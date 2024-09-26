Как открыть табачный магазин в 2026 году: пошаговая инструкция

Коротко Наценка на сигареты ограничена 10–15%, поэтому зарабатывают в основном на альтернативной продукции и аксессуарах. Старт в небольшом городе обойдётся около 650 000 ₽, окупаемость примерно 10 месяцев.

Чтобы открыть табачный магазин, нужны ИП или ООО, помещение с торговым залом не ближе 100 метров от школы, регистрация в «Честном ЗНАКЕ» и касса с поддержкой ФФД 1.2. С 1 марта 2027 года станет обязательной лицензия на продажу: заявления принимают с 1 октября 2026 года, пошлина — 20 000 ₽ за год.

Почему табачный бизнес остаётся прибыльным

Спрос стабилен круглый год, а порог входа — один из самых низких в рознице.

Как изучить спрос и выбрать ассортимент

Начните с анализа местного рынка: сходите в магазины конкурентов под видом покупателя, посмотрите предложения оптовых баз, изучите обзоры и тематические соцсети. Так вы поймёте, какие бренды популярны и чем интересуются потенциальные клиенты.

Следующий шаг — решить, на чём зарабатывать. Государство контролирует цены на сигареты: разрешённая наценка около 10–15%, поэтому основной источник прибыли — альтернативная продукция и аксессуары, наценка на них в разы выше. К тому же чем шире ассортимент, тем больше клиентская база.

Что можно продавать:

Сигареты, папиросы, биди, сигары, сигариллы, кретек. Табак: курительный, трубочный, нюхательный, жевательный, кальянный, для нагревания. Системы нагревания, стики, электронные сигареты, POD-системы, вейпы, одноразовые устройства, жидкости, картриджи. Кальяны, чаши, шланги, мундштуки, бестабачные смеси, уголь. Зажигалки, пепельницы, портсигары, чехлы и кейсы для устройств.

Табачная розница жёстко регулируется. Цены ограничены сверху и снизу, товар подлежит маркировке, реклама и открытая выкладка запрещены, а с марта 2027 года обязательна лицензия на продажу табака.

Цены: МРЦ и ЕМЦ

Производитель наносит на пачку максимальную розничную цену (МРЦ). Магазин обязан продавать ровно по ней: и завышение, и занижение цены — нарушение по статье 14.6 КоАП. Доход ограничен разницей между закупочной ценой и МРЦ.

МРЦ не может быть ниже единой минимальной цены (ЕМЦ). Её ежегодно рассчитывает и публикует Минсельхоз. В 2026 году ЕМЦ — 153 ₽ за пачку табачной продукции.

У никотинсодержащей продукции свои минимальные цены. Товар, которого нет в перечне, продавать бессмысленно: для него минимальная цена — 10 000 ₽ за упаковку.

Маркировка «Честный ЗНАК»

Маркировать нужно почти весь ассортимент: сигареты, папиросы, сигары, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна и трубки, стики, электронные сигареты и жидкости. Точный список — в перечне Правительства №792-р, порядок работы с маркировкой — в постановлении Правительства №224.

Для работы понадобятся: регистрация в системе «Честный ЗНАК», усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), электронный документооборот (ЭДО) для приёмки товара и онлайн-касса, подключённая к системе.

Лицензия

С 1 марта 2027 года торговать табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии нельзя. Это правило ввёл Федеральный закон от 26.06.2026 №186-ФЗ. Раньше лицензия требовалась только производителям и импортёрам.

Подать заявление на лицензию можно с 1 октября 2026 года — эти пять месяцев и есть переходный период на оформление. Розничные лицензии выдают исполнительные органы регионов.

Лицензию оформляют на каждую точку отдельно, срок действия — до пяти лет. Размеры пошлин устанавливает Федеральный закон №187-ФЗ: 20 000 ₽ за каждый год действия розничной лицензии.

По Федеральному закону №188-ФЗ с 1 марта 2027 года за продажу без лицензии в крупном размере вводится уголовная ответственность: штраф до 1 млн ₽, принудительные работы до трёх лет или лишение свободы на тот же срок. В особо крупном размере — штраф до 4 млн ₽, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Регионы получат право запрещать продажу вейпов на своей территории. Это эксперимент, он продлится с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Реклама

По статье 7 Федерального закона №38-ФЗ нельзя рекламировать табачную и никотинсодержащую продукцию, зажигалки, трубки, кальяны и устройства для потребления никотина. Запрет на стимулирование продаж дублирует и статья 16 Федерального закона №15-ФЗ.

Выкладка на витрине тоже считается рекламой. Ассортимент показывают только в прайс-листе и только по запросу покупателя.

Что запрещено

Основные запреты для магазина (ст. 19 Федерального закона №15-ФЗ):

Продавать табак без акцизных марок, поштучно и в пачках, где менее или более 20 сигарет. Продавать табачные изделия без потребительской тары и в одной упаковке с нетабачными товарами: собирать подарочные наборы не получится. Торговать вне магазинов и павильонов: в киосках, палатках, с лотков, через автолавки и торговые автоматы. Торговать через интернет, на ярмарках и выставках, включая кальяны и устройства для потребления никотина. Продавать продукцию лицам младше 18 лет. Если возраст вызывает сомнения, продавец обязан потребовать документ. Ставить за прилавок работников младше 18 лет — продавать табак они не вправе. Открывать точку ближе 100 метров от территории образовательной организации. Открывать точку на территории больниц, спортивных объектов, вокзалов, аэропортов и гостиниц. Выкладывать товар открыто на витрине. Устраивать скидки, акции, подарки и лотереи на табачную продукцию. Продавать насвай, сосательный табак, пищевую никотинсодержащую продукцию, а также никотинсодержащую продукцию для жевания, сосания и нюханья. Продавать жидкости и растворы, где концентрация никотина выше 20 мг/мл.

Штрафы за нарушения

Комментарий юриста С 1 сентября 2026 года по Федеральному закону №120‑ФЗ меняется не только состав штрафов, но и сама механика их взимания. За нарушения с ценами, работу без регистрации в «Честном ЗНАКЕ» и продажу просрочки штраф может прийти без предварительной проверки. Касса передаёт данные в «Честный ЗНАК», система фиксирует нарушение, постановление приходит на Госуслуги. Это уже не риск, а прямое следствие некорректной продажи. Особенно опасна просрочка: 10 000 ₽ для ИП и 20 000 ₽ для юрлица за каждую проданную единицу, а не за факт нарушения. Десять пачек для ООО за смену — и штраф может достигать порядка двухсот тысяч.

Мария Суховарова Юрист Точка Банка

Где открыть табачный магазин: выбор локации

Выгоднее спальные районы, особенно развивающиеся, где ещё мало конкурентов. Хорошо работают точки у остановок, торговых центров и кофеен. Центр оправдан только при устойчивом туристическом потоке.

Что проверить:

Трафик. Посчитайте прохожих утром и вечером, в будни и выходные. Цифры сверьте с 2ГИС Про или Яндекс Геоаналитикой. Конкурентов. Сетевые магазины за счёт крупных закупок получают скидки и держат цену ниже, поэтому соседство с сетью почти всегда будет проигрышным. Расстояние до школ. Ближе 100 метров от территории образовательной организации открываться нельзя. Считают по прямой, без учёта заборов и дорог. Тип здания. Под запретом больницы, спортивные объекты, вокзалы, аэропорты, гостиницы и здания органов власти.

Подбор помещения

Тип объекта. Только магазин или павильон, то есть помещение с торговым залом. Киоски, палатки и лотки не подходят. Исключение одно: если в населённом пункте нет ни магазинов, ни павильонов, разрешена торговля в других объектах и развозная.

Площадь. Хватает 10–20 м²: достаточно для товара, кассовой зоны и оборудования. С 1 марта 2028 года минимум для получения лицензии — 5 м². Субъекты РФ смогут увеличить минимальную площадь, но не более чем в два раза.

Документы. Собственность или зарегистрированная аренда. Иначе в лицензии откажут, а у работающего магазина её аннулируют.

Этаж. Первый, со входом с улицы без лестницы. Если подъём есть, нужен пандус.

Влажность. Воздух должен быть сухим: от сырости табак теряет качество, а списание брака — прямые убытки.

Соседство. Другой бизнес рядом даёт общий трафик и позволяет арендовать меньше площади.

Регистрация бизнеса для торговли табаком и юридические нюансы

Форма бизнеса. Для табачного магазина можно открыть ИП или зарегистрировать ООО. В большинстве случаев подойдёт ИП, ООО чаще всего выбирают под партнёрство, инвестиции и развитие сети.

Коды ОКВЭД. Подойдут 47.26, 47.54, 47.78.9 и 47.81. По ним налоговая понимает, чем занимается бизнес, поэтому ошибка грозит штрафом.

Налогообложение. УСН «Доходы» со ставкой 6% для табака чаще невыгодна: налог берут со всей выручки, а наценка на сигареты всего 10–15%. Обычно подходит система «Доходы минус расходы» со ставкой 15% — тогда закупка, аренда и зарплата уменьшают базу.

ИП также может рассмотреть патент на розничную торговлю. Посмотреть его стоимость для своего региона можно на сайте ФНС.

Расчётный счёт. Открыть расчётный счёт лучше сразу после регистрации, чтобы принимать оплату, рассчитываться с поставщиками и платить налоги.

Онлайн-касса и оборудование. Понадобятся:

Онлайн-касса с фискальным накопителем ФН-М. Проверьте, что касса входит в реестр ФНС Кассовая программа с поддержкой маркировки и формата ФФД 1.2. 2D-сканер для считывания кода Data Matrix. Банковский POS-терминал для оплаты картами.

Кассу регистрируют в ФНС, а к системе «Честный ЗНАК» подключаются через ЭДО. Если касса уже есть, проверьте поддержку ФФД 1.2, иначе понадобится обновить прошивку или программу.

Разрешения и документы. Подготовьте:

Договор аренды или выписку из ЕГРН. Документы по пожарной безопасности: инструкции, план эвакуации, журнал инструктажа. Уведомление Роспотребнадзора о начале работы — подать можно через Госуслуги. Регистрацию в системе «Честный ЗНАК». Усиленную квалифицированную электронную подпись и подключение к ЭДО Договор на вывоз отходов. Договор на дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ №187-ФЗ.

С 1 октября 2026 года начнётся выдача лицензий на розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, а с 1 марта 2027 года лицензия станет обязательной. Оформить её лучше заранее. Требования зафиксированы федеральными законами от 26.06.2026 №186-ФЗ

Поиск поставщиков табачной продукции

Начинать лучше не с производителей, а с посредников: можно взять небольшую пробную партию, проверить спрос и таким образом не заморозить деньги в остатках.

Где искать: каталоги поставщиков вроде «ОптЛист», «Оптом.ру», «Поставщики.ру» и Tiu.ru, оптовые базы. Аксессуары закупают оптом на AliExpress.

Перед заказом запросите прайс-листы у нескольких поставщиков и сертификаты качества, а также посчитайте разницу между закупочной ценой и МРЦ — это и есть ваша наценка. Подозрительно низкая цена обычно означает неоригинальный товар.

При приёмке сверьте коды Data Matrix на упаковках с кодами в электронном УПД. Статус маркировки дополнительно проверяется в «Честном ЗНАКЕ».

Дизайн интерьера, ремонт, закупка мебели

Проще арендовать помещение с готовым ремонтом, а изменения согласовать с собственником.

Что понадобится: закрытые витрины или стеллажи, прилавок, стул, компьютер, видеокамеры и сейф. Мебель берут с рук на Авито или заказывают комплектом у поставщиков — некоторые дают фирменные витрины под свою продукцию.

ВАЖНО

Табак нельзя выкладывать открыто , поэтому витрины нужны глухие или с тонированным стеклом. Показать товар можно только после того, как покупатель посмотрит текстовый перечень с ценами.

Найм сотрудников

Первое время можно работать самому. А дальше нанять двух продавцов на точку, чтобы они работали посменно.

Требования к сотрудникам: старше 18 лет, знают ассортимент, подписали договор о материальной ответственности.

Уборщицу берут по необходимости. Бухгалтерию выгоднее отдать на аутсорс или подключить Онлайн-бухгалтерию.

Сколько платить сотрудникам

Зарплату и условия сверяют с вакансиями конкурентов. Оптимальная схема — фиксированная ставка за смену плюс процент от продаж. В Москве это 70 000–90 000 ₽, в регионах — 40 000–50 000 ₽.

Сколько стоит открыть табачный магазин

Дадим примерные расчёты для небольшого города.

Стартовые инвестиции

Статья расходов Примерная сумма, ₽ Закупка первой партии сигарет 260 000 Закупка первой партии сопутствующих товаров 85 000 Аренда помещения за два месяца 70 000 Электричество, интернет и хозяйственные расходы до открытия 15 000 Покупка торгового оборудования 75 000 Зарплата двум продавцам за первый месяц работы 80 000 Страховые взносы с зарплаты за первый месяц 24 000 Бухгалтерия, онлайн-касса, ОФД и обслуживание расчётного счёта за первый месяц 11 000 Изготовление и согласование вывески 30 000 Итого 650 000

Ежемесячные расходы

Постоянные расходы — 165 000 ₽: аренда, зарплата двум продавцам, страховые взносы, коммуналка и интернет, хозрасходы, бухгалтерия и обслуживание кассы. Закупка товара считается отдельно.

Срок окупаемости, чистая прибыль и рентабельность

При обороте около 1,5 млн ₽ валовая прибыль составит примерно 230 000 ₽. За вычетом постоянных расходов остаётся 65 000 ₽ чистой прибыли. Стартовые вложения в 650 000 ₽ окупятся примерно за 10 месяцев, рентабельность — около 28%.

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Продвижение табачного магазина

Реклама табака запрещена законом о рекламе, поэтому таргет, контекст, блогеры и листовки отпадают. Федеральный закон №15-ФЗ запрещает и стимулирование продаж: акции, скидки, подарки, программы лояльности. На вывеске нельзя изображать сигареты и процесс курения.