Фон для карточки товара на маркетплейсах

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Покупатель на маркетплейсе принимает решение о покупке за считанные секунды. Он листает десятки карточек, и первое, что бросается ему в глаза, — это изображение товара. А выгодно выделить продукт помогает именно фон.

Даже качественный товар может проиграть, если он снят на неподходящем фоне: слишком пёстром, тёмном или не соответствующем требованиям площадки.

Коротко Фон должен подчёркивать продукт, а не отвлекать от него. Правильно подобранный цвет повышает кликабельность, доверие и конверсию карточки.

В качестве фона для главного фото в карточке товара используют белый или другой нейтральный цвет — это требование большинства маркетплейсов. Более креативные решения лучше оставить для второстепенных изображений и инфографики.

Зачем нужен фон для карточки товара

Фон помогает товару быть заметным в поисковой выдаче, ведь на контрастной подложке изображения становятся более заметными даже на маленьком экране смартфона.

Если вы видите в аналитике, что показы есть, но на карточку мало кликают, — причина может быть в фото. Его стоит заменить.

А чтобы проверить, как работает обложка в карточке товара, проведите A/B‑тестирование: загрузите несколько вариантов главного изображения и сравните, какое из них даёт более высокий CTR, то есть какой процент пользователей кликают на карточку, когда видят её в выдаче.

Ольга Чинова предприниматель на маркетплейсах

Кроме этого, фон формирует первое впечатление о качестве товара и бренда. Аккуратный, ровный фон ассоциируется с профессиональным подходом и надёжным продавцом.

ПРИМЕР Селлер продаёт настольные лампы. Все карточки товара оформлены в едином стиле: светлый нейтральный фон, рассеянный свет, одинаковая композиция и интерьерные фото для дополнительных изображений. В выдаче товар хорошо читается даже в миниатюрах, выглядит аккуратно и вызывает доверие, поэтому на карточки часто кликают, что приносит стабильные продажи. Его конкурент с тем же товаром использует тёмный фон и резкие тени. Лампы «теряются» в каталоге, цвет и форма читаются хуже. Карточки получают меньше кликов, как следствие — количество продаж гораздо ниже, несмотря на сопоставимую цену и качество товара.



Также фон помогает передать контекст использования товара. Это особенно важно для одежды, декора, техники и товаров для дома, когда покупателю важно представить вещь «в реальной жизни».

Требования маркетплейсов к фону карточки товара

У каждого маркетплейса свои требования к изображениям. Фон — один из частых поводов для отклонения карточки или снижения её рейтинга в выдаче.

Чтобы фото прошло модерацию, важно заранее учитывать требования конкретной площадки: где-то нужен строго нейтральный фон, где-то допустима инфографика, а где-то запрещены любые надписи.

Wildberries

Для Wildberries фон главного фото должен быть нейтральным, чистым и ровным. Товар должен полностью умещаться на фотографии, не обрезаясь, быть в фокусе и без искажений.

Фон не должен отвлекать внимание покупателя. Допускается использование имиджевых фото, если они не перетягивают внимание с товара. Запрещены логотипы, если они не зарегистрированы как товарный знак продавца.

Ozon

На Ozon фон должен быть аккуратным, а товар — показан полностью и понятно. Допускаются инфографика и водяные знаки бренда, но с ограничениями: не по центру и не более 50% изображения. Фото должно соответствовать названию и описанию товара.

Яндекс Маркет

Фон должен быть чистым, а изображение — чётким и реалистичным. Нельзя добавлять рекламные надписи, сравнения, эмоциональные характеристики, например «лучший» или «хит», а также посторонние элементы. Изображение должно строго соответствовать характеристикам товара.

Другие площадки

На большинстве маркетплейсов действуют схожие правила:

товар в фокусе и без искажений;

нейтральный или чистый фон для главного фото;

отсутствие рекламы, цен, скидок и чужих логотипов.

Виды фонов для карточек товара

Фон для карточки товара может быть разным — и выбор зависит не только от категории товара, но и от задачи конкретного изображения. То, что отлично работает для главного фото, не всегда подойдёт для второстепенной иллюстрации, которая показывает товар в повседневной жизни. Ниже рассмотрим основные виды фонов, которые используют на маркетплейсах, и разберёмся, в каких случаях каждый из них уместен.

Белый фон

Самый универсальный и безопасный вариант. Белый фон подчёркивает форму, цвет и фактуру товара, подходит практически для любой категории и всегда соответствует требованиям маркетплейсов.

Нейтральные фоны

Светло-серый, бежевый, пастельные оттенки. Используются, когда нужно добавить глубину и объём, но сохранить минимализм. Часто применяются для одежды, косметики, аксессуаров.

Для одежды подойдёт светлый фон, оттенок которого близок к цвету самого изделия

Абстрактные и текстурированные фоны

Градиенты, текстуры, лёгкие тени — такие фоны подходят для дополнительных изображений, баннеров и инфографики, но редко используются для главного фото.

Брендовые и фирменные фоны

Фоны в цветах бренда помогают сформировать узнаваемость. Их используют для вторичных изображений, презентаций линеек товаров и карточек с сильным брендом.

Фоны для инфографики и дополнительных изображений

Используются для выделения преимуществ: характеристик, размеров, сценариев использования. Здесь допустимы цветовые акценты, иконки и текст.

Особенности дизайна фона для карточки товара

Даже самый правильный фон может работать плохо, если нарушены базовые принципы дизайна. В карточке товара важно не только выбрать тип фона, но и грамотно выстроить цвет, композицию и акценты.

На что селлеру стоит обратить внимание:

Минимализм . Чем проще фон, тем легче покупателю сфокусироваться на товаре. Перегруженный фон снижает конверсию и может привести к отклонению карточки.

Цвет. Фон должен контрастировать с товаром. Белый товар на белом фоне «теряется», а тёмный фон может исказить цвет изделия.

Нейтральный фон для ярких аксессуаров помогает быстрее привлечь внимание и лучше раскрывает форму и фактуру материала

Композиция . Товар должен занимать максимальную площадь кадра, быть в центре или с лёгким смещением для динамики.

Акценты . Допустимы мягкие тени, лёгкие градиенты, но только если они не отвлекают от товара.

Стилистика. Все изображения в карточке должны быть выполнены в одном стиле: одинаковые фон, свет и цветовая температура, то есть все снимки должны быть либо в тёплых тонах, либо в холодных.

Существуют специальные сервисы, которые помогают подобрать сочетания цветов, например Color Hunt.

Как создать фон для карточки товара

Основные подходы, которые используют продавцы для создания карточек товара:

Самостоятельное создание фона . Можно снять товар на однотонном фоне, например на ватмане, а затем обработать изображение в графическом редакторе. Этот вариант подходит для небольших бюджетов.

Использование готовых шаблонов . Онлайн-редакторы и шаблоны помогают быстро оформить изображения, особенно для инфографики и дополнительных фото.

Привлечение дизайнеров. Оптимально для брендов и масштабных продаж. Дизайнер учтёт требования площадки, стиль бренда и особенности категории.

Лучшие сервисы и инструменты для создания фона

Ниже разберём основные категории сервисов для создания фона и расскажем, в каких случаях они подходят лучше всего.

Профессиональные графические редакторы

Профессиональные редакторы используют, когда нужны максимальный контроль над изображением и безупречное качество.

Adobe Photoshop — универсальный инструмент для работы с фоном. В нём можно аккуратно вырезать товар, заменить фон, добавить естественные тени, выровнять цвет и освещение. Photoshop часто используют для подготовки главных фото, где особенно важно соблюдение требований маркетплейсов.

Affinity Photo — более доступная альтернатива Photoshop. Подходит для тех же задач: удаления фона, коррекции цвета, работы со слоями.

Такие редакторы требуют навыков, но дают предсказуемый результат: это особенно важно для каталогов с большим количеством товаров.

Нейросети и AI-сервисы

ИИ-инструменты значительно ускоряют работу с фоном и позволяют обойтись без ручной обработки в простых сценариях.

Нейросети автоматически удаляют фон, улучшают качество фото и создают вариации изображений. Это особенно полезно, если у вас большой ассортимент.

24AI помогает селлерам быстро создавать реалистичные изображения для карточек товаров. Можно удалить старый фон и сгенерировать новый, улучшить качество фото, собирать коллажи или инфографику под требования маркетплейсов. Всё это делается автоматически: нейросеть сама проанализирует запрос и предложит варианты оформления.

Сервис можно попробовать бесплатно — есть 24 бесплатные генерации.

Пример работы сервиса 24AI: до и после

Remove.bg и BackgroundCut автоматически удаляют фон с фотографии за несколько секунд. Это удобное решение для белого или прозрачного фона, особенно если нужно быстро обработать много товаров.

Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion используют для создания фоновых сцен и визуалов для дополнительных изображений. С их помощью можно сгенерировать интерьер, атмосферу или абстрактный фон, подходящий под стиль товара. Такие изображения чаще всего применяют не для главного фото, а для презентации преимуществ или использования товара.

Canva Magic Studio — это нейросеть внутри сервиса Canva: есть удаление и расширение фона, ретушь, генерация визуалов. Подходит для инфографики и дополнительных слайдов, когда важны скорость и единый стиль.

ВАЖНО Изображения, сгенерированные с помощью ИИ, не всегда можно использовать как главное фото — это нужно уточнять в правилах конкретного маркетплейса.

Онлайн-редакторы и генераторы фонов

Онлайн-инструменты выбирают те, кто не хочет разбираться в сложных программах.

Canva — один из самых популярных сервисов. В нём есть шаблоны под маркетплейсы, готовые фоны, инструменты для инфографики и простая работа со слоями.

Figma чаще используют дизайнеры: сервис удобен для создания единого визуального стиля, шаблонов карточек и масштабирования дизайна.

Crello (VistaCreate) подойдёт для быстрого оформления изображений с текстом, иконками и акцентами.

Эти сервисы подходят для дополнительных фото и инфографики.

Где брать готовые фоны

Готовые фоны можно найти на фотостоках и в библиотеках шаблонов. Но при их использовании важно учитывать два момента:

во-первых, лицензии — изображение должно быть разрешено для коммерческого использования;

во-вторых, требования маркетплейсов — даже качественный фон может не пройти модерацию, если он слишком яркий или отвлекающий.

Пошаговая инструкция: создание фона для карточки товара

Самый простой способ создать фон для карточки товара — воспользоваться сервисом 24AI. Алгоритм действия у него такой:

Селлер загружает фотографию товара → сервис автоматически удаляет фон → предлагает добавить нейтральный, интерьерный или брендовый фон → улучшает качество изображения → позволяет собрать готовую карточку или дополнительные изображения под требования маркетплейсов.

Готовое изображение можно сохранить в нужном размере под разные маркетплейсы. Например, 3:4 для Wildberries и Ozon, 4:3 для Авито

Если же вы решили создавать карточки вручную, вот примерная последовательность шагов, которая подойдёт для большинства товаров и маркетплейсов.

Шаг 1. Сделайте качественное исходное фото. Снимайте товар при равномерном рассеянном свете, без жёстких теней и бликов. Лучше всего подойдёт дневной свет у окна или фотобокс. Товар должен быть чистым, без дефектов, хорошо видимым и полностью помещаться в кадр. Чем контрастнее объект относительно фона, тем проще будет дальнейшая обработка.

Шаг 2. Удалите исходный фон. Загрузите фотографию в сервис удаления фона — например Remove.bg или BackgroundCut — либо используйте инструменты Photoshop. Автоматическое удаление экономит время, но результат нужно обязательно проверить: края товара должны быть ровными, без «рваных» участков и ореолов.

Шаг 3. Проверьте и доработайте контуры. На этом этапе важно увеличить изображение и внимательно посмотреть на мелкие детали: углы, ручки, текстуры, волосы или ткань. При необходимости аккуратно подправьте края вручную, чтобы товар выглядел естественно.

Шаг 4. Добавьте подходящий фон. Для главного фото используйте белый или нейтральный фон, который не отвлекает от товара. Для дополнительных изображений можно выбрать светло-серый или пастельный фон.

Шаг 5. Настройте тени, цвет и контраст. Добавьте мягкую тень под товар — это придаёт объём и делает изображение более реалистичным. Отрегулируйте яркость, контраст и цветопередачу так, чтобы цвет товара на фото совпадал с реальным. Это особенно важно для одежды, косметики и товаров для дома.

Шаг 6. Проверьте композицию. Убедитесь, что товар занимает максимальную площадь кадра, не обрезан и расположен аккуратно. Посмотрите, как изображение выглядит в уменьшенном виде, — именно так его увидит покупатель в каталоге.

Шаг 7. Сохраните изображение в нужном формате. Сохраните файл в формате JPG или PNG, с подходящим разрешением и размером. Избегайте чрезмерного сжатия, чтобы не потерять качество.

Шаг 8. Сверьтесь с требованиями маркетплейса. Перед загрузкой проверьте изображение по чек-листу площадки: нет ли запрещённых элементов, надписей, логотипов и соответствует ли фон правилам.

Следуя этим шагам, можно создать аккуратный и универсальный фон для карточки товара, который будет выглядеть профессионально и работать на продажи.

Полезные советы по выбору и оформлению фона

Фон сильно влияет на восприятие карточки, поэтому с главным фото лучше не экспериментировать и использовать белый или нейтральный вариант: он стабильно проходит модерацию и хорошо смотрится в выдаче. Креативные фоны стоит оставлять для дополнительных изображений и инфографики.

Мебель лучше показывать на фоне интерьера, чтобы покупатель мог сразу оценить её размер, стиль и то, как она будет смотреться в реальной обстановке

Важно соблюдать единый стиль для всей линейки товаров: одинаковый фон, свет и масштаб делают каталог аккуратным и повышают доверие. Обязательно проверяйте, как изображение выглядит в уменьшенном виде, — если товар теряется в миниатюре, фон или композицию нужно менять.

Заключение

Если вы хотите повысить продажи на маркетплейсах, начните с визуала. Чистый и продуманный фон — один из самых простых способов улучшить карточку товара без изменения самого продукта. Он влияет на восприятие товара, кликабельность и доверие покупателя.

Частые ошибки и ответы на вопросы

Текст, акции, цена и эмоциональные слова на главное фото. Такие элементы не только отвлекают от товара, но и часто нарушают правила маркетплейсов, из-за чего карточку могут отклонить или понизить в выдаче.

Излишняя обработка: фильтры или неправильный фон искажают оттенок изделия. Это приводит к разочарованию покупателей, возвратам и негативным отзывам.

Разные фоны и стили внутри одной карточки. Когда изображения «не связаны» между собой, карточка выглядит хаотично и вызывает меньше доверия.

Неаккуратное удаление фона. Неровные края, ореолы и «обрезанные» детали сразу выдают непрофессиональную обработку и снижают визуальную ценность товара.