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Импорт товаров из Турции в Россию

Импорт из Турции в Россию в 2025 году остаётся активно развивающимся направлением, несмотря на санкции. Точка Банк рассказывает, как безопасно работать с поставщиками, легально проводить платежи, доставлять товар и оформлять его на таможне.

16.12.2025
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Из Турции в Россию импортируют миллионы товаров: от ароматных специй и ярких тканей до техники и стройматериалов. На их продаже в России можно построить бизнес, главное — сделать это грамотно. 

Коротко
Импорт из Турции в Россию за первое полугодие 2025 года сократился на 29,9%. При этом структура поставок меняется: снижается доля одежды, растёт доля промышленного оборудования, электроники и стройматериалов. Доставка возможна тремя способами:
— морской — 5–17 дней;
— авиа — 2–5 дней;
— авто — 7–12 дней.
Для оформления требуется электронное декларирование с УКЭП.

Импорт товаров из Турции: статистика и тенденции

По данным Министерства торговли Турции, за первое полугодие 2025 года товарооборот между Турцией и Россией снизился на 6,6%. Поставки товаров из Турции в Россию сократились на 29,3% — до $553,5 млн.

Снижение импорта одежды и обуви

Российские предприниматели стали реже закупать в Турции одежду и обувь. Падение импорта составило 33%. Объём поставок сократился до $129,8 млн.

Основные причины снижения импорта:

  • Экономическая ситуация в Турции. Высокая инфляция делает цены на товары не такими привлекательными, как раньше.
  • Снижение потребительского спроса.  Покупатели стали более избирательными в своих покупках, это отразилось на объёмах оптовых закупок.
  • Корректировка товарных потоков после 2022–2023 годов привела к перестройке всей системы поставок. Из‑за ограничений на традиционные маршруты компании перешли на мультимодальные перевозки и увеличили число посредников в третьих странах. Сроки поставок увеличились, товары стали дороже. Импортёры также переориентировались на менее ограниченные категории товаров, сократив поставки высокотехнологичной продукции.

Несмотря на текущие сложности, рынок fashion-товаров сохраняет потенциал для развития. Главное — правильно адаптировать бизнес-модель к новым условиям и внимательно следить за изменениями потребительского спроса.

Топ-10 товаров, ввозимых из Турции

Поставки из Турции становятся всё более технологичными. Наряду с продовольствием растёт доля промышленного оборудования, электроники и строительных материалов.

Топ-10 популярных товаров, которые импортируются из Турции в Россию:

  1. Минеральное топливо и масла. 
  2. Машины и механическое оборудование.
  3. Электротехника и электронные приборы. 
  4. Транспортные средства и автокомпоненты. 
  5. Фармацевтическая продукция.  
  6. Пластмассы и изделия из них. 
  7. Металлы и изделия из них.  
  8. Металлоконструкции и фурнитура. 
  9. Химическая продукция и удобрения. 
  10. Оптические и медицинские приборы.  

Турция продолжает поставлять в Россию продовольствие: фрукты, овощи, растительные масла. Но доля таких поставок снижается. Торговля постепенно переходит от массовых потребительских товаров к более капиталоёмкой продукции.

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Электронное декларирование и подпись в импортных операциях

Чтобы ввезти товары из Турции, нужно не только доставить их, но и правильно оформить на таможне. Все процессы автоматизированы, взаимодействие с таможней происходит путём подачи электронной декларации на товары.

Что такое электронное декларирование

Электронное декларирование — это подача таможенных деклараций в цифровом виде. Импортёр заполняет декларацию в специализированной системе, прикладывает договор, инвойс, упаковочный лист и другие документы. После автоматической проверки данные поступают в таможенный орган.

Роль электронной подписи в импорте

Электронная подпись (УКЭП) делает цифровые документы такими же законными, как бумажные, и позволяет подписывать декларации, контракты и счета-фактуры в режиме онлайн.

Логистика: транспортные маршруты и способы доставки

При выборе способа доставки груза стоит обратить внимание на три главные вещи: как быстро дойдёт, сколько будет стоить и насколько это надёжно.

Ниже рассмотрим три основных направления перевозок: морское, авиационное и автомобильное.

Морские маршруты

Морская доставка — самый экономичный вариант для крупных партий товаров объемом от 20 куб. м. Отправка идёт через порты Стамбула, Бандырма, Самсуна, Измира, Гемлика, Измита, Искендеруна, Мерсина, Трабзона, Амбарли, Гебзе.
Суда приходят в Новороссийск, Санкт-Петербург, Калининград, Кавказ, Темрюк, Ейск, Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону в зависимости от категорий товаров. 

Срок доставки: 5–17 дней, в зависимости от маршрута и условий погоды.

Стоимость: от $500 до $1 500 за 20-футовый контейнер. Ставки фрахта зависят от спроса, сезонности, маршрута и политической обстановки в районе плавания судов или по маршруту следования авто.

ПРИМЕР
Предприниматель закупает партию строительных материалов весом 20 тонн. Если отправить груз морем из порта Мерсин в Новороссийск, он прибудет через 7–10 дней. За полный 20‑футовый контейнер заказчик заплатит примерно $1 000 — это значительно дешевле других видов доставки.

Такой способ выгоден для компаний, которые регулярно импортируют крупные партии товаров и хотят сэкономить на логистике.

Авиационные перевозки

Воздушная доставка подходит для срочных и ценных грузов — электроники, фармацевтики, комплектующих. Из Стамбула и Анкары рейсы ежедневно идут в Москву, Санкт-Петербург и Казань. 

Срок доставки: 2–5 дней.

Стоимость: от $5–7 за кг.

ПРИМЕР
Если отправить авиаперевозкой из Стамбула партию запчастей для производства, груз прибудет в Москву через 2–3 дня. За 100 кг комплектующих предприниматель заплатит примерно $500–700, но зато производство не встанет из‑за задержки.

Такой способ доставки выгоден, когда важна скорость и сохранность груза.

Автомобильные грузоперевозки

Автодоставка подходит для любых товаров общим весом до 20 тонн. Преимущества: гибкость маршрута и возможность доставки от двери до двери.

Срок доставки: 7–12 дней.

Стоимость: от €5 за кг.

ПРИМЕР
Компания закупает партию женской одежды. Общий вес груза 65 кг.
При базовом тарифе €5 за 1 кг стоимость доставки составит €325. К этой сумме нужно добавить примерно €50 за дополнительные услуги, включая страхование груза и оформление документов.
В итоге общая стоимость доставки составит около 375 €, что эквивалентно примерно $400. Груз прибудет в пункт назначения через 9–10 дней после отправки из Турции.

Такой способ доставки подходит в случаях, когда нужно перевезти небольшой груз, важна точность соблюдения сроков, требуется доставка прямо в магазин или на склад.

Пошаговая инструкция по импорту товаров из Турции

Чтобы поставки турецких товаров проходили без задержек и переплат, важно понимать ключевые этапы процесса.

Выбор товаров для продажи

Комплексный анализ рынка поможет найти прибыльную нишу и минимизировать риски. Важно проанализировать статистику импорта и изучить спрос на маркетплейсах.

Таможенная статистика позволяет оценить:

  • динамику импорта по категориям;
  • сезонность спроса;
  • таможенные ограничения.

Маркетплейсы дают актуальную картину потребительского спроса. На площадках Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета можно отследить:

  • популярные категории товаров;
  • средний чек и маржинальность;
  • отзывы покупателей;
  • уровень конкуренции.

Поиск поставщика

Предприниматели ищут надёжных партнёров на сайтах Turkishexporter и TradeAtlas. Перед подписанием договора стоит запросить регистрационные документы и отзывы клиентов.

Лучше работать с поставщиками, у которых уже есть опыт торговли с Россией — это упростит прохождение валютного контроля и таможни.

Главная страница B2B-платформы TurkishExporter: поиск импортных запросов, призыв добавить RFO, истории успеха экспортёров.

Сайт для поиска надёжных поставщиков Turkishexporter

Переговоры и заключение контракта

При обсуждении условий поставки с турецким партнёром важно детально проработать каждый аспект сотрудничества.

Ценообразование и валюта расчётов — базовая цена товара включает себестоимость продукции, логистические расходы, таможенные платежи и комиссию посредников. В качестве валюты контракта обычно используются доллары США, евро или турецкие лиры, хотя возможна и оплата в рублях.

Способ доставки выбирается исходя из объёма партии и срочности поставки. 

Условия поставки по международным правилам Инкотермс распределяют ответственности между сторонами. Есть 11 видов условия поставки, основные из них:

  • FOB — поставщик организует погрузку на судно, а риски переходят к покупателю на борту. 
  • CIF — включают стоимость страховки и фрахт до порта назначения, при этом риски переходят к порту отгрузки.
  • EXW — продавец предоставляет товар на своём складе или производстве, а погрузка, перевозка и таможенное оформление лежат на покупателе.
  • FCA — поставщик передаёт товар перевозчику в указанном месте, например на своём складе или терминале, после чего ответственность переходит к покупателю. В отличие от EXW продавец обязан оформить экспортные таможенные документы, а покупатель — организовать основную перевозку и импортное таможенное оформление.
  • CFR — продавец оплачивает стоимость товара и его доставку морским транспортом до порта назначения, но риски потери или повреждения груза переходят к покупателю в момент погрузки на судно в порту отправления. В отличие от CIF страховка не входит в обязательства продавца — её оформляет покупатель.

Порядок оплаты может быть организован несколькими способами: 

  • Предоплата в размере 100% перед отгрузкой минимизирует риски для продавца, но увеличивает их для покупателя.
  • Аккредитив обеспечивает банковскую гарантию платежа и защищает интересы обеих сторон, хотя требует сложного документооборота.
  • Частичный расчёт предполагает внесение аванса в размере 30–50% с оплатой остатка после получения товара.

При заключении контракта необходимо детально прописать все условия сотрудничества: зафиксировать сроки поставки, согласовать действия в форс-мажорных обстоятельствах, определить порядок разрешения споров и гарантийные обязательства.

Оплата и доставка груза

В 2025 году у бизнеса возникли трудности с переводами через международную систему SWIFT — не все банки проводят операции, комиссии выросли.

Предприниматели активно используют альтернативные варианты расчётов:

  • Криптовалютные переводы через надёжные обменники.
  • Банковский аккредитив с привлечением посредников.
  • Оплату через третьи страны с более лояльными условиями.
  • Расчёты в национальных валютах напрямую между банками.
  • Использование платёжных агрегаторов с мультивалютными счетами.

Точка Банк упрощает процессы: оплатить поставку из Турции можно в лирах, рублях или долларах. Менеджеры  банка проверяют контракт, оформляют валютные документы и проводят платёж напрямую партнёру с соблюдением валютного контроля.

После получения оплаты поставщик производит и упаковывает товар, а затем оформляет экспортную декларацию.

Дальнейшие этапы доставки

  • Погрузка: товар размещается на транспортном средстве, оформляется транспортная документация, проводится проверка комплектации.
  • Отслеживание перемещения груза, контроль сроков доставки.
  • Прибытие судна в порт или автомобиля на CBX: разгрузка, первичный осмотр груза.
  • Закрытие доставки, получение документов, подтверждающих прибытие товара, и таможенное оформление в России: проверка документов на таможне, оплата таможенных платежей, получение разрешения на выпуск товара.
  • Доставка груза до конечного пункта, приёмка товара получателем, подписание акта приёма-передачи.

Советы по работе с турецкими партнёрами

Сотрудничество с Турцией строится на доверии и уважении. Турецкие предприниматели ценят личный контакт, пунктуальность и гибкость в переговорах.

  1. Поддерживайте личное общение. В онлайн-сотрудничестве ценятся видеозвонки и личные встречи — это укрепляет доверие и помогает быстрее договориться.
  2. Фиксируйте договорённости письменно. После переговоров важно подтвердить условия письмом или документом. Контракты лучше оформлять на русском и английском языках.
  3. Обсуждайте оплату заранее. Частичная предоплата — норма для турецких поставщиков. Для первых сделок стоит использовать аккредитив или расчёты через банк.
  4. Учитывайте местные особенности. В праздники и во время Рамадана деловая активность снижается, поэтому планируйте поставки с запасом времени.
  5. Проверяйте контрагентов. Надёжность поставщика можно проверить через Trade Registry Gazette или Turkishexporter.com.tr.
Официальный сайт Торгового реестра Турции (TOBB): меню, информация о публикации Gazette, таблица сроков публикации, поиск по номеру реестра.

Так выглядит информационный портал Trade Registry Gazette, с помощью которого можно проверить поставщика из Турции

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Импорт из Турции — удобный способ развивать бизнес за счёт стабильных поставок и гибких условий. Всё, что нужно, — надёжный партнёр и банк, который поможет провести оплату без лишних рисков. 

Персональный менеджер Точка Банка возьмёт на себя все сложности международных расчётов. Работая с Точка Банком, вы получаете экспертную поддержку 24/7 по вопросам импорта и быструю обработку валютных операций без лишних согласований.

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Импорт из Турции в Россию: налогообложение и НДС — Точка Банк