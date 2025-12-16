Импорт товаров из Турции в Россию

Из Турции в Россию импортируют миллионы товаров: от ароматных специй и ярких тканей до техники и стройматериалов. На их продаже в России можно построить бизнес, главное — сделать это грамотно.
Импорт товаров из Турции: статистика и тенденции
По данным Министерства торговли Турции, за первое полугодие 2025 года товарооборот между Турцией и Россией снизился на 6,6%. Поставки товаров из Турции в Россию сократились на 29,3% — до $553,5 млн.
Снижение импорта одежды и обуви
Российские предприниматели стали реже закупать в Турции одежду и обувь. Падение импорта составило 33%. Объём поставок сократился до $129,8 млн.
Основные причины снижения импорта:
- Экономическая ситуация в Турции. Высокая инфляция делает цены на товары не такими привлекательными, как раньше.
- Снижение потребительского спроса. Покупатели стали более избирательными в своих покупках, это отразилось на объёмах оптовых закупок.
- Корректировка товарных потоков после 2022–2023 годов привела к перестройке всей системы поставок. Из‑за ограничений на традиционные маршруты компании перешли на мультимодальные перевозки и увеличили число посредников в третьих странах. Сроки поставок увеличились, товары стали дороже. Импортёры также переориентировались на менее ограниченные категории товаров, сократив поставки высокотехнологичной продукции.
Несмотря на текущие сложности, рынок fashion-товаров сохраняет потенциал для развития. Главное — правильно адаптировать бизнес-модель к новым условиям и внимательно следить за изменениями потребительского спроса.
Топ-10 товаров, ввозимых из Турции
Поставки из Турции становятся всё более технологичными. Наряду с продовольствием растёт доля промышленного оборудования, электроники и строительных материалов.
Топ-10 популярных товаров, которые импортируются из Турции в Россию:
- Минеральное топливо и масла.
- Машины и механическое оборудование.
- Электротехника и электронные приборы.
- Транспортные средства и автокомпоненты.
- Фармацевтическая продукция.
- Пластмассы и изделия из них.
- Металлы и изделия из них.
- Металлоконструкции и фурнитура.
- Химическая продукция и удобрения.
- Оптические и медицинские приборы.
Турция продолжает поставлять в Россию продовольствие: фрукты, овощи, растительные масла. Но доля таких поставок снижается. Торговля постепенно переходит от массовых потребительских товаров к более капиталоёмкой продукции.
Электронное декларирование и подпись в импортных операциях
Чтобы ввезти товары из Турции, нужно не только доставить их, но и правильно оформить на таможне. Все процессы автоматизированы, взаимодействие с таможней происходит путём подачи электронной декларации на товары.
Что такое электронное декларирование
Электронное декларирование — это подача таможенных деклараций в цифровом виде. Импортёр заполняет декларацию в специализированной системе, прикладывает договор, инвойс, упаковочный лист и другие документы. После автоматической проверки данные поступают в таможенный орган.
Роль электронной подписи в импорте
Электронная подпись (УКЭП) делает цифровые документы такими же законными, как бумажные, и позволяет подписывать декларации, контракты и счета-фактуры в режиме онлайн.
Логистика: транспортные маршруты и способы доставки
При выборе способа доставки груза стоит обратить внимание на три главные вещи: как быстро дойдёт, сколько будет стоить и насколько это надёжно.
Ниже рассмотрим три основных направления перевозок: морское, авиационное и автомобильное.
Морские маршруты
Морская доставка — самый экономичный вариант для крупных партий товаров объемом от 20 куб. м. Отправка идёт через порты Стамбула, Бандырма, Самсуна, Измира, Гемлика, Измита, Искендеруна, Мерсина, Трабзона, Амбарли, Гебзе.
Суда приходят в Новороссийск, Санкт-Петербург, Калининград, Кавказ, Темрюк, Ейск, Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону в зависимости от категорий товаров.
Срок доставки: 5–17 дней, в зависимости от маршрута и условий погоды.
Стоимость: от $500 до $1 500 за 20-футовый контейнер. Ставки фрахта зависят от спроса, сезонности, маршрута и политической обстановки в районе плавания судов или по маршруту следования авто.
Такой способ выгоден для компаний, которые регулярно импортируют крупные партии товаров и хотят сэкономить на логистике.
Авиационные перевозки
Воздушная доставка подходит для срочных и ценных грузов — электроники, фармацевтики, комплектующих. Из Стамбула и Анкары рейсы ежедневно идут в Москву, Санкт-Петербург и Казань.
Срок доставки: 2–5 дней.
Стоимость: от $5–7 за кг.
Такой способ доставки выгоден, когда важна скорость и сохранность груза.
Автомобильные грузоперевозки
Автодоставка подходит для любых товаров общим весом до 20 тонн. Преимущества: гибкость маршрута и возможность доставки от двери до двери.
Срок доставки: 7–12 дней.
Стоимость: от €5 за кг.
Такой способ доставки подходит в случаях, когда нужно перевезти небольшой груз, важна точность соблюдения сроков, требуется доставка прямо в магазин или на склад.
Пошаговая инструкция по импорту товаров из Турции
Чтобы поставки турецких товаров проходили без задержек и переплат, важно понимать ключевые этапы процесса.
Выбор товаров для продажи
Комплексный анализ рынка поможет найти прибыльную нишу и минимизировать риски. Важно проанализировать статистику импорта и изучить спрос на маркетплейсах.
Таможенная статистика позволяет оценить:
- динамику импорта по категориям;
- сезонность спроса;
- таможенные ограничения.
Маркетплейсы дают актуальную картину потребительского спроса. На площадках Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета можно отследить:
- популярные категории товаров;
- средний чек и маржинальность;
- отзывы покупателей;
- уровень конкуренции.
Поиск поставщика
Предприниматели ищут надёжных партнёров на сайтах Turkishexporter и TradeAtlas. Перед подписанием договора стоит запросить регистрационные документы и отзывы клиентов.
Лучше работать с поставщиками, у которых уже есть опыт торговли с Россией — это упростит прохождение валютного контроля и таможни.
Сайт для поиска надёжных поставщиков Turkishexporter
Переговоры и заключение контракта
При обсуждении условий поставки с турецким партнёром важно детально проработать каждый аспект сотрудничества.
Ценообразование и валюта расчётов — базовая цена товара включает себестоимость продукции, логистические расходы, таможенные платежи и комиссию посредников. В качестве валюты контракта обычно используются доллары США, евро или турецкие лиры, хотя возможна и оплата в рублях.
Способ доставки выбирается исходя из объёма партии и срочности поставки.
Условия поставки по международным правилам Инкотермс распределяют ответственности между сторонами. Есть 11 видов условия поставки, основные из них:
- FOB — поставщик организует погрузку на судно, а риски переходят к покупателю на борту.
- CIF — включают стоимость страховки и фрахт до порта назначения, при этом риски переходят к порту отгрузки.
- EXW — продавец предоставляет товар на своём складе или производстве, а погрузка, перевозка и таможенное оформление лежат на покупателе.
- FCA — поставщик передаёт товар перевозчику в указанном месте, например на своём складе или терминале, после чего ответственность переходит к покупателю. В отличие от EXW продавец обязан оформить экспортные таможенные документы, а покупатель — организовать основную перевозку и импортное таможенное оформление.
- CFR — продавец оплачивает стоимость товара и его доставку морским транспортом до порта назначения, но риски потери или повреждения груза переходят к покупателю в момент погрузки на судно в порту отправления. В отличие от CIF страховка не входит в обязательства продавца — её оформляет покупатель.
Порядок оплаты может быть организован несколькими способами:
- Предоплата в размере 100% перед отгрузкой минимизирует риски для продавца, но увеличивает их для покупателя.
- Аккредитив обеспечивает банковскую гарантию платежа и защищает интересы обеих сторон, хотя требует сложного документооборота.
- Частичный расчёт предполагает внесение аванса в размере 30–50% с оплатой остатка после получения товара.
При заключении контракта необходимо детально прописать все условия сотрудничества: зафиксировать сроки поставки, согласовать действия в форс-мажорных обстоятельствах, определить порядок разрешения споров и гарантийные обязательства.
Оплата и доставка груза
В 2025 году у бизнеса возникли трудности с переводами через международную систему SWIFT — не все банки проводят операции, комиссии выросли.
Предприниматели активно используют альтернативные варианты расчётов:
- Криптовалютные переводы через надёжные обменники.
- Банковский аккредитив с привлечением посредников.
- Оплату через третьи страны с более лояльными условиями.
- Расчёты в национальных валютах напрямую между банками.
- Использование платёжных агрегаторов с мультивалютными счетами.
Точка Банк упрощает процессы: оплатить поставку из Турции можно в лирах, рублях или долларах. Менеджеры банка проверяют контракт, оформляют валютные документы и проводят платёж напрямую партнёру с соблюдением валютного контроля.
После получения оплаты поставщик производит и упаковывает товар, а затем оформляет экспортную декларацию.
Дальнейшие этапы доставки
- Погрузка: товар размещается на транспортном средстве, оформляется транспортная документация, проводится проверка комплектации.
- Отслеживание перемещения груза, контроль сроков доставки.
- Прибытие судна в порт или автомобиля на CBX: разгрузка, первичный осмотр груза.
- Закрытие доставки, получение документов, подтверждающих прибытие товара, и таможенное оформление в России: проверка документов на таможне, оплата таможенных платежей, получение разрешения на выпуск товара.
- Доставка груза до конечного пункта, приёмка товара получателем, подписание акта приёма-передачи.
Советы по работе с турецкими партнёрами
Сотрудничество с Турцией строится на доверии и уважении. Турецкие предприниматели ценят личный контакт, пунктуальность и гибкость в переговорах.
- Поддерживайте личное общение. В онлайн-сотрудничестве ценятся видеозвонки и личные встречи — это укрепляет доверие и помогает быстрее договориться.
- Фиксируйте договорённости письменно. После переговоров важно подтвердить условия письмом или документом. Контракты лучше оформлять на русском и английском языках.
- Обсуждайте оплату заранее. Частичная предоплата — норма для турецких поставщиков. Для первых сделок стоит использовать аккредитив или расчёты через банк.
- Учитывайте местные особенности. В праздники и во время Рамадана деловая активность снижается, поэтому планируйте поставки с запасом времени.
- Проверяйте контрагентов. Надёжность поставщика можно проверить через Trade Registry Gazette или Turkishexporter.com.tr.
Так выглядит информационный портал Trade Registry Gazette, с помощью которого можно проверить поставщика из Турции
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Импорт из Турции — удобный способ развивать бизнес за счёт стабильных поставок и гибких условий. Всё, что нужно, — надёжный партнёр и банк, который поможет провести оплату без лишних рисков.
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