Как оформить поставку на склад Ozon

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Селлеры могут продавать на Ozon по любой схеме: FBS, realFBS или FBO. Разница лишь в том, кто хранит, упаковывает, обрабатывает и доставляет заказы.

При работе по схеме FBO это делает маркетплейс. Но сперва товар нужно добавить в систему и отгрузить на склад. Точка Банк делится пошаговой инструкцией, как это сделать.

Первый этап: создайте заявку на поставку

Зайдите в личный кабинет. В разделе FBO перейдите в «Заявки на поставку» и нажмите «Создать заявку».

Для заполнения формы нажмите на синюю кнопку «Создать заявку»

Вы можете воспользоваться виртуальным распределительным центром маркетплейса. Тогда Ozon автоматически распределит одну заявку на несколько поставок по складам.

Обычно такое происходит, если селлер собирается поставлять товар из разных категорий или если товар в одной поставке отправляется одновременно на несколько складов.

Чтобы отгрузить товары через ВРЦ, раскройте выпадающий список на этапе создания заявки и выберите нужный пункт.

Для создания заявки выберите склад, например Санкт-Петербург и СЗО

Выберите кластеры для поставки. Это аналог регионов на Ozon, но в них может входить несколько субъектов. Укажите, какие товары и в каком количестве привезёте. Укажите, как привезёте товар: самостоятельно или с помощью кросс-докинга, когда селлер привозит товар в удобную ему точку, а Ozon доставляет его на склад.

Отгрузить товары в несколько кластеров можно через кросс-докинг

Плату за кросс-докинг можно посмотреть в личном кабинете, если зайти в «Финансы» и найти дополнительные услуги в графе начислений.

Кросс-докинг подходит не для всех видов продукции. Услугой стоит воспользоваться при поставке проверенных товаров с высоким оборотом, трендовых вещей, новинок, а также продукции, характерной для региона или времени года.

Кросс-докинг подойдёт продавцу при осенней поставке зонтов на разные склады, чтобы охватить большие территории. Или селлеру, который планирует выйти на рынок отдалённых частей страны, куда трудно поставить продукцию своими силами.

Расширение географии увеличивает количество продаж. Время доставки до складов сокращается, а это один из факторов формирования поисковой выдачи. Площадка будет сама продвигать такой товар, поэтому в интересах селлера отправить поставки на разные склады.

1. Выберите склад, на котором хотите разместить товар. Например, если поставляете товары для кластера «Москва, МО и Дальние регионы», то разместить их можно на складе в Пушкино.

Селлер может поставлять свою продукцию на разные склады маркетплейса. Выбрать регионы поставки можно во время заполнения заявки. От этого выбора зависит, в каких регионах потенциальным покупателям будут видны товары продавца на странице Ozon.

2. Выберите дату и время отгрузки товаров. Изменить их можно не позже чем за один час до записи.

Второй этап: заполните данные о поставке

Укажите данные об автомобиле, на котором привезёте товары из поставки: номер, марку и модель машины, ФИО и телефон водителя. Это нужно для оформления пропуска. Укажите количество грузовых мест для каждой поставки. Грузовое место — это одна палета или одна коробка. Загрузите документы для каждой поставки. Их перечень зависит от типа товаров — система подскажет, какие бумаги нужны. Так, для маркированных товаров понадобится универсальный передаточный документ, а для ювелирных изделий — спецификация.

Заявка на поставку сразу появляется в личном кабинете со статусом «Заполнение данных»

Для оформления пропуска введите данные об авто и водителе

Третий этап: укажите детали груза

Это нужно, чтобы Ozon мог рассчитать время на приёмку.

Укажите, как упакуете товары и сколько будет палет или коробок. Укажите, какие товары упакуете в каждое грузовое место, сколько их будет и какие у них сроки годности. Ozon штрафует продавцов за неверное указание габаритов упаковки. Скачайте и распечатайте этикетки в формате А4. Они понадобятся на пятом этапе.

Форма для указания количества грузомест

Четвёртый этап: упакуйте товары

1. Каждой единице товара понадобится упаковка и общая коробка, в которой товар будет доставляться на склад Ozon.

К большинству категорий товаров есть специальные требования от Ozon, поэтому упаковывать придётся каждый тип товара отдельно.

ПРИМЕР Книги считаются марким товаром, поэтому для их упаковки подойдут zip-пакеты и пакеты с клапаном. А для телевизора понадобится картонная коробка.

Если у какой-то категории продукции нет требований по упаковке, то можно сложить её в коробки для поставки вместе с остальными товарами

2. Далее наклейте штрихкод на каждую единицу товара. Скачать его можно в PDF-формате в личном кабинете продавца — он находится в разделе управления штрихкодами.

Нажмите на три точки, чтобы скачать штрихкоды

Распечатать штрихкоды можно на обычном принтере или специальном принтере для печати штрихкодов

На этикетку каждой позиции добавьте данные на русском языке: название и артикул, состав, информацию о производителе, дату изготовления и сроки годности.

Штрихкоды нужно располагать на видном месте, не перекрывая описание и сроки годности. Они нужны для выстраивания логистической системы внутри маркетплейса. При приёме товара сотрудники Ozon сканируют штрихкоды и сверяют с кодами, которые селлер указывал в личном кабинете. Если они не совпадут, то в приёмке откажут.

Пятый этап: подготовьте поставку для отгрузки

Если продукция помещается в коробку, положите товары в неё. Если не помещается, разместите товары на палете и обмотайте стретч-плёнкой. Наклейте этикетку на каждое грузовое место — коробку или палету. Если вы складываете коробки на палету, достаточно наклеить этикетку только на палету.

Шестой этап: привезите товары на точку отгрузки

Сообщите о своём прибытии на КПП склада и получите пропуск. Узнайте номер ворот для отгрузки. Зайдите в электронную очередь своего склада по QR-коду с КПП или диспетчерской. Укажите номер автомобиля и следите за статусом в очереди.

Седьмой этап: проверьте результаты приёмки

За статусом приёмки можно следить в личном кабинете. Обычно на то, чтобы добавить товар и обработать данные, требуется от двух до пяти дней. После этого товары становятся доступны для заказа покупателям.

Итоги. Коротко об оформлении поставки на склад Ozon