Что такое сертификация и зачем она нужна
Сертификация — процесс, подтверждающий качество и безопасность продукции. Независимая организация проверяет, насколько товар соответствует установленным государством требованиям и нормам. На продукцию, успешно прошедшую испытания, орган сертификации выдаёт сертификат соответствия. Такие товары можно продавать в России.
Обязательная и добровольная сертификация товаров из Китая
Обязательная сертификация
Обязательно надо оформлять сертификаты на товары, которые могут нанести вред человеку, имуществу или окружающей среде. Под эту категорию попадают косметика, электроника, бытовая химия, одежда. Полный список товаров, которые должны пройти сертификацию, есть в решении Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 №52 и постановлении Правительства РФ от 23.12.2021 №2425.
Для обязательной сертификации нужны сертификат соответствия и декларация соответствия — в зависимости от ситуации. Оба документа выдают на срок от одного года до пяти лет.
|Сертификат соответствия
|Декларация соответствия
|Для каких товаров
|Опасных и сложных
|Широкого потребления
|Кто оформляет
|Центр сертификации
|Продавец
|Кто несёт ответственность
|Продавец и орган сертификации
|Продавец
|Как проверяют
|Через аккредитованную лабораторию
|Через доказательную базу продавца
|На чём оформляют
|На бланке государственного образца с голограммой
|На обычном листе формата А4
Дополнительные документы
Кроме декларации и сертификата соответствия на товар из Китая иногда нужны сопутствующие документы:
- Регистрационное удостоверение. Подтверждает соответствие медицинской продукции установленным правилам здравоохранения.
- Свидетельство о государственной регистрации. Подтверждает соответствие санитарным правилам и нормам.
- Нотификация. Необходима для ввоза шифровальных (криптографических) средств. Документ выдаёт ФСБ.
Добровольная сертификация
Некоторые товары сертифицировать необязательно, но продавец может это сделать, чтобы выделить свой продукт среди остальных и повысить доверие покупателя. Добровольную сертификацию можно оформить, даже если есть обязательный сертификат.
|Какой документ может понадобиться
|Что проверить до закупки
|Детские товары
|Сертификат соответствия (ТР ТС 007/2011), маркировка «Честный ЗНАК», СГР
|Возрастная группа, материалы, токсичность, наличие мелких деталей
|Косметика
|Декларация о соответствии (ТР ТС 009/2011) или СГР, маркировка «Честный ЗНАК»
|Состав (запрещённые или ограниченные вещества), назначение, срок годности, условия хранения, требования к маркировке
|Электроника
|Сертификат или декларация (ТР ТС 004/2011, 020/2011); для отдельных устройств — нотификация ФСБ, лицензии либо разрешения
|Напряжение, мощность, класс защиты, наличие радиомодулей либо шифрования, страна происхождения
|Одежда
|Декларация или сертификат (ТР ТС 017/2011); для детской — сертификат соответствия или декларация в зависимости от слоя одежды и области применения, маркировка «Честный ЗНАК»
|Состав ткани, слой одежды (1, 2, 3), возрастная группа, устойчивость окраски, воздухопроницаемость
|Товары для дома
|Чаще декларация; для ряда позиций — сертификат или СГР (зависит от назначения и материалов)
|Материалы, потенциальная токсичность, пожароопасность, условия эксплуатации
|Товары для маркетплейсов
|Декларация, сертификат, отказное письмо; для ряда категорий — маркировка «Честный ЗНАК», СГР
|Требования конкретной площадки, коды ТН ВЭД, обязательность маркировки, наличие ограничений на продажу
Процесс получения сертификата на товар из Китая
Чтобы получить сертификат на китайский товар, нужно:
- Выбрать орган сертификации.
- Подготовить и подать документы.
- Заказать образцы продукции для испытаний.
- Дождаться результатов испытаний и получить сертификат.
Выбрать орган сертификации
При выборе органа сертификации нужно:
- Проверить его наличие в реестре аккредитованных лиц.
- Убедиться, что категории товаров входят в область аккредитации.
- Проверить отзывы в интернете.
- Проверить соответствие сайта центра сертификации критериям приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 №326.
Подготовить и подать документы
Список документов для сертификации китайских товаров в России нужно запросить в центре, который будет сертифицировать продукцию. Перечень может меняться, но обычно нужны:
- коммерческий инвойс;
- международный контракт;
- заявка на сертификацию;
- учредительные документы для компаний или ЕГРИП и ИНН для индивидуальных предпринимателей;
- протоколы испытаний при их наличии;
- нотификация, регистрационное удостоверение или СГР при необходимости;
- технические документы и т.д.
Дождаться результатов испытания
Специалисты центра сертификации проведут испытания продукции, проанализируют полученные документы. Если товары соответствуют стандартам, то центр выдаст сертификат и внесёт его в Единый реестр сертификатов.
Сроки и цена сертификации зависят от типа продукции, сертификата, объёма партии. Обычно процесс занимает несколько недель. Средняя цена на услугу начинается от 10 000 ₽.
Ошибки при прохождении сертификации
Задержки и отказы при выдаче сертификатов могут возникнуть из-за ошибок и недобросовестного отношения.
- Неполный пакет документов. Чтобы избежать, заранее запросите весь список документов у органа сертификации и соберите их.
- Неправильная информация из-за неверного перевода. Чтобы избежать, обратитесь в бюро, которое занимается техническим переводом с китайского языка.
- Подача документов с задержкой. Чтобы избежать, подавайте документы заранее.
- Экономия на оформлении сертификата. Фирмы, которые обещают выдать сертификат подешевле, часто оказываются мошенническими. Сертификаты от них недействительны. Чтобы избежать, обращайтесь только в проверенные места.
Что нужно сделать перед оплатой партии
Чтобы снизить риски брака, проблем на таможне и блокировки карточки на маркетплейсе, проверьте все важные моменты до оплаты партии из Китая.
|Что проверить
|Зачем проверять
|Описание товара
|Полное наименование, ключевые характеристики, версия или модель, артикул поставщика
|Чтобы при расхождениях можно было ссылаться на согласованное описание в переписке и спецификации
|Состав
|Материалы, компоненты, процентное соотношение, если критично. Для косметики, игрушек, текстиля отдельно указать аллергены и опасные вещества
|Влияет на требования к сертификации, маркировке, ограничениям и безопасности
|Фото
|Фотографии товара, упаковки, маркировки, шильдика или этикетки, комплекта поставки
|Помогает выявить несоответствия до закупки и служит доказательством при претензиях
|Назначение
|Для чего товар используется, кто конечный потребитель, есть ли особые условия эксплуатации
|Определяет категорию товара и применимые регламенты
|Код ТН ВЭД
|Все 10 цифр кода
|От кода зависят пошлины, запреты и ограничения, необходимость разрешительных документов
|Требования маркетплейса
|Правила площадки по документам, маркировке, упаковке, фото и описанию
|Маркетплейс может скрыть карточку или заблокировать товар при несоответствии внутренним правилам
|Упаковка
|Тип тары, габариты места, вес брутто, способ фиксации груза, защита от влаги и ударов
|Влияет на логистику, сохранность и стоимость перевозки; ошибки ведут к переплате и повреждениям
|Маркировка
|Состав, срок годности, страна происхождения, знак ЕАС, если требуется, штрихкод, QR-код и т. д.
|Из-за отсутствия маркировки часто отказывают в приёмке на складе маркетплейса
|Документы поставщика
|Инвойс, упаковочный лист, экспортная декларация, транспортные документы
|Нужны для таможни, валютного контроля и подтверждения происхождения товара
Как выбрать сертификат
Чтобы выбрать подходящий сертификат, нужно изучить требования технических регламентов, которые распространяются на ваш товар.
Начните с точной идентификации продукции: назначения, состава, материалов, возраста потребителя, способа применения, кода ТН ВЭД ЕАЭС. Затем сопоставьте товар с областью применения и исключениями профильных ТР ТС, ТР ЕАЭС.
Для одних типов товаров, например автомобильных шин, обязателен сертификат соответствия.
Для других, например круп, нужно импортное карантинное заключение.
Для третьих, например кормов животного происхождения, понадобится ветеринарный сертификат и т.д.
Когда сертификация не нужна
Не нужно сертифицировать продукцию, которой нет в Едином перечне, представленном в постановлении Правительства РФ от 23.12.2021 №2425. К таким товарам относятся:
- зонты;
- наручные механические часы;
- сувениры;
- деревянная посуда;
- музыкальные инструменты, за исключением электронных;
- ёлочные украшения;
- механические массажёры и т.п.
На эти категории товаров бизнес может оформить отказное письмо — необязательный информационный документ, который показывает, что эту продукцию не нужно сертифицировать. Обычно отказное письмо предоставляют в таможню и маркетплейсы. Оформить его можно в органах сертификации.