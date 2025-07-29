Возврат подотчётных сумм на расчётный счёт: как оформить и отразить в учёте

Расчётный счёт часто используется для возврата подотчётных денег — особенно если у компании нет кассы или сотруднику так удобнее. Главное — корректно указать назначение платежа и приложить подтверждающие документы расходов.

Коротко о подотчётных деньгах

Подотчётные средства — это деньги, которые компания даёт сотруднику, чтобы он оплатил что-то за счёт фирмы. Например, купил канцтовары, бензин, авиабилет или рассчитался с подрядчиком.

Тратить такие деньги можно только на рабочие нужды. После обязательно отчитаться: сдать чеки, акты или другие документы. Если осталась часть — вернуть в кассу или на счёт.

Выдача и возврат подотчёта оформляются на основании локального нормативного акта, например положения о подотчёте, и приказа руководителя.

Получить деньги под отчёт можно только при наличии договора — трудового или гражданско-правового. Если договора нет, передавать деньги нельзя. Даже если это знакомый или сотрудник партнёрской компании.

Подотчётные деньги можно передать тремя способами:

Наличными из кассы. Только из тех средств, которые поступили на расчётный счёт или получены от продаж. Другие поступления использовать нельзя. Выдача оформляется через расходный кассовый ордер.

На карту сотрудника. Можно перевести на зарплатную или любую другую карту по заявлению сотрудника. В платёжке важно сразу указать, что это подотчёт.

На корпоративную карту. Сотрудник оплачивает расходы напрямую со счёта компании. Такие траты считаются подотчётными автоматически, если это указано в положении. Обычно для отчёта по карте устанавливают срок — например, один месяц.

Сумма может быть любой — закон не ограничивает размер подотчёта.

Но если сотрудник рассчитывается наличными с контрагентом (ИП или организацией), есть лимит — не больше 100 000 ₽ по одному договору. Всё, что свыше, — только по безналу.

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На какое время выдаются подотчётные средства

Срок, на который выдаются подотчётные деньги, компания определяет сама.

Во внутренних документах можно указать:

За сколько дней до поездки или покупки можно выдать деньги.

На какой срок они выдаются — например, на неделю или на период командировки.

Сколько времени даётся на отчёт после трат.

Жёстких правил нет, но порядок лучше закрепить в положении о подотчёте — так будет понятнее и сотрудникам, и проверяющим.

В каких случаях подотчётные средства нужно вернуть

Вернуть деньги придётся в следующих случаях:

истёк срок, указанный в приказе на подотчёт;

расходы оказались меньше выданной суммы;

траты вообще не произошли.

Сначала сотрудник сдаёт авансовый отчёт и прикладывает к нему все документы: чеки, накладные, акты, билеты — всё, что подтверждает расходы. Руководитель проверяет отчёт и утверждает его. После этого становится ясно, сколько денег потрачено, а сколько нужно вернуть.

Как подотчётные средства вернуть на расчётный счёт

Вернуть подотчётные деньги можно двумя способами — в кассу или на расчётный счёт компании.

Если возвращают на расчётный счёт, то нужны реквизиты компании:

наименование компании, ИНН и КПП;

номер расчётного счёта;

банк, БИК и корреспондентский счёт.

Перевод можно сделать через мобильное приложение, интернет-банк или в отделении. Платёжку нужно передать бухгалтеру — в бумажном или электронном виде.

Нужно правильно указать назначение платежа. Подойдёт, например:

«Возврат остатка подотчётных средств по авансовому отчёту от [дата]».

Если назначение платежа не указано или написано неполно, налоговая может посчитать поступление доходом и доначислить налоги. Чтобы избежать проблем, бухгалтер может направить в банк пояснение к этому переводу.

Обычно безналичный возврат проходит без комиссии. Но если банк удержал плату, компенсировать её можно только в том случае, если это предусмотрено во внутренних документах. Иначе вернуть деньги сотруднику не получится.

Чтобы не столкнуться с лишними комиссиями и недоразумениями при возврате подотчёта, важно выбрать надёжный банк с прозрачными условиями и удобным сервисом. Например, расчётный счёт в Точка Банк — это быстрые переводы, круглосуточная поддержка и защита от блокировок по 115‑ФЗ.

Что делать, если сотрудник не вернул подотчёт

Если сотрудник не вернул подотчётные деньги, у компании есть три варианта:

Удержать долг из зарплаты. Простить его. Списать по истечении срока давности.

Чтобы удержать из зарплаты, нужно издать приказ в течение месяца после даты, когда сотрудник должен был отчитаться, и получить его письменное согласие. Без согласия удерживать нельзя. Удерживать можно не больше 20% от зарплаты после вычета НДФЛ. Если срок пропущен или сотрудник не согласен — взыскивать только через суд.

Компания также может простить долг — для этого оформляется приказ. Но в этом случае непогашенная сумма считается доходом сотрудника, с неё нужно удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.

Если долг не удалось вернуть, и прошло три года, его можно списать как безнадёжный. Но это тоже считается доходом сотрудника — с налогами и взносами.

Как провести возврат подотчётных средств в бухучёте

Все операции с подотчётными деньгами нужно правильно отразить в учёте. Проводки зависят от того, как выдали деньги, как сотрудник их потратил и каким способом вернул остаток.

Выдача и возврат оформляются на счёте 71 «Расчёты с подотчётными лицами». Далее — простые и актуальные проводки на 2026 год.

Выдача денег

Дт 71 — Кт 50 Из кассы Дт 71 — Кт 51 С расчётного счёта Дт 71 — Кт 55

Субсчёт «Специальный карточный счёт» На корпоративную карту

Учёт подтверждённых расходов

Дт 26 — Кт 71 Командировка Дт 10 — Кт 71 Закупка материалов Дт 41 — Кт 71 Покупка товаров для перепродажи Дт 60 — Кт 71 Оплата услуг

Возврат остатка

Дт 50 — Кт 71 В кассу Дт 51 — Кт 71 На расчётный счёт

Сотрудник не отчитался вовремя

Дт 94 — Кт 71 Недостача Дт 70 — Кт 94 Удержание из зарплаты

Пример возврата подотчётных сумм на расчётный счёт

Сотруднице Апельсиновой А.А. выдали 15 000 ₽ под отчёт на командировочные расходы. Деньги поступили на её личную карту с расчётного счёта компании.

По приезде она представила авансовый отчёт от 24.07.2026 и чеки на 13 200 ₽. Остаток в размере 1 800 ₽ вернула на расчётный счёт организации через мобильное приложение.

Бухгалтер оформляет следующие проводки:

Дт 71, Кт 51 — 15 000 ₽ Выдан аванс на карту с р/с Дт 26, Кт 71 — 13 200 ₽ Отражены командировочные расходы Дт 51, Кт 71 — 1 800 ₽ Остаток возвращён на расчётный счёт

Апельсинова указала в платёжке назначение:

«Возврат остатка подотчётных средств по авансовому отчёту от 10.07.2026».