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SEO-продвижение на Ozon в 2026 году

Публикуем чек-лист, как продвигать карточки товаров в поиске на Ozon.

30.12.2025
2721
2721

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Авторы

Представьте: вы начали продавать на маркетплейсе домашние тапочки. Загрузили фото, заполнили описание и характеристики. А когда решили поискать карточку в системе, то обнаружили, что она находится на 20-й странице. Получается, пользователи покупают тапочки конкурентов, которые находятся на первых страницах, а на ваши даже не смотрят. 

Почему так вышло? Дело в том, что другие селлеры использовали SEO-оптимизацию, чтобы вывести свои карточки в топ. Точка Банк расскажет, как это делать.

Коротко
Когда пользователь вводит свой запрос в поисковую строку, он видит товары в определённом порядке. Такая сортировка называется ранжированием.
На ранжирование влияют разные параметры: соответствие запросу клиента, количество продаж, популярность запроса, поведение пользователя, цена, скорость доставки и отзывы.
Чтобы система подняла вашу карточку в топ, нужна SEO‑оптимизация. Она состоит из шести шагов: это сбор ключевых слов, добавление их в заголовок и описание, создание изображений, заполнение характеристик, работа с отзывами и внешними ссылками.

Что такое SEO и его значимость на Ozon

Ozon сортирует товары в поиске таким образом, чтобы пользователь сразу нашёл нужную вещь, купил её в проверенном магазине, быстро получил заказ и оставил хороший отзыв. 

То есть первые места занимают товары, которые максимально соответствуют запросу пользователя и имеют хороший рейтинг. Но селлеры могут на это влиять — для этого и нужна SEO-оптимизация карточек товара на Ozon. С её помощью можно продвинуть товар в топ и увеличить продажи.

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Факторы ранжирования на Ozon

Существует список параметров, которые влияют на ранжирование. Значимость каждого может меняться в зависимости от того, что важнее для конкретного пользователя.

ПРИМЕР
Ирина с Камчатки хочет подарить маме на день рождения пароочиститель. Она решила купить его на Ozon и ввела в поиске «пароочиститель для уборки дома». Поскольку Ирина проживает в удалённом регионе, при создании подборки алгоритмы в первую очередь учли скорость доставки.
Четыре карточки товаров бытовых пароочистителей со скидками до 84%, ценами от 1580 ₽ и рейтингами от 4.9.

Так выглядит выдача для Санкт-Петербурга. На первых местах — товары, которые могут доставить уже завтра

Выдача для Камчатского края отличается. На первых местах располагаются варианты, которые могут доставить 4 января

Текстовая релевантность

Этот параметр учитывает, соответствуют ли характеристики товара запросу пользователя. Чем больше совпадений — тем выше место в выдаче.

ПРИМЕР
Если пользователь ищет красную кружевную кофту, то на первых местах будут модели, которые одновременно и красные, и кружевные.

Продажи товара

Система оценивает продажи товара в прошлом. Чем выше конверсия в покупку и число заказов за предыдущие периоды, тем чаще карточка показывается покупателям в настоящем.

Популярность по запросу

Параметр показывает, как активно клиенты взаимодействуют с товаром: смотрят его, добавляют в корзину и избранное. 

Персонализация

Ozon анализирует поведение пользователя на площадке: его прошлые покупки, чем он руководствовался при выборе, интересы и другие параметры. Если в предыдущих заказах были по большей части товары для детей, то по запросу «утюг» отобразятся игрушечные утюги.  

Цена

Для ранжирования важна цена: как она менялась за определённый период и не выше ли она, чем у конкурентов.

Доставка 

Алгоритмы учитывают, как долго селлер собирает заказ, а служба доставки везёт его получателю. Приоритет отдаётся быстрой доставке.

Отзывы

Важен рейтинг товара. Чем он выше и чем больше отзывов, тем чаще товар попадает в ленту. 

Оптимизация карточек товаров на Ozon

Ключевое действие при оптимизации карточки — это создание описания товара, которое понравится алгоритмам Ozon. Эту задачу можно поручить телеграм-боту Точка Банка @gptMP_bot, чтобы сэкономить время. Он сгенерирует 30 бесплатных уникальных описаний, которые сразу можно загрузить на маркетплейс и повысить свою позицию в выдаче.

Но продвинуть карточку товара можно и вручную — для этого нужно выполнить шесть шагов. Ниже подготовили стратегию эффективного вывода товаров в топ.

Шаг 1. Сбор семантики

Когда покупатель хочет найти определённую вещь на маркетплейсе, он вводит в поисковую строку свой запрос — например «гладильная доска». Такие запросы называют ключевыми словами и фразами, а в целом — семантикой. Это важная часть SEO на Ozon.

Селлерам нужно добавлять ключевики в название, описание товара и характеристики, чтобы алгоритмы их увидели. 

Анализ ключевых слов

Как собрать семантику:

  1. Сформируйте базовые запросы. Выпишите основные фразы, которые описывают продукт, с учётом синонимов. Например, для туфель на шпильке подойдут слова «туфли», «лодочки» и «обувь».      
  2. Добавьте хвосты. Это уточняющие слова, которые конкретизируют запрос. Например, «лаковые туфли», «туфли со стразами» или «красные туфли».      
  3. Отберите 5–10 ключевиков, чтобы избежать переспама — слишком частого употребления определённого слова в одном тексте. 

Для поиска семантики есть бесплатные и платные способы.

Бесплатные инструменты для анализа

  • Поисковая строка на Ozon. Начните вводить наименование, чтобы увидеть самые частые формулировки.
Интерфейс с фильтрами для поиска обуви: выбор по цвету (красные, бордовые), полу (женские), типу каблука и подсказки поисковой строки.

Система подсказывает, по каким запросам пользователи обычно ищут туфли

  • Контент конкурентов. Изучите карточки с аналогичными позициями и выделите в них ключевые слова. 
  • Вордстат. Этот сервис показывает статистику поисковых запросов. Минус в том, что он учитывает ключи, которые популярны в Яндексе, а не на Ozon. 
Топ-20 поисковых запросов по слову 'туфли' с указанием частотности.

Сервис учитывает, что ищут в поисковике Яндекс

Платные инструменты для анализа

  • Отчёт «Поисковые запросы». Чтобы его изучить, найдите в личном кабинете Ozon Seller раздел «Аналитика» и перейдите в «Поисковые запросы». Инструмент показывает частые запросы пользователей, динамику за 7 и 28 дней, конверсии в корзину и заказ, а также среднюю стоимость для клиента. Полный набор метрик доступен только по премиум-подписке.
Сводная таблица популярности и конверсии поисковых запросов, связанных с туфлями, за 28 дней.

На скриншоте видно, что за последнюю неделю пользователи часто искали вечерние туфли

Шаг 2. Оптимизация заголовков и описаний

В названии товара используйте популярный запрос, у которого от 10 000 показов. Например, «женские туфли».

После этого отберите среди всех ключевиков, которые вы собрали на предыдущем шаге, более узкие запросы — от 100 до 10 000 показов. Добавьте их в описание, чтобы они гармонично вписывались в текст и легко читались. Например, «женские туфли на низком каблуке», «женские туфли из натуральной кожи», «красные женские туфли» и другие.  Важна также последовательность слов — проверяйте частотность в отчёте.

Помните, что описание должно быть понятным и грамотным. Коротко расскажите о достоинствах вещи, как ей пользоваться и какие у неё есть особенности.

Текстовое описание модели женских туфель-слингбэков Dolphin Factory на каблуке.

В описании красных туфель использовано пять ключей — этого достаточно, чтобы текст был оптимизированным

Шаг 3. Оптимизация изображений

Пользователи видят в выдаче сотни похожих товаров. Поэтому подготовьте привлекательные фотографии — и клиенты будут чаще заходить в карточку и оформлять заказы. Оформить изображения можно через сервис 24AI

Что стоит добавить на страницу:

  • инфографику с краткими характеристиками и ключевыми преимуществами;
  • реальные фото продукта с разных ракурсов;
  • картинку с размерами изделия;
  • размерную сетку для одежды и обуви;
  • краткое руководство по использованию;
  • фото клиентов.
Женские туфли-слингбэки Dolphin Factory красного цвета на шпильке высотой 8.5 см с острым носом.

Инфографику можно расположить на главной странице и добавить на неё особенности модели. Например, что туфли-слингбэки подходят для узкой стопы и маломерят на размер

Шаг 4: Заполнение характеристик

Для каждой категории Ozon предлагает свой перечень характеристик. Так, для ватных палочек это количество единиц в упаковке, целевая аудитория и страна-изготовитель; а для чая — вид, форма, размер чайного листа, свойства, срок годности и другие. От заполнения этих полей зависит, привлечёт ли внимание ваша продукция.

Укажите как можно больше атрибутов, чтобы покупателям было проще найти изделие по своему запросу или с помощью внутренних фильтров. Например, если продаёте электрический чайник с подсветкой, в поле «Подсветка» нужно выбрать «Да». Иначе товар не отобразится в поиске по запросу «Чайник с подсветкой».    

Характеристики красных женских туфель: артикул 1644822315, высота каблука 8.5 см, материал искусственная кожа, размер 36 (маломерит), страна-изготовитель Россия.

Продавец хочет, чтобы его туфли попадали в ленту по запросам «туфли для узкой стопы», «туфли на шпильке», «туфли-слингбэки» и другим     

Шаг 5: Работа с отзывами

Чем больше положительных отзывов, тем выше артикул находится в выдаче и тем быстрее аудитория решается его купить.

Покупателей нужно стимулировать оставлять отзывы. Например, можно отвечать на каждый комментарий и вопрос не шаблонно, а заинтересованно. Либо подключить платную опцию «Отзывы за баллы». Она предлагает покупателю оставить отзыв и получить за это бонусы, которые можно потратить на следующие покупки в любом магазине: 1 балл = 1₽. 

Взамен продавец каждый месяц оплачивает услугу. Сумма складывается из начисленных баллов в рублях с комиссией 20% от размера выданных бонусов и НДС 20%.

Карточка товара: новинка - туфли с неглубоким носком по акции 1627 ₽ вместо 3697 ₽ (скидка 55%). За отзыв начисляется 200 баллов.

Селлер подключил баллы за отзыв, поэтому покупатели получат 200 бонусов за комментарий

Шаг 6: Работа с внешними ссылками

При оптимизации SEO на Ozon важны внешние ссылки — это ссылки, размещённые на других сайтах и ведущие на ваш каталог. Они придают «вес» магазину, поднимают его на первые места выборки, а ещё — учитываются поисковыми системами Яндекс и Google. 

Поэтому селлерам стоит публиковать ссылки на свои товары:

  • в социальных сетях своего бренда;
  • в обзорах на тематических сайтах;
  • в личных блогах.

Чек-лист по оптимизации карточек товаров на Ozon

Собрали все действия, необходимые для SEO-продвижения на Ozon, в удобную шпаргалку:

  • Соберите ключевые слова. Выделите 10 ключевиков, которые будете использовать при заполнении карточки товара.
  • Используйте самый популярный ключевик (от 10 000 запросов) в заголовке, а менее популярные (от 100 до 10 000 запросов) — в описании.
  • Добавьте качественные и привлекательные изображения.
  • Заполните как можно больше характеристик.
  • Стимулируйте пользователей оставлять положительные отзывы.
  • Размещайте ссылки на товары на других сайтах.

Как отслеживать результаты SEO на Ozon

Отслеживать позиции товаров в ленте поможет встроенный инструмент «Видимость в поиске». Зайдите в личный кабинет, найдите раздел «Аналитика» и перейдите на нужную вкладку.

Инструмент состоит из четырёх отчётов:

  • «Где товар в поиске» — показывает, виден ли товар в выдаче и на каком месте располагается.

Введите запрос и выберите свои артикулы. Система покажет, на какой позиции они будут в подборке. Обувница на скриншоте не попала в поисковый индекс, потому что её нет на складе

  • «Запросы моего товара» — считает, какие запросы приносят вам больше всего заказов и просмотров.
Интерфейс раздела 'Видимость в поиске' с сообщением 'Нет товаров' и кнопкой 'Добавить товары'.

В личном кабинете нет товаров в продаже, поэтому отчёт не работает

  • «Что влияет на место в поиске» — анализирует, соответствует ли товар поисковому запросу, какой у него рейтинг в выбранном регионе по сравнению с конкурентами и подключено ли продвижение.  

Товар селлера (обувница) закреплён наверху — так удобнее сравнивать его показатели с показателями конкурентов

  • «Советы от поиска» — показывает, покрывают ли ваши товары спрос в разных регионах.
График зависимости числа заказов от скорости доставки за 28 дней.

Ozon подсказывает, что поставку обувниц нужно сделать на склад в Москве

Выводы и рекомендации

На продукцию, которая находится на первых страницах поисковой выдачи, обращают больше всего внимания. Она получает максимум трафика и продаж. 

Чтобы попасть в топ, нужна SEO-оптимизация. Она состоит из нескольких шагов: сбора семантики, оптимизации заголовка и описания, смены изображения, заполнения характеристик, работы с отзывами и размещения внешних ссылок. 

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SEO-оптимизация карточек товаров на Ozon: как искать и анализировать поисковые запросы – Точка Банк