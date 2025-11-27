Как создать rich-контент для Ozon: полное руководство

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Представьте, в обычном магазине продаются два товара. Первый оформлен в обычную коробку с ценником, а рядом со вторым стоит плакат с красивыми рекламными изображениями и витринные образцы, которые можно потрогать.

Оформление второго товара — это и есть rich-контент для маркетплейсов: то есть расширенная презентация товара, которая помогает покупателю лучше понять преимущества и особенности продукта. Подробнее о том, как создать рич-контент для Ozon, в статье Точка Банка.

Коротко

Такой подход повышает доверие покупателей, увеличивает конверсию, сокращает количество возвратов.

Создать rich-контент можно через визуальный редактор, JSON-код или API для массового обновления. Rich-контент на Ozon — это улучшенная карточка товара, в которой товар детально показан через фото, видео и инфографику.

Что такое rich-контент на Ozon

Рич-контент (от англ. rich — «богатый») для маркетплейсов — это улучшенная карточка товара, в которой есть вся наглядная информация о продукции. Это помогает покупателям разглядеть товар со всех сторон и посмотреть, как он выглядит в деле.

❌Обычная карточка содержит только базовую информацию: название, цену, стандартное описание и пару фотографий. Покупатель видит сухой перечень характеристик и ограниченный набор изображений. В результате возникают вопросы, и клиенты уходят к конкурентам с более понятной и привлекательной презентацией.

✅Карточка с rich-контентом наполнена детальными фотографиями с разных ракурсов, видеообзором, инфографикой, дополнительной информацией о продукции или производителе. Такой подход помогает увидеть продукт в деталях и оценить качество. Это увеличивает доверие и повышает шанс покупки.

Создавать rich-контент можно по бесплатным шаблонам в личном кабинете Ozon или через специальный сайт, где можно создать уникальное оформление.

Зачем нужен rich-контент

Рич-контент нужен, чтобы товар выделялся среди аналогичных и лучше продавался. Когда покупатель заранее видит важные ему детали, ему легче принять решение о покупке.

Для покупателя Для продавца Понятно, что покупаешь Увеличение продаж Уверен в выборе. Меньше сомнений, вопросов и спорных ситуаций после покупки Меньше возвратов, люди знают, что получат Экономия времени, не нужно искать дополнительную информацию в интернете Покупатели остаются лояльными и возвращаются за новыми покупками Легче сравнивать и выбирать между разными вариантами Товар выделяется на фоне конкурентов Видны детали и особенности товара Повышение рейтинга карточки

Преимущества rich-контента

Rich контент — это возможность рассказать про бренд, магазин и ассортимент.

Люди дольше разглядывают карточки с rich-контентом, а это сигнал для алгоритмов, что товар интересен, значит, его стоит показывать в поиске выше.​

Инструкции по применению, реальные фотографии результатов использования и сравнения формируют доверие к бренду.

Rich-контент помогает точнее донести преимущества и функционал изделий, что снижает количество вопросов и негативных отзывов.

Типы и форматы rich-контента

Rich-контент на Ozon включает несколько форматов.

Изображения

Основной элемент описания товара — это качественные фотографии в форматах jpeg, jpg, png, HEIC, Webp с максимальным размером до 10 МБ. Это могут быть изображения с текстом или без.

Как фотографировать:

Ракурсов должно быть много: сверху, снизу, сбоку, внутри.

Со всеми деталями и аксессуарами.

В процессе носки или использования.

С хорошей цветопередачей и контрастностью.

Фотографии обязательно сопровождайте текстовым описанием — на случай, если изображение не загрузилось, а покупателю нужна информация о товаре.

Видео

Покажите, как изделие работает в жизни. Это может быть:

Короткий ролик, который показывает все преимущества.

Видеоинструкция, как собрать, использовать, ухаживать.

Распаковка, чтобы покупатель видел, что он получит.

Во всех роликах товар должен быть хорошо виден, звук — чётким, а формат соответствовать требованиям площадки.

Тексты

Пишите коротко и по делу. Разбивайте текст на небольшие абзацы с подзаголовками — так его будет легко читать даже с телефона. Расскажите главное: чем товар хорош и как упростит жизнь покупателю.

В текст рекомендуем добавить:

Название с ключевыми словами, по которым ищут товар.

Список характеристик: размер, вес, материал, цвет, мощность — всё, что важно для выбора.

Описание с выгодами: не «мощный двигатель», а «быстро измельчит даже лёд».

Если вы не умеете сами работать с текстом, то можете воспользоваться сервисом Точка Банка, где искусственный интеллект всё сделает за вас.

Инфографика

Вместо длинных текстовых описаний используйте схемы, таблицы и картинки. Это поможет покупателям быстрее разобраться в сложных вещах и понять, как использовать товар. Сгенерировать изображения с помощью ИИ можно через сервис от Точка Банка.

Примеры карточки товара с рич-контентом

Вот как выглядит рич-контент на реальных примерах.

Демонстрация качества одежды и швов, что важно для тех, кто носит термобельё

Инструкция, как выбирать модель массажного коврика

Наглядные варианты использования наушников

Как создать rich-контент на Ozon

Сделать rich-контент можно тремя способами:

В визуальном редакторе Ozon.

Через код JSON для опытных пользователей.

Через API для массовых загрузок.

Визуальный редактор

Это самый простой и доступный способ, который не требует знаний программирования и подходит для большинства селлеров.​

В личном кабинете Ozon или на специальном сайте нужно открыть конструктор в разделе «Визуальный редактор».

Здесь будет доступен набор готовых блоков: изображения с текстом, колонки с иконками, видео, таблицы и другие. Чтобы создать контент, достаточно перетащить нужные блоки в рабочую область, добавить ссылки на фото и видео, отредактировать текст.

Результат виден сразу в режиме предпросмотра для мобильной и десктопной версии. После создания сохранённый файл загружается в карточку товара.

«Песочница»

«Песочница» — это специальный раздел на Ozon, где можно создавать и редактировать rich-контент вручную с помощью кода в формате JSON. Этот инструмент позволяет создавать уникальные макеты, которых нет в визуальном редакторе. Но для новичков он может быть сложным, так как требует навыков программирования и понимания структуры JSON.

Шаг 1. Начните работу.

В личном кабинете селлера или на сайте для создания рич-контента перейдите в раздел «Песочница». Нажмите «Открыть редактор», чтобы начать редактирование. Все изменения будут сразу видны в макете.

Шаг 2. Заполните контент.

Добавьте ссылки на картинки, текст описания, размеры для фото, ссылки на видео. Можно копировать и добавлять нужные блоки, а ненужные удалять.

Для каждого изображения укажите:

scr — ссылку на картинку для компьютеров;

srcMobile — ссылку на ту же картинку для телефонов;

width и height — размер для компьютера;

widthMobile и heightMobile — размер для телефона;

title — заголовок под картинкой;

content — текст под картинкой.

Следите за скобками { } — каждой открытой должна соответствовать закрытая.

Шаг 3. Проверьте результат.

Система сама покажет ошибку «Некорректный JSON», если что-то заполнено неправильно.

Шаг 4. Разместите готовый контент.

Когда шаблон с rich-контентом готов, его нужно разместить в карточке товара. Сделать это можно тремя способами:

Через личный кабинет Ozon — копируете готовый код и вставляете его в специальное поле для расширенного описания. Через Excel-файл — если выгружаете товары через таблицу. В этом случае код нужно вставить в отдельную ячейку в столбце «Rich-контент JSON». Через техническое подключение API.

Проверьте, что всё отображается правильно, затем скопируйте готовый код в карточку товара одним из трёх вариантов выше.

​Массовое добавление rich-контента через API

Если у вас большой ассортимент и нужно обновить сразу много карточек, лучше использовать API Ozon. Для этого нужно сформировать JSON-код с rich-контентом по каждой позиции и отправить запрос на платформу через POST/ v3/product/import.

Для получения API-ключа войдите в личный кабинет и откройте раздел «Настройки» → «API ключи» → «Сгенерировать ключ», присвойте ему понятное название и выберите подходящую роль из доступных вариантов. Завершите процесс, нажмите кнопку «Сгенерировать» для создания ключа.

Рекомендации по созданию rich-контента

Планируйте структуру заранее: подумайте, какие преимущества товара важнее всего показать, какие вопросы покупателей необходимо закрыть и в каком порядке подавать информацию.

Видео должны быть короткими — до пяти минут, информативными и показывать реальные достоинства товара.

Делайте описание товара коротким и понятным. Текст должен объяснять, для чего нужна функция или характеристика, почему она важна для покупателя.

Не пишите сплошной список ключевых слов — это отпугнёт покупателей, а система поиска опустит карточку в выдаче.

Добавляйте инфографику для сложных данных: поясняйте технические параметры, размеры, комплектацию с помощью схем, таблиц, иконок. Это ускорит восприятие информации и поможет покупателю быстро сориентироваться.

Адаптируйте материал под мобильные устройства: убедитесь, что текст удобен для чтения, изображения не обрезаются.

Анализируйте и тестируйте: после добавления rich-контента следите за статистикой просмотров и конверсий. Меняйте порядок блоков, добавляйте новые элементы или убирайте неэффективные.

Учитывайте технические требования к размерам и форматам файлов.

Ошибки при работе с rich-контентом

Эти ошибки могут снизить ожидаемый эффект.

Ошибка Пример Создавать сложный и неструктурированный контент, который затрудняет восприятие Описание смартфона со сложными техническими терминами без объяснения и видеообзора Копировать стандартные шаблоны без адаптации, так как теряется уникальность карточки Кофеварка с обычными фото и текстом без демонстрации процесса варки кофе, тогда как видеообзор привлекает больше внимания Загружать слишком тяжёлые файлы, это удлиняет время загрузки страницы Видеоролик с 4K разрешением длительностью 2 минуты на странице обуви, который долго загружается Указывать неправильные параметры, что приведёт к возвратам и плохим отзывам Кожаная сумка, где заявлена натуральная кожа, но на деле используется экокожа — покупатель разочарован покупкой и возвращает её

Как проверить эффективность rich-контента

Чтобы проверить эффективность рич-контента, сравнивайте показатели «до» и «после» добавления информации и изображений с видео.

Шаг 1. Определите, какие ключевые метрики будете измерять, например:

конверсия в покупку — сколько человек, посмотревших карточку, купили товар;

показатель возвратов — как часто выкупленный товар возвращают;

просмотры карточки товара;

вовлечённость — сколько человек добавили товар в избранное;

количество вопросов — снизилось ли оно. Если вопросы по товару сократились или совсем исчезли, значит, закрыты ключевые тонкие места, которые беспокоили покупателей.

Статистику можно отслеживать в личном кабинете продавца.

Шаг 2. До того как добавили рич-контент, отметьте ключевые метрики в качестве отправных точек.

Шаг 3. Внедрите рич-контент: загрузите видео, фото на карточку товара.

Шаг 4. Соберите те же метрики за аналогичный период после внедрения.