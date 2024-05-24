Как перевести деньги поставщику в Китай в 2026 году

Коротко

Если банк партнёра не принимает прямые переводы, работайте через платёжного агента: вы платите агенту, он конвертирует валюту и перечисляет поставщику. Себе агент берёт комиссию, а клиенту выдаёт акт‑отчёт. Чтобы банк не отклонил платёж, все документы должны быть правильно оформлены.

Платите только с расчётных счетов по договору, проверяйте надёжность контрагента через реестр Народного банка Китая, избегайте переводов на карты или чужие сайты. Всё это повышает риск попасть на мошенников.



Платежи в Китай можно отправлять напрямую в юанях или рублях. Идеальный вариант — прямые переводы в юанях: откройте валютный счёт в CNY, пополните через обмен рублей на юани и оформите валютный платёж в интернет‑банке.