Таможенная процедура экспорта (ЭК10)

Эксперт по работе с ВЭД в Точка Банке

Расскажем, какие товары нельзя вывозить, как проходит процедура экспорта, как подобрать код ТН ВЭД, рассчитать таможенные платежи и оформить экспорт для торговли на маркетплейсах.

Общие сведения о таможенной процедуре экспорта

Экспорт — таможенная процедура, при которой товар вывозится из РФ навсегда. Обозначается кодом ЭК10. Содержание и применение процедуры экспорта регламентируется главой 21 ТК ЕАЭС.

Экспорт бывает трёх видов:

Прямой. Компания из России продаёт товар напрямую иностранному покупателю. Косвенный. Компания из России продаёт товар иностранному покупателю с помощью посредника. Совместный. Несколько компаний из России кооперируются и продают свои товары одному покупателю напрямую.

Теперь на примерах:

Прямой экспорт. ООО «СтройДом» продаёт в Турцию сайдинг для внешней отделки домов напрямую турецкой фирме. Косвенный экспорт. ООО «СтройДом» обратилась к компании-дистрибьютору ООО «ЛогистикPRO» для помощи в продаже сайдинга в Турцию. Совместный экспорт. ООО «СтройДом» использует краски компании ООО «Лучшие краски» для своего сайдинга. Лакокрасочные изделия только этой фирмы хорошо садятся на поверхность сайдинга и не выгорают. Две компании кооперируются и продают в Турцию свою продукцию: сайдинг и партию краски, которой турки по своему желанию могут покрасить сайдинг.

Условия для помещения товаров под таможенную процедуру экспорта

Основные условия и требования

Для помещения товаров под таможенную процедуру экспорта 10 нужно выполнить условия:

Заплатить вывозные таможенные пошлины.

Соблюсти требования, указанные в ст. 7 Таможенного кодекса ЕАЭС . Например, пройти санитарный контроль для вывоза определённых товаров.

Что нельзя экспортировать

Ограничения по экспорту накладывают несколько постановлений Правительства:

В 2025 году нельзя вывозить в другие страны, кроме членов Евразийского экономического союза, вакуумные и воздушные насосы, сельхозтехнику, волоконно-оптические кабели, БПЛА, аккумуляторы, медицинское оборудование и т.д.

Как проходит процедура экспорта

Порядок действий российской компании или ИП:

Заключить внешнеторговый контракт с иностранным покупателем. Подготовить товаросопроводительные документы для ЭК10 и определить код ТН ВЭД товара. Рассчитать и уплатить таможенные платежи. Оформить и подать электронную таможенную декларацию. Дождаться разрешения на вывоз.

Таможенный представитель упростит таможенное оформление груза для экспорта 10. Он подберёт код ТН ВЭД, подаст ТД, соберёт необходимые документы, включая разрешения и сертификаты.

Документы и коды для экспорта

Документы для помещения под процедуру экспорта

Чтобы таможня пропустила товар через границу, вместе с декларацией нужно предоставить:

Внешнеторговый контракт с дополнительными соглашениями и приложениями. Он обязан содержать стороны сделки, предмет, срок и сумму контракта, количество товара, условия и сроки оплаты, условия и сроки поставки, ответственность сторон.

Инвойс.

Транспортные документы. Для автомобильных перевозок — CMR, для морских — коносамент или Bill of Lading, для ж/д — накладная по форме СМГС, для авиа — накладная или Air Way Bill.

Документы, подтверждающие выбранный код ТН ВЭД.

Документы, подтверждающие право владения товаром.

Упаковочный лист.

Документы, которые подтверждают оплату товара, если в договоре прописана предоплата. Сюда относятся платёжные поручения, выписка со счёта и т.п.

Разрешительные документы. Сертификаты, заключения, лицензии, разрешающие вывоз товара.

Список неполный, иногда таможенные органы могут запросить дополнительные документы.

Как выбрать правильный код ТН ВЭД

От кода ТН ВЭД при экспорте зависят таможенные платежи и ограничения. Если ошибиться с кодом, то таможня может задержать или конфисковать товар.

Проще всего обратиться к таможенному представителю, чтобы он на платной основе определил и аргументировал правильный код ТН ВЭД. Могут помочь и таможенные органы. За 5000 рублей они пришлют решение о квалификации, в котором укажут код товара.

Но определением кода можно заняться самостоятельно. Для этого нужно:

Изучить все характеристики и назначения товара, технологию и материал изготовления. Найти группу товара в Товарной номенклатуре Определить позицию и код товара согласно его дополнительным характеристикам.

ПРИМЕР ООО «Сад и огород» продаёт в Сербию партию штыковых лопат. Представителю компании нужно определить код ТН ВЭД. Сначала он находит группу. Подходит группа «82. Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов». Далее нужно определить позицию. Подходит позиция «8201. Инструменты ручные:». Потом следует определить код товара. В нашем примере это будет «8201 10 000 0 — лопаты штыковые и совковые».



Таможенные платежи при экспорте 10

При экспорте придётся заплатить вывозную пошлину и сбор таможенным органам, акцизы налоговой службе. В некоторых случаях товары освобождаются от платежей.

Как рассчитать таможенные платежи

Нужно следить за актуальным законодательством, чтобы понять, когда нужно платить пошлины и сборы, а когда экспортёр от них освобождается.

Разберём случай, когда товар облагается таможенными платежами, и посчитаем, что должен заплатить экспортёр.

ПРИМЕР ООО «Родное полюшко» занимается продажей сельскохозяйственной продукции за границу. В июле 2025 года оно продаёт в Китай 100 тонн кукурузы общей стоимостью 2 млн руб. Считаем платежи: 1. Вывозная пошлина. У кукурузы код ТН ВЭД ЕАЭС 1005 90 000 0. Специфическая ставка в июле 840,8 руб./т. За 100 тонн придётся заплатить 840800 руб. 2. НДС. Если ООО «Родное полюшко» подтвердит право на НДС по нулевой ставке, то этот налог платить не нужно. 3. Таможенный сбор. Размер ставки таможенного сбора для таможенной стоимости в 2 млн руб. равен 11746 руб. согласно Размер ставки таможенного сбора для таможенной стоимости в 2 млн руб. равен 11746 руб. согласно Постановлению Правительства РФ от 28.11.2024 № 1637 4. Общая сумма. Нужно сложить вывозную пошлину и таможенный сбор: 840800 + 11746 = 852546 руб.

Условия освобождения от пошлин

К экспортируемым товарам можно применить НДС по нулевой ставке. Но экспортёр должен доказать, что у него есть на это право. Чтобы не платить НДС для экспорта в страны ЕАЭС, нужно предоставить в таможню:

договор;

экспортные накладные;

заявление о ввозе товаров.

При экспорте в другие страны от НДС освободят, если компания или ИП оформят электронный реестр в сервисах «Офис экспортёра» или «Налогоплательщик ЮЛ».

На что обратить внимание при экспорте 10

Если предприниматель сам оформляет экспорт, он может ошибиться и получить проблемы на таможне.

Частые ошибки при оформлении

Вот распространённые ошибки, за которые могут оштрафовать.

Неправильный код ТН ВЭД. От него зависит размер пошлин и возможных льгот. Если инспектор установит, что код неверный, то задержит товар на границе, пока его владелец не заплатит штраф и не пересчитает таможенные платежи.

Неправильная стоимость таможенных платежей. Если на таможне посчитают, что декларант занизил таможенную стоимость, то потребуют обосновать свои расчёты. Или сами рассчитают новую стоимость — корректную.

Неполный пакет документов. Таможня потребует собрать полный пакет: от внешнеторгового контракта до разрешительных документов. Иногда у экспортёра запрашивают дополнительные документы.

Неправильно оформлена таможенная декларация. Если инспектор обнаружит нестыковки в документах и декларации, то её придётся переделать и подать ещё раз.

Не прошли экспортный контроль. Во время экспортного контроля выдают разрешительные документы на вывоз товара двойного назначения либо документы, подтверждающие, что у него нет двойного назначения. Эти товары могут использоваться в мирных и военных целях. Пример товара двойного назначения — противогазы и защитные костюмы для работы в условиях химической заражённости.

Когда таможня может назначить таможенный досмотр

Таможенный досмотр могут назначить для сверки товара и информации из документов. Или в случае, когда у таможенников есть подозрения по перемещаемому грузу. Поэтому нужно сразу правильно оформлять декларацию и документы для помещения товара под процедуру экспорта 10. Так у таможни будет меньше вопросов и подозрений.

Таможенный инспектор может частично или полностью вскрыть упаковку, взвесить товар, проверить маркировку, взять образцы для анализа. Из-за этого груз может задержаться на таможне.

Лайфхаки для экспортёров

Как ускорить выпуск товаров

Чтобы ускорить помещение товара под процедуру экспорта, декларант должен правильно подобрать код ТН ВЭД, оформить документы, вовремя заплатить таможенные платежи. При возможности — подать таможенную декларацию заранее. В таком случае у инспектора будет меньше оснований для таможенного досмотра, корректировки таможенной стоимости и возврата декларации на исправление.

Как сэкономить на логистике

Затраты на логистику из России будут меньше, если: