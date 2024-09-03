Что такое счёт 52 (валютный счёт) в бухучёте?

52 счёт «Валютные счета» нужен для отражения информации о наличии и движении денег в иностранной валюте на валютных счетах компании.

Расчётный счёт, по которому проводятся валютные операции, можно оформить в российском или иностранном банке. Как правило, банк открывает сразу два счёта:

Текущий валютный счёт — для проведения операций в иностранной валюте.

— для проведения операций в иностранной валюте. Транзитный — для зачисления платежей в иностранной валюте на текущий счёт.

Деньги, которые перечисляют из одной страны в другую, сначала зачисляются на транзитный счёт. И только после прохождения валютного контроля, если сделка законная и без нарушений, средства попадают на расчётный валютный счёт.

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Чтобы разграничивать и правильно учитывать валютные операции, к основному счёту 52 открывают субсчета:

52.01 — «Валютные счета внутри страны»;

— «Валютные счета внутри страны»; 52.02 — «Валютные счета за рубежом».

Основанием для отражения операций являются банковские первичные документы, например, выписка с валютного счёта.

Назначение счёта 52 в бухгалтерском учете

Задача счёта 52 «Валютные счета» — обобщить информацию о наличии и движении иностранной валюты на счёте организации. Это актуально для ИП и юридических лиц, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и продают или закупают товары из-за границы, а также оказывают услуги иностранцам.

По 52 счёту проводятся любые операции, которые связаны с движением денег на валютных счетах:

перечисление на карту сотрудника подотчётных средств в иностранной валюте;

карту сотрудника подотчётных средств в иностранной валюте; переводы между валютными счетами внутри страны и за рубеж;

за рубеж; оплата товаров, работ или услуг иностранных контрагентов;

приобретение и продажа иностранной валюты;

продажа иностранной валюты; расчёты с учредителями;

учредителями; расчёты по кредитам и займам;

кредитам и займам; налоговые платежи в иностранной валюте.

Пример проводки по валютным операциям Дебет 57 — Кредит 52 — «Валюта списана со счёта для продажи»

Особенности ведения операций по валютному счёту

Учёт ведётся параллельно в двух валютах — в иностранной и в рублях.

Записи нужно вести отдельно по разным видам валюты, банкам и счетам, открытым в них.

Каждая операция должна быть подтверждена документами, например, контрактом или платёжным поручением.

Курсы валют меняются, поэтому нужно регулярно переоценивать остатки на валютных счетах. Курсовая разница может влиять на налогооблагаемую прибыль.

Особенности учёта курсовых разниц

Одна из ключевых особенностей ведения учёта на счёте 52 — регулярная переоценка остатков на валютных счетах. Это нужно делать из-за изменения курса валют.

Переоценку проводят:

31 декабря — на конец отчетного года;

— на конец отчетного года; на последний день каждого месяца;

на дату проведения операции в иностранной валюте.

Переоценка остатков приводит к возникновению курсовых разниц. Их нужно отражать в бухгалтерском учёте при помощи счёта 91 «Прочие доходы и расходы». Положительные курсовые разницы — на субсчёте 91.1 «Прочие доходы» по кредиту, а отрицательные — на субсчёте 91.2 «Прочие расходы» по дебету.

Если курс иностранной валюты вырос, по остатку денег на валютном счёте возникает положительная курсовая разница. Она увеличивает налогооблагаемую прибыль компании.

Положительная курсовая разница отражается проводкой Дебет 52 — Кредит 91.1.

Если курс иностранной валюты уменьшился, возникает отрицательная курсовая разница. Она уменьшают налогооблагаемую прибыль организации.

Отрицательная курсовая разница отражается проводкой Дебет 91.2 — Кредит 52.