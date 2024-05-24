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ВЭД
ВЭД

Как перевести деньги поставщику в Китай в 2026 году

В 2026 году российские компании могут отправлять рубли и юани в Китай напрямую или через платёжных агентов. В статье Точка Банк вместе с экспертом по ВЭД Ольгой Гашаниной рассказывает, как отправить платёж в Китай, чтобы деньги дошли до контрагента, и какие риски стоит учесть.

28.07.2026
27 478
27 478

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Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

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Первый платёж за границу — за 1 ₽ и другие сервисы для бизнеса с выгодой до 100 000 ₽. Успейте открыть счёт до 31 августа.
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Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Авторы

Коротко
Платежи в Китай можно отправлять напрямую в юанях или рублях. Идеальный вариант — прямые переводы в юанях: откройте валютный счёт в CNY, пополните через обмен рублей на юани и оформите валютный платёж в интернет‑банке.
Если банк партнёра не принимает прямые переводы, работайте через платёжного агента: вы платите агенту, он конвертирует валюту и перечисляет поставщику. Себе агент берёт комиссию, а клиенту выдаёт акт‑отчёт. Чтобы банк не отклонил платёж, все документы должны быть правильно оформлены.
Платите только с расчётных счетов по договору, проверяйте надёжность контрагента через реестр Народного банка Китая, избегайте переводов на карты или чужие сайты. Всё это повышает риск попасть на мошенников.

Основные способы оплаты партнёрам в Китай

Платежи можно отправлять в юанях и рублях напрямую. Однако сейчас почти невозможно провести перевод через систему SWIFT. Поэтому, прежде чем переводить деньги в Китай напрямую, обсудите с контрагентом, сможет ли его банк принять перевод.

Оптимально, если банк вашего партнёра может принимать прямые переводы из России — искать посредников и оплачивать их услуги не придётся.

Платежи в Китай в Точка Банке от 0,3%
Платите китайским контрагентам напрямую и через агентов, в юанях и рублях. Найдём оптимальное платёжное решение под ваш запрос.

Прямые переводы в юанях 

Шаг 1. Чтобы расплатиться с китайским контрагентом юанями, откройте валютный счёт в юанях

Открыть валютный счёт в Точка Банке можно онлайн и бесплатно. Специалисты подскажут, как правильно заполнить документы по сделке, и будут на связи каждый день с 7:00 до 21:00 мск, чтобы помочь разобраться в любых вопросах по платежам. Оставьте заявку, чтобы открыть валютный счёт.

Шаг 2. Пополните счёт: обменяйте рубли на юани. Деньги можно поменять по биржевому или банковскому курсу в интернет-банке, в зависимости от времени. 

Шаг 3. Если сумма обязательств по контракту на импорт равна или превышает 3 000 000 ₽ в эквиваленте, а на экспорт — 10 000 000 ₽, его необходимо поставить на учёт

Шаг 4. Заполните форму валютного платежа. Для этого в интернет-банке на главной странице перейдите во вкладку «Платежи» — «Валютный платёж». В полях есть подсказки, где и какую информацию нужно указать. В конце загрузите документы, например договор или инвойс. Комиссия за перевод начинается от 0,5% от всей суммы.

Прямые переводы в рублях

Если у вас заключён договор на оплату в юанях, подпишите дополнительное соглашение для перевода рублей

Для этого зайдите в интернет-банке в «Платежи и переводы» — «По реквизитам» — «Рубли за границу». Заполните поля и загрузите документы, на основании которых проводите оплату, например договор или инвойс.

Комментарий эксперта

ВЭД за последние несколько лет сильно трансформировался. Изменились схемы расчётов, появились новые рынки и валюты.


Если банк партнёра принимает прямые платежи из России, выбирайте этот вариант. Но если нет — не нужно переживать, рынок агентских платежей с 2022 года развился и устоялся, появились надёжные игроки с проверенной репутацией, разумными комиссиями и сроками доставки платежей.
Сейчас большая часть платежей проводится через платёжных агентов. При сотрудничестве с надёжным платёжным агентом от банка можно не переживать за документы, отчётность и валютный контроль — все эти процессы отлажены.

Ольга ГашанинаОльга Гашанина
Ольга ГашанинаЭксперт ВЭД в Точка Банке

Переводы через платёжного агента

Платежи в Китай можно проводить через посредников — платёжных агентов. Это юридические лица, которые переводят деньги между контрагентами разных стран. За свою работу агенты берут агентское вознаграждение.

ПРИМЕР
Компания из России платит китайскому поставщику в юанях. Но китайский банк не принимает прямые платежи из нашей страны. Фирма обращается к агенту, заключает с ним договор, по которому покупатель переводит рубли агенту, тот обменивает их на юани и по своей цепочке отправляет поставщику.

Как перевести деньги через агента:

  1. Покупатель отправляет деньги агенту с оплатой комиссии.
  2. Агент конвертирует валюту, если нужно, и переводит деньги поставщику.
  3. Агент отправляет импортёру акт-отчёт о сделке.

К платёжным агентам лучше обращаться через ваш банк, который работает с грамотными партнёрами. Они помогут перевести деньги из России поставщику в другую страну, конвертировать валюту, пройти валютный контроль и отчитаться перед ФНС и другими регуляторами. 

За свою работу платёжный агент берёт комиссию. Сэкономить на комиссии при переводах в Китай можно по особым условиям платформы расчётов. Комиссия ниже, чем у большинства агентов, — от 0,3%, а документы с агентом напрямую подписываются через большинство ЭДО. С помощью сервиса можно переводить деньги в основные китайские провинции, список регулярно дополняется новыми.

Текущие ограничения и контроль

Банки дружественных стран боятся попасть под санкции, из-за этого тщательнее проверяют платежи из России либо не сотрудничают с РФ. Поэтому заранее узнавайте в банке, можно ли через него отправлять прямые платежи в Китай. Если банк не рекомендует отправлять прямой платёж и предлагает варианты оплаты с помощью агентов, рассмотрите их. 

Ограничения есть на оплату определённых групп товаров по коду ТН ВЭД. Для определения кода для своего товара воспользуйтесь таможенным калькулятором.

Лимитов на отправку платежей для ИП и ООО нет. 

Риски при переводе средств из России в Китай

При появлении проблем с переводом денег в Китай риск нарваться на мошенников стал гораздо выше. Чтобы не потерять деньги, соблюдайте следующие рекомендации:

  • Оплачивайте товар через банковские счета и возите в белую. Поставщики могут просить перевести деньги на карту или через свой сайт. В таком случае высокий риск потерять деньги, так как эта сделка не защищена. Также товар, завезённый серым способом, нельзя официально продавать. За это назначают штрафы до 1 000 000 ₽ и ограничение свободы до 2 лет. 
  • Заключайте договор. Прописывайте в нём все детали сделки. Укажите расчётный счёт компании, сроки и обязательства по отправке товара, как будет осуществляться проверка партии и возмещение средств в случае проблемы. После заключения проверьте договор на всех языках, на которых он составлен, чтобы версии не отличались по смыслу. 
  • Проверяйте поставщика на надёжность. Это снизит риск встретиться с перекупщиками, которые ставят высокую наценку, и аферистами, которые получают оплату и не отправляют товар. 

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Как оплатить китайскому поставщику: руководство по платежам в Китай для юридических лиц — Точка Банк