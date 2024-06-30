Таможенное декларирование товара: что это такое

В этой статье подробно расскажем, что это такое, какие товары надо декларировать и на что обратить внимание при заполнении таможенной декларации. Разберёмся, какие документы могут понадобиться для подтверждения данных из декларации и как проходит таможенный контроль для тех, кто задекларировал товары.

Декларанты Точки помогут подготовить все документы и подберут коды ТН ВЭД, рассчитают сумму таможенных платежей и проконтролируют каждый этап таможенного оформления. Если инспектор запросит дополнительные документы, мы сразу с вами свяжемся. Подробнее

Что такое таможенное декларирование товаров?

Когда предприниматель импортирует или экспортирует товары, он должен добровольно сообщить таможне, что именно и в каком объёме он перевозит через границу.

Для передачи этой информации разработан специальный документ — таможенная декларация. Заполнение этого документа и предоставление его таможне — таможенное декларирование. Оно необходимо только при пересечении границы стран, которые не входят в ЕАЭС. Если ИП пересекает границы между странами-членами союза, декларироваться не придётся.

Страны, которые входят в ЕАЭС:

Россия;

Армения;

Белоруссия;

Казахстан;

Кыргызстан.

То есть, если ИП перевозит партию товара из Армении в России, декларировать её не придётся. А вот если пересекает границу между Китаем и Россией, таможенное декларирование необходимо.

Зачем декларировать товары? Есть 2 главных причины. Благодаря декларированию товар:

Пересекает границу на законных основаниях. Облагается пошлиной. За счёт этого пополняется бюджет РФ.

Виды таможенного декларирования

В зависимости от статуса декларанта и товара, который он перевозит, выделяют 4 вида таможенной декларации.

Декларация на товары. Подходит для ИП и юрлиц, которые занимаются импортом и экспортом. Декларирование товара — стандартная процедура для всех. Пассажирская таможенная декларация. Подходит для физических лиц, которые везут самолётом личные покупки с общим весом больше 50 килограммов или стоимостью больше 10 000 $. Декларировать надо и наличку, если физлицо везёт больше 10 000 $. Для тех, кто пересекает границу по суше или по воде лимиты беспошлинного ввоза меньше — 31 килограмм и 500 $. Декларация на транспортное средство. Нужна для перевозчиков, которые пересекают границу на автомобиле или ином ТС. Транзитная декларация. Необходима для товаров, которые транзитом перевозят из одной страны в другую через третью.

В большинстве случаев у бизнеса — декларирование товаров и транспортных средств. Точка подробно рассказывала о частых ошибках при заполнении ГТД и о том, как их избежать.

Формы таможенного декларирования

Есть две формы таможенного декларирования:

электронная;

письменная.

Большая часть таможенных деклараций передаётся только в электронном формате. Но есть несколько исключений, при которых возможно оформить документ на бумаге. Например, это касается:

товаров, которые человек купил для личного использования;

личного использования; товаров, которые пересылают почтой из одной страны в другую;

одной страны в другую; транспорта, который используют для перевозки из одной страны в другую;

перевозки из одной страны в другую; транзитных товаров.

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Что нужно декларировать на таможне?

Предприниматели обязаны декларировать все товары для коммерческого использования.

стоят 200 евро или больше;

подлежат обязательной регистрации;

попадают под акцизные нормы;

акцизные нормы; попадают под режим таможенного состава;

режим таможенного состава; попадают в группу обязательного госконтроля.

Важно: курс евро и доллара рассчитывается на день ввоза и вывоза товаров.

Какие товары надо декларировать?

ИП и юрлица декларируют все товары, которые ввозят или вывозят для продажи. Для классификации обращаются к товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности — ТН ВЭД. Товары разделены в нём на группы, и для каждого товара можно подобрать подходящий код ТН ВЭД. Важно выбрать его правильно, потому что от него зависит размер таможенной пошлины.

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В классификаторе есть все товары, которые импортируют и экспортируют. Среди них:

мясо;

молочная продукция;

одежда;

обувь;

мебель;

игрушки;

головные уборы;

мыло;

изделия из кожи.

Полный перечень товаров можно найти здесь.

Иногда подобрать код не так просто, потому что непонятно к какой категории относится товар.

ИП и юрлица в спорной ситуации часто выбирают категорию с меньшей пошлиной. Но возможно, что таможенный инспектор сочтёт другую категорию более подходящей. Он запустит проверку, чтобы принять однозначное решение. Если окажется, что предприниматель выбрал неверный код, таможня возбудит дело об административном правонарушении и проверит, правильно ли были выбраны коды при подаче предыдущих деклараций. Если были ошибки, предпринимателю пересчитают платежи и начислят пени. Их точную сумму поможет определить калькулятор пеней от Точки.

Кроме того, по правилам надо декларировать:

наличку и денежные чеки на сумму больше 10 000 $ в эквиваленте;

денежные чеки на сумму больше 10 000 $ в эквиваленте; культурные ценности;

оружие;

ценные бумаги;

векселя.

Пример: ИП везёт самолётом из Стамбула партию турецкого шоколада. Одна шоколадка стоит 10 евро, а вся партия — 3 000 евро. ИП планирует продавать шоколад в своём магазине сладостей в Москве. Такую партию надо задекларировать: её стоимость больше 200 евро и будет использоваться в коммерческих целях. При этом, если он повезёт 3 шоколадки, общей стоимостью 30 евро, чтобы подарить их маме, сестре и жене, декларировать их не придётся.

Сроки таможенного декларирования

Срок подачи таможенной декларации зависит от вида операции по ВЭД.

Для импорта: подаётся до истечения срока временного хранения товаров.

Для экспорта: подаётся до того, как товар покинет таможенную территорию ЕАЭС.

Пример: ИП заказывает из Китая партию одежды. На складе временного хранения партия хранится не больше 4 месяцев, но предпринимателю надо забрать товар быстрее: это даёт возможность не платить за хранение и сразу начать реализовывать вещи. Он может подать декларацию в любой момент, но не позже 4 месяцев с поступления на склад. Если затянуть сроки, придётся заплатить штраф: от 3 000 до 5 000 рублей для ИП, от 10 000 до 50 000 рублей — для юр лиц.

Что значит таможенное декларирование стоимости товаров?

В некоторых случаях предприниматель заполняет декларацию таможенной стоимости. Коротко её называют ДТС. Это документ, в котором прописывают информацию о таможенной стоимости товаров. Требование Таможенного Кодекса — прописать не только сумму, но и другие важные моменты. Среди них:

метод определения таможенной стоимости;

величина таможенной стоимости;

условия и обстоятельства сделки с этими товарами.

Также сведения о стоимости товаров прописывают в ДТ. Её вносят в строки 12 и 45.

Есть разные формы ДТС: форму выбирают в зависимости от таможенной процедуры и того, каким методом определяли таможенную стоимость.

Форма ДТС-1 и ДТС-2 — для импортных товаров.

Форма ДТС-1: для товаров, стоимость которых определяли методом 1.

для товаров, стоимость которых определяли методом 1. Форма ДТС-2: для товаров, стоимость которых определяли другими методами.

Формы ДТС-3 и ДТС-4 — для экспортных товаров.

Форма ДТС-3: для товаров, стоимость которых определяли методом 1.

для товаров, стоимость которых определяли методом 1. Форма ДТС-4: для товаров, стоимость которых определяли другими методами.

Заполнять ДТС надо не всегда. Случаи заполнения перечислены в решении Коллегии ЕАЭС.

Какие документы необходимы при таможенном декларировании товаров?

Когда ИП или юрлицо декларирует товары, ему надо подтвердить информацию в декларации. Для этого надо приложить перечень документов. Они отличаются для разного бизнеса. Например, могут понадобится документы, подтверждающие:

заявленную стоимость товаров;

происхождение товаров;

транспортировку партии;

заключение сделки с этими товарами;

этими товарами; помещение товаров под таможенные процедуры.

Список документов, которые могут понадобится, указан в ТК ЕАЭС. Там же прописано, что если в документах из перечня нет информации, подтверждающей данные в декларации, можно подтвердить её другими документами.

Важно: обязательно заполняйте декларацию на основании подтверждающих документов. Ошибки в оформлении могут счесть нарушением валютного законодательства, а предпринимателя — оштрафовать. Например, за неправильно оформленную декларацию могут выписать штраф на 40 000 - 50 000 рублей.

Также важно подготовить все разрешительные документы и сертификаты. Перечень зависит от кода ТН ВЭД.

Если определить код ТН ВЭД неправильно и не подготовить необходимые документы, на таможне могут отказаться выпускать товар. Более того, сотрудники таможни могут возбудить дело уголовное дело, оштрафовать и конфисковать товар.

Как проходит таможенный контроль при декларировании товаров?

Для пассажиров, которые прилетают из-за границы в РФ, есть два таможенных коридора: зелёный и красный.

Зелёный коридор: для пассажиров, у которых нечего декларировать. Обычно это физлица. Даже в зелёном коридоре выборочно могут проверить багаж.

для пассажиров, у которых нечего декларировать. Обычно это физлица. Даже в зелёном коридоре выборочно могут проверить багаж. Красный коридор: для пассажиров, у которых есть товары, подлежащие декларации. Это могут быть и физлица, и предприниматели с товарами для бизнеса.

При декларировании товаров люди проходят красный коридор — именно там осуществляется таможенный контроль. Для его прохождения надо заполнить декларацию: сделать это можно онлайн или в бумажном формате. О том, как правильно её заполнить Точка рассказывала в статье Декларация на товар. Заполненную декларацию предоставляют на таможенный пост.

Сотрудники таможни проверят документы на товары и саму партию при необходимости.

Важно: если вы везёте товары, которые надо декларировать, не заходите в зелёный коридор. Даже если вы просто хотите спросить, как пройти красный.

Порядок таможенного декларирования

Обычно ИП и юрлица заполняют электронную декларацию, она попадает в ЦЭД — центр электронного декларирования. Эксперты занимаются осуществлением проверки и присваивают декларации уникальный номер.

После этого есть варианта. Если в декларации всё хорошо, её пропускают дальше. Если есть вопросы, могут запросить дополнительные документы или провести досмотр партии.

Могут ли отказать в регистрации декларации?

Таможенный орган отказывает в регистрации декларации на товары, если:

документ подали на неподходящий таможенный пост; таможенную декларацию подал не декларант или его представитель, а сторонний человек; декларацию неправильно составили, забыли подписать или не удостоверили; декларацию заполнили не полностью; декларацию составили, а другие необходимые действия не выполнили.

Если декларацию отказались регистрировать, декларанту выдадут придёт соответствующий документ и перечень ошибок, которые надо исправить. Пока они не исправлены, декларация считается неподанной. А значит — товар не выпустят с территории ЕЭАС и не пустят на неё.

Если всё заполнено верно и декларация подана на нужный таможенный пост, проблем обычно не бывает. После подачи декларации сотрудники таможни регистрируют её, а затем в течение 4 часов выпускают товар.

Таможенные услуги декларирования

Если у вас нет опыта, заполнить таможенную декларацию и подобрать подходящий код ТН ВЭД непросто. Чтобы сразу оформить всё правильно и не получить штрафы, можно обратиться к профессиональному декларанту. Он поможет заполнить документы, подписать их, составить сопроводительные письма.