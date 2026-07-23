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Что такое OEM- и ODM-производство в Китае

Работать с производителями из Китая можно по двум моделям сотрудничества — ODM и OEM.


Расскажем, что такое ODM и OEM, чем они отличаются и какой вариант выбрать для продажи китайских товаров в России.

23.07.2026
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Коротко
По OEM производитель выпускает свой типовой товар без существенных изменений со стороны заказчика. ODM — производство товара по чертежам и разработкам клиента.
Первый вариант подходит для быстрого выхода на рынок, экономии на разработке и производстве, перепродажи готовой продукции в России. Во втором варианте заказчик контролирует процесс, производитель изготавливает товар по его проекту. Такие товары отличаются от продукции конкурентов, выделяются на рынке.

ODM (Original Design Manufacturer) — это производитель, который изготавливает комплектующие или готовые изделия для других компаний по разработкам или чертежам заказчиков.

Клиент находит в Китае фабрику, отправляет ей свои чертежи, пожелания, наработки, и производитель по ним изготавливает оригинальный товар. Его под своим брендом будет продавать клиент.

Что такое OEM

OEM (Original Equipment Manufacturer) — это компания, которая производит линейку товаров для других фирм.

Клиент находит в Китае завод, который производит товар, и просит внести в него небольшие изменения по дизайну или цвету. После продаёт продукцию под своим брендом. В этом случае заказчик приходит почти на всё готовое, ему не нужно предоставлять свои чертежи и разработки.

ПРИМЕР
Российская компания разработала модель смартфона, но у неё нет места, оборудования и рабочих для производства. Ей подходит ОDМ‑производство. Она находит завод в Китае, которому отправляет свои разработки. Завод производит строго по чертежам смартфон, и российский заказчик продаёт его под своим брендом.
У другой компании нет производственных мест и конструкторского бюро. Она просто хочет закупать смартфоны в Китае и перепродавать их на маркетплейсе. Для этого подходит OEM‑контракт. Российская фирма находит производителя смартфонов в Китае, выбирает модель и просит её выпускать в лиловом цвете и с другим разъёмом для динамиков. Эту немного переработанную модель компания будет продавать в России под своим брендом.

Преимущества и недостатки типов производств

Плюсы и минусы ODM

Преимущества:

  • Экономия денег на производстве. Не нужно открывать заводы и создавать рабочие места, покупать производственное оборудование.
  • Большой выбор. ODM предлагают много разных деталей и готовых товаров. Заказчики могут выбрать лучшее и быстро выпустить новый продукт на рынок.
  • Меньше рисков. Заказчики не беспокоятся о производстве. Все риски берёт на себя производитель ODM. Он будет виноват, если что-то пойдёт не так.
  • Гибкость и возможность быстро менять объёмы. Производители ODM могут быстро подстраиваться под изменения спроса и увеличивать или уменьшать производство в зависимости от того, сколько нужно заказчику. Это помогает лучше управлять запасами и производственными мощностями.

Недостатки:

  • Ограниченный контроль над качеством. Ответственность за него лежит на ODM-производителе, и заказчики не могут его контролировать.
  • Потеря конкурентоспособности. ODM-производители могут использовать информацию о технологиях, предоставленных компанией-заказчиком, для разработки собственных продуктов, что может привести к потере конкуренции.

Плюсы и минусы OEM

Преимущества:

  • Экономия. Компании не тратят деньги на разработку дизайна и технологий, исследования и организацию производства. Всё это можно поручить OEM-производителю.
  • Быстрый выход на рынок. На разработку новой модели с нуля и вывода её на рынок может уйти несколько лет. У OEM-производителей отлаженные процессы, они могут быстро запустить товар в продажу.
  • Использование чужих знаний и ресурсов. Компании получают доступ к опыту, технологиям и оборудованию OEM-производителя.
  • Больше времени рекламе и продвижению. Разработкой и производством товара занимается производитель, заказчики могут больше времени уделять рекламе, продажам и продвижению.

Недостатки:

  • Зависимость от поставщика. Компании становятся зависимыми от OEM-производителя, так как он отвечает за качество и сроки поставок. Если с ним возникнут проблемы, это повлияет на бизнес.
  • Неуникальные товары. Продукция, разработанная OEM, может быть похожей на товары других компаний.

Что выбрать

Выбор между ODM и OEM зависит от бизнес-целей, ресурсов и стратегии. Первый вариант сотрудничества подойдёт, если компания хочет полностью контролировать дизайн и внешний вид продукции, ей важны уникальность бренда и его отличие от конкурентов, а также есть время, деньги и ресурсы на разработку собственных дизайнов и концепций.

OEM подойдёт, если бизнесу нужно быстро выйти на рынок с готовой продукцией, он хочет сосредоточиться на маркетинге и продажах, а не на разработке продукции.

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Этапы работы с китайским производителем

Этапы сотрудничества:

  1. Выбор производителя. Компания исследует рынок и ищет партнёров, анализируя репутацию, отзывы, проверяя бизнес-лицензию.
  2. Переговоры и обсуждение условий сотрудничества. Компания представляет техническое задание, определяет требования к продукции. При ODM-сотрудничестве заказчик отправляет клиенту прототип и чертежи будущего товара, при OEM предлагает свои небольшие пожелания, которые не меняют конструкцию продукта.
  3. Заключение договора. Стороны определяют объём производства, сроки поставки, цену, условия оплаты и уточняют права на интеллектуальную собственность.
  4. Прототип и тестовая партия. Производитель разрабатывает и тестирует прототип продукции. Заказчик при необходимости может внести изменения. Товар получает сертификат или декларацию соответствия.
  5. Производство. Если клиента всё устраивает, то фабрика запускает товар в производство.
  6. Контроль. Клиент сам или через посредника отслеживает процесс производства, проводит проверки качества.
  7. Доставка. Стороны организуют доставку товара до места назначения согласно прописанным условиям в контракте. Продукция проходит таможенное оформление.

Вопросы по теме

Можно ли быть одновременно ОЕМ и ОДМ?

Да, китайская фабрика может одновременно изготавливать товары по разработкам клиента или продавать свою продукцию с небольшими изменениями.

Какие отрасли чаще всего используют OEM и ODM?

Электроника, бытовая техника, автомобильная промышленность, игрушки и товары для детей, одежда и обувь, спортивный инвентарь.

Как проверить OEM, ODM производителя?

Перед тем как заключить контракт и запустить OEM- или ODM-производство, нужно проверить производителя:


— Проверить номер и срок действия ICP лицензии на сайте.


— Запросить у китайской стороны бизнес-лицензию и проверить на платформе QCC.


— На сайте Верховного суда Китая проверить судебные дела производителя.

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OEM и ODM: что такое, отличия и преимущества — Точка Банк