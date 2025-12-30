SEO-продвижение на Ozon в 2026 году

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Представьте: вы начали продавать на маркетплейсе домашние тапочки. Загрузили фото, заполнили описание и характеристики. А когда решили поискать карточку в системе, то обнаружили, что она находится на 20-й странице. Получается, пользователи покупают тапочки конкурентов, которые находятся на первых страницах, а на ваши даже не смотрят.

Почему так вышло? Дело в том, что другие селлеры использовали SEO-оптимизацию, чтобы вывести свои карточки в топ. Точка Банк расскажет, как это делать.

Коротко На ранжирование влияют разные параметры: соответствие запросу клиента, количество продаж, популярность запроса, поведение пользователя, цена, скорость доставки и отзывы. Чтобы система подняла вашу карточку в топ, нужна SEO‑оптимизация. Она состоит из шести шагов: это сбор ключевых слов, добавление их в заголовок и описание, создание изображений, заполнение характеристик, работа с отзывами и внешними ссылками.

Когда пользователь вводит свой запрос в поисковую строку, он видит товары в определённом порядке. Такая сортировка называется ранжированием.

Что такое SEO и его значимость на Ozon

Ozon сортирует товары в поиске таким образом, чтобы пользователь сразу нашёл нужную вещь, купил её в проверенном магазине, быстро получил заказ и оставил хороший отзыв.

То есть первые места занимают товары, которые максимально соответствуют запросу пользователя и имеют хороший рейтинг. Но селлеры могут на это влиять — для этого и нужна SEO-оптимизация карточек товара на Ozon. С её помощью можно продвинуть товар в топ и увеличить продажи.

Факторы ранжирования на Ozon

Существует список параметров, которые влияют на ранжирование. Значимость каждого может меняться в зависимости от того, что важнее для конкретного пользователя.

ПРИМЕР Ирина с Камчатки хочет подарить маме на день рождения пароочиститель. Она решила купить его на Ozon и ввела в поиске «пароочиститель для уборки дома». Поскольку Ирина проживает в удалённом регионе, при создании подборки алгоритмы в первую очередь учли скорость доставки.

Так выглядит выдача для Санкт-Петербурга. На первых местах — товары, которые могут доставить уже завтра

Выдача для Камчатского края отличается. На первых местах располагаются варианты, которые могут доставить 4 января

Текстовая релевантность

Этот параметр учитывает, соответствуют ли характеристики товара запросу пользователя. Чем больше совпадений — тем выше место в выдаче.

ПРИМЕР Если пользователь ищет красную кружевную кофту, то на первых местах будут модели, которые одновременно и красные, и кружевные.

Продажи товара

Система оценивает продажи товара в прошлом. Чем выше конверсия в покупку и число заказов за предыдущие периоды, тем чаще карточка показывается покупателям в настоящем.

Популярность по запросу

Параметр показывает, как активно клиенты взаимодействуют с товаром: смотрят его, добавляют в корзину и избранное.

Персонализация

Ozon анализирует поведение пользователя на площадке: его прошлые покупки, чем он руководствовался при выборе, интересы и другие параметры. Если в предыдущих заказах были по большей части товары для детей, то по запросу «утюг» отобразятся игрушечные утюги.

Цена

Для ранжирования важна цена: как она менялась за определённый период и не выше ли она, чем у конкурентов.

Доставка

Алгоритмы учитывают, как долго селлер собирает заказ, а служба доставки везёт его получателю. Приоритет отдаётся быстрой доставке.

Отзывы

Важен рейтинг товара. Чем он выше и чем больше отзывов, тем чаще товар попадает в ленту.

Оптимизация карточек товаров на Ozon

Ключевое действие при оптимизации карточки — это создание описания товара, которое понравится алгоритмам Ozon. Эту задачу можно поручить телеграм-боту Точка Банка @gptMP_bot, чтобы сэкономить время. Он сгенерирует 30 бесплатных уникальных описаний, которые сразу можно загрузить на маркетплейс и повысить свою позицию в выдаче.

Но продвинуть карточку товара можно и вручную — для этого нужно выполнить шесть шагов. Ниже подготовили стратегию эффективного вывода товаров в топ.

Шаг 1. Сбор семантики

Когда покупатель хочет найти определённую вещь на маркетплейсе, он вводит в поисковую строку свой запрос — например «гладильная доска». Такие запросы называют ключевыми словами и фразами, а в целом — семантикой. Это важная часть SEO на Ozon.

Селлерам нужно добавлять ключевики в название, описание товара и характеристики, чтобы алгоритмы их увидели.

Анализ ключевых слов

Как собрать семантику:

Сформируйте базовые запросы. Выпишите основные фразы, которые описывают продукт, с учётом синонимов. Например, для туфель на шпильке подойдут слова «туфли», «лодочки» и «обувь». Добавьте хвосты. Это уточняющие слова, которые конкретизируют запрос. Например, «лаковые туфли», «туфли со стразами» или «красные туфли». Отберите 5–10 ключевиков, чтобы избежать переспама — слишком частого употребления определённого слова в одном тексте.

Для поиска семантики есть бесплатные и платные способы.

Бесплатные инструменты для анализа

Поисковая строка на Ozon. Начните вводить наименование, чтобы увидеть самые частые формулировки.

Система подсказывает, по каким запросам пользователи обычно ищут туфли

Контент конкурентов . Изучите карточки с аналогичными позициями и выделите в них ключевые слова.

Вордстат. Этот сервис показывает статистику поисковых запросов. Минус в том, что он учитывает ключи, которые популярны в Яндексе, а не на Ozon.

Сервис учитывает, что ищут в поисковике Яндекс

Платные инструменты для анализа

Отчёт «Поисковые запросы». Чтобы его изучить, найдите в личном кабинете Ozon Seller раздел «Аналитика» и перейдите в «Поисковые запросы». Инструмент показывает частые запросы пользователей, динамику за 7 и 28 дней, конверсии в корзину и заказ, а также среднюю стоимость для клиента. Полный набор метрик доступен только по премиум-подписке.

На скриншоте видно, что за последнюю неделю пользователи часто искали вечерние туфли

Шаг 2. Оптимизация заголовков и описаний

В названии товара используйте популярный запрос, у которого от 10 000 показов. Например, «женские туфли».

После этого отберите среди всех ключевиков, которые вы собрали на предыдущем шаге, более узкие запросы — от 100 до 10 000 показов. Добавьте их в описание, чтобы они гармонично вписывались в текст и легко читались. Например, «женские туфли на низком каблуке», «женские туфли из натуральной кожи», «красные женские туфли» и другие. Важна также последовательность слов — проверяйте частотность в отчёте.

Помните, что описание должно быть понятным и грамотным. Коротко расскажите о достоинствах вещи, как ей пользоваться и какие у неё есть особенности.

В описании красных туфель использовано пять ключей — этого достаточно, чтобы текст был оптимизированным

Шаг 3. Оптимизация изображений

Пользователи видят в выдаче сотни похожих товаров. Поэтому подготовьте привлекательные фотографии — и клиенты будут чаще заходить в карточку и оформлять заказы. Оформить изображения можно через сервис 24AI.

Что стоит добавить на страницу:

инфографику с краткими характеристиками и ключевыми преимуществами;

реальные фото продукта с разных ракурсов;

картинку с размерами изделия;

размерную сетку для одежды и обуви;

краткое руководство по использованию;

фото клиентов.

Инфографику можно расположить на главной странице и добавить на неё особенности модели. Например, что туфли-слингбэки подходят для узкой стопы и маломерят на размер

Шаг 4: Заполнение характеристик

Для каждой категории Ozon предлагает свой перечень характеристик. Так, для ватных палочек это количество единиц в упаковке, целевая аудитория и страна-изготовитель; а для чая — вид, форма, размер чайного листа, свойства, срок годности и другие. От заполнения этих полей зависит, привлечёт ли внимание ваша продукция.

Укажите как можно больше атрибутов, чтобы покупателям было проще найти изделие по своему запросу или с помощью внутренних фильтров. Например, если продаёте электрический чайник с подсветкой, в поле «Подсветка» нужно выбрать «Да». Иначе товар не отобразится в поиске по запросу «Чайник с подсветкой».

Продавец хочет, чтобы его туфли попадали в ленту по запросам «туфли для узкой стопы», «туфли на шпильке», «туфли-слингбэки» и другим

Шаг 5: Работа с отзывами

Чем больше положительных отзывов, тем выше артикул находится в выдаче и тем быстрее аудитория решается его купить.

Покупателей нужно стимулировать оставлять отзывы. Например, можно отвечать на каждый комментарий и вопрос не шаблонно, а заинтересованно. Либо подключить платную опцию «Отзывы за баллы». Она предлагает покупателю оставить отзыв и получить за это бонусы, которые можно потратить на следующие покупки в любом магазине: 1 балл = 1₽.

Взамен продавец каждый месяц оплачивает услугу. Сумма складывается из начисленных баллов в рублях с комиссией 20% от размера выданных бонусов и НДС 20%.

Селлер подключил баллы за отзыв, поэтому покупатели получат 200 бонусов за комментарий

Шаг 6: Работа с внешними ссылками

При оптимизации SEO на Ozon важны внешние ссылки — это ссылки, размещённые на других сайтах и ведущие на ваш каталог. Они придают «вес» магазину, поднимают его на первые места выборки, а ещё — учитываются поисковыми системами Яндекс и Google.

Поэтому селлерам стоит публиковать ссылки на свои товары:

в социальных сетях своего бренда;

в обзорах на тематических сайтах;

в личных блогах.

Чек-лист по оптимизации карточек товаров на Ozon

Собрали все действия, необходимые для SEO-продвижения на Ozon, в удобную шпаргалку:

Соберите ключевые слова. Выделите 10 ключевиков, которые будете использовать при заполнении карточки товара.

Используйте самый популярный ключевик (от 10 000 запросов) в заголовке, а менее популярные (от 100 до 10 000 запросов) — в описании.

Добавьте качественные и привлекательные изображения.

Заполните как можно больше характеристик.

Стимулируйте пользователей оставлять положительные отзывы.

Размещайте ссылки на товары на других сайтах.

Как отслеживать результаты SEO на Ozon

Отслеживать позиции товаров в ленте поможет встроенный инструмент «Видимость в поиске». Зайдите в личный кабинет, найдите раздел «Аналитика» и перейдите на нужную вкладку.

Инструмент состоит из четырёх отчётов:

«Где товар в поиске» — показывает, виден ли товар в выдаче и на каком месте располагается.

Введите запрос и выберите свои артикулы. Система покажет, на какой позиции они будут в подборке. Обувница на скриншоте не попала в поисковый индекс, потому что её нет на складе

«Запросы моего товара» — считает, какие запросы приносят вам больше всего заказов и просмотров.

В личном кабинете нет товаров в продаже, поэтому отчёт не работает

«Что влияет на место в поиске» — анализирует, соответствует ли товар поисковому запросу, какой у него рейтинг в выбранном регионе по сравнению с конкурентами и подключено ли продвижение.

Товар селлера (обувница) закреплён наверху — так удобнее сравнивать его показатели с показателями конкурентов

«Советы от поиска» — показывает, покрывают ли ваши товары спрос в разных регионах.

Ozon подсказывает, что поставку обувниц нужно сделать на склад в Москве

Выводы и рекомендации

На продукцию, которая находится на первых страницах поисковой выдачи, обращают больше всего внимания. Она получает максимум трафика и продаж.