Что такое OEM- и ODM-производство в Китае

Коротко

Первый вариант подходит для быстрого выхода на рынок, экономии на разработке и производстве, перепродажи готовой продукции в России. Во втором варианте заказчик контролирует процесс, производитель изготавливает товар по его проекту. Такие товары отличаются от продукции конкурентов, выделяются на рынке.



По OEM производитель выпускает свой типовой товар без существенных изменений со стороны заказчика. ODM — производство товара по чертежам и разработкам клиента.