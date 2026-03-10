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Маркетплейсы

Калькулятор прибыли для Wildberries

Поможет продавцам повысить прибыльность и найти выгодные ниши.

10.03.2026
712
712

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Авторы

У Wildberries есть бесплатный сервис, в котором продавец может посчитать доходы и прибыль даже по тем товарам, которых ещё нет в продаже. Чем он полезен бизнесу и как им пользоваться, расскажет Точка Банк.

Коротко
― Посчитать результаты от продажи новых товаров и оптимизировать текущие расходы на Wildberries поможет калькулятор прибыли.
― Чтобы получить расчёт, достаточно указать категорию товара, примерную цену, габариты и модель продаж.

Что такое калькулятор прибыли и где его найти

Калькулятор прибыли — это бесплатный инструмент Wildberries, в котором можно посчитать доходы, расходы и прибыль от продажи разных товаров и по разным схемам логистики. Инструмент находится в разделе «Аналитика» — «Калькулятор прибыли».

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Зачем нужен калькулятор прибыли

Калькулятор поможет со следующим:

Найти выгодные направления — посчитать прибыльность от продажи разных товаров по средним данным других продавцов.

Провести анализ — сравнить свои реальные доходы со средними по рынку.

Выбрать модель продаж — выбрать схему работы с маркетплейсом не методом проб и ошибок, а предварительно просчитав все модели для конкретного товара.

Оптимизировать расходы на хранение — найти склады, на которые поставлять заказы будет выгоднее.

Калькулятор помогает продавцам:


1. Рассчитать потенциальную или реальную маржу.

2. Найти выгодный склад или модель продаж.

3. Понять, на чём можно сэкономить.

Например, в нём можно рассчитать, как изменится прибыль, если продавец выберет упаковку с другими габаритами.

Ольга Чиновапредприниматель на маркетплейсах

Что учитывает калькулятор прибыли Wildberries

В калькуляторе заложены все параметры бизнеса, которые важны. Например, при расчёте можно учесть:

  • Категорию и вес товара, его габариты в упаковке.
  • Примерные цены, на которые ориентируется продавец.
  • Склад, на который сдаются заказы, и скорость их доставки до склада.
  • Модель продаж — есть выбор из пяти схем.
  • Все расходы.

Чем больше данных внести, тем точнее будет итоговый результат. 

Как пользоваться калькулятором: пошаговая инструкция

В инструкции расскажем, как рассчитать прибыль по двум самым популярным моделям продаж — FBS и FBO.

FBS — это схема, при которой продавец хранит товар у себя. А когда поступает заказ, он отвозит его на склад для доставки.

FBO — это модель продаж, при которой товар заранее сдаётся на склад маркетплейса и хранится там до заказа.

В обоих случаях все параметры вы заполняете в блоке слева.

Обязательные поля отмечены звёздочкой. К ним относятся:

1. Категория. Вначале нужно выбрать в списке вид товара, который вы продаёте или собираетесь продавать.

2. Цена. Дальше укажите цену, за которую хотите выставить товар. Под ячейкой калькулятор покажет вам среднюю цену, по которой уже продаются на WB другие товары из этой категории. Для новых направлений используйте её как ориентир.

3. Габариты. Измерьте товар в упаковке в развёрнутом виде по максимальным точкам, а затем укажите его габариты. Если вы считаете показатели для нового направления и даже примерно не знаете, какие габариты будут у товара, нажмите на кнопку под полями «Заполнить средние габариты».

Цену и габариты товара в упаковке также можно посмотреть в карточке конкурента. К цене из карточки всегда прибавляйте 20–25%, так как в каталоге покупатель видит цены с учётом скидок.

Ольга Чиновапредприниматель на маркетплейсах

4. Модель продаж. Выберите одну из пяти схем. Если отметите FBS, калькулятор предложит вам выбрать склад и указать срок, в который вы сможете привезти туда заказ. Чем дольше срок, тем выше комиссии.

Если выберете FBW, появятся дополнительные поля для типа поставки: в коробах или на монопалетах. 

Все остальные поля в форме — необязательные. Но чем больше сведений вы внесёте, тем точнее будет расчёт. В форму можно добавить:

  • Собственные показатели оборачиваемости и доли выкупа.
  • Систему налогообложения.
  • Себестоимость товаров. В этом случае калькулятор покажет расчёт маржинальности.  
  • Другие расходы, например на рекламу, упаковку, маркировку и эквайринг.

Когда заполните все ячейки, нажмите кнопку «Рассчитать».

Как интерпретировать результаты

В итоговой таблице калькулятор отсортирует результаты по прибыльности: вначале покажет самый выгодный вариант. Так, в примере мы сравнили, по какой схеме выгоднее продавать щётки для обуви в Волгограде. Вышло, что продавец получит больше прибыли, если будет заранее отгружать их на склад по схеме FBW.

Таблицу с итоговым результатом можно настроить по-другому. Например, если вы ищете выгодные варианты по обработке заказов маркетплейсом, отсортируйте итоги по приёмке, логистике или хранению. Ячейка с выбором есть в правом верхнем углу.

При расчётах учитывайте, что комиссии маркетплейса постоянно меняются. Поэтому, чтобы результаты были актуальными, пересчитайте показатели, перед тем как их использовать.

Вопросы по теме

Насколько точны расчёты калькулятора?

Точность расчётов зависит от того, насколько подробно вы заполните параметры в инструменте. Если внести все сведения о бизнесе, результат будет максимально приближен к реальному.

Что такое СГТ и КГТ+?

СГТ — это сверхгабаритные товары. Они весят от 25 кг, а сумма трёх сторон у них больше двух метров.


КГТ+ — это крупногабаритные товары. Их вес — до 25 кг, но они достаточно большие. Например, длина одной из сторон может быть больше 1,2 метра.

Как рассчитывается логистика для FBS?

При схеме FBS на стоимость логистики влияют габариты товара, загруженность складов и распределение товарных остатков по складам в стране.

Можно ли сохранить расчёты?

Да, расчёты можно сохранять в формате .xlsx. Для этого кликните на иконку в правом верхнем углу страницы.

Учитывает ли калькулятор расходы на рекламу?

Расходы на рекламу — это необязательный параметр. Но чтобы результат был точнее, можно добавить их в расчёт.

Какой процент выкупа указывать?

Система проставит процент выкупа автоматически, как только вы укажете товар. Для этого маркетплейс использует средние показатели по каждой категории. Но если ваш процент выкупа отличается от средних значений, исправьте цифру в ячейке.

Как калькулятор поможет оптимизировать расходы?

Инструмент показывает выгодную модель работы или склад для хранения конкретного заказа. Всё это прямо влияет на расходы.

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Калькулятор прибыли на Wildberries для поставщиков: инструкция – Точка Банк