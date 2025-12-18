Упаковка товаров для Ozon: основные правила и требования

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Если заказ упакован надёжно, он доедет до получателя целым: его не повредят при сортировке и не помнут при перевозке. Это выгодно для всех. Клиент выкупит товар и напишет хороший отзыв. А продавец получит прибыль и сможет рассчитывать на повторную покупку.

Точка Банк объясняет, какие регламенты упаковки есть у Ozon для разных схем сотрудничества.

Коротко Каждую категорию товаров готовят к отправке по своим правилам. Например, сапоги возят в коробках и зип‑пакетах, а вазы — в пузырчатой и термоусадочной плёнке. На каждой упаковке должен быть набор наклеек. На самом товаре — линейный штрихкод и код маркировки Data Matrix, если он нужен. А на отправлении — этикетка для грузового места при FBO и этикетка для заказа по FBS.

Для упаковки на Ozon используют картонные коробки, стретч‑плёнку, термоусадочную плёнку, тубусы, сейф‑пакеты и картонные курьерские пакеты.

Общие требования к упаковке товара на Ozon

Если товар в одной лишь заводской упаковке, Ozon не примет его к отгрузке. Такую вещь могут случайно повредить при перевозке: помять или намочить, из-за чего она придёт в негодность. Именно поэтому маркетплейс требует индивидуальную упаковку для каждой позиции.

ПРИМЕР ИП Светличкин продаёт налобные фонари. С производства они приезжают в хорошей заводской упаковке — прочных картонных коробках. Но отправить их покупателю в таком виде не получится. По регламентам площадки нужно обернуть коробку термоусадочной плёнкой или положить её в пакет с клеевым клапаном, а сверху наклеить штрихкод.

Покупатели часто упоминают плохую упаковку в отзывах

Индивидуальная упаковка бывает разной. Магазинам советуют использовать:

картонные коробки;

белую матовую или чёрную непрозрачную стретч-плёнку;

термоусадочную плёнку толщиной не менее 50 микрон;

тубусы;

сейф-пакеты;

картонные курьерские конверты.

Выбор упаковки зависит от категории товара и наличия заводской упаковки. Полный список подходящих вариантов можно найти в Базе знаний Ozon — на странице нужной схемы доставки.

Общие правила такие:

Обувь — помещают в подходящую по размеру коробку и пакет с клеевым клапаном, зип-пакет или термоусадочную плёнку.

Одежду — размещают в зип-пакете или пакете с клеевым клапаном, который защитит от загрязнений и порезов.

Хрупкие товары — оборачивают пузырчатой плёнкой и закрепляют скотчем. Если её нет, используют уплотнитель. После этого вещь помещают в коробку и приклеивают стикер «Хрупкий груз».

Продукция в стекле — должна быть хорошо загерметизирована. Если крышка подтекает, отправлять такую позицию нельзя. Стеклянные вещи оборачивают пузырчатой плёнкой, а края заклеивают скотчем. Затем упаковывают в термоусадочную плёнку или прозрачный пакет с клеевым клапаном. При схеме FBS дополнительно нужна картонная коробка с наполнителем из бумаги, пенопласта или пузырчатой плёнки. В конце приклеивают стикер «Хрупкий груз».

Мелкую бытовую технику и электронику — перевозят с наклейкой «Хрупкий груз» в термоусадочной плёнке или прозрачном пакете с клеевым клапаном. Это нужно, чтобы сотрудники сортировочного центра смогли отсканировать штрихкод с самого товара.

Сыпучие товары, корм для животных, товары в пластиковой таре, книги — помещают в термоусадочную плёнку или прозрачный пакет с клеевым клапаном. При схеме FBS понадобится ещё картонная коробка с наполнителем из бумаги, пенопласта или пузырчатой плёнки.

Острые, колющие и режущие предметы — упаковывают надёжно. Неровные мелкие позиции кладут в коробку, заполняя свободное пространство бумагой или уплотнителем.

Особенности упаковки по схемам работы на Ozon

Стандарты упаковки разтличаются и зависят от модели продаж.

Упаковка для FBO

Магазины, которые работают по FBO, хранят продукцию на складе маркетплейса. При такой схеме работы требуют не только индивидуальную упаковку, но и грузовую, то есть палеты или транспортировочные короба. Они нужны только для перевозки и приёмки, покупатели их не увидят.

Процесс упаковки построен таким образом:

Упакуйте каждое наименование в индивидуальную упаковку, наклейте этикетку и соберите поставку из одинаковых товаров для передачи в сортировочный центр. Каждую поставку в зависимости от особенностей товара расположите на палете или поместите в короб. Наклейте на каждое грузовое место этикетку с маркировкой, которую скачаете в личном кабинете. Привезите груз на склад и передайте сотрудникам сервиса. Поставку примут, если она будет упакована по стандартам.

ПРИМЕР ООО «ШУЗЫ» продаёт зимние ботинки по схеме FBO. Чтобы отгрузить их в сортировочный центр, обувь нужно упаковать: каждый ботинок поместить в отдельный целлофановый пакет и сложить в обувную коробку. Дальше эту коробку следует положить в дополнительную картонную коробку и приклеить на неё ровно по центру этикетку маркировки. Когда все ботинки одной модели будут упакованы в две коробки, их нужно расположить на палете и приклеить на неё стикер грузового места.



Каждую полупару кладут в пакет

Упаковка для FBS

Если магазин продаёт по FBS, то хранит изделия на своём складе и передаёт Ozon, лишь когда поступит заказ. Поэтому при хранении упаковка может быть любой, но передавать посылку к доставке нужно по общим правилам. Они такие же, как на FBO.

СОВЕТ Записывайте процесс сборки и упаковки на видео. Когда посылка будет готова, приклейте на неё стикер «Заказ собран и упакован с видеофиксацией». Ролик пригодится, если возникнет спор по возврату или приёмке.

Упаковка для realFBS

При работе по realFBS за логистику могут отвечать разные лица: сам продавец, партнёры Ozon или другие компании. От этого зависят и требования, которые предъявляются к упаковке.

Для перевозки партнёрами Ozon (Почта России, СДЭК, 5Post, DPD и другие) продавец упаковывает заказ по правилам маркетплейса. Они такие же, как для FBO и FBS.

Перевозчики, которые сотрудничают с Ozon, требуют, чтобы груз был упакован по их правилам, учитывая ограничения.

Другие транспортные компании принимают на доставку посылки, упакованные по собственным правилам или стандартам продавца.

Маркировка на Ozon

На площадке действуют строгие правила маркировки. Чтобы отгрузить товары, понадобятся следующие наклейки:

Линейный штрихкод

На каждом товаре должен быть индивидуальный штрихкод, придуманный производителем или сгенерированный в личном кабинете. При FBO он нужен, чтобы создать заявку на поставку, промаркировать товар и идентифицировать его при приёмке. При realFBS добавлять коды не обязательно, но желательно — на случай, если решите работать по другой схеме. При FBS — не нужно.

Такая наклейка должна быть на каждом товаре

Требования к штрихкодам:

форматы: EAN-8, EAN-13, EAN-14 (GTIN-14), ISBN-10, ISBN-12, UPC-12 или Code 39;

штрихкоды уникальны в пределах одного магазина. Они не могут быть одинаковыми для разных наименований;

штрихкоды могут повторяться у разных продавцов.

Проверить, у всех ли товаров есть коды, можно в личном кабинете

Как сгенерировать штрихкод

Штрихкод можно сгенерировать через Точка Банк или Ozon. В первом случае нужно выбрать размер этикетки и необходимые символы ухода за товаром и распечатать наклейку.

А во втором зайти в личный кабинет маркетплейса → во вкладке «Товары» перейти в «Список товаров» → нажать «Добавить» в столбце «Штрихкод» → нажать на кнопку «Сгенерировать», чтобы система создала уникальное сочетание.

ПРИМЕР Если товар подлежит маркировке в системе «Честный ЗНАК», на этом этапе нужно будет указать GTIN — 14‑значный номер из кода маркировки.

Как распечатать штрихкоды

Если штрихкод создан в личном кабинете Ozon, найдите нужный товар в списке, нажмите на три точки и выберите «Скачать в PDF». На распечатанном коде будет набор символов и название товара.

После этого откроется поле с выбором устройства

Если печатаете на специальном принтере, то система сама подстроит размер этикеток под ленту. Если печатаете на офисном, укажите количество и размер. Размер зависит от величины бумаги, заводского штрихкода и самого товара.

Варианты:

маленький — 30х20 мм;

средний — 43х25 мм;

большой — 58х40 мм.

Распечатанные штрихкоды нужно наклеить на каждую единицу товара. При FBO штрихкод важно продублировать на дополнительную упаковку.

Если вы не скачали штрихкоды заранее и создали заявку на поставку без них, на этапе сборки отправления можно тоже загрузить все коды разом. Вот как это сделать:

При работе по схеме FBO в одноимённом разделе зайдите в «Заявки на поставку» → выберите нужную поставку → перейдите во вкладку «Грузоместа» → нажмите «Скачать этикетки» и выберите пункт «Для товаров в поставке».

Распечатать наклейки можно на любом этапе

При работе по схеме FBS в одноимённом разделе зайдите в «Заказы с моих складов» → перейдите на вкладку «Ожидают сборки» или «Ожидают отгрузки» → нажмите на кнопку «Скачать» и загрузите штрихкоды Ozon для всех позиций.

Функция станет доступна, когда появятся заказы от пользователей

Код обязательной маркировки Data Matrix

Цифровой код легко спутать с привычным QR-кодом

Маркировка «Честный ЗНАК» — это индивидуальный знак, который наносится на упаковку в виде QR-кода. Так государство отслеживает движение товара от производства до покупателя.

Государственные коды обязательны для некоторых категорий товаров: антисептиков, безалкогольных напитков, велосипедов, детских игрушек и других. В будущем они понадобятся для всего, что можно купить на российском рынке.

Производители и импортёры сами получают коды маркировки в системе «Честный ЗНАК» и наносят их на продукцию. Поставщики принимают груз уже со стикерами. Но если этикетка потеряется или испортится, селлеру придётся делать перемаркировку.

Маркировка состоит из кода идентификации и криптохвоста. Примеры кода идентификации:

GTIN — 13-значный номер из кода маркировки. Хранится в международной базе. Его нужно добавить в карточку товара при работе по FBO.

Data Matrix — двухмерный штрихкод, похожий на QR-код.

ТН ВЭД — 10-значный код, который присваивают товарам на таможне. Его нужно указать в товарной карточке.

ОКПД 2 — код по Общероссийскому классификатору.

УИН — код для ювелирных изделий.

Чтобы узнать, требуется ли маркировка, укажите в карточке код ТН ВЭД. Если товар подлежит обязательной маркировке, появится подсказка «МАРКИРОВКА РФ». Если при этом на товаре нет стикера Data Matrix, его нужно сгенерировать на платформе «Честный ЗНАК», ввести в оборот, распечатать и наклеить на товар.

Требования к маркировке «Честный ЗНАК»:

разместите стикер так, чтобы код можно было легко считать. Если упаковка непрозрачная, то прямо на неё. Если прозрачная, то на навесной ярлык или сам товар;

размер стикера должен быть не менее 20×20 мм;

стикеры можно печатать только на термотрансферной бумаге. Если используете другую, и код повредят при транспортировке, вам придётся вывозить изделие и маркировать его снова.

При приёмке по FBO сотрудники склада отсканируют наклейки с кодами. Дополнительно их передавать не нужно. Когда всю поставку примут, скачайте готовый УПД-2 в личном кабинете — там перечислят коды маркировки всех принятых позиций.

При работе по FBS и realFBS код маркировки нужно указать в системе до передачи отправления в логистику Ozon. Но только для заказов от юридических лиц и от физических лиц, если последние заказали безрецептурные лекарственные препараты.

В этом случае зайдите в раздел «FBS» → откройте «Заказы с моих складов» → на вкладке «Ожидают сборки» или «Ожидают отгрузки» найдите нужное отправление и нажмите «Ввести доп. инфо». После того как покупатель-физлицо получит заказ, продавцу нужно будет самостоятельно вывести код из оборота в системе «Честный ЗНАК». После доставки юрлицу это делает маркетплейс.

Этикетка для отправления

Сервис требует ещё одну этикетку при приёмке, которая отличается при разных моделях сотрудничества.

Это наклейка для FBO. Из неё понятно, что груз передадут на склад в Пушкино.

Это наклейки для FBS — они бывают двух размеров

FBO FBS или realFBS Название стикера Этикетка для грузового места Этикетка для отправления Куда приклеивают На каждое грузовое место: коробку или палету, где лежат товары На каждую упаковку с товаром Зачем нужна Чтобы не потерять на складе целую партию Чтобы доставить заказ до клиента Что указывают на этикетке Способ и адрес доставки, номер поставки, поставщика, ID грузового места, штрихкод Данные покупателя, способ доставки, номер и штрихкод заказа, место выдачи, а также место, откуда доставят заказ Как скачать Стикер генерирует сама площадка при создании заявки на поставку. Его нужно распечатать и приклеить к каждому грузоместу.



Откройте заявку на поставку и перейдите на вкладку «Грузоместа». По кнопке «Скачать» загрузите этикетки для грузомест поставки. Их лучше распечатать в формате A4 (210 × 297 мм). Так ярлыки быстрее считают при приёмке.

Стикер генерирует сама площадка при создании заявки на отгрузку. Его нужно распечатать на термотрансферном или термопринтере и приклеить на упаковку с отправлением.



Откройте раздел «Заявки с моих складов». Найдите нужное вам отправление. В правой части строки нажмите на кнопку «Этикетка». Если хотите скачать сразу несколько, выделите заказы и нажмите «Этикетки» в нижней части экрана.



По умолчанию для всех отправлений печатаются наклейки формата 58 × 40 мм. В настройках метода доставки можно изменить размер на 120 × 75 мм.



Последствия несоблюдения правил

Если упаковать вещи не по регламентам, маркетплейс может не принять их на доставку. Так, он не пропустит вскрытую упаковку, мятые поврежденные коробки, маркировку других транспортных компаний, а ещё надрывы упаковки более 2–3 см.

Если продукцию в неподходящей упаковке всё же примут на склад, то она может повредиться при логистике, пролиться или просыпаться на соседние вещи. И тогда товар спишут без компенсации, а селлера заставят оплатить утилизацию.

Заключение

Правила упаковки Ozon Селлер достаточно строгие. Важно соблюдать требования, чтобы товары без проблем прошли приёмку и доехали до получателя.