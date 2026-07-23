Что такое OEM- и ODM-производство в Китае

ODM (Original Design Manufacturer) — это производитель, который изготавливает комплектующие или готовые изделия для других компаний по разработкам или чертежам заказчиков.
Клиент находит в Китае фабрику, отправляет ей свои чертежи, пожелания, наработки, и производитель по ним изготавливает оригинальный товар. Его под своим брендом будет продавать клиент.
Что такое OEM
OEM (Original Equipment Manufacturer) — это компания, которая производит линейку товаров для других фирм.
Клиент находит в Китае завод, который производит товар, и просит внести в него небольшие изменения по дизайну или цвету. После продаёт продукцию под своим брендом. В этом случае заказчик приходит почти на всё готовое, ему не нужно предоставлять свои чертежи и разработки.
Преимущества и недостатки типов производств
Плюсы и минусы ODM
Преимущества:
- Экономия денег на производстве. Не нужно открывать заводы и создавать рабочие места, покупать производственное оборудование.
- Большой выбор. ODM предлагают много разных деталей и готовых товаров. Заказчики могут выбрать лучшее и быстро выпустить новый продукт на рынок.
- Меньше рисков. Заказчики не беспокоятся о производстве. Все риски берёт на себя производитель ODM. Он будет виноват, если что-то пойдёт не так.
- Гибкость и возможность быстро менять объёмы. Производители ODM могут быстро подстраиваться под изменения спроса и увеличивать или уменьшать производство в зависимости от того, сколько нужно заказчику. Это помогает лучше управлять запасами и производственными мощностями.
Недостатки:
- Ограниченный контроль над качеством. Ответственность за него лежит на ODM-производителе, и заказчики не могут его контролировать.
- Потеря конкурентоспособности. ODM-производители могут использовать информацию о технологиях, предоставленных компанией-заказчиком, для разработки собственных продуктов, что может привести к потере конкуренции.
Плюсы и минусы OEM
Преимущества:
- Экономия. Компании не тратят деньги на разработку дизайна и технологий, исследования и организацию производства. Всё это можно поручить OEM-производителю.
- Быстрый выход на рынок. На разработку новой модели с нуля и вывода её на рынок может уйти несколько лет. У OEM-производителей отлаженные процессы, они могут быстро запустить товар в продажу.
- Использование чужих знаний и ресурсов. Компании получают доступ к опыту, технологиям и оборудованию OEM-производителя.
- Больше времени рекламе и продвижению. Разработкой и производством товара занимается производитель, заказчики могут больше времени уделять рекламе, продажам и продвижению.
Недостатки:
- Зависимость от поставщика. Компании становятся зависимыми от OEM-производителя, так как он отвечает за качество и сроки поставок. Если с ним возникнут проблемы, это повлияет на бизнес.
- Неуникальные товары. Продукция, разработанная OEM, может быть похожей на товары других компаний.
Что выбрать
Выбор между ODM и OEM зависит от бизнес-целей, ресурсов и стратегии. Первый вариант сотрудничества подойдёт, если компания хочет полностью контролировать дизайн и внешний вид продукции, ей важны уникальность бренда и его отличие от конкурентов, а также есть время, деньги и ресурсы на разработку собственных дизайнов и концепций.
OEM подойдёт, если бизнесу нужно быстро выйти на рынок с готовой продукцией, он хочет сосредоточиться на маркетинге и продажах, а не на разработке продукции.
Этапы работы с китайским производителем
Этапы сотрудничества:
- Выбор производителя. Компания исследует рынок и ищет партнёров, анализируя репутацию, отзывы, проверяя бизнес-лицензию.
- Переговоры и обсуждение условий сотрудничества. Компания представляет техническое задание, определяет требования к продукции. При ODM-сотрудничестве заказчик отправляет клиенту прототип и чертежи будущего товара, при OEM предлагает свои небольшие пожелания, которые не меняют конструкцию продукта.
- Заключение договора. Стороны определяют объём производства, сроки поставки, цену, условия оплаты и уточняют права на интеллектуальную собственность.
- Прототип и тестовая партия. Производитель разрабатывает и тестирует прототип продукции. Заказчик при необходимости может внести изменения. Товар получает сертификат или декларацию соответствия.
- Производство. Если клиента всё устраивает, то фабрика запускает товар в производство.
- Контроль. Клиент сам или через посредника отслеживает процесс производства, проводит проверки качества.
- Доставка. Стороны организуют доставку товара до места назначения согласно прописанным условиям в контракте. Продукция проходит таможенное оформление.