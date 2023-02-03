Порядок представления документов онлайн в рамках камеральной проверки

В рамках камеральной проверки налоговая инспекция может запросить документы. Запрос направляется в виде электронного требования. Основанием служат декларации и отчётность, которые компания уже сдала.

Электронное требование поступает через ТКС или личный кабинет налогоплательщика. В требовании ФНС всегда указывается срок для представления пояснений. По правилам ст. 88 НК РФ ответ нужно направить в течение пяти рабочих дней. Если крайний день выпадает на выходной или праздник, срок переносится на ближайший рабочий день.

С февраля 2025 года электронные документы приравнены к почтовым отправлениям. Они считаются полученными налоговой на шестой рабочий день после отправки через ЭДО. Дату отправки фиксирует оператор электронного документооборота.

Срок для ответа начинает отсчёт не со дня отправки требования, а со следующего рабочего дня после того, как требование считается полученным.

По общему правилу требования считается полученным через 6 рабочих дней после его направления по ТКС. Соответственно, фактически на подготовку ответа отводится: 6 рабочих дней на доставку плюс 5 рабочих дней на сам ответ — всего 11 рабочих дней.

Отправка документов в налоговую

Способ подготовки зависит от формата, в котором документы были оформлены изначально. Это обязательный этап перед загрузкой файлов.

Бумажные документы нужно отсканировать. Файлы сохраняются в форматах .TIF или .JPG. Можно использовать электронный архив, если он есть.

Электронные документы в форматах XML выгружаются из системы ЭДО или учётной программы. Такие файлы не требуют дополнительной обработки. Данные из них распознаются автоматически.

Электронные документы в других форматах нужно перевести в .TIF или .JPG. Это можно сделать с помощью программ или через повторное сканирование. После этого документы готовы к загрузке.

Подготовленные файлы загружаются в сервис отправки документов в налоговую. Для сканов может потребоваться заполнить дополнительные поля. XML-файлы обрабатываются автоматически.

После загрузки документов пакет подписывается электронной подписью. Отправка в налоговую происходит автоматически. Документы поступают в систему ИФНС.

Если пакет оформлен правильно, налоговая примет документы. Инспектор сможет сразу начать проверку. При ошибках придёт уведомление об отказе.

В случае отказа документы нужно исправить. После этого файлы повторно загружаются и отправляются в налоговую. Процедура повторяется до успешного приёма.