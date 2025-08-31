Таможенная процедура ИМ40: полное руководство

Если коротко

Чтобы таможня пропустила товары через границу, надо заполнить и подать таможенную декларацию, предоставить подтверждающие документы (международный контракт, инвойс, упаковочный лист, сертификаты и т.п.) и заплатить таможенные платежи.

Обычный срок таможенного оформления товаров составляет четыре часа, но может увеличиться до двух месяцев при проведении дополнительных проверок таможенниками.



ИМ-40 — таможенная процедура импорта, при которой товары ввозятся на территорию России для внутреннего потребления. Импортёр, которым выступает ИП или ЮЛ, может продать их или выпустить в свободное обращение.