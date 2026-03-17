Импортёры ввозят товары из Китая в Россию разными способами. Есть неофициальный серый карго, а есть официальная белая доставка. В этой статье расскажем, почему всё больше импортёров переходят на белую доставку, как она проходит и как можно на ней сэкономить.

Коротко Если ввозить грузы карго‑доставкой, то на таможне могут конфисковать или арестовать продукцию, а маркетплейсы — отказаться размещать у себя карточки товаров без сертификатов происхождения. К тому же поставщик не отвечает за сохранность перевозимого груза — нет официального договора, ответственности сторон, товар не застрахован. В этом случае импортёр может потерять свой товар и не получить компенсацию. Белая доставка — официальный импорт товаров в Россию. Товары застрахованы от несчастных случаев, на таможне с ними не будет проблем. На них есть документы, они соответствуют всем параметрам безопасности, импортёр уплатил таможенные платежи. Продавать их можно в офлайн‑магазинах и на маркетплейсах.

Что такое белая доставка

Белая доставка — это официальный импорт товаров в Россию. Товары пересекают границу официально: они проходят таможенное оформление, которое подтверждает, что продукция законна, безопасна и застрахована. Предприниматель может законно торговать ею в офлайн-магазинах и на маркетплейсах.

Белая доставка и карго

До 2025 года из Китая в РФ недобросовестные импортёры ввозили продукцию неофициальным способом — серым карго.

— Серая доставка была возможна для ввоза маленьких партий в обход таможенных правил. Импортёры оформляли часть партий на физическое лицо и не декларировали товары. В России физлицо их передавало или продавало юридической компании или ИП.

— Ввозимым товарам присваивали другие коды ТН ВЭД, по которым ставки таможенных пошлин и налогов меньше. Это грозило административной ответственностью.

— Товар ввозили в Казахстан, растаможивали на подставное юрлицо и ввозили в РФ со статусом товара ЕАЭС. Так товары проще проходили таможенное оформление, на них были ниже ставки таможенных платежей и налогов.

В 2025 году ситуация изменилась. В Казахстане и России таможня стала строже проверять грузы, проходящие через границу. Российская сторона заинтересована в том, чтобы китайская продукция ввозилась легально, и требует этого от казахских партнёров. Поэтому белая доставка становится намного популярнее. Екатерина Круглова Эксперт по ВЭД в Точка Банк

Преимущества белого импорта

Плюсы для бизнеса при карго в белую из Китая:

Легальность . Законность ввоза подтверждает таможня, пропуская товары через границу. Получается, что на продукцию есть все разрешающие документы, она соответствует безопасности, за неё уплачены все платежи. Эти товары можно продавать на маркетплейсах. Если нет сертификатов, то Озон (Ozon) и Вайлдберриз (WB) заблокируют карточки товаров.

Страховка . Если что-то случится с грузом при доставке, то страховка покроет расходы.

Возврат НДС . При белой доставке импортёр может компенсировать полную сумму НДС — 22%. Особенно эта сумму ощутима для больших партий грузов.

Отслеживание товара . Если бизнес работает с официальным перевозчиком, заключает договор, то он всегда может узнать, где находится его груз. Можно в специальном трекере вбить номер контейнера, и сайт покажет, когда товар вышел из порта, когда прошёл границу и т.д.

Нет проблем с ФНС и таможней. ФТС может в течение трёх лет после импорта товара проверить документы на него. Если груз ввезли официально, то бизнесу не нужно бояться проверяющих органов.

Сравнение белой доставки и карго

Белая доставка Карго Платежи и налоги Импортёр платит пошлины, налоги и платежи Импортёр платит неполную сумму или не платит совсем Документы Официальные Нет документов Отслеживание Товар можно отследить в пути Товар нельзя отследить Риски Снижены. Груз застрахован, ответственность сторон прописывается в договоре Повышены. Поставщик не отвечает за потерю или порчу товара. На границе таможенники могут конфисковать груз и назначить штраф Возмещение НДС Можно возместить НДС Нельзя возместить НДС

Этапы белой доставки

Чтобы официально ввезти продукцию из Китая в Россию, нужно:

Определить код ТН ВЭД товара. Получить разрешительные документы. Промаркировать товар «Честным ЗНАКОМ». Выбрать перевозчика. Пройти таможенный и валютный контроль.

Разберём каждый этап.

Шаг 1. Определить код ТН ВЭД

Чтобы рассчитать таможенные платежи и определить, какие сертификаты и лицензии нужны для китайской продукции, импортёр должен определить код ТН ВЭД.

Код ТН ВЭД состоит из десяти знаков, найти его можно в товарной номенклатуре. Важно подобрать код правильно. Некоторые товары очень похожи по своим свойствам и описанию, поэтому иногда импортёры ошибаются. В таком случае таможня может задержать товар на границе, пока таможенный декларант не исправит ошибки.

Шаг 2. Получить разрешительные документы

Чтобы ввозить в РФ некоторые товары и торговать ими, на них нужно получить сертификат или декларацию. Эти документы подтверждают безопасность товаров, легальность их производства. Например, разрешительные документы оформляют на детские игрушки, товары для животных, смартфоны и ноутбуки. Определить, нужно ли оформлять сертификат или декларацию, можно по спискам из Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 .

ИП и юридические лица получают документы в специальных центрах сертификации. Для этого при заказе товара нужно запросить у продавца несколько образцов и отдать их на проверку в лабораторию. Если проверка пройдёт успешно, можно закупать на продажу партию.

Шаг 3. Промаркировать товар

Подтвердить легальность продукции нужно при помощи государственной системы маркировки «Честного ЗНАКА» — кода Data Matrix. По коду можно отследить, когда и где произвели товар, какой у него срок годности и так далее.

Список обязательной к маркировке продукции постоянно пополняется. Среди основных товаров — обувь, косметика, стройматериалы, лекарства, корма для животных.

Ввозить в Россию нужно уже маркированный товар. Для маркировки импортёр заранее отправляет продавцу или перевозчику код, который тот должен наклеить до прохождения таможни.

Шаг 4. Выбрать транспортную компанию

Чтобы застраховать себя от порчи имущества и задержек при доставке, бизнес должен выбрать транспортную компанию, на которую можно положиться.

Выбирайте компании с хорошей репутацией и официальным оформлением. В договоре нужно прописать сроки и стоимость доставки, ответственность и обязанности сторон.

Одни компании берут на себя всю перевозку с сопутствующими процедурами: маркировкой, упаковкой, страховкой, декларированием и т.д. Другие только перевозят, не оказывают дополнительные услуги. Если у китайского продавца есть экспортная лицензия, то он может доставить свою продукцию в РФ. Тогда покупателю не придётся пользоваться услугами посредников.

Шаг 5. Пройти валютный и таможенный контроль

Валютный контроль

Чтобы отправить деньги китайскому продавцу из России, нужно пройти валютный контроль — подтвердить легальность перевода. Для прохождения валютного контроля надо отправить договор, инвойс и другие документы. Банкиры проверяют их и, если всё хорошо, переводят деньги продавцу.

В Точка Банке валютный контроль проходит за 30 минут. Платёжный день длинный — работаем с валютными платежами каждый день с 7:00 до 21:00 по Москве.

Таможенный контроль

За ввозом продукции из Китая следит таможня, поэтому товар должен пройти таможенный контроль.

Декларант подаёт таможенную декларацию, внешнеэкономический контракт, инвойс, сертификаты и другие необходимые документы, подтверждает оплату таможенных платежей и налогов.

Сотрудники таможни проверяют не только документы, но и сам товар. Иногда они вскрывают упаковку и проверяют продукцию, сверяют фактические данные с указанными в документах. Если количество, вес, описание или другие характеристики не соответствуют информации в инвойсе или декларации, то груз задерживается на границе. Инспекторы отправляют его на склад временного хранения (СВХ), пока декларант не исправит ошибки или не заплатит недостающую сумму.

Стоимость белой доставки

Расчёт белой доставки из Китая включает в себя:

закупочную цену товара;

стоимость доставки по Китаю, России;

затраты на страховку и упаковку;

таможенные платежи и НДС;

комиссии посредникам — брокеру, бухгалтеру, агенту по поставке;

комиссии за проведение платежа и прохождение валютного контроля;

стоимость сертификации и маркировки.

Пример

Компания 2 февраля 2026 года ввозит из Китая 250 пар мужских кроссовок.

Таможенная стоимость всего груза с доставкой и страховкой — 1 000 000 ₽. Из них: стоимость кроссовок — 700 000 ₽, доставка — 280 000 ₽, страховка — 20 000 ₽. Код ТН ВЭД для спортивных кроссовок — 6404 11 000 0. Пошлина — 0.47 € за пару. 0.47 × 250 = 117.5 €. На 2 февраля курс евро к рублю равен 1 к 90.58. 117.5 € = 10 643 ₽. Таможенный сбор — 4 924 ₽. НДС –- 22%: (Таможенная стоимость + Пошлина) × 22%. 1 010 643 × 22% = 222 341 ₽. Таможенное оформление в среднем — 20 000 ₽. Декларация соответствия на кроссовки — ТР ТС 017/2011. Она обойдётся в 15 000 ₽. Маркировка «Честный ЗНАК». 60 копеек за пару. 250 × 0.6 = 150 ₽.

Общая стоимость белой доставки: 280 000 + 20 000 + 10 643 + 4 924 + 222 341 + 20 000 + 15 000 + 150 = 573 058 ₽.

Как сэкономить на белом импорте в Россию

На ввозе китайской продукции можно сэкономить, если использовать сборные грузы. При такой доставке перевозчик объединяет товары нескольких отправителей в один контейнер. Владелец товара платит только за фактически занятое его грузом место, не нужно арендовать весь контейнер.

Дешевле работать с китайским продавцом, у которого есть экспортная лицензия. Она разрешает ему торговать с иностранными компаниями, не нужно обращаться к посредникам и платить им комиссию за работу.

Мультимодальные перевозки экономически выгоднее поставок одним видом транспорта. Можно сначала доставить груз в Россию по морю, потом поездом по стране и на автомобиле до склада. Так будет быстрее и дешевле, чем только на одном виде транспорта — авиа, авто или железнодорожном.

Если импортёр закупает продукцию у нескольких продавцов в Китае, то ему выгоднее воспользоваться услугами китайского консолидированного склада. Там он соберёт все мелкие поставки от разных продавцов, сформирует общий контейнер, на котором перевезёт всё за один раз. Лучше дождаться товары от поставщиков на складе и отправить их вместе, чем оформлять доставку каждой партии отдельно. Екатерина Круглова Эксперт по ВЭД в Точка Банк

Типичные ошибки и как их избежать

Основные ошибки при белом импорте продукции из Китая в Россию:

неверный код ТН ВЭД;

ошибки в инвойсе или упаковочном листе;

некорректный контракт с поставщиком;

занижение стоимости в инвойсе;

неправильный выбор схемы импорта;

ввоз санкционных товаров или товаров двойного назначения.

Избежать этих ошибок можно при предварительной классификации, когда таможенники платно проверяют правильность выбора кода ТН ВЭД. Таможенные консультанты подскажут по заполнению и составу документов для ввоза определённых товаров.

Чем ниже таможенная стоимость, тем дешевле перевезти груз через границу — уменьшаются его таможенные платежи и пошлины. Но таможенники всегда проверяют таможенную стоимость, и если она их не устраивает, то назначают её корректировку. В этом случае придётся доплатить пошлины и налоги, в некоторых случаях штрафы.

Импортёрам также нужно правильно выбирать посредников: брокеров, поставщиков и перевозчиков. Они могут предлагать доставку и растаможку по низким ценам за счёт серого импорта, дробления партии для перевоза физлицами, подмены кодов ТН ВЭД. Это всё грозит административной ответственностью и конфискацией товара. Поэтому нужно избегать сотрудничества с фирмами, которые предлагают низкие цены и гарантированную таможенную очистку, не раскрывают схему работы.

Таможенники в России могут задержать, конфисковать товар на границе, доначислить таможенные платежи или назначить штрафы, если обнаружат, что декларант подготовил неполный пакет документов либо информация в них не соответствует фактическим данным. Также из-за неправильно подобранного кода ТН ВЭД импортёр может неправильно рассчитать платежи и пошлины. В этом случае ему придётся скорректировать таможенную декларацию и доплатить недостающую сумму. Всё это время груз будет находиться на платном СВХ.

Документы для белой доставки