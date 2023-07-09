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Зарплатный проект
Зарплатный проект

Оформление документов по зарплатному проекту

09.07.2023
414
414

Зарплатный проект в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Зарплатный проект в Точка Банк

Подключите зарплатный проект в Точка Банк. Онлайн. На любые карты. Комиссия от 0 ₽.
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Зарплатный проект — услуга банка, которая позволяет работодателю передать выплату зарплаты на аутсорс. При стандартной процедуре выплаты зарплаты надо заполнять большое количество документов, платить комиссии за перевод на карты или расходовать лимит переводов. Зарплатный проект позволяет значительно упростить процесс. 

Точка уже рассказывала о том, что такое Зарплатный проект, какие у него есть плюсы и минусы, на что обратить внимание при выборе сервиса и сколько стоит обслуживание. Также мы разбирались, как сменить зарплатный проект, если условия перестали устраивать. В этой статье расскажем кому и зачем нужен зарплатный проект, как его подключить и какие документы понадобятся. 

Кому и зачем нужен зарплатный проект

Пользоваться зарплатными проектами могут индивидуальные предприниматели и организации, у которых есть работники. Сфера деятельности не важна: подключить зарплатный проект могут владельцы салонов красоты, руководители кафе и ресторанов, директора IT-компаний или компаний в сфере дизайна. 

Можно ли работать без зарплатного проекта? Да, можно, однако тут есть нюансы: на оформление выплаты каждому сотруднику уходит время, а при отправлении денег на карты расходуется лимит предпринимателя на переводы физлицам. При превышении лимитов обычно приходится платить комиссию.

Заключение договора по открытию зарплатного проекта, наоборот, экономит время и деньги. Например, в Точке работа с Зарплатным проектом происходит так: 

  1. Предприниматель подключает Зарплатный проект и создаёт карточки сотрудников. 
  2. После оформления карточки сотрудника работодатель формирует ведомость: вводит сумму и назначение платежа, а также указывает период, за который начислены деньги. Если сумма и назначение постоянны, одну и ту же ведомость можно подписывать каждый месяц. Если же у сотрудника, к примеру, увеличилась заработная плата, сумму можно изменить в режиме онлайн. 

При первичной регистрации надо выделить немного времени на создание карточек сотрудников. Зато в будущем зарплата будет отправляться за несколько кликов. 

Даниил Смирнов, эксперт по банковским продуктам для бизнеса с сотрудниками: 

Экономия зависит от выбранного тарифа. На тарифе«Начало» и архивных тарифах бесплатны переводы на карты банков-партнёров, а за переводы на карты других банков начисляется комиссия — 0,65%. На тарифах «Развитие» и «Корпоративный» бесплатны переводы на все карты. Поэтому для предпринимателей, которые работают на этих тарифах, Зарплатный проект выгоден. 

Но даже если заметной экономии нет, работодатели могут подключать Зарплатный проект ради удобства. Как ни крути, выплата зарплаты с ним занимает намного меньше времени. Причём, отправлять через него можно не только зарплату, но и другие выплаты: больничные, командировочные, отпускные, материальную помощь и многое другое.

С Зарплатным проектом улучшаются условия и для бухгалтера: он может управлять переводами и документооборотом в удобном личном кабинете и отправлять платежи в несколько кликов. Причём, это касается не только штатных сотрудников, но и нерезидентов РФ. 

Как подключить Зарплатный проект

Чтобы воспользоваться Зарплатным проектом, его надо подключить в личном кабинете интернет-банка. Интернет-банк есть только у клиентов Точки, поэтому если у вас ещё нет расчётного счёта, для работы с Зарплатным проектом его надо открыть. Это бесплатно. 

А ещё это удобно, потому что если расчётный счёт и зарплатный проект открыты в одном банке, все процессы становятся проще. Например, в Точке есть сервис Фонды, который позволяет удобно распределять деньги для разных бизнес-целей: на налоги, закупку товара, оплату работы сотрудников. Предприниматель выполняет минимум действий: не переводит деньги между картами и счетами, а просто легко управляет всем в одном окне. 

Если счёт уже есть, подключить Зарплатный проект можно всего за несколько шагов: 

  1. Зайдите в интернет-банк и перейдите в раздел «Зарплатный проект». 
  2. В разделе «Зарплатный проект» предприниматель должен создать карточки сотрудников. Сделать это несложно: надо ввести ФИО и реквизиты, по которым будут зачисляться деньги. Банковскую карты для получения зарплаты выбирает сам сотрудник: он может предпочесть личную карточку с привычными условиями или бесплатно оформить новую. 

После этого можно просто создавать ведомости и подписывать их в день зарплаты. Для подписания нужно ввести смс-код, который придёт на телефон предпринимателя. После подписания ведомости деньги отправятся на счёт сотрудника. 

Какие документы нужны для Зарплатного проекта

Если расчётного счёта нет, понадобятся документы для его открытия. 

В Точке для открытия расчётного счёта ИП нужны: 

  • паспорт;
  • свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой. 

Для открытия расчётнгого счёта ООО нужны: 

  • паспорт руководителя; 
  • протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя;
  • устав (только в том случае, если он не типовой).

Если вы ещё не клиент Точки, можете ознакомиться с условиями и стоимостью тарифов зарплатного проекта на нашем сайте. Выберете подходящий тариф и нажмите «Подключить». Сотрудник Точки свяжется с вами, чтобы открыть счёт и подключить вас к сервису.

Сам Зарплатный проект подключается без дополнительных документов. Карточки на сотрудников тоже можно создать без документов. Единственное, что нужно — актуальные реквизиты счётов, на которые будет поступать зарплата и другие выплаты. Весь процесс от момента подключения зарплатного проекта до первой выплаты через него может занимать около минуты. 

Начните работу с Зарплатным проектом прямо сейчас. Быстрый запуск, универсальные переводы, открытие без ограничений, управление — онлайн. Для бухгалтерии удобный личный кабинет, быстрая интеграция с 1С, автоматизированный переводы. Для сотрудников — зачисление в течение 1 рабочего дня, получение на любые карты, бесплатное обслуживание.

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