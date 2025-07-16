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Штрафы на Ozon для продавцов и поставщиков

Рассказываем, какие бывают штрафы Ozon для продавцов, почему их выставляют и как оспорить начисление.

03.07.2026
22 161
22 161

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Авторы

Коротко
Ozon штрафует продавцов за подмены товаров, поддельные документы, продажу контрафакта, публикацию товаров из списка запрещённых и операционные ошибки при работе по FBO, FBS, realFBS. 
Санкции бывают разными: за грубые нарушения площадка даёт штрафные баллы на несколько месяцев или бессрочно, может заблокировать товарные карточки и личный кабинет. За операционные ошибки продавцов наказывают деньгами.

Есть ли штрафы на Ozon

В договоре для продавцов есть понятие «штрафы», которые накладывают за нарушение правил площадки. Например, если магазин отправил камень вместо смартфона, оскорбил покупателя в переписке или предоставил поддельные документы.

За каждое нарушение площадка начисляет штрафные баллы. Иногда сверху накладывают ещё и дополнительные санкции — временные или бессрочные, например:

  • временно блокируют товарные карточки;
  • временно блокируют личный кабинет;
  • навсегда удаляют товарные карточки, которые нарушают правила;
  • расторгают договор;
  • начисляют денежные штрафы.
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Балльная система штрафов Ozon

Штрафные баллы сгорают через определённое время: от двух месяцев до года. Срок зависит от серьёзности нарушения. 

Если ошибка была грубой, например продавец угрожал клиенту, то штраф действует бессрочно. А если одна и та же ошибка дублируется в разных карточках, то штрафные баллы начисляют только один раз. 

Как работают штрафные баллы Ozon

НарушениеШтрафные баллы
Устная или письменная угроза покупателю, например угроза причинить вред здоровью— 1 200 баллов бессрочно, если доказана вина руководителя компании или ИП/самозанятого

— 600 баллов на 6 месяцев, если подтверждена вина сотрудника

— 1 200 баллов на 12 месяцев при повторном нарушении сотрудника
Кража или подмена товара— 1 200 баллов бессрочно, если доказана вина руководителя компании или ИП/самозанятого

— 600 баллов на 6 месяцев, если подтверждена вина сотрудника

— 1 200 баллов на 12 месяцев при повторном нарушении сотрудника
Поддельные документы

Размещение карточек с запрещёнными товарами

Нарушение прав на товарный знак по жалобе правообладателя

Продажа товара под видом оригинального по поддельным документам на платформе «Селект»
1 200 баллов бессрочно
Размещение товаров из категорий с ограниченным доступом, например ювелирных изделий в разделе «Бижутерные украшения» — 400 баллов на 4 месяца при первом нарушении

— 800 баллов на 8 месяцев при повторном нарушении
Дублирование карточек

Размещение недостоверной информации о компании

Умышленная дискредитация других продавцов, например накрутка отзывов на чужие товары

Грубость в переписке с покупателем

Нарушение авторских прав
— 200 баллов на 2 месяца при первом нарушении

— 400 баллов на 4 месяца при повторном нарушении
Продажа неоригинального товара на платформе «Селект» 300 баллов бессрочно

Где посмотреть штрафные баллы Ozon

Когда маркетплейс начисляет штраф, в личный кабинет приходит уведомление. В нём указано, сколько баллов и за что начислили, а также их общая сумма. Баллы отображаются только в уведомлениях, больше нигде в личном кабинете их посмотреть нельзя.

Штрафные баллы на продавца и магазин

У одного продавца может быть несколько личных кабинетов, через которые он продаёт разные товары. Ozon начисляет штрафные баллы двумя способами: 

  • на личный кабинет за несерьёзные нарушения;
  • на самого продавца, то есть на контрагента, за серьёзные нарушения.

Система штрафных баллов работает так:

  • если в одном личном кабинете накопится 1 200 баллов, маркетплейс его заблокирует, но продавец сможет продолжить работать через второй аккаунт;
  • если сам продавец набрал 1 200 баллов, то маркетплейс может расторгнуть с ним договор.
ПРИМЕР
У Евгения два личных кабинета на Ozon. Через первый аккаунт он продаёт стройматериалы, через второй — рыболовное снаряжение.
Евгений суммарно получил 1 200 штрафных баллов за некритичные нарушения через первый личный кабинет, поэтому аккаунт заблокировали. Однако Евгений по‑прежнему может продавать рыболовное снаряжение через второй аккаунт, где нет штрафных баллов.

Виды нарушений и штрафов

Существуют нарушения, за которые площадка не начисляет баллы, — продавцу нужно только оплатить штраф. Обычно речь идёт об операционных ошибках, например задержке при передаче товара с FBS-склада в доставку.

Штраф за размещение запрещённого контента

В карточках нельзя:

  • указывать личную информацию и контакты продавца: номер телефона, ссылки на соцсети и сайт;
  • предлагать перейти на другой сайт, чтобы посмотреть ассортимент, решить проблему с заказом и так далее;
  • предлагать позиции, запрещённые офертой маркетплейса или законодательством РФ;
  • предлагать продукцию и контент, нарушающие интеллектуальные и авторские права. Сюда относятся подделки и плагиат.

Если маркетплейс обнаружит запрещённый контент или товар, то скроет карточку и начислит штраф 1 000 ₽ за каждую.

Штраф за запрещённый товар

На маркетплейсе запрещено:

  • добавлять в неверные категории товары, которые нельзя продавать без подтверждающих документов, например ювелирные украшения.

Если маркетплейс обнаружит нарушение, то скроет карточку и начислит штраф 1 000 ₽ за каждую.

Штраф за неправильное объединение товаров

В одну карточку можно объединять товары одной модели, категории и бренда, которые отличаются цветом или размером. Иными словами, если у продавца есть красные и синие футболки одного фасона, то их можно объединить. А если у красной футболки есть карман, а у синей — нет, то объединить их нельзя.

Если Ozon обнаружит нарушение, то отправит продавцу уведомление с требованием исправить карточку в течение семи дней. Если этого не сделать или если система обнаружит аналогичную ошибку более чем в 30% объединённых карточек, то начислит штраф 1 000 ₽ за каждую.

Штрафы при работе по схемам FBS и FBO

Продавцы часто совершают ошибки при работе с заказами.

Недочёты в работе FBO

При работе по схеме FBO продавец периодически отгружает на склад маркетплейса партию товара — в соответствии с заявкой и указанным количеством грузомест. Если в документах будут расхождения, то ему необходимо оплатить дополнительные услуги.

РасхождениеШтраф
Товары в грузоместе имеют разные SKUЗа каждый товар до 1 литра включительно — 5 ₽, а свыше этого объёма — 1 ₽ за каждый дополнительный литр, но не больше 60 ₽
Товары в грузоместе относятся к разным зонам размещения5 ₽ за каждый литр единицы товара, но суммарно не более 200 ₽
Продавец не указал состав грузомест или по факту он не совпадает с заявкой10 ₽ за каждый литр единицы товара, но суммарно не более 200 ₽
В заявке не указали срок годности товаров, хотя он предусмотрен, или есть неточности2 ₽ за единицу товара
Опознанные излишки: продавец привёз больше товаров, чем указал в заявке, и у этих товаров есть активная карточка в личном кабинете5 или 10 ₽ за литр каждой дополнительной единицы товара в зависимости от заполненного состава грузомест, но не больше 200 ₽ за товар 
Неопознанные излишки: продавец привёз товары не из заявки и у них нет активной карточки в личном кабинете30 ₽ за каждую единицу
В поставке обнаружили брак30 ₽ за каждую единицу

Недочёты в работе FBS 

При работе по системе FBS продавец хранит продукцию на своём складе и отвозит её на склад маркетплейса, только когда поступил заказ. При работе по системе realFBS селлер полностью берёт на себя хранение и доставку заказов покупателям.

РасхождениеШтраф
Габариты и вес товара (ОВХ) не совпадают с теми, что указаны в карточкеТариф зависит от величины расхождения. При разнице до 0,6 литра — не штрафуют. От 0,601 до 10 литров и более плата составит от 150 до 1 500 ₽
Продавец не передал заказ курьеру или в сортцентр в течение 24 часов после получения заказаРазмер штрафа зависит от времени просрочки:

— от 24 до 36 часов — 1% от стоимости всех товаров, но не менее 50 ₽;

— от 36 до 48 часов — 2% от стоимости всех товаров, но не менее 100 ₽;

— позже 48 часов — 3% от стоимости всех товаров, но не менее 100 ₽
Продавец не привёз заказ в пункт выдачи в тот промежуток времени, который указан в личном кабинетеРазмер штрафа зависит от времени просрочки:

— 0‑24 часа — 1% от стоимости всех товаров, но не менее 50 ₽;

— от 24 до 48 часов — 2% от стоимости всех товаров, но не менее 100 ₽;

— позже 48 часов — 3% от стоимости всех товаров, но не менее 100 ₽
Превышен индекс ошибок — доля отмен и просроченных доставок по вине продавца за последние 14 дней— индекс от 2,1 до 5% — 2% от стоимости товара за просрочки и 4,5% за отмены по FBS, 9% за отмены по realFBS Standart «Своя или другая служба»;

— от 5,1 до 10% — 4% от стоимости товара за просрочки и 9% за отмены по FBS, 18% за отмены по realFBS Standart «Своя или другая служба»;

— больше 10% — 6% от стоимости товара за просрочки и 13,5% за отмены по FBS, 27% за отмены по realFBS Standart «Своя или другая служба»;

Плата за просрочки — от 50 до 2 000 ₽, за отмены — от 150 до 5 000 ₽, за отмены по realFBS Standart «Своя или другая служба» — от 150 до 7 000 ₽ 
Покупатель получил не тот товар или часть заказа4,5% от стоимости всех товаров, но не менее 150 ₽ и не более 5 000 ₽

Как оспорить начисление штрафных баллов Ozon

Если вы получили уведомление о начислении штрафных баллов в личном кабинете, у вас есть семь календарных дней на обжалование. 

Пошаговый алгоритм оспаривания

  1. Откройте уведомление. В нём указано, какая информация нужна для обжалования. Например, если вас обвиняют в подмене мультиварки на кирпичи, понадобится видеозапись сборки заказа.
  2. Соберите доказательства того, что вы не нарушали правила площадки.
  3. Отправьте их в ответе на уведомление.
  4. Если не получится обжаловать нарушение, штрафные баллы начислят через семь дней.

Сложные кейсы: подмена товара и контрафакт

Чтобы доказать свою невиновность в случае подмены товара, понадобится видеозапись сборки и упаковки заказа, которая подтвердит версию продавца.

Требования к ролику:

  • хорошее качество и освещение;
  • в кадр должны попадать сам товар и его упаковка, процесс сборки и упаковки заказа, а также передачи курьеру;
  • читаемая этикетка с маркировкой;
  • серийный номер у техники, DOT-код у шин и вес у весовых товаров.

В случае с контрафактом продавец должен подтвердить оригинальное происхождение товаров. Пакет документов будет разным — в зависимости от включения товаров в перечень параллельного импорта. Это могут быть лицензионный договор, дистрибьюторский договор или договор купли-продажи, а также договор поставки вместе с УПД или ТОРГ-12.

Как избежать штрафных санкций на Ozon

Внимательно изучите оферту перед началом работы. Это поможет избежать больших штрафов на начальных этапах. 

Следите за индексом ошибок в личном кабинете. Так вы вовремя заметите ухудшение качества поставок или большое количество отмен и сможете скорректировать работу.

Не забывайте менять статус заказа в личном кабинете. Доставленный вовремя заказ, не отображённый на сайте, маркетплейс может засчитать как просроченный.

Следите за изменениями в правилах. Ozon регулярно меняет правила и систему санкций. Отслеживать изменения можно в личном кабинете и по электронной почте. Это входит в обязанности продавца. 

Проводите аудит карточек. Сможете оценить качество карточек, сгенерировать инфографику и SEO-описания, внести изменения прямо в сервисе аудита.

Вопросы по теме

Какие штрафы могут быть на Ozon?

Площадка штрафует за грубые нарушения, например за подмену товара и оскорбление покупателя, и за операционные ошибки, например за превышение индекса ошибок или задержку при передаче заказа в доставку.

Где в Ozon посмотреть штрафы?

Уведомления о штрафных баллах приходят в личный кабинет Ozon Seller. Штрафы за операционные ошибки отображаются в разделе «Финансы → Баланс» в столбце «Начислено».

Как оспорить штраф?

Если вам пришло уведомление о начислении штрафных баллов, ответьте на него в течение семи календарных дней и прикрепите доказательства невиновности. Если вы считаете, что Ozon по ошибке начислил вам штраф, напишите в техподдержку и подробно объясните ситуацию, прикрепив доказательства.

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