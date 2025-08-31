Таможенная процедура ИМ40: полное руководство

Расскажем о процедуре ИМ-40, платежах, документах и этапах её прохождения.
Что такое ИМ-40
ИМ-40 — таможенная процедура выпуска товаров для внутреннего потребления. Подразумевает импорт товаров на территорию стран ЕАЭС для их последующей продажи, личного использования или свободного обращения.
ИМ-40 также может использоваться:
- Для продуктов переработки товаров, которые вывозились с территории ЕАЭС в процедуре реэкспорта
- Временно вывезенных транспортных средств
В таможенной декларации импорт 40 отображается в графе 1.
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Чем процедура ИМ-40 отличается от остальных
У импорта 40 есть особенности:
- Декларантом товара может выступать юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, заключившие внешнеторговый контракт с зарубежным поставщиком. Физлицо может ввезти груз на территорию РФ только для личного пользования.
- Таможенные платежи нужно уплатить во время подачи ТД.
- Таможенный контроль снимается с товаров после того, как инспектор одобрил выпуск для внутреннего потребления.
- У декларанта или таможенного представителя должна быть электронная подпись, поскольку декларацию нужно подавать в электронном виде через специальный сервис.
При импорте товаров используются две таможенные процедуры: ИМ-40 и ИМ-70. Разница импорта 40 и импорта 70 в том, что ИМ-40 используется для импорта товаров для внутреннего потребления, а ИМ-70 для помещения на временное хранение. Таможенные платежи во втором случае уплачивают только тогда, когда груз покинул склад. При ИМ-40 их уплачивают сразу.
Документы для импорта
Чтобы таможня пропустила груз на территорию России, вместе с таможенной декларацией подают ряд документов. В стандартный список входят:
- Внешнеторговый договор с иностранным поставщиком. Он нужен для подтверждения на таможне условий сделки, стоимости и специфики товара.
- Инвойс. Содержит стоимость, количество и характеристику товаров.
- Упаковочный лист с информацией о составе и упаковке груза.
- Транспортные документы.
- Документы о происхождении товара.
- Разрешительные документы, включая декларацию, сертификат соответствия при необходимости.
- Платёжные документы, подтверждающие уплату сборов и налогов.
Таможенные платежи при оформлении ИМ-40
Чтобы таможня разрешила выпуск товаров согласно режиму ИМ-40, декларант должен уплатить таможенные платежи.
Таможенная пошлина
Обязательно придётся заплатить ввозную пошлину: специальную, компенсационную или антидемпинговую, при необходимости. На размер ставки влияет код ТН ВЭД.
НДС
Налог на добавленную стоимость уплачивают ИП и компании, ввозящие товары на территорию России. Ставки НДС бывают трёх видов: 20% — для большинства товаров, 10% — для льготных товаров, 0% — для некоторых категорий товаров.
Акциз
Типы товаров, спрос на которые остаётся всегда высоким, облагаются косвенным налогом — акцизом. К ним относят табачную и алкогольную продукцию, природный газ, автомобильный бензин, электронные сигареты и т.п.
Таможенный сбор
За свою работу по выпуску товаров для внутреннего потребления таможня взимает обязательный платёж — таможенный сбор. Обычно его ставка зависит от таможенной стоимости товара.
Как оформить импорт
Внести таможенные платежи
На начальном этапе нужно рассчитать и уплатить таможенные платежи: сбор, ввозную пошлину, НДС, акциз при необходимости. Для расчёта ИП и компании должны определить код ТН ВЭД, ТС товара, ставки пошлины, НДС и акциза.
Для уплаты платежей нужно внести деньги на единый лицевой счёт декларанта. Они автоматически спишутся со счёта после того, как таможня проверит таможенную декларацию.
Подготовить документы
Для процедуры ИМ-40 вместе с таможенной декларацией декларант подаёт сопроводительные документы, включая внешнеторговый договор, инвойс, накладные и т.п. Иногда таможня может запросить дополнительные документы. Лучше перестраховаться и подготовить их заранее, чтобы потом не тратить на это время и не задерживать груз на границе.
Подать декларацию
Декларант должен заполнить и подать электронную таможенную декларацию. Если всё хорошо, то таможенный инспектор разрешит выпустить товар. Если его что-то не устроит, то он откажет в выпуске, а декларанту придётся исправлять замечания.
Сроки и стоимость оформления товаров под ИМ-40
Срок выпуска товаров составляет четыре часа, но он может быть увеличен до нескольких месяцев. Например, если таможенный инспектор назначит дополнительные проверки, товар будет всё это время находиться на складе временного хранения.
Стоимость таможенного оформления товаров зависит от суммы таможенных платежей, сборов, НДС.