SEO-продвижение на Ozon в 2026 году

Представьте: вы начали продавать на маркетплейсе домашние тапочки. Загрузили фото, заполнили описание и характеристики. А когда решили поискать карточку в системе, то обнаружили, что она находится на 20-й странице. Получается, пользователи покупают тапочки конкурентов, которые находятся на первых страницах, а на ваши даже не смотрят.
Почему так вышло? Дело в том, что другие селлеры использовали SEO-оптимизацию, чтобы вывести свои карточки в топ. Точка Банк расскажет, как это делать.
Что такое SEO и его значимость на Ozon
Ozon сортирует товары в поиске таким образом, чтобы пользователь сразу нашёл нужную вещь, купил её в проверенном магазине, быстро получил заказ и оставил хороший отзыв.
То есть первые места занимают товары, которые максимально соответствуют запросу пользователя и имеют хороший рейтинг. Но селлеры могут на это влиять — для этого и нужна SEO-оптимизация карточек товара на Ozon. С её помощью можно продвинуть товар в топ и увеличить продажи.
Факторы ранжирования на Ozon
Существует список параметров, которые влияют на ранжирование. Значимость каждого может меняться в зависимости от того, что важнее для конкретного пользователя.
Так выглядит выдача для Санкт-Петербурга. На первых местах — товары, которые могут доставить уже завтра
Выдача для Камчатского края отличается. На первых местах располагаются варианты, которые могут доставить 4 января
Текстовая релевантность
Этот параметр учитывает, соответствуют ли характеристики товара запросу пользователя. Чем больше совпадений — тем выше место в выдаче.
Продажи товара
Система оценивает продажи товара в прошлом. Чем выше конверсия в покупку и число заказов за предыдущие периоды, тем чаще карточка показывается покупателям в настоящем.
Популярность по запросу
Параметр показывает, как активно клиенты взаимодействуют с товаром: смотрят его, добавляют в корзину и избранное.
Персонализация
Ozon анализирует поведение пользователя на площадке: его прошлые покупки, чем он руководствовался при выборе, интересы и другие параметры. Если в предыдущих заказах были по большей части товары для детей, то по запросу «утюг» отобразятся игрушечные утюги.
Цена
Для ранжирования важна цена: как она менялась за определённый период и не выше ли она, чем у конкурентов.
Доставка
Алгоритмы учитывают, как долго селлер собирает заказ, а служба доставки везёт его получателю. Приоритет отдаётся быстрой доставке.
Отзывы
Важен рейтинг товара. Чем он выше и чем больше отзывов, тем чаще товар попадает в ленту.
Оптимизация карточек товаров на Ozon
Ключевое действие при оптимизации карточки — это создание описания товара, которое понравится алгоритмам Ozon. Эту задачу можно поручить телеграм-боту Точка Банка @gptMP_bot, чтобы сэкономить время. Он сгенерирует 30 бесплатных уникальных описаний, которые сразу можно загрузить на маркетплейс и повысить свою позицию в выдаче.
Но продвинуть карточку товара можно и вручную — для этого нужно выполнить шесть шагов. Ниже подготовили стратегию эффективного вывода товаров в топ.
Шаг 1. Сбор семантики
Когда покупатель хочет найти определённую вещь на маркетплейсе, он вводит в поисковую строку свой запрос — например «гладильная доска». Такие запросы называют ключевыми словами и фразами, а в целом — семантикой. Это важная часть SEO на Ozon.
Селлерам нужно добавлять ключевики в название, описание товара и характеристики, чтобы алгоритмы их увидели.
Анализ ключевых слов
Как собрать семантику:
- Сформируйте базовые запросы. Выпишите основные фразы, которые описывают продукт, с учётом синонимов. Например, для туфель на шпильке подойдут слова «туфли», «лодочки» и «обувь».
- Добавьте хвосты. Это уточняющие слова, которые конкретизируют запрос. Например, «лаковые туфли», «туфли со стразами» или «красные туфли».
- Отберите 5–10 ключевиков, чтобы избежать переспама — слишком частого употребления определённого слова в одном тексте.
Для поиска семантики есть бесплатные и платные способы.
Бесплатные инструменты для анализа
- Поисковая строка на Ozon. Начните вводить наименование, чтобы увидеть самые частые формулировки.
Система подсказывает, по каким запросам пользователи обычно ищут туфли
- Контент конкурентов. Изучите карточки с аналогичными позициями и выделите в них ключевые слова.
- Вордстат. Этот сервис показывает статистику поисковых запросов. Минус в том, что он учитывает ключи, которые популярны в Яндексе, а не на Ozon.
Сервис учитывает, что ищут в поисковике Яндекс
Платные инструменты для анализа
- Отчёт «Поисковые запросы». Чтобы его изучить, найдите в личном кабинете Ozon Seller раздел «Аналитика» и перейдите в «Поисковые запросы». Инструмент показывает частые запросы пользователей, динамику за 7 и 28 дней, конверсии в корзину и заказ, а также среднюю стоимость для клиента. Полный набор метрик доступен только по премиум-подписке.
На скриншоте видно, что за последнюю неделю пользователи часто искали вечерние туфли
Шаг 2. Оптимизация заголовков и описаний
В названии товара используйте популярный запрос, у которого от 10 000 показов. Например, «женские туфли».
После этого отберите среди всех ключевиков, которые вы собрали на предыдущем шаге, более узкие запросы — от 100 до 10 000 показов. Добавьте их в описание, чтобы они гармонично вписывались в текст и легко читались. Например, «женские туфли на низком каблуке», «женские туфли из натуральной кожи», «красные женские туфли» и другие. Важна также последовательность слов — проверяйте частотность в отчёте.
Помните, что описание должно быть понятным и грамотным. Коротко расскажите о достоинствах вещи, как ей пользоваться и какие у неё есть особенности.
В описании красных туфель использовано пять ключей — этого достаточно, чтобы текст был оптимизированным
Шаг 3. Оптимизация изображений
Пользователи видят в выдаче сотни похожих товаров. Поэтому подготовьте привлекательные фотографии — и клиенты будут чаще заходить в карточку и оформлять заказы. Оформить изображения можно через сервис 24AI.
Что стоит добавить на страницу:
- инфографику с краткими характеристиками и ключевыми преимуществами;
- реальные фото продукта с разных ракурсов;
- картинку с размерами изделия;
- размерную сетку для одежды и обуви;
- краткое руководство по использованию;
- фото клиентов.
Инфографику можно расположить на главной странице и добавить на неё особенности модели. Например, что туфли-слингбэки подходят для узкой стопы и маломерят на размер
Шаг 4: Заполнение характеристик
Для каждой категории Ozon предлагает свой перечень характеристик. Так, для ватных палочек это количество единиц в упаковке, целевая аудитория и страна-изготовитель; а для чая — вид, форма, размер чайного листа, свойства, срок годности и другие. От заполнения этих полей зависит, привлечёт ли внимание ваша продукция.
Укажите как можно больше атрибутов, чтобы покупателям было проще найти изделие по своему запросу или с помощью внутренних фильтров. Например, если продаёте электрический чайник с подсветкой, в поле «Подсветка» нужно выбрать «Да». Иначе товар не отобразится в поиске по запросу «Чайник с подсветкой».
Продавец хочет, чтобы его туфли попадали в ленту по запросам «туфли для узкой стопы», «туфли на шпильке», «туфли-слингбэки» и другим
Шаг 5: Работа с отзывами
Чем больше положительных отзывов, тем выше артикул находится в выдаче и тем быстрее аудитория решается его купить.
Покупателей нужно стимулировать оставлять отзывы. Например, можно отвечать на каждый комментарий и вопрос не шаблонно, а заинтересованно. Либо подключить платную опцию «Отзывы за баллы». Она предлагает покупателю оставить отзыв и получить за это бонусы, которые можно потратить на следующие покупки в любом магазине: 1 балл = 1₽.
Взамен продавец каждый месяц оплачивает услугу. Сумма складывается из начисленных баллов в рублях с комиссией 20% от размера выданных бонусов и НДС 20%.
Селлер подключил баллы за отзыв, поэтому покупатели получат 200 бонусов за комментарий
Шаг 6: Работа с внешними ссылками
При оптимизации SEO на Ozon важны внешние ссылки — это ссылки, размещённые на других сайтах и ведущие на ваш каталог. Они придают «вес» магазину, поднимают его на первые места выборки, а ещё — учитываются поисковыми системами Яндекс и Google.
Поэтому селлерам стоит публиковать ссылки на свои товары:
- в социальных сетях своего бренда;
- в обзорах на тематических сайтах;
- в личных блогах.
Чек-лист по оптимизации карточек товаров на Ozon
Собрали все действия, необходимые для SEO-продвижения на Ozon, в удобную шпаргалку:
- Соберите ключевые слова. Выделите 10 ключевиков, которые будете использовать при заполнении карточки товара.
- Используйте самый популярный ключевик (от 10 000 запросов) в заголовке, а менее популярные (от 100 до 10 000 запросов) — в описании.
- Добавьте качественные и привлекательные изображения.
- Заполните как можно больше характеристик.
- Стимулируйте пользователей оставлять положительные отзывы.
- Размещайте ссылки на товары на других сайтах.
Как отслеживать результаты SEO на Ozon
Отслеживать позиции товаров в ленте поможет встроенный инструмент «Видимость в поиске». Зайдите в личный кабинет, найдите раздел «Аналитика» и перейдите на нужную вкладку.
Инструмент состоит из четырёх отчётов:
- «Где товар в поиске» — показывает, виден ли товар в выдаче и на каком месте располагается.
Введите запрос и выберите свои артикулы. Система покажет, на какой позиции они будут в подборке. Обувница на скриншоте не попала в поисковый индекс, потому что её нет на складе
- «Запросы моего товара» — считает, какие запросы приносят вам больше всего заказов и просмотров.
В личном кабинете нет товаров в продаже, поэтому отчёт не работает
- «Что влияет на место в поиске» — анализирует, соответствует ли товар поисковому запросу, какой у него рейтинг в выбранном регионе по сравнению с конкурентами и подключено ли продвижение.
Товар селлера (обувница) закреплён наверху — так удобнее сравнивать его показатели с показателями конкурентов
- «Советы от поиска» — показывает, покрывают ли ваши товары спрос в разных регионах.
Ozon подсказывает, что поставку обувниц нужно сделать на склад в Москве
Выводы и рекомендации
На продукцию, которая находится на первых страницах поисковой выдачи, обращают больше всего внимания. Она получает максимум трафика и продаж.
Чтобы попасть в топ, нужна SEO-оптимизация. Она состоит из нескольких шагов: сбора семантики, оптимизации заголовка и описания, смены изображения, заполнения характеристик, работы с отзывами и размещения внешних ссылок.