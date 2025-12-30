Фон для карточки товара на маркетплейсах

Покупатель на маркетплейсе принимает решение о покупке за считанные секунды. Он листает десятки карточек, и первое, что бросается ему в глаза, — это изображение товара. А выгодно выделить продукт помогает именно фон.
Даже качественный товар может проиграть, если он снят на неподходящем фоне: слишком пёстром, тёмном или не соответствующем требованиям площадки.
Зачем нужен фон для карточки товара
Фон помогает товару быть заметным в поисковой выдаче, ведь на контрастной подложке изображения становятся более заметными даже на маленьком экране смартфона.
Кроме этого, фон формирует первое впечатление о качестве товара и бренда. Аккуратный, ровный фон ассоциируется с профессиональным подходом и надёжным продавцом.
Также фон помогает передать контекст использования товара. Это особенно важно для одежды, декора, техники и товаров для дома, когда покупателю важно представить вещь «в реальной жизни».
Требования маркетплейсов к фону карточки товара
У каждого маркетплейса свои требования к изображениям. Фон — один из частых поводов для отклонения карточки или снижения её рейтинга в выдаче.
Чтобы фото прошло модерацию, важно заранее учитывать требования конкретной площадки: где-то нужен строго нейтральный фон, где-то допустима инфографика, а где-то запрещены любые надписи.
Wildberries
Для Wildberries фон главного фото должен быть нейтральным, чистым и ровным. Товар должен полностью умещаться на фотографии, не обрезаясь, быть в фокусе и без искажений.
Фон не должен отвлекать внимание покупателя. Допускается использование имиджевых фото, если они не перетягивают внимание с товара. Запрещены логотипы, если они не зарегистрированы как товарный знак продавца.
Ozon
На Ozon фон должен быть аккуратным, а товар — показан полностью и понятно. Допускаются инфографика и водяные знаки бренда, но с ограничениями: не по центру и не более 50% изображения. Фото должно соответствовать названию и описанию товара.
Яндекс Маркет
Фон должен быть чистым, а изображение — чётким и реалистичным. Нельзя добавлять рекламные надписи, сравнения, эмоциональные характеристики, например «лучший» или «хит», а также посторонние элементы. Изображение должно строго соответствовать характеристикам товара.
Другие площадки
На большинстве маркетплейсов действуют схожие правила:
- товар в фокусе и без искажений;
- нейтральный или чистый фон для главного фото;
- отсутствие рекламы, цен, скидок и чужих логотипов.
Виды фонов для карточек товара
Фон для карточки товара может быть разным — и выбор зависит не только от категории товара, но и от задачи конкретного изображения. То, что отлично работает для главного фото, не всегда подойдёт для второстепенной иллюстрации, которая показывает товар в повседневной жизни. Ниже рассмотрим основные виды фонов, которые используют на маркетплейсах, и разберёмся, в каких случаях каждый из них уместен.
Белый фон
Самый универсальный и безопасный вариант. Белый фон подчёркивает форму, цвет и фактуру товара, подходит практически для любой категории и всегда соответствует требованиям маркетплейсов.
Нейтральные фоны
Светло-серый, бежевый, пастельные оттенки. Используются, когда нужно добавить глубину и объём, но сохранить минимализм. Часто применяются для одежды, косметики, аксессуаров.
Для одежды подойдёт светлый фон, оттенок которого близок к цвету самого изделия
Абстрактные и текстурированные фоны
Градиенты, текстуры, лёгкие тени — такие фоны подходят для дополнительных изображений, баннеров и инфографики, но редко используются для главного фото.
Брендовые и фирменные фоны
Фоны в цветах бренда помогают сформировать узнаваемость. Их используют для вторичных изображений, презентаций линеек товаров и карточек с сильным брендом.
Фоны для инфографики и дополнительных изображений
Используются для выделения преимуществ: характеристик, размеров, сценариев использования. Здесь допустимы цветовые акценты, иконки и текст.
Особенности дизайна фона для карточки товара
Даже самый правильный фон может работать плохо, если нарушены базовые принципы дизайна. В карточке товара важно не только выбрать тип фона, но и грамотно выстроить цвет, композицию и акценты.
На что селлеру стоит обратить внимание:
- Минимализм. Чем проще фон, тем легче покупателю сфокусироваться на товаре. Перегруженный фон снижает конверсию и может привести к отклонению карточки.
- Цвет. Фон должен контрастировать с товаром. Белый товар на белом фоне «теряется», а тёмный фон может исказить цвет изделия.
Нейтральный фон для ярких аксессуаров помогает быстрее привлечь внимание и лучше раскрывает форму и фактуру материала
- Композиция. Товар должен занимать максимальную площадь кадра, быть в центре или с лёгким смещением для динамики.
- Акценты. Допустимы мягкие тени, лёгкие градиенты, но только если они не отвлекают от товара.
- Стилистика. Все изображения в карточке должны быть выполнены в одном стиле: одинаковые фон, свет и цветовая температура, то есть все снимки должны быть либо в тёплых тонах, либо в холодных.
Существуют специальные сервисы, которые помогают подобрать сочетания цветов, например Color Hunt.
Как создать фон для карточки товара
Основные подходы, которые используют продавцы для создания карточек товара:
- Самостоятельное создание фона. Можно снять товар на однотонном фоне, например на ватмане, а затем обработать изображение в графическом редакторе. Этот вариант подходит для небольших бюджетов.
- Использование готовых шаблонов. Онлайн-редакторы и шаблоны помогают быстро оформить изображения, особенно для инфографики и дополнительных фото.
- Привлечение дизайнеров. Оптимально для брендов и масштабных продаж. Дизайнер учтёт требования площадки, стиль бренда и особенности категории.
Лучшие сервисы и инструменты для создания фона
Ниже разберём основные категории сервисов для создания фона и расскажем, в каких случаях они подходят лучше всего.
Профессиональные графические редакторы
Профессиональные редакторы используют, когда нужны максимальный контроль над изображением и безупречное качество.
Adobe Photoshop — универсальный инструмент для работы с фоном. В нём можно аккуратно вырезать товар, заменить фон, добавить естественные тени, выровнять цвет и освещение. Photoshop часто используют для подготовки главных фото, где особенно важно соблюдение требований маркетплейсов.
Affinity Photo — более доступная альтернатива Photoshop. Подходит для тех же задач: удаления фона, коррекции цвета, работы со слоями.
Такие редакторы требуют навыков, но дают предсказуемый результат: это особенно важно для каталогов с большим количеством товаров.
Нейросети и AI-сервисы
ИИ-инструменты значительно ускоряют работу с фоном и позволяют обойтись без ручной обработки в простых сценариях.
Нейросети автоматически удаляют фон, улучшают качество фото и создают вариации изображений. Это особенно полезно, если у вас большой ассортимент.
24AI помогает селлерам быстро создавать реалистичные изображения для карточек товаров. Можно удалить старый фон и сгенерировать новый, улучшить качество фото, собирать коллажи или инфографику под требования маркетплейсов. Всё это делается автоматически: нейросеть сама проанализирует запрос и предложит варианты оформления.
Сервис можно попробовать бесплатно — есть 24 бесплатные генерации.
Пример работы сервиса 24AI: до и после
Remove.bg и BackgroundCut автоматически удаляют фон с фотографии за несколько секунд. Это удобное решение для белого или прозрачного фона, особенно если нужно быстро обработать много товаров.
Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion используют для создания фоновых сцен и визуалов для дополнительных изображений. С их помощью можно сгенерировать интерьер, атмосферу или абстрактный фон, подходящий под стиль товара. Такие изображения чаще всего применяют не для главного фото, а для презентации преимуществ или использования товара.
Canva Magic Studio — это нейросеть внутри сервиса Canva: есть удаление и расширение фона, ретушь, генерация визуалов. Подходит для инфографики и дополнительных слайдов, когда важны скорость и единый стиль.
Онлайн-редакторы и генераторы фонов
Онлайн-инструменты выбирают те, кто не хочет разбираться в сложных программах.
Canva — один из самых популярных сервисов. В нём есть шаблоны под маркетплейсы, готовые фоны, инструменты для инфографики и простая работа со слоями.
Figma чаще используют дизайнеры: сервис удобен для создания единого визуального стиля, шаблонов карточек и масштабирования дизайна.
Crello (VistaCreate) подойдёт для быстрого оформления изображений с текстом, иконками и акцентами.
Эти сервисы подходят для дополнительных фото и инфографики.
Где брать готовые фоны
Готовые фоны можно найти на фотостоках и в библиотеках шаблонов. Но при их использовании важно учитывать два момента:
- во-первых, лицензии — изображение должно быть разрешено для коммерческого использования;
- во-вторых, требования маркетплейсов — даже качественный фон может не пройти модерацию, если он слишком яркий или отвлекающий.
Пошаговая инструкция: создание фона для карточки товара
Самый простой способ создать фон для карточки товара — воспользоваться сервисом 24AI. Алгоритм действия у него такой:
Селлер загружает фотографию товара → сервис автоматически удаляет фон → предлагает добавить нейтральный, интерьерный или брендовый фон → улучшает качество изображения → позволяет собрать готовую карточку или дополнительные изображения под требования маркетплейсов.
Готовое изображение можно сохранить в нужном размере под разные маркетплейсы. Например, 3:4 для Wildberries и Ozon, 4:3 для Авито
Если же вы решили создавать карточки вручную, вот примерная последовательность шагов, которая подойдёт для большинства товаров и маркетплейсов.
- Шаг 1. Сделайте качественное исходное фото. Снимайте товар при равномерном рассеянном свете, без жёстких теней и бликов. Лучше всего подойдёт дневной свет у окна или фотобокс. Товар должен быть чистым, без дефектов, хорошо видимым и полностью помещаться в кадр. Чем контрастнее объект относительно фона, тем проще будет дальнейшая обработка.
- Шаг 2. Удалите исходный фон. Загрузите фотографию в сервис удаления фона — например Remove.bg или BackgroundCut — либо используйте инструменты Photoshop. Автоматическое удаление экономит время, но результат нужно обязательно проверить: края товара должны быть ровными, без «рваных» участков и ореолов.
- Шаг 3. Проверьте и доработайте контуры. На этом этапе важно увеличить изображение и внимательно посмотреть на мелкие детали: углы, ручки, текстуры, волосы или ткань. При необходимости аккуратно подправьте края вручную, чтобы товар выглядел естественно.
- Шаг 4. Добавьте подходящий фон. Для главного фото используйте белый или нейтральный фон, который не отвлекает от товара. Для дополнительных изображений можно выбрать светло-серый или пастельный фон.
- Шаг 5. Настройте тени, цвет и контраст. Добавьте мягкую тень под товар — это придаёт объём и делает изображение более реалистичным. Отрегулируйте яркость, контраст и цветопередачу так, чтобы цвет товара на фото совпадал с реальным. Это особенно важно для одежды, косметики и товаров для дома.
- Шаг 6. Проверьте композицию. Убедитесь, что товар занимает максимальную площадь кадра, не обрезан и расположен аккуратно. Посмотрите, как изображение выглядит в уменьшенном виде, — именно так его увидит покупатель в каталоге.
- Шаг 7. Сохраните изображение в нужном формате. Сохраните файл в формате JPG или PNG, с подходящим разрешением и размером. Избегайте чрезмерного сжатия, чтобы не потерять качество.
- Шаг 8. Сверьтесь с требованиями маркетплейса. Перед загрузкой проверьте изображение по чек-листу площадки: нет ли запрещённых элементов, надписей, логотипов и соответствует ли фон правилам.
Следуя этим шагам, можно создать аккуратный и универсальный фон для карточки товара, который будет выглядеть профессионально и работать на продажи.
Полезные советы по выбору и оформлению фона
Фон сильно влияет на восприятие карточки, поэтому с главным фото лучше не экспериментировать и использовать белый или нейтральный вариант: он стабильно проходит модерацию и хорошо смотрится в выдаче. Креативные фоны стоит оставлять для дополнительных изображений и инфографики.
Мебель лучше показывать на фоне интерьера, чтобы покупатель мог сразу оценить её размер, стиль и то, как она будет смотреться в реальной обстановке
Важно соблюдать единый стиль для всей линейки товаров: одинаковый фон, свет и масштаб делают каталог аккуратным и повышают доверие. Обязательно проверяйте, как изображение выглядит в уменьшенном виде, — если товар теряется в миниатюре, фон или композицию нужно менять.
Заключение
Если вы хотите повысить продажи на маркетплейсах, начните с визуала. Чистый и продуманный фон — один из самых простых способов улучшить карточку товара без изменения самого продукта. Он влияет на восприятие товара, кликабельность и доверие покупателя.
Частые ошибки и ответы на вопросы
Текст, акции, цена и эмоциональные слова на главное фото. Такие элементы не только отвлекают от товара, но и часто нарушают правила маркетплейсов, из-за чего карточку могут отклонить или понизить в выдаче.
Излишняя обработка: фильтры или неправильный фон искажают оттенок изделия. Это приводит к разочарованию покупателей, возвратам и негативным отзывам.
Разные фоны и стили внутри одной карточки. Когда изображения «не связаны» между собой, карточка выглядит хаотично и вызывает меньше доверия.
Неаккуратное удаление фона. Неровные края, ореолы и «обрезанные» детали сразу выдают непрофессиональную обработку и снижают визуальную ценность товара.
Избегая этих ошибок и следуя базовым рекомендациям, можно заметно улучшить внешний вид карточки товара и повысить её эффективность на маркетплейсе.