Зарплатный проект подходит ИП и руководителям ООО, у которых есть сотрудники. Условия по зарплатным проектам бывают разными — они зависят от банка, который выбрал предприниматель.

В этой статье расскажем, какие плюсы и минусы есть у зарплатных проектов.

Подключить Зарплатный проект можно в Точке. Каждый предприниматель может подобрать подходящий тариф с учётом того, сколько у него сотрудников и какие суммы он планирует отправлять каждый месяц. Вне зависимости от того, какой тариф вы выберете, подключение бесплатно. Подробнее

Плюсы и минусы зарплатного проекта

У зарплатных проектов в разных банках плюсы и минусы могут отличаться.

Это стоит учитывать при выборе финансовой организации. Здесь расскажем о преимуществах и особенностях зарплатного проекта в Точке.

Плюсы зарплатного проекта

Главное преимущество зарплатного проекта — автоматизация процесса. Но есть и другие плюсы.

Легко перенести сотрудников в новый зарплатный проект. Этом можно сделать через реестр любого банка или загрузку платёжных поручений в текстовом формате. Получать деньги можно на любую карту. Сотрудники могут сами решить, на какую карту они хотят получать деньги. Если работодатель подключает зарплатный проект в Точке, мы можем бесплатно выпустить для сотрудников карту МТС Банка. Но это не обязательно, так что при желании сотрудник может получать зарплату на личную банковскую карточку. Это позволит ему сохранить кешбэк, бонусы и индивидуальные ставки. Простой процесс выплат. В первый раз надо создать карточку сотрудника с ФИО и реквизитами карты, а затем ввести сумму и назначение выплаты. Подписать ведомость тоже можно в онлайн-формате — для этого достаточно ввести код, который придёт в смс. В будущем операцию можно повторять, при необходимости изменяя сумму и назначение платежа. Лимиты переводов физлицам не расходуются. А значит — можно переводить деньги без комиссии за превышение лимита. Сохранившиеся лимиты можно расходовать на другие цели. Можно платить зарплату удалённо. Даже если предприниматель уехал в отпуск, можно управлять платежами в интернет-банке. Сотрудники тоже могут получить деньги даже в отпуске — главное, чтобы у них была карта российского банка. Деньги приходят в течение одного рабочего дня. Причём, с помощью зарплатного проекта можно отправлять не только зарплату, но и другие выплаты. Например, отпускные, премии, выплаты во время болезни или материальную поддержку. Бухгалтер управляет переводами и документооборотом в удобном личном кабинете. Причём, управлять можно счетами нескольких компаний — не только в Точке, но и в других банках. Ходить в банк не надо. Всё можно сделать онлайн.

Минусы зарплатного проекта

В большинстве случаев зарплатный проект комфортнее и выгоднее, чем выплата зарплаты по обычной системе. Но у него есть и несколько особенностей.

Всех сотрудников надо перевести в зарплатный проект. В Точке процесс облегчён насколько это возможно. Настроена интеграция с 1С: перенести сотрудников в новый проект можно с помощью реестра любого банка или загрузку платёжных поручений в текстовом формате. На заведение карточек сотрудников понадобится время. Процесс несложный: надо ввести данные сотрудников и реквизиты их банковских карт. В некоторых случаях надо платить комиссию за переводы. Но в Точке можно подобрать тариф, на котором все платежи по зарплатному тарифу будут бесплатными.

Как подключить зарплатный проект

Точка подробно рассказывала обо всех нюансах подключения Зарплатного проекта. Если коротко, процесс проходит так:

Если ещё нет расчётного счёта в Точке, можно оставить заявку и открыть его. Это нужно для того, чтобы настроить автоматическое отчисление с расчётного счёта ИП или юрлица. Зайдите в интернет-банк. Это возможно после регистрации расчётного счёта. Заведите карточку сотрудника. Введите ФИО и реквизиты карты. Выберете раздел «Зарплатный проект». Выберите сотрудника, которому надо отправить деньги, и нажмите кнопку «Выплатить зарплату». Укажите сумму, назначение платежа и период. Нажмите «Далее». Убедитесь, что вся информация введена правильно. Нажмите «Подписать ведомость». Вам придёт код подтверждения. Введите его, чтобы подтвердить выплату. Готово. Деньги отправятся на счёт сотрудника и будут зачислены в течение 1 рабочего дня.

Если у вас ещё нет расчётного счёта в Точке, и вы хотите подключить Зарплатный проект, оставьте заявку. Расчётный счёт нужен ИП и ООО для ведения бизнеса: расчётов с контрагентами, уплаты налогов и других процессов. В Точке есть тарифы для начинающих ИП, малого и среднего бизнеса, крупных компаний. Подключение Зарплатного проекта бесплатно на всех тарифах. А ещё в Точке есть и другие сервисы для работы: всё для ведения ВЭД, помощь в интернет-продвижении, запуск работы на маркетплейсах и много другое. Подробнее

Частые вопросы

Что такое зарплатный проект?

Зарплатный проект — сервис, который предоставляет банк. Его подключают работодатели, которые хотят автоматизировать процесс выплат и сэкономить на комиссии.

Кому стоит подключить зарплатный проект?

Зарплатный проект в банке подходят всем ИП и руководителям ООО, у которых есть хотя бы один сотрудник.

Выплачивать деньги можно:

по трудовым договорам;

нерезидентам РФ.

Зарплатный проект выгодно подключать, если сотрудников много, а сумма выплат превышает лимиты переводов по карте работодателя.

Но не всегда такие проекты подключают из-за экономии. Иногда ощутимой разницы в деньгах нет. Тем не менее, зарплатный проект подключают: он позволяет избавиться от лишнего заполнения документов и другой рутины, которая есть при обычных выплатах.