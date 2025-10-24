Большинство закупок по 44-ФЗ проходят в формате аукционов или конкурсов. Но есть ещё один способ, самый быстрый и простой, — это запрос котировок.

Точка Банк расскажет, чем запрос котировок отличается от других закупок и как в нём участвовать.

Коротко Запрос котировок — это вид госзакупки, когда участники предлагают свои цены, а заказчик выбирает победителя по самой низкой цене. Плюсы процедуры: нет торгов и сложной системы оценки, а годовой лимит по объёму таких закупок отменён до конца 2026 года. Общее правило по цене — 10 млн ₽, но есть исключения: лекарства, жильё для сирот, спорттовары для олимпийцев. Главные риски запроса котировок заключаются в том, что в случае победы контракт нужно подписать в сжатые сроки. А ещё в том, что у поставщика нет возможности составить протокол разногласий.



Что такое запрос котировок в электронной форме по 44-ФЗ

Определение процедуры

Запрос котировок — это один из конкурентных способов закупок, где участники соревнуются за контракт. Они подают заявки, а комиссия заказчика выбирает лучшую из них.

Критерий для выбора один — цена. Кто из участников предложил цену ниже, с тем и заключают контракт.

Отличие от других способов закупок

В 44-ФЗ есть ещё два конкурентных способа закупок — это аукцион и конкурс. Но оба формата предполагают ещё минимум один этап после подачи заявок:

— При аукционе — это торги. На них участники постепенно снижают цену. Побеждает тот, кто предложит самую низкую цену.

— В конкурсе порядок похожий, но цена — не единственный критерий. Победителем становится тот, кто в совокупности предложил лучшие условия.

При запросе котировок этапа торгов или конкурса нет — участники предлагают свою цену прямо в заявке на участие. А победителя отбирают сразу после этапа подачи.

Ещё одно отличие — в организации закупок. Запрос котировок по 44-ФЗ проводят открыто для всех желающих. А конкурс или аукцион бывают закрытыми — это значит, что на них можно пригласить лишь некоторых участников.

Критерий Конкурс или аукцион Запрос котировок Когда определяют победителя На торгах или конкурсе Сразу после подачи заявок Как проводят закупку Открыто или закрыто Только открыто

Когда используется электронный запрос котировок

Ограничения по сумме и начальной цене

Запрос котировок можно проводить не всегда. Основные ограничения:

1. По цене контракта

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) при запросе котировок не может превышать 10 млн ₽. Но есть исключения:

закупка лекарственных препаратов, которые врачебная комиссия назначила пациенту по медицинским показаниям;

закупка спортивного инвентаря для олимпийской или паралимпийской команды;

закупка жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

закупка изделий народных промыслов, например гжельской майолики.

Полный перечень исключений есть в части 10 статьи 24 №44-ФЗ.

2. По годовому объёму

Раньше действовало ограничение: заказчик мог проводить этим способом только до 20% всех закупок за год. Но сейчас эти ограничения не действуют. С 2022 года годовой лимит для запроса котировок отменён — мораторий продлён до 31 декабря 2026 года.

Преимущества запроса котировок

Простота проведения. При этом способе участникам закупки не нужно оформлять много документов, а заказчику — проводить дополнительные процедуры: торги или конкурсы.

Скорость заключения контракта. Подписывают контракт тоже быстрее, чем при других способах. Если закупка срочная — запрос котировок подходит больше остальных.

Недостатки запроса котировок

Сжатые сроки. Победителю может не хватить укороченных сроков на подписание контракта, чтобы обеспечить сделку. Тогда компания потеряет контракт и попадёт в реестр недобросовестных поставщиков.

Невозможность оспорить закупку. Поставщик не может подать протокол разногласий по проекту контракта, как в других формах закупок.

Протокол разногласий — это документ, в котором поставщик предлагает свои условия по спорным пунктам. Например, можно предложить закупить товар с другими характеристиками или немного изменить сроки доставки. Если предложения устроят заказчика, итоговый договор подписывают на новых условиях.

При запросе котировок такое невозможно. Выигравший участник должен подписать контракт в том виде, в котором его выкладывает заказчик. Иначе посчитают, что он уклонился от сделки.

Порядок проведения запроса котировок в электронной форме

Публикация извещения

Чтобы организовать запрос котировок, заказчик выкладывает извещение в ЕИС.

Обязательно изучите извещение и оцените, понятны ли вам все требования, — это очень важно!

Дело в том, что при аукционе и конкурсе перед подачей заявки вы можете запросить у заказчика любые разъяснения. Но в запросах котировок такой опции нет. То есть вам важно заранее понимать все нюансы, чтобы трезво оценить, подходит ли вам закупка.

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Содержание извещения

Извещение — это документ, в котором перечислены все важные сведения о закупке. В нём заказчик указывает:

Как с ним можно связаться и где найти.

Как называется объект закупки, в каком количестве он нужен.

В какой срок поставить товар или выполнить работы.

Какая начальная максимальная цена контракта и какой аванс получит поставщик.

Каким способом заказчик определяет исполнителя — в данном случае запросом котировок.

Какие требования у заказчика к поставщикам и у кого есть преимущества.

Как обеспечить контракт.

В какой срок заказчик ждёт заявки.

Если заказчик что-то забыл или указал неверно, он может изменить почти любой пункт извещения за один рабочий день до окончания приёма заявок или раньше. Нельзя менять только:

Наименование объекта.

Размер обеспечения.

При проведении электронного запроса котировок по 44‑ФЗ официальная подача запросов на разъяснение положений извещения не предусмотрена. Если что-то осталось непонятным, есть два варианта:

связаться с заказчиком по телефону или электронной почте из извещения — но учтите, отвечать он не обязан;

если заметили явное нарушение — обращайтесь с жалобой в ФАС.

Документы

К извещению заказчик прикладывает следующие документы:

Подробное описание нужного товара или услуги.

Обоснование начальной максимальной цены контракта.

Порядок рассмотрения заявок.

Проект контракта.

Требования к заявке, где заказчик указывает, что конкретно он хочет видеть в заявке.

Сроки проведения процедуры

Ограничений по длительности этапа подачи заявок нет. Единственное — разместить извещение нужно за четыре рабочих дня до того, как закончится приём заявок, или ещё раньше.

Если заказчик меняет извещение за день или два до конца приёма заявок, этот срок нужно продлить. На приём заявок по новому извещению должно оставаться ещё три дня.

ПРИМЕР Если заказчик меняет условия в извещении: — За три дня до окончания приёма заявок — сроки не увеличиваются. — За два дня — срок подачи заявок нужно продлить ещё на один день. — За один день — срок подачи заявок продлевают ещё на два дня.

Поставщику нужно отслеживать изменения в извещении, чтобы отозвать или изменить заявку при необходимости.

Если заказчик изменил извещение, может потребоваться другой пакет документов. Но исправить заявку у вас не получится. Можно только отозвать старую и подать новую. Это можно сделать в любой момент до окончания срока подачи. Валентина Неупокоева Эксперт по тендерам в Точка Банк

Подача заявки на участие

Содержание заявки поставщика

Чтобы поучаствовать в закупке, предприниматели заполняют заявку по инструкции в извещении. Затем заявку выкладывают на электронной торговой площадке (ЭТП), где проходит закупка. Если нужно подтвердить сведения, участники прикладывают документы, например:

Решение об одобрении крупной сделки.

Реквизиты поставщика.

Сведения о товарном знаке.

Лицензии, сертификаты качества на товар.

Процедура работы с заявкой

После того как участник тендера загрузил свою заявку, её проверяют в течение часа. Если всё хорошо, заявке присваивают номер и уведомляют об этом отправителя.

Если заявка не подходит, её возвращают. По части 6 статьи 43 №44-ФЗ вернуть заявку могут, только если участник:

Не подписал её электронной подписью.

Подал больше одной заявки.

Не уложился в сроки для подачи заявок.

Предложил цену больше НМЦК.

Не обеспечил участие в закупке.

Не числится в реестре участников электронной торговой площадки, где проводятся торги.

Включён в реестр недобросовестных поставщиков.

Не относится к малому бизнесу или социально ориентированным НКО, а закупка проводится только для них.

Иностранец или товар не отечественный, а в закупке установлены ограничения.

Ограничение и запрет на допуск иностранных товаров к участию в госзакупках.

Участник может подать только одну заявку, изменить её нельзя. Если нужно что-то скорректировать, заявку отзывают и подают новую — так можно делать сколько угодно раз до окончания срока подачи предложений.

Можно ли отозвать заявку

Пока идёт приём заявок, участник может в любой момент отозвать свою заявку и отказаться от участия в закупке. А вот после окончания срока подачи заявок отозвать своё предложение невозможно — даже если контракт ещё не размещён или вы не входите в тройку лидеров.

Чтобы отозвать заявку на крупных площадках до окончания срока подачи заявок, достаточно найти нужную закупку в личном кабинете, нажать на кнопку отзыва и подтвердить свои действия. Валентина Неупокоева Эксперт по тендерам в Точка Банк

Рассмотрение заявок и подведение итогов

Работа комиссии

Когда все заявки на участие приняты, начинает работу комиссия заказчика. Она принимает решение о победителе при любой конкурентной закупке. В её составе — не менее трёх сотрудников заказчика.

У комиссии есть два дня после приёма заявок, чтобы:

Рассмотреть заявки. Принять их или отклонить, потому что они не соответствуют установленным требованиям.

Присвоить заявкам порядковый номер по возрастанию цены. Первый номер будет у победителя, то есть у заявки с самой низкой ценой. Если в двух заявках цены одинаковые, номер выше присвоят той, которую подали раньше.

Подписание протокола

После того как заявки отсмотрели, комиссия составляет и подписывает протокол — документ с результатами закупки. Его размещают в ЕИС «Закупки», где все желающие могут ознакомиться с итогами. Если победителю что-то непонятно в протоколе, он может задать вопрос заказчику.

Основания признания процедуры несостоявшейся

Бывает такое, что электронный запрос котировок признают несостоявшимся. Например, из-за того, что никто не подал заявку или её подал только один участник. А ещё все заявки могут не пройти по требованиям.

Если заявок не было совсем, закупка проводится снова. При этом заказчик может поменять способ закупки, например на конкурс или аукцион.

Если хотя бы одна заявка была, с участником заключают контракт как с единственным поставщиком.

Заключение контракта по итогам котировок

Заказчик и победитель подписывают контракт по порядку из статьи 51 №44-ФЗ, но в укороченные сроки:

Шаг 1. Заказчик публикует проект контракта в ЕИС и на ЭТП в течение одного рабочего дня после протокола итогов.

Шаг 2. Победитель подписывает контракт на ЭТП в течение одного рабочего дня с момента публикации проекта, а также обеспечивает его гарантией или деньгами, если нужно.

Шаг 3. Заказчик подписывает контракт со своей стороны в течение одного рабочего дня после подписи победителя в ЕИС. Подписание происходит в ЕИС, а информация о действиях заказчика поступает на ЭТП.

Победителю запрещено загружать протокол разногласий. Его направление могут расценить как уклонение от заключения контракта — а это прямой путь в реестр недобросовестных поставщиков.

Но федеральные электронные площадки страхуют победителя от такой ошибки: в секциях по 44-ФЗ просто отсутствует кнопка «Протокол разногласий». Система не даст вам сделать то, что запрещено законом.

Ещё один важный момент — антидемпинговые меры на запрос котировок не распространяются. Это значит, что даже если вы предложите цену на 25% или ниже начальной максимальной, вам не придётся увеличивать обеспечение в 1,5 раза.

Основные ошибки при участии в электронных котировках

Чаще всего участники закупок допускают следующие ошибки.

Ошибка 1: не соблюдать сроки

В случае запроса котировок сроки короче, чем при других форматах закупок.

Действие Срок Заказчик выкладывает извещение За четыре дня или раньше до окончания приёма заявок Комиссия подводит итоги закупки и выкладывает протокол В течение двух дней после завершения приёма заявок Заказчик выкладывает неподписанный контракт в ЕИС «Закупки» В течение одного дня после протокола Поставщик подписывает и обеспечивает контракт В течение одного рабочего дня после публикации контракта заказчиком в ЕИС и на ЭТП Заказчик подписывает контракт В течение одного дня после подписания поставщиком

Ошибка 2: не продумывать обеспечение по заявке

Чтобы предоставить обеспечение по заявке, у победителя есть два дня. Каждому участнику нужно заранее иметь свободные деньги или знать, где быстро взять гарантию. Иначе можно лишиться уже выигранного контракта и попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

Ошибка 3: не учитывать требований