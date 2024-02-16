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Как объединить карточки товара на Ozon

Разберёмся, что лучше для продаж — создать отдельную карточку под каждый товар или группировать позиции.

01.04.2025
4313
4313

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В этой статье Точка расскажет, зачем объединять карточки товаров на Озоне, какие товары можно группировать и как правильно это сделать. Вместе с экспертом по маркетплейсам Ольгой Чиновой разберёмся, какие ошибки селлеры допускают и в каких ситуациях карточки надо разъединять.

Зачем объединять карточки на Озоне

Иногда начинающим селлерам кажется: чем больше карточек, тем больше покупателей по ним придёт. На самом же деле удобнее, когда все цвета и размеры одной модели объединены в одну карточку.

ПРИМЕР
Иван продаёт женские футболки на Озоне. Они представлены в трёх цветах: белом, розовом и голубом. Но футболки всех цветов отражены в одной карточке товара.
ПРИМЕР
Алексей продаёт женские платья. Они тоже разных цветов, поэтому селлер решил, что для каждого цвета заведёт отдельную карточку. Он думал, что так к нему придёт больше покупателей, но гипотеза не подтвердилась. 

Почему одна карточка удобнее селлеру:

  • в одну карточку подтягивается больше отзывов, и она быстрее поднимается в поиске;
  • покупатели могут заказать несколько похожих позиций вместо одной;
  • можно сэкономить на продвижении карточек. 

Для покупателей:

  • удобнее выбирать цвет, размер или объём товара;
  • можно добавить в корзину больше позиций без дополнительного поиска. 

На старте селлер часто начинает с одного товара. Он раскручивает свою карточку, вкладывается в продвижение, анализирует отзывы и вопросы. А когда решает расширяться, добавляет к этой карточке другие модели/цвета/комплекты.


И вот что получается: у селлера есть популярный товар, но в карточке покупатели видят и другие позиции. Получается, у новых товаров уже есть отзывы покупателей, так как отзывы по всем позициям стягиваются в одну карточку. Это повышает лояльность клиентов и стимулирует к покупке.

Ольга Чиноваэксперт по Ozon

Какие товары можно объединять

На Озоне можно соединять товары одной модели, но с разными характеристиками. Отличаться могут:

  • цвет;
  • размер;
  • объём;
  • вкус; 
  • вес; 
  • аромат;
  • диаметр;
  • количество штук в одной упаковке.
Вот примеры, карточки каких товаров можно соединять.
— Книги в разных форматах и обложках. Одна и та же книга в твёрдом и мягком переплёте, текстовом или аудиоформате.
Бытовая химия. Жидкость для мытья пола с ароматом лимона, хвои и яблока в разных объёмах.
Косметика. Разные оттенки теней для век или одного и того же тонального крема.
Напитки и продукты. Детский сок со вкусами апельсина, мультифрукта, банана. 

Важно соединять карточки только однотипных товаров. Нельзя собрать вместе книги разных авторов, средство для мытья посуды со стиральным порошком, помаду и тушь, шоколад и чипсы. 

Как объединять новые карточки при загрузке товаров

Есть два способа соединять товары. Они отличаются способом загрузки товаров. 

В личном кабинете 

1. При загрузке добавьте каждый вариант со своим артикулом. 

2. В поле «Объединить на одной карточке» укажите одинаковые значения. 

Фото: Seller Global

3. Введите характеристики, по которым отличаются варианты. Это может быть цвет, размер, вкус, аромат и другие особенности. 

Фото: Seller Global

Через XLS-шаблон

1. Добавьте товары через шаблон. Скачать его можно в разделе «Добавить товары» в кабинете селлера. Важно создавать уникальный артикул для каждого товара. 

Фото: Seller Global

Фото: Seller Global

2. В поле «Объединить на одной карточке» укажите одинаковые значения — все товары с таким значением соберутся на одну карточку.

Пример в онлайн-шаблоне. Фото: Seller Global

Пример в XLS. Фото: Seller Global

3. Заполните характеристики, по которым отличается товар.

Как объединять существующие карточки

Если у селлера взлетел один товар, в эту карточку можно добавить больше размеров и цветов. Как это сделать: 

1. Перейдите к списку товаров и выберите позиции, которые надо объединять. 

2. Кликните на кнопку «Действия» и выберите «Объединить в карточку».

Фото: Seller Global

3. Проверьте в открывшейся таблице статусы товаров. Если в карточке что-то не так, отразится ошибка. А если всё получилось, у товара будет статус «Готов к объединению». 

4. Когда у всех позиций будет статус «Готов к объединению», нажмите «Объединить».

Фото: Seller Global

5. После этого карточка уйдёт на модерацию. Если всё в порядке, она появится в магазине в течение суток. 

Если в разных карточках совпали поля «Объединить на одной карточке» и «Название модели», Озон автоматически объединит их в одну. Если объединение не нужно, смените эту характеристику.

Важно: если у позиций несколько разных характеристик, покупатель сможет отсортировать товары только по одной из них. Вы можете сами выбрать, какой из атрибутов будет в переключателе. 

Частые ошибки при объединении карточек на Ozon

Есть две основные причины, почему не получается сгруппировать карточки. 

1. Карточки заполнены не полностью. Например, у чехлов для телефона не указаны цвета. Тогда Озону непонятно, по каким параметрам отличаются чехлы, и он не может их объединять. 

2. Общий признак товара не совпадает. Это когда позиции товаров различаются по бренду, базовым характеристикам и категории. Например, селлер пытается соединять карточки бокалов и вилок от одного производителя.

Сгруппировать карточки получится, только если они заполнены правильно. Тогда объединение происходит в течение суток. 

Если вы уверены, что всё заполнили верно, но карточки всё равно не объединяются, обратитесь в поддержку маркетплейса за помощью. 

Как разъединить товары из одной карточки 

При необходимости карточки товаров можно разъединить. Обычно это делают в трёх случаях. 

1. Если товар из склейки больше не продаётся. 

2. У одной карточки плохой рейтинг, например по ней пришёл брак. Разъединение поможет поднять рейтинг, а товар с браком можно распродать со скидкой. 

3. Продавец тестировал гипотезу по продвижению товара. И сейчас склейка уже не нужна. 

Чтобы убрать товар из карточки, просто измените значение характеристики, по которой товар объединялся.

Вопросы по теме

Что такое объединение карточек товара на Озоне?

Это процесс, когда несколько похожих товаров от одного продавца объединяют в одну карточку.

Какие преимущества объединения карточек товара?

Во-первых, карточки товаров объединяют для удобства покупателя и продавца. 

Во-вторых, чтобы продвинуть новые товары, ведь теперь они будут на одной карточке с популярными позициями. 

Какие товары можно объединять в одну карточку?

Объединять можно товары с одинаковыми характеристиками, брендом и моделью. Например, одна и та же книга в твёрдом и мягком переплёте, текстовом или аудиоформате.

Почему карточки не объединяются?

Возможно, прошло мало времени. После объединения карточки отправляются на модерацию. Если всё в порядке, изменения отразятся на сайте через 24 часа. 

Если прошло достаточно времени, проверьте, правильно ли вы заполнили карточки. Возможно, где-то есть ошибка. Если нет, обратитесь в поддержку.

Сколько карточек можно объединять?

Можно объединить до 500 товаров в одной карточке, но это неудобно. Поэтому лучше ограничиться 10 позициями.

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Объединение карточек товара на Ozon – Как соединить товары в одну карточку – Банк Точка