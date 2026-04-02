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Ozon ужесточает правила работы: новые штрафы и блокировка карточек

С 14 апреля на Ozon начнут действовать новые правила для продавцов. Точка Банк вместе с экспертом узнали, что изменится.

02.04.2026
739
739

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Ozon продолжает ужесточать правила сотрудничества. Новый пакет изменений начнёт действовать в 14 апреля.

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Превышение индекса ошибок

При работе по realFBS площадка штрафует продавцов за отмену заказов. И с 14 апреля штрафы за превышение доли отмен увеличат. Размер наказания будут определять, как и раньше, по индексу ошибок.

Если магазин отменил заказ по своей вине, от стоимости всех товаров в отправлении возьмут: 

  • 9% при индексе от 2,1 до 5%;
  • 18% при индексе от 5,1 до 10%;
  • 27% при индексе больше 10%.

За нарушение спишут как минимум 150 ₽, но не более 7 000 ₽. Если продавец не согласен со штрафом, его можно оспорить в течение 14 дней.

Срок вывоза товаров со склада

С 14 апреля сократят срок вывоза товаров со склада силами Ozon. Теперь, если продавец, работающий по схеме FBO, захочет вернуть партию, площадка вывезет её со склада в течение 60 вместо 65 календарных дней после оформления заявки.

Объединение товаров

Сейчас нельзя объединять в одну карточку товары разных моделей, категорий или брендов. Простыми словами, прямые и расклешённые брюки должны быть в разных карточках — иначе клиенты запутаются. 

С одной стороны, чем больше карточек в разных категориях, тем больше затрат на продвижение. С другой стороны – чем чётче разделён товар, тем меньше вероятность, что покупатель выберет что-то не то. А значит, будет выше процент выкупа.

Ольга Чиноваэксперт по маркетплейсам
Объединение товаров на Ozon в одну карточку

Магазин добавил в одну карточку одинаковые брюки в разных цветах — это не запрещено

С 15 апреля ужесточится контроль за продавцами, которые нарушают это правило и объединяют разные товары. Об однократном нарушении площадка предупредит магазин, а покупателям начнёт показывать карточки по отдельности. 

Если ошибка повторится или выяснится, что в личном кабинете больше 30% неверно объединённых карточек, то санкции будут серьёзнее. Во-первых, показ этих карточек приостановят. Во-вторых, продавцу отправят уведомление и пригрозят штрафом 1 000 ₽ за каждый случай. Но если он успеет исправить нарушения в течение недели, то наказания не будет. 

Запрещённые товары

С 1 апреля список запрещённых к продаже товаров расширили. В него вошли:

  • лекарственные средства в виде блистеров;
  • газовые баллоны для самообороны;
  • сети для ловли рыбы;
  • позиции, которые в СМИ называют опасными или вредными для жизни и здоровья человека, а эти сведения не опровергнуты.

Полный список опубликован в договоре для продавцов.

Автодобавление в акции

Ozon может автоматически добавлять товары в свои акции и снижать цену, если эта опция не отключена в личном кабинете. Но если раньше продавцы об этом узнавали за три дня, то с 7 апреля маркетплейс будет сообщать об этом минимум за пять рабочих дней до даты применения скидки. Теперь у продавцов есть больше шансов заметить уведомление и отредактировать список автотоваров.

Этим нововведением площадка делает первый шаг к честному и прозрачному ценообразованию. Напоминаем: недавно Минпромторг выступил с инициативой запретить маркетплейсам назначать скидки — в будущем это смогут делать только продавцы. 

Скидка при оплате Ozon Картой

Сейчас продавцы могут устанавливать повышенные скидки при оплате заказа Ozon Картой. Но 14 апреля эту механику уберут — теперь скидку по Ozon Карте нельзя запустить самостоятельно. Завершат и все акции, где действует такая скидка. При этом те скидки по Ozon Карте, которые устанавливает сама площадка, останутся.

Таким нововведением маркетплейс берёт в свои руки контроль над продвижением собственного банка.

Проверка маркировки

С 1 апреля площадка начала проверять данные о товарах, подлежащих маркировке. Теперь продавцы обязаны:

  • зарегистрироваться в «Честном ЗНАКЕ» (для обуви, одежды или других категорий), ГИИС ДМДК (для ювелирных изделий) или ФГИС МДЛП (для лекарственных препаратов);
  • указать у маркируемых товаров GTIN в качестве штрихкода — по нему проверят регистрацию в каталоге «Честного ЗНАКА»;
  • указать код ТН ВЭД ЕАЭС или признак маркировки в карточках — по нему определят, подлежит ли изделие маркировке.

Первое время Ozon будет сообщать продавцам об ошибках и давать время на исправления. А потом начнёт скрывать карточки, которые нарушают требования.

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Ozon ужесточает правила работы: новые штрафы и блокировка карточек