Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко Санкции бывают разными: за грубые нарушения площадка даёт штрафные баллы на несколько месяцев или бессрочно, может заблокировать товарные карточки и личный кабинет. За операционные ошибки продавцов наказывают деньгами.

Ozon штрафует продавцов за подмены товаров, поддельные документы, продажу контрафакта, публикацию товаров из списка запрещённых и операционные ошибки при работе по FBO, FBS, realFBS.

Есть ли штрафы на Ozon

В договоре для продавцов есть понятие «штрафы», которые накладывают за нарушение правил площадки. Например, если магазин отправил камень вместо смартфона, оскорбил покупателя в переписке или предоставил поддельные документы.

За каждое нарушение площадка начисляет штрафные баллы. Иногда сверху накладывают ещё и дополнительные санкции — временные или бессрочные, например:

временно блокируют товарные карточки;

временно блокируют личный кабинет;

навсегда удаляют товарные карточки, которые нарушают правила;

расторгают договор;

начисляют денежные штрафы.

Балльная система штрафов Ozon

Штрафные баллы сгорают через определённое время: от двух месяцев до года. Срок зависит от серьёзности нарушения.

Если ошибка была грубой, например продавец угрожал клиенту, то штраф действует бессрочно. А если одна и та же ошибка дублируется в разных карточках, то штрафные баллы начисляют только один раз.

Как работают штрафные баллы Ozon

Нарушение Штрафные баллы Устная или письменная угроза покупателю, например угроза причинить вред здоровью — 1 200 баллов бессрочно, если доказана вина руководителя компании или ИП/самозанятого



— 600 баллов на 6 месяцев, если подтверждена вина сотрудника



— 1 200 баллов на 12 месяцев при повторном нарушении сотрудника

Кража или подмена товара — 1 200 баллов бессрочно, если доказана вина руководителя компании или ИП/самозанятого



— 600 баллов на 6 месяцев, если подтверждена вина сотрудника



— 1 200 баллов на 12 месяцев при повторном нарушении сотрудника

Поддельные документы



Размещение карточек с запрещёнными товарами



Нарушение прав на товарный знак по жалобе правообладателя



Продажа товара под видом оригинального по поддельным документам на платформе «Селект»

1 200 баллов бессрочно Размещение товаров из категорий с ограниченным доступом, например ювелирных изделий в разделе «Бижутерные украшения» — 400 баллов на 4 месяца при первом нарушении



— 800 баллов на 8 месяцев при повторном нарушении

Дублирование карточек



Размещение недостоверной информации о компании



Умышленная дискредитация других продавцов, например накрутка отзывов на чужие товары



Грубость в переписке с покупателем



Нарушение авторских прав

— 200 баллов на 2 месяца при первом нарушении



— 400 баллов на 4 месяца при повторном нарушении

Продажа неоригинального товара на платформе «Селект» 300 баллов бессрочно

Где посмотреть штрафные баллы Ozon

Когда маркетплейс начисляет штраф, в личный кабинет приходит уведомление. В нём указано, сколько баллов и за что начислили, а также их общая сумма. Баллы отображаются только в уведомлениях, больше нигде в личном кабинете их посмотреть нельзя.

Штрафные баллы на продавца и магазин

У одного продавца может быть несколько личных кабинетов, через которые он продаёт разные товары. Ozon начисляет штрафные баллы двумя способами:

на личный кабинет за несерьёзные нарушения;

на самого продавца, то есть на контрагента, за серьёзные нарушения.

Система штрафных баллов работает так:

если в одном личном кабинете накопится 1 200 баллов, маркетплейс его заблокирует, но продавец сможет продолжить работать через второй аккаунт;

если сам продавец набрал 1 200 баллов, то маркетплейс может расторгнуть с ним договор.

ПРИМЕР У Евгения два личных кабинета на Ozon. Через первый аккаунт он продаёт стройматериалы, через второй — рыболовное снаряжение. Евгений суммарно получил 1 200 штрафных баллов за некритичные нарушения через первый личный кабинет, поэтому аккаунт заблокировали. Однако Евгений по‑прежнему может продавать рыболовное снаряжение через второй аккаунт, где нет штрафных баллов.



Виды нарушений и штрафов

Существуют нарушения, за которые площадка не начисляет баллы, — продавцу нужно только оплатить штраф. Обычно речь идёт об операционных ошибках, например задержке при передаче товара с FBS-склада в доставку.

Штраф за размещение запрещённого контента

В карточках нельзя:

указывать личную информацию и контакты продавца: номер телефона, ссылки на соцсети и сайт;

предлагать перейти на другой сайт, чтобы посмотреть ассортимент, решить проблему с заказом и так далее;

предлагать позиции, запрещённые офертой маркетплейса или законодательством РФ;

предлагать продукцию и контент, нарушающие интеллектуальные и авторские права. Сюда относятся подделки и плагиат.

Если маркетплейс обнаружит запрещённый контент или товар, то скроет карточку и начислит штраф 1 000 ₽ за каждую.

Штраф за запрещённый товар

На маркетплейсе запрещено:

продавать запрещённые товары

добавлять в неверные категории товары, которые нельзя продавать без подтверждающих документов, например ювелирные украшения.

Если маркетплейс обнаружит нарушение, то скроет карточку и начислит штраф 1 000 ₽ за каждую.

Штраф за неправильное объединение товаров

В одну карточку можно объединять товары одной модели, категории и бренда, которые отличаются цветом или размером. Иными словами, если у продавца есть красные и синие футболки одного фасона, то их можно объединить. А если у красной футболки есть карман, а у синей — нет, то объединить их нельзя.

Если Ozon обнаружит нарушение, то отправит продавцу уведомление с требованием исправить карточку в течение семи дней. Если этого не сделать или если система обнаружит аналогичную ошибку более чем в 30% объединённых карточек, то начислит штраф 1 000 ₽ за каждую.

Штрафы при работе по схемам FBS и FBO

Продавцы часто совершают ошибки при работе с заказами.

Недочёты в работе FBO

При работе по схеме FBO продавец периодически отгружает на склад маркетплейса партию товара — в соответствии с заявкой и указанным количеством грузомест. Если в документах будут расхождения, то ему необходимо оплатить дополнительные услуги.

Расхождение Штраф Товары в грузоместе имеют разные SKU За каждый товар до 1 литра включительно — 5 ₽, а свыше этого объёма — 1 ₽ за каждый дополнительный литр, но не больше 60 ₽

Товары в грузоместе относятся к разным зонам размещения 5 ₽ за каждый литр единицы товара, но суммарно не более 200 ₽ Продавец не указал состав грузомест или по факту он не совпадает с заявкой 10 ₽ за каждый литр единицы товара, но суммарно не более 200 ₽ В заявке не указали срок годности товаров, хотя он предусмотрен, или есть неточности 2 ₽ за единицу товара Опознанные излишки: продавец привёз больше товаров, чем указал в заявке, и у этих товаров есть активная карточка в личном кабинете 5 или 10 ₽ за литр каждой дополнительной единицы товара в зависимости от заполненного состава грузомест, но не больше 200 ₽ за товар

Неопознанные излишки: продавец привёз товары не из заявки и у них нет активной карточки в личном кабинете 30 ₽ за каждую единицу В поставке обнаружили брак 30 ₽ за каждую единицу

Недочёты в работе FBS

При работе по системе FBS продавец хранит продукцию на своём складе и отвозит её на склад маркетплейса, только когда поступил заказ. При работе по системе realFBS селлер полностью берёт на себя хранение и доставку заказов покупателям.

Расхождение Штраф Габариты и вес товара (ОВХ) не совпадают с теми, что указаны в карточке Тариф зависит от величины расхождения. При разнице до 0,6 литра — не штрафуют. От 0,601 до 10 литров и более плата составит от 150 до 1 500 ₽ Продавец не передал заказ курьеру или в сортцентр в течение 24 часов после получения заказа Размер штрафа зависит от времени просрочки:



— от 24 до 36 часов — 1% от стоимости всех товаров, но не менее 50 ₽;



— от 36 до 48 часов — 2% от стоимости всех товаров, но не менее 100 ₽;



— позже 48 часов — 3% от стоимости всех товаров, но не менее 100 ₽

Продавец не привёз заказ в пункт выдачи в тот промежуток времени, который указан в личном кабинете Размер штрафа зависит от времени просрочки:



— 0‑24 часа — 1% от стоимости всех товаров, но не менее 50 ₽;



— от 24 до 48 часов — 2% от стоимости всех товаров, но не менее 100 ₽;



— позже 48 часов — 3% от стоимости всех товаров, но не менее 100 ₽

Превышен индекс ошибок — доля отмен и просроченных доставок по вине продавца за последние 14 дней — индекс от 2,1 до 5% — 2% от стоимости товара за просрочки и 4,5% за отмены по FBS, 9% за отмены по realFBS Standart «Своя или другая служба»;



— от 5,1 до 10% — 4% от стоимости товара за просрочки и 9% за отмены по FBS, 18% за отмены по realFBS Standart «Своя или другая служба»;



— больше 10% — 6% от стоимости товара за просрочки и 13,5% за отмены по FBS, 27% за отмены по realFBS Standart «Своя или другая служба»;



Плата за просрочки — от 50 до 2 000 ₽, за отмены — от 150 до 5 000 ₽, за отмены по realFBS Standart «Своя или другая служба» — от 150 до 7 000 ₽

Покупатель получил не тот товар или часть заказа 4,5% от стоимости всех товаров, но не менее 150 ₽ и не более 5 000 ₽

Как оспорить начисление штрафных баллов Ozon

Если вы получили уведомление о начислении штрафных баллов в личном кабинете, у вас есть семь календарных дней на обжалование.

Пошаговый алгоритм оспаривания

Откройте уведомление. В нём указано, какая информация нужна для обжалования. Например, если вас обвиняют в подмене мультиварки на кирпичи, понадобится видеозапись сборки заказа. Соберите доказательства того, что вы не нарушали правила площадки. Отправьте их в ответе на уведомление. Если не получится обжаловать нарушение, штрафные баллы начислят через семь дней.

Сложные кейсы: подмена товара и контрафакт

Чтобы доказать свою невиновность в случае подмены товара, понадобится видеозапись сборки и упаковки заказа, которая подтвердит версию продавца.

Требования к ролику:

хорошее качество и освещение;

в кадр должны попадать сам товар и его упаковка, процесс сборки и упаковки заказа, а также передачи курьеру;

читаемая этикетка с маркировкой;

серийный номер у техники, DOT-код у шин и вес у весовых товаров.

В случае с контрафактом продавец должен подтвердить оригинальное происхождение товаров. Пакет документов будет разным — в зависимости от включения товаров в перечень параллельного импорта. Это могут быть лицензионный договор, дистрибьюторский договор или договор купли-продажи, а также договор поставки вместе с УПД или ТОРГ-12.

Как избежать штрафных санкций на Ozon

Внимательно изучите оферту перед началом работы. Это поможет избежать больших штрафов на начальных этапах.

Следите за индексом ошибок в личном кабинете. Так вы вовремя заметите ухудшение качества поставок или большое количество отмен и сможете скорректировать работу.

Не забывайте менять статус заказа в личном кабинете. Доставленный вовремя заказ, не отображённый на сайте, маркетплейс может засчитать как просроченный.

Следите за изменениями в правилах. Ozon регулярно меняет правила и систему санкций. Отслеживать изменения можно в личном кабинете и по электронной почте. Это входит в обязанности продавца.