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Сертификация товаров из Китая

Большинство товаров, закупленных в Китае, для перепродажи в России нужно сертифицировать. Сертификат подтверждает безопасность и качество продаваемой продукции.


Точка Банк вместе с экспертом по сертификации Никитой Саиткиным расскажет, что такое сертификация товаров из Китая для маркетплейсов, когда она нужна и как её пройти.

25.09.2026
11 842
11 842

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Подготовим сертификаты и декларации, проведём оплату и растаможим товар — закроем сертификацию вместе с остальной закупкой
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Пора везти товары из Китая

Пора везти товары из Китая

Оптовые закупки из Китая под ключ

Подготовим сертификаты и декларации, проведём оплату и растаможим товар — закроем сертификацию вместе с остальной закупкой
Узнать больше

Пора везти товары из Китая

Пора везти товары из Китая

Авторы

Коротко
Сертификация — процедура, которая подтверждает безопасность продукции. Чтобы продавать товары из Китая, на них нужно получить разрешительную документацию. Обычно это сертификат соответствия, декларация соответствия и свидетельство о государственной регистрации (СГР).
От кода ТН ВЭД товара, его назначения, состава, требований ЕАЭС или РФ зависит вид разрешительного документа.
Продукцию сертифицируют аккредитованные центры сертификации. Срок действия документа от одного до пяти лет.

Что такое сертификация и зачем она нужна

Сертификация — процесс, подтверждающий качество и безопасность продукции. Независимая организация проверяет, насколько товар соответствует установленным государством требованиям и нормам. На продукцию, успешно прошедшую испытания, орган сертификации выдаёт сертификат соответствия. Такие товары можно продавать в России.

ПРИМЕР
ИП закупает косметику из Китая. Она дешёвая, но по качеству может не уступать продукции известных брендов. На косметику нужно обязательно получить декларацию соответствия EAC, которая подтверждает её соответствие техническому регламенту 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Так маркетплейсы и покупатели будут знать, что косметику проверили и ею можно пользоваться. 
Так выглядит сертификат соответствия ЕАЭС
Так выглядит приложение к сертификату соответствия ЕАЭС

Обязательная и добровольная сертификация товаров из Китая

Обязательная сертификация

Обязательно надо оформлять сертификаты на товары, которые могут нанести вред человеку, имуществу или окружающей среде. Под эту категорию попадают косметика, электроника, бытовая химия, одежда. Полный список товаров, которые должны пройти сертификацию, есть в решении Коллегии ЕЭК от 02.04.2019 №52 и постановлении Правительства РФ от 23.12.2021 №2425.

Для обязательной сертификации нужны сертификат соответствия и декларация соответствия — в зависимости от ситуации. Оба документа выдают на срок от одного года до пяти лет.

Сертификат соответствияДекларация соответствия
Для каких товаровОпасных и сложныхШирокого потребления
Кто оформляетЦентр сертификацииПродавец
Кто несёт ответственностьПродавец и орган сертификацииПродавец
Как проверяютЧерез аккредитованную лабораториюЧерез доказательную базу продавца
На чём оформляютНа бланке государственного образца с голограммойНа обычном листе формата А4

Дополнительные документы

Кроме декларации и сертификата соответствия на товар из Китая иногда нужны  сопутствующие документы:

  • Регистрационное удостоверение. Подтверждает соответствие медицинской продукции установленным правилам здравоохранения.
  • Свидетельство о государственной регистрации. Подтверждает соответствие санитарным правилам и нормам.
  • Нотификация. Необходима для ввоза шифровальных (криптографических) средств. Документ выдаёт ФСБ. 

Добровольная сертификация

Некоторые товары сертифицировать необязательно, но продавец может это сделать, чтобы выделить свой продукт среди остальных и повысить доверие покупателя. Добровольную сертификацию можно оформить, даже если есть обязательный сертификат.

ПРИМЕР
У косметики из Китая должна быть декларация соответствия — обязательная сертификация. Она показывает, что продукция безопасна для использования. Но продавец может оформить ещё и добровольную сертификацию — получить БИО-сертификат. Он покажет, что в составе косметики более 70% биологического сырья. Для некоторых покупателей это будет большим преимуществом, и они купят эту продукцию.
Какой документ может понадобитьсяЧто проверить до закупки
Детские товарыСертификат соответствия (ТР ТС 007/2011), маркировка «Честный ЗНАК», СГРВозрастная группа, материалы, токсичность, наличие мелких деталей
КосметикаДекларация о соответствии (ТР ТС 009/2011) или СГР, маркировка «Честный ЗНАК»Состав (запрещённые или ограниченные вещества), назначение, срок годности, условия хранения, требования к маркировке
ЭлектроникаСертификат или декларация (ТР ТС 004/2011, 020/2011); для отдельных устройств — нотификация ФСБ, лицензии либо разрешенияНапряжение, мощность, класс защиты, наличие радиомодулей либо шифрования, страна происхождения
ОдеждаДекларация или сертификат (ТР ТС 017/2011); для детской — сертификат соответствия или декларация в зависимости от слоя одежды и области применения, маркировка «Честный ЗНАК»Состав ткани, слой одежды (1, 2, 3), возрастная группа, устойчивость окраски, воздухопроницаемость
Товары для домаЧаще декларация; для ряда позиций — сертификат или СГР (зависит от назначения и материалов)Материалы, потенциальная токсичность, пожароопасность, условия эксплуатации
Товары для маркетплейсовДекларация, сертификат, отказное письмо; для ряда категорий — маркировка «Честный ЗНАК», СГРТребования конкретной площадки, коды ТН ВЭД, обязательность маркировки, наличие ограничений на продажу

Процесс получения сертификата на товар из Китая

Чтобы получить сертификат на китайский товар, нужно:

  1. Выбрать орган сертификации.
  2. Подготовить и подать документы.
  3. Заказать образцы продукции для испытаний.
  4. Дождаться результатов испытаний и получить сертификат. 

Выбрать орган сертификации

При выборе органа сертификации нужно:

  1. Проверить его наличие в реестре аккредитованных лиц.
  2. Убедиться, что категории товаров входят в область аккредитации.
  3. Проверить отзывы в интернете.
  4. Проверить соответствие сайта центра сертификации критериям приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 №326.

Подготовить и подать документы

Список документов для сертификации китайских товаров в России нужно запросить в центре, который будет сертифицировать продукцию. Перечень может меняться, но обычно нужны:

  • коммерческий инвойс;
  • международный контракт;
  • заявка на сертификацию;
  • учредительные документы для компаний или ЕГРИП и ИНН для индивидуальных предпринимателей;
  • протоколы испытаний при их наличии;
  • нотификация, регистрационное удостоверение или СГР при необходимости;
  • технические документы и т.д.

Дождаться результатов испытания

Специалисты центра сертификации проведут испытания продукции, проанализируют полученные документы. Если товары соответствуют стандартам, то центр выдаст сертификат и внесёт его в Единый реестр сертификатов.

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Поможем в оформлении разрешительных документов: сертификации и декларации соответствия ЕАЭС, добровольного сертификата, разъяснительных документов.
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Сроки и цена сертификации зависят от типа продукции, сертификата, объёма партии. Обычно процесс занимает несколько недель. Средняя цена на услугу начинается от 10 000 ₽.

Ошибки при прохождении сертификации

Задержки и отказы при выдаче сертификатов могут возникнуть из-за ошибок и недобросовестного отношения. 

  • Неполный пакет документов. Чтобы избежать, заранее запросите весь список документов у органа сертификации и соберите их.
  • Неправильная информация из-за неверного перевода. Чтобы избежать, обратитесь в бюро, которое занимается техническим переводом с китайского языка.
  • Подача документов с задержкой. Чтобы избежать, подавайте документы заранее. 
  • Экономия на оформлении сертификата. Фирмы, которые обещают выдать сертификат подешевле, часто оказываются мошенническими. Сертификаты от них недействительны. Чтобы избежать, обращайтесь только в проверенные места.  
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— Доставим по нужному адресу с полным пакетом документов, сертификацией и маркировкой.

Что нужно сделать перед оплатой партии

Чтобы снизить риски брака, проблем на таможне и блокировки карточки на маркетплейсе, проверьте все важные моменты до оплаты партии из Китая.

Что проверитьЗачем проверять
Описание товараПолное наименование, ключевые характеристики, версия или модель, артикул поставщикаЧтобы при расхождениях можно было ссылаться на согласованное описание в переписке и спецификации
СоставМатериалы, компоненты, процентное соотношение, если критично. Для косметики, игрушек, текстиля отдельно указать аллергены и опасные веществаВлияет на требования к сертификации, маркировке, ограничениям и безопасности
ФотоФотографии товара, упаковки, маркировки, шильдика или этикетки, комплекта поставкиПомогает выявить несоответствия до закупки и служит доказательством при претензиях
НазначениеДля чего товар используется, кто конечный потребитель, есть ли особые условия эксплуатацииОпределяет категорию товара и применимые регламенты
Код ТН ВЭДВсе 10 цифр кода От кода зависят пошлины, запреты и ограничения, необходимость разрешительных документов
Требования маркетплейса Правила площадки по документам, маркировке, упаковке, фото и описаниюМаркетплейс может скрыть карточку или заблокировать товар при несоответствии внутренним правилам
УпаковкаТип тары, габариты места, вес брутто, способ фиксации груза, защита от влаги и ударовВлияет на логистику, сохранность и стоимость перевозки; ошибки ведут к переплате и повреждениям
МаркировкаСостав, срок годности, страна происхождения, знак ЕАС, если требуется, штрихкод, QR-код и т. д.Из-за отсутствия маркировки часто отказывают в приёмке на складе маркетплейса
Документы поставщикаИнвойс, упаковочный лист, экспортная декларация, транспортные документыНужны для таможни, валютного контроля и подтверждения происхождения товара

Как выбрать сертификат

Чтобы выбрать подходящий сертификат, нужно изучить требования технических регламентов, которые распространяются на ваш товар. 

Начните с точной идентификации продукции: назначения, состава, материалов, возраста потребителя, способа применения, кода ТН ВЭД ЕАЭС. Затем сопоставьте товар с областью применения и исключениями профильных ТР ТС, ТР ЕАЭС. 

Для одних типов товаров, например автомобильных шин, обязателен сертификат соответствия.

Для других, например круп, нужно импортное карантинное заключение.

Для третьих, например кормов животного происхождения, понадобится ветеринарный сертификат и т.д. 

Полный пакет документов для закупки из Китая
Всё, чтобы вы сразу начали продажи: сертификаты, декларации, маркировка

Когда сертификация не нужна

Не нужно сертифицировать продукцию, которой нет в Едином перечне, представленном в постановлении Правительства РФ от 23.12.2021 №2425. К таким товарам относятся:

  • зонты;
  • наручные механические часы;
  • сувениры;
  • деревянная посуда;
  • музыкальные инструменты, за исключением электронных;
  • ёлочные украшения;
  • механические массажёры и т.п.

На эти категории товаров бизнес может оформить отказное письмо — необязательный информационный документ, который показывает, что эту продукцию не нужно сертифицировать. Обычно отказное письмо предоставляют в таможню и маркетплейсы. Оформить его можно в органах сертификации.

Вопросы по теме

Чем сертификат соответствия отличается от декларации?

Сертификат соответствия отличается от декларации. Вот основные различия:


— Ответственность. За декларацию вся ответственность лежит на заявителе, за сертификат — на заявителе и органе сертификации. 


— Оформление. Декларацию юридически оформляет заявитель, а сертификат — орган по сертификации. 


— Проверка. Доказательную базу для декларации формирует заявитель. Для сертификата аккредитованная лаборатория проводит испытания образцов, анализирует состояние производства.


— Применение. Декларация чаще используется для продукции массового производства с небольшим уровнем риска. Сертификат требуют для товаров с более высоким уровнем потенциального риска, например для детской продукции, сложной бытовой техники, средств индивидуальной защиты.

Когда достаточно отказного письма?

Отказное письмо можно оформить, когда товар не входит ни в один перечень обязательной оценки соответствия — ни в постановление Правительства РФ №2425 (сертификация и декларирование по ГОСТ Р), ни в технические регламенты ЕАЭС.


Отказное письмо поможет убедить покупателя в надёжности продавца и повысит доверие к нему. Документ объяснит, почему у селлера нет сертификата на товар. А ещё подчеркнёт, что отсутствие сертификата — это не признак плохой продукции.

Какие документы нужны для маркетплейсов?

Маркетплейсы, чтобы удостовериться в безопасности товара, могут запросить дополнительные документы. Например: 


1. Сертификат или декларацию — для соответствия определённым стандартам или техническим регламентам.


2. Свидетельство о государственной регистрации (СГР) — для бытовой химии, дезинфицирующих средств, некоторых видов косметики, БАДов, товаров для новорождённых и других товаров. 


3. Регистрационное удостоверение — для лекарств и медицинских изделий.


4. Сертификат пожарной безопасности — для строительных и отделочных материалов, средств пожарной защиты.

Сколько стоит сертификация товара из Китая?

Стоимость зависит от нескольких факторов. Среди них:


— Категория товара. Например, сертификация медицинской продукции обычно обходится дороже, чем сертификация игрушек.


— Испытания продукции. Для некоторых категорий товаров требуются более сложные и дорогостоящие испытания.


— Партия или серия. Обычно сертификация партии товаров обходится дешевле, чем сертификация каждой отдельной серии.


— Орган сертификации. Они могут устанавливать разные цены за свои услуги. 


— Сроки. Некоторые органы сертификации предлагают ускоренную сертификацию, которая может стоить дороже.

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Пора везти товары из Китая

Пора везти товары из Китая

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