов Wildberries с подходящими условиями хранения;

заказали товар, который можно хранить только на складе в одном федеральном округе, например моторные масла и краски в баллонах.

Показатель ИРП обновляют раз в неделю — в ночь с воскресенья на понедельник. Учитывают заказы за последние 13 недель.

Фактически введением этого коэффициента маркетплейс усилил контроль за грамотным распределением остатков между складами. Чем хуже это сделано, тем больше расходов у продавца.

Коэффициент территориального распределения

Кроме ИРП, с 23 марта 2026 года поменяли значения коэффициента территориального распределения (КТР) для артикулов с долей локализации от 5,00 до 54,99% и от 75,00 до 94,99% — размер снизили в диапазоне от 0,05 до 0,15.