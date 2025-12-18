Электронный аукцион по 44-ФЗ: правила, порядок проведения и особенности участия

Электронный аукцион — это самый популярный способ госзакупок, согласно статистике ЕИС. В 2025 году исполнителя госконтракта выбирали преимущественно именно этим способом — в 52% случаев.

Точка Банк разобрался, почему заказчики выбирают именно электронный аукцион и как в нём поучаствовать.

Коротко — Участники торгов борются за контракт, снижая цену на свой товар или услуги. Сделку заключают с тем, кто исполнит контракт дешевле остальных. — Чтобы участвовать в аукционе, поставщику нужны электронная подпись, регистрация в Единой информационной системе и заявка. — Электронный аукцион по 44‑ФЗ — это конкурентный способ госзакупок, где единственный критерий отбора — это цена.

Что такое электронный аукцион в рамках 44-ФЗ

Чтобы найти исполнителя госконтракта, заказчику нужно провести торги.

Что значат торги в электронной форме

Торги — это процедура, в ходе которой участники борются за право исполнить госконтракт. Побеждает тот, чьё предложение окажется самым выгодным для покупателя.

Торги бывают как электронные, так и очные. В электронной форме они проходят онлайн на специальных платформах. А очная предполагает, что все участники физически присутствуют на мероприятии.

По 44‑ФЗ торги редко проводятся очно. Как правило, только по закрытым закупкам, контрактам для обороны или госбезопасности.

В закупках по 223‑ФЗ такая возможность более вероятна, но тоже строго регламентирована документами госкомпаний.

Чаще всего офлайн‑форматы встречаются в коммерческих торгах, не связанных с госзаказом. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Бан

Также торги бывают разных видов, один из которых — это аукцион.

Чем аукцион отличается от других процедур

Электронный аукцион по 44-ФЗ — это один из конкурентных способов закупок, когда поставщики борются между собой за контракт. Он проходит в формате онлайн-конференции, на которой поставщики последовательно снижают цену, за которую готовы исполнить контракт. Побеждает тот, кто предложит самую низкую цену.

В отличие от других способов закупок, на аукционе есть только один важный для победы критерий — цена. Поэтому таким способом можно искать поставщика только для контрактов, где:

Можно чётко посчитать цену закупки.

Можно объективно сравнить разные предложения по цене.

Правительство РФ определило товары, которые можно закупать только через аукцион. Они перечислены в распоряжении № 471-р. В этом и кроется секрет популярности данной формы госзакупок.

Как участвовать в электронном аукционе

Прежде чем участвовать в электронных торгах, предпринимателю нужно подготовиться.

Шаг 1: получить электронную подпись

Электронный аукцион проводится на специальных площадках. А чтобы на них зарегистрироваться и в дальнейшем подписывать свои заявки на участие, потребуется электронная цифровая подпись.

Для закупок по 44-ФЗ нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Чтобы её получить, нужно обратиться в одно из аккредитованных учреждений. Их список можно посмотреть на сайте Минцифры.

Шаг 2: получить доступ в ЕИС и аккредитацию на ЭТП

Когда электронная подпись будет готова, нужно зарегистрироваться на главном онлайн-ресурсе, посвящённом торгам, — в Единой информационной системе (ЕИС). На этой площадке есть данные обо всех госзакупках, результаты совершённых торгов и контракты, за которые сейчас можно побороться.

Чтобы зарегистрироваться, предприниматель или руководитель ООО:

Заводит учётную запись на «Госуслугах ». Добавляет сведения об ООО или ИП в Единую информационную систему.

После проверки данных новый поставщик добавляется в Единый реестр участников закупок и автоматически получает доступ ко всем федеральным торговым площадкам, на которых проходят госзакупки.

Если компания хочет работать не только с закупками по 44-ФЗ, но и заключать договоры по 223-ФЗ, ей нужно дополнительно зарегистрироваться на торговых площадках, где проходят нужные торги.

Шаг 3: открыть спецсчёт

Все заявки в конкурентных закупках на сумму более 1 млн ₽ нужно обеспечивать гарантией или деньгами. Они будут использованы для компенсации ущерба заказчику, если поставщик пропадёт и не исполнит контракт. Если же всё пройдёт хорошо, то в конце сделки гарантию вернут поставщику в полном объёме.

Если в качестве гарантии выбраны деньги, то их нужно разместить на спецсчёте — банковском счёте, предназначенном только для этих целей.

Открыть спецсчёт нужно в аккредитованном банке. Актуальный перечень есть в распоряжении Правительства 1451-р.

Шаг 4: проверить и подготовить документы поставщика

Когда поставщик имеет спецсчёт и допуск к площадкам, можно подавать заявку на участие в интересных ему торгах. Найти их можно через бесплатный сервис «Поиск тендеров» от Точка Банк.

Главное на этом этапе — проверять условия закупок. То есть прежде чем откликнуться, нужно проверить, что все требования соблюдены, а потом задекларировать это в заявке. Если этого не сделать, можно впустую потратить время на заполнение документов, ведь заявку всё равно отклонят.

— Требования к участникам закупки по 44-ФЗ

Как проходит электронный аукцион по 44-ФЗ

Аукцион по 44-ФЗ можно разделить на несколько этапов:

Заказчик готовится к аукциону и собирает заявки от желающих в нём участвовать. Проходят торги. Заказчик подводит итоги и заключает контракт с победителем.

Расскажем о каждом этапе подробнее.

Составление извещения заказчиком

Аукцион начинается в момент, когда заказчик опубликовал извещение о проведении аукциона в Единой информационной системе (ЕИС). В этом документе он должен указать всю информацию о закупке:

Идентификационный код закупки.

Название нужного товара или услуги и их характеристики.

Срок, в который нужно поставить товар или оказать услугу.

Стартовую цену.

Особые условия для определённых участников, а также прочие сведения.

Направление заявок поставщиками

С даты, когда заказчик выложил извещение, можно подавать заявки на участие. Это делается онлайн в Единой информационной системе. В своей заявке участник должен указать все важные сведения о себе и предлагаемом товаре, например:

Соответствие требованиям 44-ФЗ.

Одобрение крупной сделки при необходимости.

Товар и его характеристики.

Страну производства, если в заявке действует национальный режим

В какой срок нужно подать заявку

После публикации извещения у поставщиков есть минимум 15 дней, чтобы подать заявку на участие (ст. 42 № 44-ФЗ). Но в некоторых случаях срок сокращают до семи дней:

По контрактам на строительство, реконструкцию, капремонт, если стартовая цена меньше 2 млрд ₽.

По всем остальным контрактам, если они меньше 300 млн ₽.

Вопросы заказчику

Если поставщику что-то непонятно в извещении, он может задать заказчику вопросы, а тот должен ответить на них в течение двух дней. Вопросы лучше задавать ещё до подачи заявки, но можно отправить уточнение и позже. Минимальный срок — три дня до завершения приёма заявок. Накануне аукциона вопросы уже не принимают.

Обеспечение заявки и его размер

Чтобы заявку приняли, её нужно обеспечить гарантией или денежным депозитом на спецсчёте. Если стартовая цена аукциона свыше 1 млн ₽, обеспечение обязательно. По торгам до 1 млн ₽ оно устанавливается по желанию заказчика.

Размер депозита или гарантии зависит от суммы контракта:

По сделкам до 20 млн ₽ — это 0,5–1% от цены.

По сделкам свыше 20 млн ₽ — это 0,5–5% от цены.

Почему оператор ЭТП может отклонить заявку

Когда поставщик отправляет заявку на участие, оператор электронной площадки проверяет её в течение часа. После этого заявку могут вернуть в нескольких случаях. Например, если:

Она не подписана электронной подписью.

Её отправили дважды.

Участник не зарегистрирован на торговой площадке.

Все ситуации собраны в части 6 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ.

Проведение торгов

Как проходит основная часть аукциона

Когда заканчивается время приёма заявок, начинается сам аукцион. Порядок его проведения устанавливает статья 49 Федерального закона №44-ФЗ.

В обозначенную дату и время претенденты на контракт заходят в электронный зал торгов — это страница торговой площадки, которая создаётся под каждый отдельный аукцион. По сути это похоже на онлайн-конференцию.

После старта торгов претенденты предлагают свои цены, которые должны быть ниже стартовой. Предложить цену можно, нажав на кнопку в электронном зале. Один клик снизит текущее предложение на 0,5%, но можно настроить и другие варианты.

Решить, какую цену предложить, нужно в течение четырёх минут с начала аукциона или с момента предложения цены другим участником. Если за четыре минуты никто не снизил цену, торги завершаются. Если снизил — продолжаются дальше. А значит, аукцион может как закончиться уже через несколько минут после начала, так и и длиться часами.

Максимальная продолжительность основного этапа — до пяти часов. За это время можно даже успеть «уйти в минус».

Если предлагаемая участниками цена снижается до 0,5% от стартовой, участники, наоборот, начнут предлагать деньги за право подписать контракт. Сделку заключат с тем, кто заплатит больше за его исполнение.

Аукцион за право заключить контракт — очень редкая история. Такие аукционы носят, как правило, репутационный характер для поставщика. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Какой шаг у аукциона по 44-ФЗ

Шаг аукциона — это границы, в которых претендент имеет право предлагать цену. В госзакупках шаг составляет от 0,5 до 5% от стартовой цены.

ПРИМЕР Начальная максимальная цена контракта — 1 млн ₽. На первом шаге участники могут предложить цену от 950 000 до 995 000 рублей.

Другие правила участия в аукционе

В 44-ФЗ есть ещё несколько запретов для участников торгов. Так, претендент на контракт не может:

Уронить цену до нуля.

Предложить цену, которая равна или больше той, что подал другой участник.

Отправить предложение цены больше шага аукциона.

Предложить цену ниже своей же.

Во всех этих случаях оператор электронной площадки, который проводит аукцион, отклонит предложение.

Дополнительные 10 минут

Когда основная часть торгов окончена, участникам даётся ещё 10 минут, чтобы пересмотреть свои цены. Они могут изменить предложение, но установить цену не меньше, чем позиция победителя.

Для участников это шанс побороться за второе место. Если сделка с победителем сорвётся, контракт заключат со вторым участником.

Как определяют результаты аукциона

Работа электронной площадки

Когда основное и дополнительное время для торгов закончилось, оператор электронной площадки:

Ранжирует всех участников по цене.

Составляет протокол по итогам основного этапа аукциона. В нём указываются дата и время подачи предложений, присвоенные номера участников и самая низкая цена из тех, что они заявили.

Выкладывает итоги в ЕИС «Закупки» и на электронной площадке.

Отправляет результаты заказчику вместе с заявками и документами всех участников. Только в этот момент заказчик узнаёт, кто участвовал в аукционе. Это сделано для того, чтобы заказчик не мог повлиять на ход торгов.

В течение двух рабочих дней после основной части аукциона комиссия по закупкам заказчика:

Рассматривает все заявки и определяет, соответствуют ли они требованиям. Заявки участников, которые не подходят под требования, отклоняют.

Пересматривает список, который составила электронная площадка, с учётом отклонённых заявок.

Составляет протокол с итогами. Документ создаётся электронно на торговой площадке и подписывается комиссией электронной цифровой подписью.

Далее оператор в течение часа размещает протокол в Единой информационной системе.

Как заключают контракт после аукциона

Сроки и порядок подписания

Когда победитель известен, с ним заключают контракт в следующем порядке:

Шаг Действие Срок 1 Заказчик выкладывает проект контракта в ЕИС и на электронную площадку, где проходил аукцион Два рабочих дня после результатов 2 Поставщик подписывает контракт электронной подписью и предоставляет обеспечение Пять рабочих дней после шага 1 3 Заказчик подписывает контракт электронной подписью Два рабочих дня после шага 2

Если поставщик нарушит сроки, его признают уклонившимся от сделки и включат в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Обеспечение исполнения контракта

Поставщик должен не только подписать контракт, но и вовремя его обеспечить, то есть предоставить гарантию или денежный депозит.

Сумму обеспечения контракта определяет заказчик. В общем случае она составляет от 0,5 до 30% от начальной максимальной цены контракта.

ВАЖНО Новичкам в госзакупках важно не перепутать два вида обеспечения. Есть обеспечение заявок на участие в торгах, а есть обеспечение исполнения контрактов. В первом случае гарантия нужна, чтобы победитель аукциона не отказался подписывать контракт. Она действует, пока проходит аукцион. Во втором случае гарантия подтверждает, что поставщик выполнит все условия сделки. Она действует во время выполнения контракта.



Чаще всего в аукционе по 44-ФЗ будут оба вида обеспечения. Поэтому ещё перед участием в закупке внимательно изучите, на какую сумму победителю предстоит обеспечить контракт.

Если вы выиграете аукцион, нужно будет быстро получить гарантию и прислать её заказчику ещё до заключения сделки. Иначе можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

Разногласия и их урегулирование

Бывает такое, что поставщик не согласен с условиями сделки. Например, если заказчик присылает контракт на подписание, а пункты в нём отличаются от сведений, которые были изначально заявлены. В таком случае вместо подписания контракта победитель торгов может составить протокол разногласий.

Заказчик рассмотрит вопросы за два дня, исправит спорные пункты или откажет в изменениях. Во втором случае поставщику придётся подписать контракт без изменений или обратиться в суд.

Когда аукцион по 44-ФЗ признают несостоявшимся

Некоторые аукционы не получается провести даже при должной подготовке заказчиков. Расскажем подробнее, почему аукцион может не состояться.

Причины признания аукциона несостоявшимся

Есть несколько случаев, при которых аукцион может не состояться:

Не поступило ни одной заявки.

Заявку отправил лишь один участник.

Все заявления отклонили.

После отклонения заявок остался только один участник.

Участники уклонились от сделки.

Дальнейшие действия заказчика и участников

В этих случаях для заказчика есть несколько выходов из ситуации.

Выход 1. Заключить сделку с единственным поставщиком, если есть хотя бы одна допущенная заявка. Для поставщика здесь особенностей не будет — контракт так же нужно подписать и обеспечить в обозначенный срок.