Как заказать товары из Китая: полное руководство

Эксперт по ВЭД и закупкам из Китая в Точка Банке

Коротко Перед сделкой запросите образцы, уточните цену, минимальную партию, сроки производства и проверьте компанию по ICP‑лицензии, бизнес‑лицензии, судебным делам и видеосвязи. Для легального импорта нужны двуязычный внешнеторговый контракт, инвойс, упаковочный лист, транспортные документы, сертификаты или декларации соответствия и таможенная декларация. Доставку организуют по схемам EXW, FCA, FOB, CIF или DDP, а транспорт выбирают с учётом объёма, сроков и бюджета. Белая поставка дороже карго, но снижает риск задержек, штрафов и конфискации, позволяет получить полный пакет документов и легально продавать товар в России.

Закупка товаров в Китае начинается с выбора поставщика: его можно найти на выставках, оптовых рынках, онлайн‑площадках или через посредника.

Как найти и проверить поставщиков

Есть несколько вариантов, где можно найти поставщиков в Китае.

Выставки Китая

На китайских выставках можно увидеть и попробовать образцы, напрямую поговорить с производителем, поторговаться. Например, на Кантонской ярмарке можно найти всё — от игрушек до сложного оборудования.

Оптовые рынки Китая

Оптовые рынки Китая — аналоги московского «Садовода», где можно найти продавца, у которого можно купить и привезти в Россию любую продукцию. Найдите подходящий товар, убедитесь в его качестве, пообщайтесь с продавцом напрямую. Если всё устроит, сможете связаться с ним по телефону или почте.

Закупки через посредников

У многих агентов по закупкам есть своя закрытая база поставщиков, которые предлагают им более выгодные условия, чем остальным клиентам.

Онлайн-площадки

Маркетплейсы подойдут для тех, кто не может съездить в Китай и пообщаться с продавцами напрямую. Есть несколько самых популярных онлайн-площадок.

1. Alibaba. Советуем выбирать поставщиков, у которых верифицированный аккаунт на сайте старше двух лет. На платформе лучше заказывать продукцию оптом. Минус — нет точной цены на товар, она зависит от количества. Подходит под оптовые поставки с ориентацией на экспорт. Многоязычный интерфейс, понятные экспортные условия, проще согласовать документы для ВЭД.

2. 1688.com. B2B‑площадка внутри Китая — аналог Alibaba, ориентированный на внутренний рынок. Работать с ней напрямую непросто из‑за языкового барьера: интерфейс и переписка преимущественно на китайском, а автопереводчики часто искажают нюансы по допускам, упаковке и срокам. Из-за этого есть риск легко получить товар не вовремя или заказать не то. Для регистрации обычно нужен китайский номер телефона и верификация ИП или юрлица в китайской системе.

Напрямую из РФ платить нельзя — оплата внутри платформы идёт через китайские платёжные системы, например Alipay для бизнеса. Поэтому заказчики часто пользуются услугами агента или посредника, который принимает платёж в рублях или валюте и переводит поставщику в юанях.

Доставка внутри Китая возможна только до склада агента или логистической компании в КНР. Поставщик везёт товар на склад консолидации, где его проверяют, переупаковывают и готовят к экспорту. Роль посредника здесь важна: он закрывает языковой барьер, проверяет поставщика и товар, оформляет внутренние накладные, организует инспекцию, консолидацию и экспортные документы, а также помогает при спорах. Без него для российского импортёра цепочка становится рискованной и сложной технически.

3. Made-in-China.com. Плюс площадки — прямой контакт с фабрикой без посредников и строгая проверка продавцов. Сайт переведён на русский, а многие поставщики работают с клиентами из РФ — это плюс для работы без знания китайского и английского.

Товары на китайских онлайн-площадках можно искать по фото. Функция поиска по изображению есть на всех электронных площадках. Для этого нужно:

Подготовить фото. Товар должен занимать 60–70% кадра, быть на белом или нейтральном фоне. Загрузить фото на площадку, запустить поиск и дождаться результатов. Отсортировать результаты по цене, рейтингу продавца, MOQ и другим параметрам. Выбрать несколько подходящих позиций. Связаться с продавцом через встроенный мессенджер площадки или WeChat, запросить каталог, актуальный прайс, уточнить MOQ, сроки производства, возможность снижения цены при увеличении объёма. Запросить образцы. Это важный шаг для проверки реального качества, соответствия описанию и возможности кастомизации. Проверить поставщика и заключить договор, если всё устраивает.

Как проверить поставщиков на добропорядочность

Алгоритм проверки поставщиков и производителей:

Проверить сайт и ICP-лицензию. У китайских интернет-ресурсов домен .cn. Если компания надёжная, то на сайте вы увидите номер ICP-лицензии. Проверить её срок действия можно . У китайских интернет-ресурсов домен .cn. Если компания надёжная, то на сайте вы увидите номер ICP-лицензии. Проверить её срок действия можно на государственной платформе Проверить бизнес-лицензию. Продавец должен прислать свою лицензию на ведение бизнеса, в которой указаны название фирмы, дата её регистрации, адрес и вид деятельности. Проверить можно на QCC.com Проверить продавца на судебные дела. Нужно зайти . Нужно зайти на сайт Верховного суда Китая и ввести название компании. Позвонить на стационарный телефон или по видеосвязи. По телефону можно пообщаться с представителем нужной компании, а по видеосвязи ещё и оценить окружающую обстановку.

Разница между китайскими поставщиком, производителем, посредником и торговой компанией

Поставщик — любая сторона, которая поставляет товар. В китайской практике часто так называют контрагента по сделке. Это может быть и фабрика, и торговая компания.

Производитель — сам изготавливает товар. Часто работает от крупных партий, даёт лучшую цену при больших объёмах, но хуже в сервисе и гибкости по мелочам.

Посредник — не производит товар, а организует сделку: подбирает фабрику, контролирует производство, делает документы, логистику, иногда берёт комиссию. Нужен для мелких оптовых поставок и когда нет опыта ВЭД.

Торговая компания — закупает товар у фабрик, хранит его на складах, продаёт партиями. Часто предлагает готовые позиции и более стабильный сервис. Может давать гарантию, помогать с упаковкой и маркировкой под рынок покупателя.

Разница между производителем и торговой компанией

Производитель Торговая компания Цена Ниже — нет наценки посредника Выше за счёт маржи MOQ Обычно выше — заводу невыгодно запускать линию ради маленькой партии Гибче — может согласовать меньший MOQ или объединить товары Ассортимент Узкий — то, что производит сам Широкий — можно заказать разные категории в одном месте Кастомизация Полная — свои дизайн, материалы, упаковка, брендирование Ограничена и зависит от того, что готовы сделать заводы-партнёры Контроль качества Можно выехать на завод, проверить линию и образцы Завод скрыт, проверить производство сложнее Языковой барьер Менеджеры говорят хуже по-английски Менеджеры обучены работе с иностранцами Скорость ответа Медленнее — заняты производством, могут отвечать раз в 2–3 дня Быстрее — менеджеры работают с клиентами каждый день

Когда работать напрямую, а когда через посредника

Бизнесу выгоднее работать напрямую с поставщиком в следующих ситуациях.

Уже есть проверенный поставщик и отлаженный процесс взаимодействия. В таких случаях привлечение посредника не даёт ощутимой ценности и лишь увеличивает расходы.

Закупка ведётся в рамках одной товарной категории у единственного завода, и нет необходимости консолидировать товар нескольких поставщиков.

Объёмы поставок большие и носят стабильный характер. Экономия на агентской комиссии в этом случае существенно перекрывает потенциальные риски.

Представители компании владеют английским и китайским языками на разговорном уровне.

Предприниматель планирует личный визит на производство для оценки технологических процессов и контроля качества.

Предпринимателю выгоднее и безопаснее привлечь посредника в следующих ситуациях.

Предприниматель только начинает работу с китайским рынком. В самостоятельной работе с Китаем много рисков, особенно на старте.

Сложный заказ. Нужно взаимодействие с несколькими заводами, организация сборки, нанесение индивидуальной маркировки или подготовка кастомной упаковки. Посредник способен координировать эти процессы и формировать единую отгрузку.

Текущие объёмы закупок небольшие, производители неохотно идут на согласование выгодных для покупателя условий. Агент, опираясь на накопленную репутацию и портфель заказов, способен добиться более выгодных параметров сотрудничества.

Нужен точечный подбор поставщика под узкие технические параметры. Например, надо найти предприятие, выпускающее изделия из конкретного материала с заданными эксплуатационными характеристиками.

Заключение договора и оплата

Как правильно составить договор

Для таможенного оформления, прохождения валютного контроля и расчёта налогов нужно подписать внешнеторговый контракт с китайским продавцом или посредником. В нём должны быть условия и предмет сделки, ответственность сторон, правила разрешения споров.

Договор оформляют на двух языках. Лист делится пополам, слева договор фиксируется на русском, а справа на китайском языке. Информация на обоих языках должна быть идентичной. Подписать договор можно с помощью электронного документооборота или факса.

Оплата: валютные нюансы и способы

Покупать продукцию из Китая можно за юани, доллары или рубли.

Китайские контрагенты работают за предоплату. Исключение могут сделать для проверенных покупателей или большого объёма поставки.

Чтобы купить товары из-за границы, нужно пройти валютный контроль, которым занимаются банки согласно ФЗ №173. При импорте продукции нужно:

Подать в банк платёжное поручение или валютный перевод. Приложить документы. Среди основных: контракт, инвойс, упаковочный лист, накладная, декларация, документы поставки. Дождаться проверки банка.

Банк переведёт деньги за границу или отклонит платёж и укажет на ошибки, которые нужно исправить.

Сумма контракта Обязанности импортёра До 1 млн ₽. Направить платёжное поручение или валютный перевод, указать код валютной операции 1 млн ₽. — 3 млн ₽. Подать запрашиваемые документы (контракт, инвойс, спецификации и т.д.) От 3 млн ₽. Подать запрашиваемые документы и зарегистрировать внешнеторговый контракт

Логистика и доставка товаров

Чтобы доставить груз из-за границы, нужно обратиться в транспортную компанию. Она проложит маршрут, рассчитает стоимость транспортировки и сопутствующих услуг, например хранения на складах, погрузки, разгрузки. Если вас всё устроит, компания доставит товар.

Сначала определите способ доставки:

FCL (Full Container Load). Аренда целого контейнера. Выгодно для тех, у кого большая партия товара.

LCL (Less than Container Load). Аренда места в контейнере. Груз консолидируется с партиями от других поставщиков. Выгодно для тех, у кого небольшие грузы.

Условия поставки:

EXW. Покупатель сам занимается доставкой груза от склада в Китае до конечной точки в РФ.

FCA. Продавец передаёт товар перевозчику на своей территории, а импорт, международную перевозку и таможенную очистку в стране получателя берёт на себя покупатель.

FOB. На китайского продавца ложится доставка до порта и погрузка на корабль. Дальше ответственность переходит на российского покупателя.

CIF. Поставщик перевозит товары до порта в России, а разгрузка и последующая доставка до конечной точки ложатся на российского покупателя.

DDP. Максимальная ответственность продавца: он доставляет товар прямо до склада покупателя и оплачивает все расходы, включая международную перевозку, импортные пошлины и таможенную очистку. Покупатель просто принимает товар.

Привозить товары из Китая можно на нескольких видах транспорта.

Морская перевозка — 55–60 дней. Самый выгодный вариант для больших объёмов, когда сроки не важны.

Железнодорожная перевозка — 35–40 дней. Быстрее морского транспорта и выгоднее автомобиля. Подходит для регулярных поставок средних и крупных партий. Хорошо работает в мультимодальных схемах, например Китай — Дальний Восток — железная дорога в регионы РФ.

Автомобильная перевозка — 25–30 дней. Подходит для большинства грузов. Сроки зависят от маршрута и пропускной способности погранпереходов.

Авиаперевозка — до 12 дней. Самый быстрый способ для срочных, ценных или небольших грузов.

Есть два вида ввоза: карго (серый импорт, нелегальная доставка) и белый. При ввозе карго могут быть задержки на границе со штрафами и конфискацией, а документов для официальной отчётности и маркетплейсов перевозчики не дают.

Белая доставка — полностью официальное оформление: груз проходит таможню с уплатой пошлин и НДС, импортёр получает полный пакет документов. Это дороже и чуть дольше, зато риски ниже: товар легален, можно принимать НДС к вычету и спокойно продавать, например на маркетплейсах.

Таможенные процедуры и растаможка

Когда товар прибудет на таможенный пост, начнётся таможенное оформление. Чтобы партия была официально ввезена на территорию России, нужно подать таможенную декларацию с дополнительными документами и внести таможенные платежи — пошлину, таможенный сбор, НДС и акциз при необходимости.

Если таможня найдёт несоответствия в документах или недосчитается платежа, то может задержать или конфисковать товары. Партия застрянет на таможне, а владелец товара потеряет деньги.

Документы

Базовый набор документов:

Международный договор. Закрепляет условия сделки: предмет, стоимость, валюту, условия поставки Инкотермс, порядок оплаты.

Инвойс . Коммерческий счёт от поставщика с детализацией товара, количества, цены.

Упаковочный лист . Детализирует, что и в какой упаковке находится в каждой партии, указывает вес нетто и брутто.

Транспортные документы. Зависит от вида перевозки: CMR для авто, коносамент для моря, железнодорожная накладная, авианакладная.

Сертификаты или декларации соответствия . Подтверждают, что товар безопасен и соответствует требованиям, например ТР ТС. Для некоторых товаров нужно свидетельство о государственной регистрации (СГР). Также может понадобиться отказное письмо, если сертификация не требуется.

Документы для таможни. Декларация на товары (ДТ или ГТД), платёжные поручения на уплату таможенных пошлин и НДС.

Расчёт международной доставки

Рассчитать примерную стоимость международной доставки из Китая в Россию можно в калькуляторе доставки товаров из Китая. Для этого нужно:

Скопировать ссылку товара на Ozon или Wildberries. Выбрать тип расчёта: по сумме закупки или по количеству. Указать сумму или количество.

Рассчитаем примерную стоимость доставки держателя для телефона по сумме закупки.

Стоимость закупки — 500 000 ₽.

Предварительный расчёт (логистика, НДС, сборы и т.д.) — 464 923 ₽.

Итого: 500 000 + 464 923 = 964 923 ₽.

Как наладить сотрудничество с китайскими поставщиками

Чтобы наладить контакт с продавцом и заручиться его доверием, общайтесь с ним, соблюдая культурные традиции. Несколько советов:

Будьте вежливы. Китайцы спокойные и отзывчивые, если дело касается переговоров. Они охотнее идут на контакт с теми, кто ведёт себя уважительно и терпеливо.

Позаботьтесь о внешнем виде. При личной встрече или видеозвонке желательно выглядеть презентабельно.

Конкретно обозначьте свои цели. Сразу обсудите, что и в каком количестве планируете заказывать. Чем точнее запрос, тем серьёзнее в глазах китайцев выглядит покупатель.

Уважайте местные традиции. Перед визитом о них нужно узнать получше. Например, знание истории Китая сыграет вам на руку.

Преимущества и недостатки прямых поставок из Китая

У заказа товаров из Китая есть плюсы и минусы. Взвесьте их, чтобы принять решение.



Преимущества:

Большой выбор продукции . Китай — мировой лидер по производству различных видов продукции. Можно закупать всё: от ювелирных изделий до автомобилей. Предприниматели находят товары под свой бюджет и направление.

Удобная транспортировка . Партии грузов из Китая в РФ можно ввозить автомобилем, морским транспортом, самолётом, поездом или комбинировать виды доставки.

Можно заказывать большие и маленькие партии . Китайских поставщиков много, и среди них есть те, чей бизнес ориентирован на опт, и те, кто работает с маленькими партиями.

Можно заказать производство своего товара в Китае . Фабрик много, можно договориться о том, чтобы изготавливать кастомные товары по собственному дизайну, с нанесением логотипов и т.д.

Онлайн-сотрудничество . Оформить заказ, найти или проверить продавца можно на интернет-платформах. Не обязательно лететь из России в Китай, чтобы выбрать товар для закупки, убедиться в добропорядочности поставщика.

Большой выбор посредников. Бизнес сможет найти помощника для любой услуги: страхования, доставки, поиска поставщиков, растаможки и т.п.

Недостатки: