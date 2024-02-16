Как объединить карточки товара на Ozon

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В этой статье Точка расскажет, зачем объединять карточки товаров на Озоне, какие товары можно группировать и как правильно это сделать. Вместе с экспертом по маркетплейсам Ольгой Чиновой разберёмся, какие ошибки селлеры допускают и в каких ситуациях карточки надо разъединять.

Зачем объединять карточки на Озоне

Иногда начинающим селлерам кажется: чем больше карточек, тем больше покупателей по ним придёт. На самом же деле удобнее, когда все цвета и размеры одной модели объединены в одну карточку.

ПРИМЕР Иван продаёт женские футболки на Озоне. Они представлены в трёх цветах: белом, розовом и голубом. Но футболки всех цветов отражены в одной карточке товара.

ПРИМЕР Алексей продаёт женские платья. Они тоже разных цветов, поэтому селлер решил, что для каждого цвета заведёт отдельную карточку. Он думал, что так к нему придёт больше покупателей, но гипотеза не подтвердилась.

Почему одна карточка удобнее селлеру:

в одну карточку подтягивается больше отзывов, и она быстрее поднимается в поиске;

покупатели могут заказать несколько похожих позиций вместо одной;

можно сэкономить на продвижении карточек.

Для покупателей:

удобнее выбирать цвет, размер или объём товара;

можно добавить в корзину больше позиций без дополнительного поиска.

На старте селлер часто начинает с одного товара. Он раскручивает свою карточку, вкладывается в продвижение, анализирует отзывы и вопросы. А когда решает расширяться, добавляет к этой карточке другие модели/цвета/комплекты.

И вот что получается: у селлера есть популярный товар, но в карточке покупатели видят и другие позиции. Получается, у новых товаров уже есть отзывы покупателей, так как отзывы по всем позициям стягиваются в одну карточку. Это повышает лояльность клиентов и стимулирует к покупке.

Ольга Чинова эксперт по Ozon

Какие товары можно объединять

На Озоне можно соединять товары одной модели, но с разными характеристиками. Отличаться могут:

цвет;

размер;

объём;

вкус;

вес;

аромат;

диаметр;

количество штук в одной упаковке.

Вот примеры, карточки каких товаров можно соединять. — Книги в разных форматах и обложках. Одна и та же книга в твёрдом и мягком переплёте, текстовом или аудиоформате. Одна и та же книга в твёрдом и мягком переплёте, текстовом или аудиоформате. — Бытовая химия. Жидкость для мытья пола с ароматом лимона, хвои и яблока в разных объёмах. — Косметика. Разные оттенки теней для век или одного и того же тонального крема. — Напитки и продукты. Детский сок со вкусами апельсина, мультифрукта, банана.

Важно соединять карточки только однотипных товаров. Нельзя собрать вместе книги разных авторов, средство для мытья посуды со стиральным порошком, помаду и тушь, шоколад и чипсы.

Как объединять новые карточки при загрузке товаров

Есть два способа соединять товары. Они отличаются способом загрузки товаров.

В личном кабинете

1. При загрузке добавьте каждый вариант со своим артикулом.

2. В поле «Объединить на одной карточке» укажите одинаковые значения.

Фото: Seller Global

3. Введите характеристики, по которым отличаются варианты. Это может быть цвет, размер, вкус, аромат и другие особенности.

Фото: Seller Global

Через XLS-шаблон

1. Добавьте товары через шаблон. Скачать его можно в разделе «Добавить товары» в кабинете селлера. Важно создавать уникальный артикул для каждого товара.

Фото: Seller Global Фото: Seller Global

2. В поле «Объединить на одной карточке» укажите одинаковые значения — все товары с таким значением соберутся на одну карточку.

Пример в онлайн-шаблоне. Фото: Seller Global Пример в XLS. Фото: Seller Global

3. Заполните характеристики, по которым отличается товар.

Как объединять существующие карточки

Если у селлера взлетел один товар, в эту карточку можно добавить больше размеров и цветов. Как это сделать:

1. Перейдите к списку товаров и выберите позиции, которые надо объединять.

2. Кликните на кнопку «Действия» и выберите «Объединить в карточку».

Фото: Seller Global

3. Проверьте в открывшейся таблице статусы товаров. Если в карточке что-то не так, отразится ошибка. А если всё получилось, у товара будет статус «Готов к объединению».

4. Когда у всех позиций будет статус «Готов к объединению», нажмите «Объединить».

Фото: Seller Global

5. После этого карточка уйдёт на модерацию. Если всё в порядке, она появится в магазине в течение суток.

Если в разных карточках совпали поля «Объединить на одной карточке» и «Название модели», Озон автоматически объединит их в одну. Если объединение не нужно, смените эту характеристику.

Важно: если у позиций несколько разных характеристик, покупатель сможет отсортировать товары только по одной из них. Вы можете сами выбрать, какой из атрибутов будет в переключателе.

Частые ошибки при объединении карточек на Ozon

Есть две основные причины, почему не получается сгруппировать карточки.

1. Карточки заполнены не полностью. Например, у чехлов для телефона не указаны цвета. Тогда Озону непонятно, по каким параметрам отличаются чехлы, и он не может их объединять.

2. Общий признак товара не совпадает. Это когда позиции товаров различаются по бренду, базовым характеристикам и категории. Например, селлер пытается соединять карточки бокалов и вилок от одного производителя.

Сгруппировать карточки получится, только если они заполнены правильно. Тогда объединение происходит в течение суток.

Если вы уверены, что всё заполнили верно, но карточки всё равно не объединяются, обратитесь в поддержку маркетплейса за помощью.

Как разъединить товары из одной карточки

При необходимости карточки товаров можно разъединить. Обычно это делают в трёх случаях.

1. Если товар из склейки больше не продаётся.

2. У одной карточки плохой рейтинг, например по ней пришёл брак. Разъединение поможет поднять рейтинг, а товар с браком можно распродать со скидкой.

3. Продавец тестировал гипотезу по продвижению товара. И сейчас склейка уже не нужна.