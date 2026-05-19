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Wildberries начал фиксировать тарифы на обратную логистику для FBW

Но это не значит, что обратная логистика стала дешевле. Просто теперь продавцы смогут точнее планировать расходы на возвраты.

19.05.2026
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63

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Раньше Wildberries фиксировал тарифы только на прямую логистику. Это значит, что пока товар ехал со склада до покупателя, стоимость логистики измениться не могла — она рассчитывалась по зафиксированному тарифу. 

А вот тарифы на обратную логистику по FBW зависели от текущей загруженности складов, сезона и даже категории товара. Это создавало эффект «чёрного ящика»: продавцы не могли заранее рассчитать, во сколько им обойдётся возврат бракованного или невостребованного товара. Более того, ставка на обратную логистику могла вырасти в несколько раз за одну неделю, что уменьшало маржинальность. 

Но 15 мая 2026 года ситуация изменилась: теперь фиксация тарифов на логистику работает для всех поставок, в том числе, и для возвратов. Цена будет неизменной в течение 60 или 90 дней с момента поступления товаров на склад. И даже если в этот период схема расчёта поменяется, для продавца она останется прежней.

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Срок фиксации тарифа обратной логистики зависит от категории товара:

  • 90 дней — для одежды, обуви, головных уборов, а также белья и аксессуаров для малышей;
  • 60 дней — для остальных категорий.

Новое правило уже добавили в оферту. Актуальные тарифы отображаются в личном кабинете в разделе «Поставки и заказы» → «Тарифы».

Что изменится для продавцов

Благодаря нововведению продавцам будет проще считать будущие затраты. Ещё на этапе планирования поставки можно заложить расходы на обратную логистику в юнит-экономику.

Но есть нюанс: нововведение не означает, что логистика подешевеет. Если к моменту планирования поставки тариф успеет подорожать, то система будет использовать его при расчётах в течение 60 или 90 дней. И даже если в этот период тариф уменьшат, стоимость обратной логистики не подешевеет.

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Wildberries начал фиксировать тарифы на обратную логистику для FBW – Точка Банк