Как объединить карточки товара на Ozon

В этой статье Точка расскажет, зачем объединять карточки товаров на Озоне, какие товары можно группировать и как правильно это сделать. Вместе с экспертом по маркетплейсам Ольгой Чиновой разберёмся, какие ошибки селлеры допускают и в каких ситуациях карточки надо разъединять.
Зачем объединять карточки на Озоне
Иногда начинающим селлерам кажется: чем больше карточек, тем больше покупателей по ним придёт. На самом же деле удобнее, когда все цвета и размеры одной модели объединены в одну карточку.
Почему одна карточка удобнее селлеру:
- в одну карточку подтягивается больше отзывов, и она быстрее поднимается в поиске;
- покупатели могут заказать несколько похожих позиций вместо одной;
- можно сэкономить на продвижении карточек.
Для покупателей:
- удобнее выбирать цвет, размер или объём товара;
- можно добавить в корзину больше позиций без дополнительного поиска.
Какие товары можно объединять
На Озоне можно соединять товары одной модели, но с разными характеристиками. Отличаться могут:
- цвет;
- размер;
- объём;
- вкус;
- вес;
- аромат;
- диаметр;
- количество штук в одной упаковке.
Важно соединять карточки только однотипных товаров. Нельзя собрать вместе книги разных авторов, средство для мытья посуды со стиральным порошком, помаду и тушь, шоколад и чипсы.
Как объединять новые карточки при загрузке товаров
Есть два способа соединять товары. Они отличаются способом загрузки товаров.
В личном кабинете
1. При загрузке добавьте каждый вариант со своим артикулом.
2. В поле «Объединить на одной карточке» укажите одинаковые значения.
Фото: Seller Global
3. Введите характеристики, по которым отличаются варианты. Это может быть цвет, размер, вкус, аромат и другие особенности.
Фото: Seller Global
Через XLS-шаблон
1. Добавьте товары через шаблон. Скачать его можно в разделе «Добавить товары» в кабинете селлера. Важно создавать уникальный артикул для каждого товара.
Фото: Seller Global
Фото: Seller Global
2. В поле «Объединить на одной карточке» укажите одинаковые значения — все товары с таким значением соберутся на одну карточку.
Пример в онлайн-шаблоне. Фото: Seller Global
Пример в XLS. Фото: Seller Global
3. Заполните характеристики, по которым отличается товар.
Как объединять существующие карточки
Если у селлера взлетел один товар, в эту карточку можно добавить больше размеров и цветов. Как это сделать:
1. Перейдите к списку товаров и выберите позиции, которые надо объединять.
2. Кликните на кнопку «Действия» и выберите «Объединить в карточку».
Фото: Seller Global
3. Проверьте в открывшейся таблице статусы товаров. Если в карточке что-то не так, отразится ошибка. А если всё получилось, у товара будет статус «Готов к объединению».
4. Когда у всех позиций будет статус «Готов к объединению», нажмите «Объединить».
Фото: Seller Global
5. После этого карточка уйдёт на модерацию. Если всё в порядке, она появится в магазине в течение суток.
Если в разных карточках совпали поля «Объединить на одной карточке» и «Название модели», Озон автоматически объединит их в одну. Если объединение не нужно, смените эту характеристику.
Важно: если у позиций несколько разных характеристик, покупатель сможет отсортировать товары только по одной из них. Вы можете сами выбрать, какой из атрибутов будет в переключателе.
Частые ошибки при объединении карточек на Ozon
Есть две основные причины, почему не получается сгруппировать карточки.
1. Карточки заполнены не полностью. Например, у чехлов для телефона не указаны цвета. Тогда Озону непонятно, по каким параметрам отличаются чехлы, и он не может их объединять.
2. Общий признак товара не совпадает. Это когда позиции товаров различаются по бренду, базовым характеристикам и категории. Например, селлер пытается соединять карточки бокалов и вилок от одного производителя.
Сгруппировать карточки получится, только если они заполнены правильно. Тогда объединение происходит в течение суток.
Если вы уверены, что всё заполнили верно, но карточки всё равно не объединяются, обратитесь в поддержку маркетплейса за помощью.
Как разъединить товары из одной карточки
При необходимости карточки товаров можно разъединить. Обычно это делают в трёх случаях.
1. Если товар из склейки больше не продаётся.
2. У одной карточки плохой рейтинг, например по ней пришёл брак. Разъединение поможет поднять рейтинг, а товар с браком можно распродать со скидкой.
3. Продавец тестировал гипотезу по продвижению товара. И сейчас склейка уже не нужна.
Чтобы убрать товар из карточки, просто измените значение характеристики, по которой товар объединялся.