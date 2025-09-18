Как создать инфографику для Ozon: размеры, требования, советы

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Выбор покупателя на маркетплейсах во многом зависит от карточки товара. Шансы на продажу повышаются, если продавец делает её красивой и указывает на ней полезную информацию. Добавление элементов на карточку называется инфографикой.

Введение в инфографику для маркетплейсов

Инфографика — это дополнительные элементы на изображении, которые показывают основные характеристики и преимущества товара. Их цель — привлечь и удержать внимание покупателя.

Какие задачи решает инфографика

Инфографика помогает решить сразу несколько задач.

Отвечает на вопросы покупателя ещё до того, как он открыл карточку. Например, если селлер продаёт одежду, на картинке можно указать размерную сетку и таким образом закрыть вопрос, есть ли подходящий размер. Для сложных товаров, таких как сборная мебель, стоит показать состав комплекта, чтобы покупатель сразу понял, что входит в поставку. Помогает покупателю «пощупать» товар. На дополнительных фотографиях можно показать товар вблизи и с разных ракурсов и дать краткие пояснения. Например, указать материал и текстуру. Также есть возможность продемонстрировать, как выглядит вещь изнутри, например это актуально для школьного портфеля или пенала. Позволяет выделиться среди конкурентов. На инфографике можно визуализировать преимущества товара. Например, показать, что пылесос работает тихо с помощью надписи «бесшумная работа» на главном фото. Ускоряет принятие решения о покупке. Информация в виде кратких блоков на изображении воспринимается легче. Покупатель сразу видит ключевые особенности товара, быстрее переходит к оформлению заказа, не тратит время на то, чтобы читать описание и характеристики. Повышает рейтинг карточки в поисковой выдаче. Если маркетплейс замечает, что пользователи часто переходят на карточку, система начинает показывать её на более выгодных позициях.

Инфографика экономит время продавца и покупателя и повышает продажи.

Размеры и требования к изображениям для Ozon

Технические требования к изображениям

Эти требования перечислены в Базе знаний Ozon:

Размер фотографий — не более 10 МБ.

Формат — JPEG, JPG, PNG, HEIC, WEBP.

Минимальное разрешение фотографии — 200х200 пикселей, максимальное — 7680х7680. Ozon рекомендует использовать разрешение 900х1200 пикселей.

Почти для всех категорий соотношение сторон — вертикальное 3:4. Исключение — продукты питания Ozon Fresh. Для этой категории изображения должны быть квадратными 1:1.

Дополнительные требования к фотографиям Ozon

Помимо технических параметров, у маркетплейса есть требования к качеству и количеству изображений:

На главной фотографии товар должен быть виден полностью и показан в использовании. Например, настольную лампу правильно демонстрировать в интерьере, а не в упаковке.

Фотографии чёткие, хорошего качества.

Если на изображении есть водяной знак, он не должен быть размещён по центру и покрывать больше 50% картинки. Текст знака не является ссылкой на сайт и содержит название того же бренда, который указан в атрибутах товара.

Количество дополнительных фотографий — не более 29.

Критерии успешного прохождения модерации

Чтобы изображения успешно прошли модерацию, убедитесь, что они соответствуют правилам маркетплейса:

На фотографиях нет алкоголя.

Фотографии не размыты и сняты профессионально. Также нельзя использовать чёрно-белые изображения.

На картинке нет ссылок на личный сайт и контактных данных, информации о доставке и возврате.

Нельзя указывать цены, скидки и призывать к действию: купить, перейти в карточку и так далее.

Изображения — не плагиат и не содержат неприемлемый контент: пропаганду насилия или разжигание вражды.

Советы по созданию инфографики на Ozon

Фирменный стиль и цветовые схемы

Используйте единый стиль для оформления всех фотографий товаров. Так покупатель будет сразу узнавать ваши карточки среди конкурентов.

Бренд Weissgauff, продающий бытовую технику, использует в карточках одинаковые оттенки коричневого, идентичный шрифт и иконки

Выбирайте цвета, которые будут гармонично сочетаться с продуктом и ассоциироваться с ним у покупателей. Например, для натуральных и экологичных товаров подходит зелёный цвет, для бытовой техники — спокойные строгие тона: бежевый, коричневый, чёрный или серый. Лучше не использовать в визуале больше трёх цветов.

Шрифты, цвета и фон

Не используйте много шрифтов — это создаёт визуальный шум, и покупателю сложно сосредоточиться на сути текста. Также лучше не выбирать слишком витиеватые, курсивные шрифты. Клиент не станет тратить время на то, чтобы вчитываться, а обратит внимание на карточки с понятным текстом.

Цвета товара и фон не должны быть слишком яркими, чтобы не перетягивать внимание от инфографики на себя. Оптимально выбрать однотонный фон, контрастный объекту. Если же нужно показать интерьер, важно, чтобы акцент оставался на товаре: затените фон и используйте для него менее яркие цвета.

Короткие точные фразы и соотношение элементов

Используйте короткие и чёткие фразы, чтобы зацепить внимание покупателя. Длинные описания не считываются сразу и перегружают изображение.

Располагайте элементы так, чтобы их не перекрывали плашки от Ozon. В правом верхнем углу фотографии всегда находится значок сердца для добавления в избранное, в левом нижнем могут появиться надписи «Распродажа», «Акция», «Цена что надо» и другие. Текст и иконки лучше располагать в центральной зоне, оставляя края пустыми.

В Базе знаний Ozon можно скачать шаблон, где обозначены зелёная и красная зоны. Он позволяет проверить, не перекроют ли бейджи маркетплейса элементы инфографики.

Примеры ошибок и качественной инфографики

Сравним две карточки одного и того же товара — чемодана — и посмотрим, как инфографика влияет на восприятие предложения.

Чемодан: неудачный пример

Из-за ярких цветов и шрифтов разного размера главное фото выглядит кричащим. Надписи в левом нижнем углу могут быть перекрыты бейджами от Ozon. Частично текст слишком мелкий и не читается. Товар почти не виден: светлый чемодан теряется на разноцветном фоне и перекрывается элементами инфографики.

Продавец долго и сложно объясняет то, что можно сформулировать кратко: чемодан поместится в ручную кладь. Длинный текст трудно воспринимать, особенно на мобильных устройствах. Лучше формулировать коротко и ясно. Кроме того, чемодан сливается с фоном.

Подчёркивая преимущества товара, продавец три раза повторяет одну информацию: чемодан изготовлен из алюминиево-магниевого сплава. Кроме того, не всем покупателям может быть понятно, почему это важно. Информативнее было бы подчеркнуть преимущества материала: выдержит нагрузку до 100 килограммов и не деформируется, не промокает и не пачкается.

У карточек нет единого стиля оформления — каждая выполнена в своих цветах

Чемодан: удачный пример

На первой фотографии селлер сообщает главные характеристики чемодана: размер, габариты, вес и вместимость. Покупатель может сразу понять, надо ли будет доплачивать за багаж в самолёте, и примерно представить, поместятся ли туда все вещи. У изображения приятные глазу сочетания цвета и аккуратный фон.

Иконки в левом нижнем углу закрывают возражения: 1)при падении чемодана содержимое не пострадает; 2) колёсики и крепления не шумят при движении; 3) если багаж потеряется, вещи будут защищены кодовым замком

Продавец показывает товар в сравнении с другими в линейке. Если покупатель поймёт, что ему нужен чемодан больше или меньше, сможет сразу заказать подходящий вариант у того же продавца.







На следующем изображении те же чемоданы показаны рядом с человеком в полный рост. К каждому размеру дано пояснение с ответом на вопрос: хватит ли места в чемодане на время отпуска? Это сделано кратко и наглядно.

Далее продавец даёт инструкцию, как устанавливать код, и показывает внутреннее устройство чемодана.