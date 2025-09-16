Как работать по схеме FBS на Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

FBS на Wildberries — это модель работы, при которой селлер самостоятельно хранит, упаковывает и отправляет заказы. Такой подход требует строгого соблюдения условий маркетплейса: сроков отгрузки, требований к упаковке и маркировке. В чём особенности такой модели и на что предпринимателям обратить внимание — расскажем в статье.

Что такое FBS на Wildberries

FBS (Fulfillment by Seller) «Маркетплейс» — форма сотрудничества с Wildberries, при которой продавец берёт на себя хранение и комплектацию заказов. Маркетплейс в этой схеме предоставляет площадку для размещения и продвижения карточек товаров, доставляет изделия покупателям, обрабатывает оплату и возвраты.

Продукция хранится у предпринимателя, карточка товара размещается на маркетплейсе, при поступлении заказа продавец оперативно упаковывает его и передаёт в пункт приёма Wildberries (ПВЗ или сортировочный центр), маркетплейс обеспечивает транспортировку и выдачу заказа клиенту.

ПРИМЕР ИП Курочкин продаёт на маркетплейсе кожаные ремни и работает по FBS. В личном кабинете WB появляется уведомление о новом заказе с условиями: собрать ремень чёрный, артикул 001, и ремень коричневый, артикул 005, доставить их в распределительный центр (РЦ) в Подольске. Продавец отбирает нужные ремни по артикулам, упаковывает в коробки и маркирует штрихкодами, которые генерируются в личном кабинете. Без маркировки ремни не внесут в систему. Для доставки до РЦ маркетплейса в Подольске поставщик оформляет пропуск для транспорта. Когда товар привезут, сотрудник маркетплейса отсканирует штрихкоды. Если обнаружено несоответствие, например выбран неверный артикул, отсутствует маркировка или повреждена упаковка, приёмку товара не оформят. Если проблем нет, то ремни заберут и отправят на ПВЗ для выдачи покупателю.

Преимущества модели

Каждая схема продаж на WB имеет сильные и слабые стороны. Выбор зависит от специфики товара, объёмов продаж и ресурсов предпринимателя. Но можно выделить ключевые преимущества FBS, которые делают эту схему привлекательной для продавцов.

Экономия на складских расходах. Отсутствует комиссия за хранение на логистических объектах Wildberries.

Контроль качества и улучшение клиентского опыта. Селлер сам упаковывает заказы и добавляет фирменные элементы, чтобы повысить лояльность покупателей. Например, к шампуню кладёт в подарок резинку для волос, к солнцезащитным очкам — салфетку и защитный чехол.

Гибкость управления остатками. Продавец видит, что и где лежит, может оперативно провести сверку и обновить количество.

Тестирование спроса. Подходит для запуска нового бренда или продукта. Например, селлер привёз 10 пар новых кроссовок, выставил на WB, получил заказы — отработал по FBS. Не нужно сразу завозить большую партию на склад WB с риском не продать её и потратить деньги на комиссию за хранение.

Гибкость ассортимента — FBS позволяет размещать на маркетплейсе расширенный перечень позиций.

Недостатки модели

Кроме очевидных преимуществ, есть сложности, с которыми может столкнуться предприниматель при работе по схеме FBS.

Скорость доставки напрямую влияет на ранжирование в поисковой выдаче. При одинаковых условиях с конкурентами (цена, качество, отзывы), но с менее быстрой доставкой карточка товара будет ниже в поисковой выдаче. Это снижает вероятность покупок.

Обязательное наличие собственных или арендованных помещений для хранения. Для компактных изделий по типу украшений и аксессуаров хватит небольшого пространства дома у продавца. Но для габаритной продукции потребуются помещения. Это дополнительные затраты на аренду и содержание.

Операционные расходы и время. Предприниматель тратит ресурсы на сборку, упаковку, маркировку и организацию отправки. Нужно учитывать и прямые затраты: транспорт, бензин, услуги курьера, зарплату сотрудника.

Логистические риски. Пробки, поломка машины, ошибка курьера — всё это потенциальные проблемы селлера и штрафы за срыв сроков.

Масштабирование. При росте количества заказов, например с 5 до 50 в день, операционная нагрузка вырастет кратно. Потребуются дополнительные ресурсы, что может замедлить развитие бизнеса.

Географическое ограничение. Если продавец находится далеко от складов WB, время и стоимость логистики повлияют на размер прибыли.

Когда стоит выбирать модель FBS

FBS — это модель для:

Стартапов и небольших объёмов, тестирования ниш и спроса

Продавцов товаров с низкой оборачиваемостью или высокой стоимостью хранения

Магазинов, реализующих скоропортящуюся продукцию, когда нужно следить за условиями хранения

Селлеров, которые проводят сделки без формирования собственных запасов с возможностью быстрых закупок напрямую у производителя

Поставщиков на нескольких платформах, чтобы распределять остатки туда, где растёт спрос

Отказ от FBS в пользу FBW с хранением продукции на складе WB нужен при росте объёмов продаж, увеличении операционной нагрузки.

Чем можно торговать по FBS

Селлер может продавать любые товары, которые не запрещены. В запрещённую категорию входят алкогольные и табачные изделия, вейпы, взрывчатые вещества, детские удерживающие устройства и другие товары.

ПРИМЕР Поставщик планирует импортировать и реализовывать в Москве биологически активные добавки, содержащие сильнодействующие компоненты. Хотя физически они будут находиться у него в магазине, а не на складах маркетплейса, продажа таких изделий через Wildberries невозможна. Причина — состав БАД не соответствует требованиям российского законодательства.

Продавец обязан убедиться, что его ассортимент разрешён к реализации на территории РФ и соответствует правилам Wildberries.

Какие требования к продавцам для работы по FBS

Для работы по модели FBS нужно создать виртуальный склад в личном кабинете продавца — цифровую площадку для управления остатками и отгрузками. Селлер должен своевременно обновлять количество товаров, чтобы система маркетплейса могла принимать новые заказы.

Также требуется выбрать подходящий объект Wildberries для сдачи готовых отправлений. Одни склады принимают только малогабаритные грузы, другие — тяжёлые и крупные изделия.

Поставщик берёт на себя обязанность обеспечить упаковку по правилам маркетплейса, промаркировать каждое отправление этикеткой с QR-кодом. Если изделие подлежит обязательной маркировке «Честный ЗНАК», нужно оформить и нанести код Data Matrix.

Площадка устанавливает для селлеров по модели FBS обязательный срок доставки товара — не позднее чем через 120 часов после подтверждения заказа. Товар нужно привезти на склад, в сортировочный центр или ПВЗ. За нарушение сроков маркетплейс начислит штраф.

Как создать виртуальные FBS-склады

Склад FBS не является физическим помещением, а служит для отражения реального количества товаров, которые можно отгрузить. Без создания такого виртуального объекта работать по схеме FBS не получится.

Чтобы создать виртуальный склад FBS на Wildberries:

Шаг 1. Перейдите в раздел управления складами

В личном кабинете выберите: «Поставки и заказы» → «Мои склады и пропуска» → «Склады продавца» → «Создать склад» → «На склад WB (FBS)».

Шаг 2. Выберите склад получателя

На карте выберите склад или сортировочный центр (СЦ), куда планируется отгрузка. Каждый объект обслуживает конкретную зону (республику, край, область), которая обозначается определённым цветом. Продавец может отправлять товары в любой пункт выдачи заказов в пределах цветной зоны.

Подберите склад под тип товаров: МГТ (малогабаритные), КГТ+ (крупногабаритные), СГТ (сверхгабаритные). На карте отображаются возможности принимать разные типы поставок. Учитывайте это, чтобы не получить отказ в приёмке.

Нельзя назначить ПВЗ вместо виртуального склада. Отгружать заказы можно только в те пункты выдачи, которые привязаны к зоне выбранного объекта и принимают соответствующий тип товаров.

После того как определитесь с местом, кликните по нему, а затем по кнопке «Выбрать».

Шаг 4. Создайте и настройте склад

Для удобства работы впишите название, например «Мой склад в Абакане для КГТ».

После нажатия кнопки «Создать склад» система добавит виртуальный склад в список, который можно посмотреть в личном кабинете, во вкладке «Поставки и заказы» → «Мои склады и пропуска».

После регистрации и до начала продаж изучите размеры комиссий маркетплейса.

Шаг 5. Загрузить остатки товаров

После создания склада укажите остатки товара через раздел «Поставки и заказы» → «Управление остатками». Здесь можно корректировать актуальные данные.

В таблице отображается:

Размер, баркод, количество

Тип товара (СГТ/КГТ+)

Название виртуального и привязанного к нему реального склада

Остатки можно добавить двумя способами — вручную или с помощью загрузки через Excel.

Для ручного добавления нажмите «Добавить товары вручную», выберите склад, отметьте нужные товары, укажите количество для каждого.

Для загрузки через Excel:

Через «Действия с Excel» скачайте шаблон. Заполните данные — колонки «Баркод» и «Количество». Баркоды берутся в «Карточке товара». Не меняйте структуру файла. Загрузите файл, укажите склад, где хранятся товары.

Данные обновляются на сайте за 15 минут. Остатки списываются автоматически при заказе.

Какая комиссия у Wildberries по FBS

Комиссия — это фиксированный процент, который продавец платит площадке за оказанные услуги.

Посмотреть размеры комиссии по каждой категории товаров можно в личном кабинете, в разделе «Тарифы» → «Комиссия».

Сколько стоит логистика FBS

Оплата логистики включает услуги за доставку покупок клиентам, обработку и учёт возвратов, приёмку в пунктах логистики.

Просчитать тариф можно с помощью калькулятора в личном кабинете, в разделе «Поставки и заказы» → «Тарифы» → «Калькулятор тарифов». Стоимость зависит от габаритов изделий, которые нужно ввести в специальные поля. Система покажет итоговую стоимость логистических услуг.

Итоговая сумма вычисляется путём умножения базового тарифа на определённый коэффициент. Актуальные коэффициенты для FBS находятся в разделе «Тарифы» → «Тарифы складов».

Какие штрафы для FBS-поставщиков

Ответственность за качество хранения, сборку заказов и их доставку до склада или ПВЗ Wildberries лежит на продавце. WB регламентирует сроки и стандарты работы и за их нарушение штрафует.

Штрафы можно разделить на несколько категорий.

Нарушения в карточке товара. Неправильное оформление или несоответствие информации требованиям маркетплейса. Например, производитель сумок указал размеры упаковки 25×15×10 см вместо фактических 30×20×10 см. За занижение габаритов его оштрафуют.

Нарушения при работе с заказами. Отмена заказов покупателей по инициативе продавца, подмена вложения. Например, клиент заказал три книги, но селлер не отвёз заказ в пункт выдачи или сортировочный центр за 120 часов с момента оформления покупателем.

Ошибки при поставках на склад. Нарушения правил приёмки, маркировки и комплектации при поставках на объекты Wildberries. Например, поставщик сдал 50 футболок вместо заявленных 80. При приёмке зафиксировали недостачу и оштрафовали за невыполнение плана поставки.

Общие нарушения правил площадки. Совершение действий, которые противоречат общим правилам работы на маркетплейсе, в том числе коммуникация с покупателями. Например продавец разместил в карточке товара предложение о скидке за положительный отзыв. Его оштрафуют за недобросовестное стимулирование рейтинга.