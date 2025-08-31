Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. ВЭД
  4. Таможенная процедура ИМ40: полное руководство
ВЭД
ВЭД

Таможенная процедура ИМ40: полное руководство

Чтобы ИП и компании могли продавать зарубежные товары на территории России, таможня должна пропустить их через границу. Для этого товары помещаются под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления» (ИМ-40).

31.08.2025
2737
2737

Ведите международный бизнес с Точка Банк

Всё нужное для ВЭД: подбор логиста, таможенное оформление и другие сервисы
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Ведите международный бизнес с Точка Банк

Всё нужное для ВЭД: подбор логиста, таможенное оформление и другие сервисы
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Расскажем о процедуре ИМ-40, платежах, документах и этапах её прохождения.

Если коротко
ИМ-40 — таможенная процедура импорта, при которой товары ввозятся на территорию России для внутреннего потребления. Импортёр, которым выступает ИП или ЮЛ, может продать их или выпустить в свободное обращение.
Чтобы таможня пропустила товары через границу, надо заполнить и подать таможенную декларацию, предоставить подтверждающие документы (международный контракт, инвойс, упаковочный лист, сертификаты и т.п.) и заплатить таможенные платежи.
Обычный срок таможенного оформления товаров составляет четыре часа, но может увеличиться до двух месяцев при проведении дополнительных проверок таможенниками. 

Что такое ИМ-40

ИМ-40 — таможенная процедура выпуска товаров для внутреннего потребления. Подразумевает импорт товаров на территорию стран ЕАЭС для их последующей продажи, личного использования или свободного обращения.

ИМ-40 также может использоваться:

  • Для продуктов переработки товаров, которые вывозились с территории ЕАЭС в процедуре реэкспорта
  • Временно вывезенных транспортных средств

В таможенной декларации импорт 40 отображается в графе 1.

Рассчитайте платежи в таможню быстро

Пользуйтесь бесплатным таможенным калькулятором и планируйте расходы на таможню заранее. Введите данные о товаре, и мы мгновенно определим код ТН ВЭД, импортную пошлину и НДС.

Чем процедура ИМ-40 отличается от остальных

У импорта 40 есть особенности:

  • Декларантом товара может выступать юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, заключившие внешнеторговый контракт с зарубежным поставщиком. Физлицо может ввезти груз на территорию РФ только для личного пользования.
  • Таможенные платежи нужно уплатить во время подачи ТД.
  • Таможенный контроль снимается с товаров после того, как инспектор одобрил выпуск для внутреннего потребления.
  • У декларанта или таможенного представителя должна быть электронная подпись, поскольку декларацию нужно подавать в электронном виде через специальный сервис.

При импорте товаров используются две таможенные процедуры: ИМ-40 и ИМ-70. Разница импорта 40 и импорта 70 в том, что ИМ-40 используется для импорта товаров для внутреннего потребления, а ИМ-70 для помещения на временное хранение. Таможенные платежи во втором случае уплачивают только тогда, когда груз покинул склад. При ИМ-40 их уплачивают сразу.

Документы для импорта

Чтобы таможня пропустила груз на территорию России, вместе с таможенной декларацией подают ряд документов. В стандартный список входят:

  • Внешнеторговый договор с иностранным поставщиком. Он нужен для подтверждения на таможне условий сделки, стоимости и специфики товара.
  • Инвойс. Содержит стоимость, количество и характеристику товаров.
  • Упаковочный лист с информацией о составе и упаковке груза.
  • Транспортные документы.
  • Документы о происхождении товара.
  • Разрешительные документы, включая декларацию, сертификат соответствия при необходимости.
  • Платёжные документы, подтверждающие уплату сборов и налогов.

Таможенные платежи при оформлении ИМ-40

Чтобы таможня разрешила выпуск товаров согласно режиму ИМ-40, декларант должен уплатить таможенные платежи. 

Таможенная пошлина

Обязательно придётся заплатить ввозную пошлину: специальную, компенсационную или антидемпинговую, при необходимости. На размер ставки влияет код ТН ВЭД.

ПРИМЕР
Если компания собирается ввести для продажи зонты из Китая, то ввозная ставка равна 15%, если фруктовый сок, то ставка будет равна 13,3%.

НДС

Налог на добавленную стоимость уплачивают ИП и компании, ввозящие товары на территорию России. Ставки НДС бывают трёх видов: 20% — для большинства товаров, 10% — для льготных товаров, 0% — для некоторых категорий товаров.

ПРИМЕР
Для ввоза бананов на территорию РФ придётся заплатить НДС в размере 20%, для ввоза детских товаров 10%. А вот медицинские изделия НДС не облагаются.

Акциз

Типы товаров, спрос на которые остаётся всегда высоким, облагаются косвенным налогом — акцизом. К ним относят табачную и алкогольную продукцию, природный газ, автомобильный бензин, электронные сигареты и т.п.

ПРИМЕР
Компания в 2025 году ввозит партию красного вина общим объёмом 100 литров. Ставка акциза за 1 литр вина составляет 113 руб. За всю партию придётся заплатить акциз в размере 11 300 руб.

Таможенный сбор

За свою работу по выпуску товаров для внутреннего потребления таможня взимает обязательный платёж — таможенный сбор. Обычно его ставка зависит от таможенной стоимости товара.

ПРИМЕР
Компания ввозит партию беговых кроссовок стоимостью 210 000 руб. Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.11.2024 №1637 ей придётся заплатить таможенный сбор в размере 2 134 руб. Другая фирма ввозит партию аккумуляторов стоимостью 1 250 000 руб. Размер таможенного сбора в этом случае составит 11 746 руб.

Как оформить импорт

Внести таможенные платежи

На начальном этапе нужно рассчитать и уплатить таможенные платежи: сбор, ввозную пошлину, НДС, акциз при необходимости. Для расчёта ИП и компании должны определить код ТН ВЭД, ТС товара, ставки пошлины, НДС и акциза.

Для уплаты платежей нужно внести деньги на единый лицевой счёт декларанта. Они автоматически спишутся со счёта после того, как таможня проверит таможенную декларацию.

Подготовить документы

Для процедуры ИМ-40 вместе с таможенной декларацией декларант подаёт сопроводительные документы, включая внешнеторговый договор, инвойс, накладные и т.п. Иногда таможня может запросить дополнительные документы. Лучше перестраховаться и подготовить их заранее, чтобы потом не тратить на это время и не задерживать груз на границе.

Подать декларацию

Декларант должен заполнить и подать электронную таможенную декларацию. Если всё хорошо, то таможенный инспектор разрешит выпустить товар. Если его что-то не устроит, то он откажет в выпуске, а декларанту придётся исправлять замечания.

Сроки и стоимость оформления товаров под ИМ-40

Срок выпуска товаров составляет четыре часа, но он может быть увеличен до нескольких месяцев. Например, если таможенный инспектор назначит дополнительные проверки, товар будет всё это время находиться на складе временного хранения.

Стоимость таможенного оформления товаров зависит от суммы таможенных платежей, сборов, НДС.

Другие статьи по теме

10 МАРТА 2025
14 266
Виктория Сахарова
Личный кабинет ФТС для участников ВЭД
11 ФЕВРАЛЯ 2026
3724
Сергей Зотов
Проформа-инвойс и инвойс: отличия и особенности

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Таможенная процедура ИМ-40: что это, платежи, документы и оформление – Точка Банк