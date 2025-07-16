Отказное письмо можно оформить, когда товар не входит ни в один перечень обязательной оценки соответствия — ни в постановление Правительства РФ №2425 (сертификация и декларирование по ГОСТ Р), ни в технические регламенты ЕАЭС.





Отказное письмо поможет убедить покупателя в надёжности продавца и повысит доверие к нему. Документ объяснит, почему у селлера нет сертификата на товар. А ещё подчеркнёт, что отсутствие сертификата — это не признак плохой продукции.