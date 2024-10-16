Что такое таможенные процедуры: виды и особенности

Когда товары импортируют и экспортируют из стран ЕАЭС, груз обязательно декларируют на таможне. При оформлении таможенной декларации в графе 1 нужно указать двузначный код. Найти его можно в Приказе ФТС России от 21.08.2007 №1003. Код обозначает, как будут использовать и хранить товары на таможне, или порядок таможенной процедуры.

Что такое таможенные процедуры?

Таможенные процедуры — набор правил, которые регулируют передвижение товаров через границы стран Таможенного союза (ТС). В ТС входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.

До 2010 года процесс назывался таможенным режимом (ТР). Сейчас в документообороте используется понятие таможенной процедуры или «ТП».

Участники внешнеэкономической деятельности сами выбирают таможенные процедуры в зависимости от целей использования товаров. Выбранная процедура влияет на порядок сдачи декларации, расчёт таможенных платежей и сроки их уплаты, на льготы, преференции и условия их использования.

Таможенные процедуры регулируют:

Разновидности таможенных процедур

В статье 127 ТК ЕАЭС закреплено 17 видов таможенных процедур, которые можно разделить на 4 группы.

Основные таможенные процедуры:

выпуск для внутреннего потребления;

внутреннего потребления; экспорт;

таможенный транзит.

Экономические таможенные процедуры:

переработка на таможенной территории;

таможенной территории; переработка вне таможенной территории;

переработка для внутреннего потребления;

внутреннего потребления; таможенный склад;

временный ввоз (допуск);

свободный склад.

Завершающие таможенные процедуры:

реэкспорт;

реимпорт;

уничтожение;

отказ в пользу государства.

Специальные таможенные процедуры:

временный вывоз;

специальная таможенная процедура;

беспошлинная торговля;

свободная таможенная зона.

Основные таможенные процедуры

Основные виды таможенных процедур регулируют ввоз товаров на территорию России, вывоз российских товаров за границу, транспортировку и таможенное оформление.

1. Выпуск для внутреннего потребления.

Код — ИМ40.

Импорт или выпуск товаров таможней для внутреннего потребления. Позволяет свободно использовать, перемещать, продавать, дарить товары зарубежного производства на территории стран ЕАЭС.

При декларировании товаров обязательно нужно уплатить пошлины и иные таможенные платежи, а также учесть запреты и ограничения для ввоза и вывоза.

2. Экспорт

Код — ЭК10.

Безвозвратный вывоз груза с территории стран ЕАЭС, после чего товар теряет статус продукции Таможенного союза.

Вывезти товар можно после уплаты вывозных пошлин, с учётом льгот и преференций. Также можно воспользоваться нулевой ставкой НДС в течение 180 дней после отгрузки товара покупателю. Чтобы подтвердить нулевую ставку, нужно предоставить в налоговую вместе с декларацией документы, которые подтверждают вывоз товара за территорию России. Список подтверждающих документов отличается в зависимости от страны, куда экспортируют товар.

3. Таможенный транзит

Коды:

— ЭК80 при экспорте товара;

— ИМ80 при импорте.

Товары перевозят под таможенным контролем по территории таможенного союза от точки отправления до точки назначения без уплаты таможенных пошлин и налогов. Но с определёнными запретами и ограничениями.

Есть 2 типа транзита:

международный — иностранные товары перевозят по территории ЕАЭС от точки ввоза до вывоза из Таможенного союза; внутренний — груз перевозят между таможнями или складами внутри одной страны.

Специальные таможенные процедуры

Условия специальных таможенных процедур обозначены отдельными законодательными актами. Такие процедуры используют, когда можно применить льготное налогообложение.

Например, между странами ЕАЭС есть межгосударственные соглашения. В них зафиксировано, что участники ВЭД, которые зарегистрированы на их территориях, имеют право на беспошлинную торговлю в пределах таможенной территории Таможенного союза.

Временный вывоз.

Код — ЭК23.

Процедура применяется, если необходимо временно вывезти груз за границу. Например, на выставку, для участия в соревнованиях, в качестве театрального реквизита. Нельзя использовать в отношении продуктов питания, напитков, расходных материалов, полуфабрикатов и отходов

Специальная таможенная процедура.

Коды:

— ИМ90 для импорта;

— ЭК90 для экспорта.

Специальную таможенную процедуру применяют для перевозки через границу дипломатической почты, имущества посольств и консульств, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций. А также для временного вывоза оборудования и инвентаря спортивных команд для участия в соревнованиях.

Беспошлинная торговля.

Коды:

— ИМ96 для импорта;

— ЭК96 для экспорта.

Процедура регламентирует деятельность специализированных магазинов беспошлинной торговли, или duty-free. Они расположены в зонах международного вылета в аэропортах, морских портах, на железнодорожных вокзалах.

Свободная таможенная зона.

Коды:

— ИМ78 для импорта;

— ЭК78 для экспорта.

Процедура предусматривает льготы по уплате любых платежей в пользу таможни для резидентов Свободной таможенной зоны (СТЗ). СТЗ могут иметь различные разновидности, например, портовые и логистические зоны.

Правила для всех таможенных процедур

Основные правила регулирования таможенных процедур перечислены в главе 26 Федерального закона «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» №289-ФЗ.

Каждая процедура регулируется определёнными правилами, условиями и требованиями к перемещению товаров через границы. Но есть нормы, обязательные для всех декларантов.

Чёткое определение таможенной процедуры. Каждая процедура должна соответствовать целям перемещения товаров: импорт, экспорт, транзит и прочее.Также декларант может изменять выбранную процедуру на другую в процессе оформления.

прочее.Также декларант может изменять выбранную процедуру на другую в процессе оформления. Правильная подготовка документов. Перед началом процедуры у декларанта должны быть оформлены: таможенная декларация, транспортные документы, сертификаты соответствия.

декларанта должны быть оформлены: таможенная декларация, транспортные документы, сертификаты соответствия. Соблюдение условий конкретной процедуры. Например, это могут быть ограничения на ввоз или вывоз товара.

ввоз или вывоз товара. Соблюдение сроков. Каждая процедура имеет временные рамки, например, для импортируемых товаров срок может быть до 4 месяцев.

импортируемых товаров срок может быть до 4 месяцев. Завершение процедуры. Чтобы завершить процедуру, нужно совершить определённые действия, например, подтверждение доставки груза в конечный пункт назначения и передача документов.

Перевозить товары через границу ЕАЭС могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. Для каждой категории декларантов есть свои ограничения.

Порядок помещения товаров под таможенную процедуру для ИП и юрлиц

1. Подготовка документов. Декларанту нужно предоставить документы, которые подтверждают регистрацию компании и её правоспособность или статус ИП. Это могут быть свидетельство о регистрации, ИНН, ОГРНИП, коды ОКПО и ОКВЭД, а также банковские реквизиты и адрес регистрации.

2. Сбор информации о товаре. Необходимо собрать основные документы, такие как внешнеторговый договор, инвойс, упаковочный лист и техническое описание товара. Эта информация нужна для классификации товаров по ТН ВЭД и определения необходимых разрешений и сертификатов.

3. Выбор таможенной процедуры в зависимости от назначения товаров: импорт, экспорт, временный ввоз и прочие.

4. Подача таможенной декларации. Декларацию на товары нужно подать в электронном виде в ЦЭД — Центр таможенного декларирования. Какой центр выбрать, зависит от категории товаров и места их прибытия. Например, если товары прибыли авиационным транспортом, декларация подается в авиационный ЦЭД.

Важно внимательно заполнить декларацию: если допустить ошибку, груз надолго «застрянет» на таможне. Можно сделать это самостоятельно по инструкции или обратиться за таможенным оформлением к специалистам. Например, различные услуги ВЭД есть в Точке: от заполнения декларации до помощи с закупкой товаров.

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5. Уплата таможенных платежей: пошлины, НДС и сборы за таможенное оформление. Рассчитать таможенный платёж поможет бесплатный таможенный калькулятор Точки. Заполните в форме информацию о товаре, который будете импортировать, чтобы узнать сумму таможенных сборов и пошлины, размер НДС, а также подходящий код ТН ВЭД.

6. Таможенный контроль и осмотр. После подачи декларации таможенные органы проверяют документы и проводят физический осмотр товара. Если все условия соблюдены, товар помещают под выбранную процедуру.

7. Завершение процедуры. После успешного оформления и проверки документов груз выпускается в обращение. Декларант получает необходимые документы для вывоза товара со склада временного хранения.

Сроки помещения товаров под таможенную процедуру

Сроки зависят от типа процедуры. А также могут продлеваться по решению таможенного органа. Например, для импортируемых товаров срок составляет до 4 месяцев с момента ввоза.

Как правильно определить таможенную процедуру

От того, какую таможенную процедуру вы укажете в декларации, будут зависеть сроки и порядок перемещения груза через границу, размер таможенных пошлин и налогов, требования к товару, ограничения его использования.

Чтобы правильно выбрать таможенную процедуру, нужно учесть следующие параметры: