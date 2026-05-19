Wildberries начал фиксировать тарифы на обратную логистику для FBW

Раньше Wildberries фиксировал тарифы только на прямую логистику. Это значит, что пока товар ехал со склада до покупателя, стоимость логистики измениться не могла — она рассчитывалась по зафиксированному тарифу.

А вот тарифы на обратную логистику по FBW зависели от текущей загруженности складов, сезона и даже категории товара. Это создавало эффект «чёрного ящика»: продавцы не могли заранее рассчитать, во сколько им обойдётся возврат бракованного или невостребованного товара. Более того, ставка на обратную логистику могла вырасти в несколько раз за одну неделю, что уменьшало маржинальность.

Но 15 мая 2026 года ситуация изменилась: теперь фиксация тарифов на логистику работает для всех поставок, в том числе, и для возвратов. Цена будет неизменной в течение 60 или 90 дней с момента поступления товаров на склад. И даже если в этот период схема расчёта поменяется, для продавца она останется прежней.

Срок фиксации тарифа обратной логистики зависит от категории товара:

90 дней — для одежды, обуви, головных уборов, а также белья и аксессуаров для малышей;

60 дней — для остальных категорий.

Новое правило уже добавили в оферту. Актуальные тарифы отображаются в личном кабинете в разделе «Поставки и заказы» → «Тарифы».

Что изменится для продавцов

Благодаря нововведению продавцам будет проще считать будущие затраты. Ещё на этапе планирования поставки можно заложить расходы на обратную логистику в юнит-экономику.