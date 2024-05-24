Как перевести деньги поставщику в Китай в 2026 году

Платите только с расчётных счетов по договору, проверяйте надёжность контрагента через реестр Народного банка Китая, избегайте переводов на карты или чужие сайты. Всё это повышает риск попасть на мошенников.
Основные способы оплаты партнёрам в Китай
Платежи можно отправлять в юанях и рублях напрямую. Однако сейчас почти невозможно провести перевод через систему SWIFT. Поэтому, прежде чем переводить деньги в Китай напрямую, обсудите с контрагентом, сможет ли его банк принять перевод.
Оптимально, если банк вашего партнёра может принимать прямые переводы из России — искать посредников и оплачивать их услуги не придётся.
Прямые переводы в юанях
Шаг 1. Чтобы расплатиться с китайским контрагентом юанями, откройте валютный счёт в юанях.
Открыть валютный счёт в Точка Банке можно онлайн и бесплатно. Специалисты подскажут, как правильно заполнить документы по сделке, и будут на связи каждый день с 7:00 до 21:00 мск, чтобы помочь разобраться в любых вопросах по платежам. Оставьте заявку, чтобы открыть валютный счёт.
Шаг 2. Пополните счёт: обменяйте рубли на юани. Деньги можно поменять по биржевому или банковскому курсу в интернет-банке, в зависимости от времени.
Шаг 3. Если сумма обязательств по контракту на импорт равна или превышает 3 000 000 ₽ в эквиваленте, а на экспорт — 10 000 000 ₽, его необходимо поставить на учёт.
Шаг 4. Заполните форму валютного платежа. Для этого в интернет-банке на главной странице перейдите во вкладку «Платежи» — «Валютный платёж». В полях есть подсказки, где и какую информацию нужно указать. В конце загрузите документы, например договор или инвойс. Комиссия за перевод начинается от 0,5% от всей суммы.
Прямые переводы в рублях
Если у вас заключён договор на оплату в юанях, подпишите дополнительное соглашение для перевода рублей.
Для этого зайдите в интернет-банке в «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу». Заполните поля и загрузите документы, на основании которых проводите оплату, например договор или инвойс.
Переводы через платёжного агента
Платежи в Китай можно проводить через посредников — платёжных агентов. Это юридические лица, которые переводят деньги между контрагентами разных стран. За свою работу агенты берут агентское вознаграждение.
Как перевести деньги через агента:
- Покупатель отправляет деньги агенту с оплатой комиссии.
- Агент конвертирует валюту, если нужно, и переводит деньги поставщику.
- Агент отправляет импортёру акт-отчёт о сделке.
К платёжным агентам лучше обращаться через ваш банк, который работает с грамотными партнёрами. Они помогут перевести деньги из России поставщику в другую страну, конвертировать валюту, пройти валютный контроль и отчитаться перед ФНС и другими регуляторами.
За свою работу платёжный агент берёт комиссию. Сэкономить на комиссии при переводах в Китай можно по особым условиям платформы расчётов. Комиссия ниже, чем у большинства агентов, — от 0,3%, а документы с агентом напрямую подписываются через большинство ЭДО. С помощью сервиса можно переводить деньги в основные китайские провинции, список регулярно дополняется новыми.
Текущие ограничения и контроль
Банки дружественных стран боятся попасть под санкции, из-за этого тщательнее проверяют платежи из России либо не сотрудничают с РФ. Поэтому заранее узнавайте в банке, можно ли через него отправлять прямые платежи в Китай. Если банк не рекомендует отправлять прямой платёж и предлагает варианты оплаты с помощью агентов, рассмотрите их.
Ограничения есть на оплату определённых групп товаров по коду ТН ВЭД. Для определения кода для своего товара воспользуйтесь таможенным калькулятором.
Лимитов на отправку платежей для ИП и ООО нет.
Риски при переводе средств из России в Китай
При появлении проблем с переводом денег в Китай риск нарваться на мошенников стал гораздо выше. Чтобы не потерять деньги, соблюдайте следующие рекомендации:
- Оплачивайте товар через банковские счета и возите в белую. Поставщики могут просить перевести деньги на карту или через свой сайт. В таком случае высокий риск потерять деньги, так как эта сделка не защищена. Также товар, завезённый серым способом, нельзя официально продавать. За это назначают штрафы до 1 000 000 ₽ и ограничение свободы до 2 лет.
- Заключайте договор. Прописывайте в нём все детали сделки. Укажите расчётный счёт компании, сроки и обязательства по отправке товара, как будет осуществляться проверка партии и возмещение средств в случае проблемы. После заключения проверьте договор на всех языках, на которых он составлен, чтобы версии не отличались по смыслу.
- Проверяйте поставщика на надёжность. Это снизит риск встретиться с перекупщиками, которые ставят высокую наценку, и аферистами, которые получают оплату и не отправляют товар.