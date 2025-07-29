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Расчётные счета
Расчётные счета

Возврат подотчётных сумм на расчётный счёт: как оформить и отразить в учёте

Сотрудник может вернуть остаток подотчётных денег не только в кассу, но и на расчётный счёт компании — это законно и удобно. Рассказываем, как оформить такой возврат правильно, чтобы не было вопросов у налоговой и проблем в бухучёте.

29.07.2025
9657
9657

Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Расчётный счёт часто используется для возврата подотчётных денег — особенно если у компании нет кассы или сотруднику так удобнее. Главное — корректно указать назначение платежа и приложить подтверждающие документы расходов. 

Коротко о подотчётных деньгах

Подотчётные средства — это деньги, которые компания даёт сотруднику, чтобы он оплатил что-то за счёт фирмы. Например, купил канцтовары, бензин, авиабилет или рассчитался с подрядчиком.

Тратить такие деньги можно только на рабочие нужды. После обязательно отчитаться: сдать чеки, акты или другие документы. Если осталась часть — вернуть в кассу или на счёт.

Выдача и возврат подотчёта оформляются на основании локального нормативного акта, например положения о подотчёте, и приказа руководителя.

Получить деньги под отчёт можно только при наличии договора — трудового или гражданско-правового. Если договора нет, передавать деньги нельзя. Даже если это знакомый или сотрудник партнёрской компании.

Подотчётные деньги можно передать тремя способами:

  • Наличными из кассы. Только из тех средств, которые поступили на расчётный счёт или получены от продаж. Другие поступления использовать нельзя. Выдача оформляется через расходный кассовый ордер.
  • На карту сотрудника. Можно перевести на зарплатную или любую другую карту по заявлению сотрудника. В платёжке важно сразу указать, что это подотчёт.
  • На корпоративную карту. Сотрудник оплачивает расходы напрямую со счёта компании. Такие траты считаются подотчётными автоматически, если это указано в положении. Обычно для отчёта по карте устанавливают срок — например, один месяц.

Сумма может быть любой — закон не ограничивает размер подотчёта.

Но если сотрудник рассчитывается наличными с контрагентом (ИП или организацией), есть лимит — не больше 100 000 ₽ по одному договору. Всё, что свыше, — только по безналу.

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На какое время выдаются подотчётные средства

Срок, на который выдаются подотчётные деньги, компания определяет сама.

Во внутренних документах можно указать:

  • За сколько дней до поездки или покупки можно выдать деньги.
  • На какой срок они выдаются — например, на неделю или на период командировки.
  • Сколько времени даётся на отчёт после трат.

Жёстких правил нет, но порядок лучше закрепить в положении о подотчёте — так будет понятнее и сотрудникам, и проверяющим.

В каких случаях подотчётные средства нужно вернуть

Вернуть деньги придётся в следующих случаях:

  • истёк срок, указанный в приказе на подотчёт;
  • расходы оказались меньше выданной суммы;
  • траты вообще не произошли.

Сначала сотрудник сдаёт авансовый отчёт и прикладывает к нему все документы: чеки, накладные, акты, билеты — всё, что подтверждает расходы. Руководитель проверяет отчёт и утверждает его. После этого становится ясно, сколько денег потрачено, а сколько нужно вернуть.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Раньше действовал единый срок для сдачи авансового отчёта — 3 рабочих дня. Но с 30 ноября 2020 года это требование отменили — Указание ЦБ РФ № 5587-У. Теперь организация сама решает, сколько времени дать на отчёт. 
Исключение — командировки. По ним срок отчёта остался прежним: три рабочих дня после возвращения — пункт 23 Положения от 16.04.2025 № 501.

Как подотчётные средства вернуть на расчётный счёт

Вернуть подотчётные деньги можно двумя способами — в кассу или на расчётный счёт компании.

Если возвращают на расчётный счёт, то нужны реквизиты компании:

  • наименование компании, ИНН и КПП;
  • номер расчётного счёта;
  • банк, БИК и корреспондентский счёт.

Перевод можно сделать через мобильное приложение, интернет-банк или в отделении. Платёжку нужно передать бухгалтеру — в бумажном или электронном виде.

Нужно правильно указать назначение платежа. Подойдёт, например:

«Возврат остатка подотчётных средств по авансовому отчёту от [дата]».

Если назначение платежа не указано или написано неполно, налоговая может посчитать поступление доходом и доначислить налоги. Чтобы избежать проблем, бухгалтер может направить в банк пояснение к этому переводу.

Обычно безналичный возврат проходит без комиссии. Но если банк удержал плату, компенсировать её можно только в том случае, если это предусмотрено во внутренних документах. Иначе вернуть деньги сотруднику не получится.

Чтобы не столкнуться с лишними комиссиями и недоразумениями при возврате подотчёта, важно выбрать надёжный банк с прозрачными условиями и удобным сервисом. Например, расчётный счёт в Точка Банк — это быстрые переводы, круглосуточная поддержка и защита от блокировок по 115‑ФЗ.

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Что делать, если сотрудник не вернул подотчёт

Если сотрудник не вернул подотчётные деньги, у компании есть три варианта:

  1. Удержать долг из зарплаты.
  2. Простить его.
  3. Списать по истечении срока давности.

Чтобы удержать из зарплаты, нужно издать приказ в течение месяца после даты, когда сотрудник должен был отчитаться, и получить его письменное согласие. Без согласия удерживать нельзя. Удерживать можно не больше 20% от зарплаты после вычета НДФЛ. Если срок пропущен или сотрудник не согласен — взыскивать только через суд.

Компания также может простить долг — для этого оформляется приказ. Но в этом случае непогашенная сумма считается доходом сотрудника, с неё нужно удержать НДФЛ и начислить страховые взносы.

Если долг не удалось вернуть, и прошло три года, его можно списать как безнадёжный. Но это тоже считается доходом сотрудника — с налогами и взносами.

Как провести возврат подотчётных средств в бухучёте

Все операции с подотчётными деньгами нужно правильно отразить в учёте. Проводки зависят от того, как выдали деньги, как сотрудник их потратил и каким способом вернул остаток.

Выдача и возврат оформляются на счёте 71 «Расчёты с подотчётными лицами». Далее — простые и актуальные проводки на 2026 год.

Выдача денег 

Дт 71 — Кт 50Из кассы
Дт 71 — Кт 51С расчётного счёта
Дт 71 — Кт 55
Субсчёт «Специальный карточный счёт»		На корпоративную карту

Учёт подтверждённых расходов

Дт 26 — Кт 71Командировка
Дт 10 — Кт 71Закупка материалов
Дт 41 — Кт 71Покупка товаров для перепродажи
Дт 60 — Кт 71Оплата услуг

Возврат остатка

Дт 50 — Кт 71В кассу
Дт 51 — Кт 71На расчётный счёт

Сотрудник не отчитался вовремя

Дт 94 — Кт 71Недостача
Дт 70 — Кт 94Удержание из зарплаты

Пример возврата подотчётных сумм на расчётный счёт

Сотруднице Апельсиновой А.А. выдали 15 000 ₽ под отчёт на командировочные расходы. Деньги поступили на её личную карту с расчётного счёта компании. 

По приезде она представила авансовый отчёт от 24.07.2026 и чеки на 13 200 ₽. Остаток в размере 1 800 ₽ вернула на расчётный счёт организации через мобильное приложение.

Бухгалтер оформляет следующие проводки:

Дт 71, Кт 51 — 15 000 ₽Выдан аванс на карту с р/с
Дт 26, Кт 71 — 13 200 ₽Отражены командировочные расходы
Дт 51, Кт 71 — 1 800 ₽Остаток возвращён на расчётный счёт

Апельсинова указала в платёжке назначение: 

«Возврат остатка подотчётных средств по авансовому отчёту от 10.07.2026». 

Копию платёжки она передала в бухгалтерию.

Вопросы по теме

Обязательно ли указывать в заявлении, что возможен возврат на счёт?

Это необязательно, но желательно. Также лучше указать такой способ в положении о подотчёте — так безопаснее при проверке.

Что делать, если сотрудник потерял чеки?

Без подтверждающих документов учесть расходы в бухгалтерии нельзя. Бухгалтер вправе потребовать, чтобы сотрудник вернул неподтверждённую сумму.

Если траты были с личной карты, можно приложить банковскую выписку — но чаще этого недостаточно. Лучше попробовать восстановить чеки: запросить копии у продавца или написать объяснительную — если компания готова её принять.

Нужно ли оформлять приходный ордер при возврате на счёт?

Нет. Приходный кассовый ордер оформляют только при возврате в кассу. Если деньги поступают на расчётный счёт, достаточно копии платёжки.

Можно ли вернуть подотчётные деньги на расчётный счёт, если аванс выдали наличными?

Да, это не запрещено. Важно, чтобы у компании была возможность принять такой платёж, а сотрудник указал корректное назначение платежа.

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Возврат подотчётных сумм на расчётный счёт: порядок и сроки — Точка Банк