Как начать работу с контрагентом

Чтобы начать работу с контрагентами требуется приглашение, даже если контрагент уже использует электронный документооборот.
Это связано с тем, что каждый оператор ЭДО ведёт собственный реестр подключённых организаций. Подключение партнёра к другой системе ЭДО не означает автоматического обмена документами с вашей компанией.
Чтобы начать обмен документами именно в ЭДО от Точка Банка, необходимо направить контрагенту приглашение и дождаться его подтверждения.
Как пригласить партнёра в ЭДО от Точка Банк
Шаг 1. Перейдите в раздел контрагентов.
Откройте верхнее меню документооборота и выберите «Сервис» → «Контрагенты».
― Видеоинструкция. Как отправить приглашение контрагенту в ЭДО
Шаг 2. Добавьте нового контрагента.
В списке контрагентов нажмите «Добавить контрагента».
Шаг 3. Укажите тип партнёра.
Выберите юридический статус контрагента:
-
физическое лицо;
-
юридическое лицо или ИП;
-
бюджетная организация.
Шаг 4. Заполните карточку контрагента.
В открывшемся шаблоне укажите основные реквизиты:
-
ИНН;
-
наименование;
-
юридический адрес;
-
банковские реквизиты;
-
номер счёта получателя.
Используйте данные из договора или уточняйте реквизиты напрямую у партнёра.
Шаг 5. Сохраните данные.
После заполнения нажмите кнопку «Сохранить».
После сохранения карточки система автоматически отправит партнёру приглашение в ЭДО от Точка Банка.
Если у вас и вашего контрагента разные сервисы электронного документооборота, для обмена документами потребуется роуминг ЭДО.
Роуминг необходим, например, в ситуации, когда вы работаете в ЭДО от Точка Банка, а ваш партнёр — в Диадоке или другом операторе ЭДО. Он позволяет компаниям обмениваться документами между разными системами без дополнительной регистрации.
Без подключения роуминга вам пришлось бы регистрироваться в каждом сервисе ЭДО отдельно, чтобы вести документооборот с разными контрагентами, что усложняет работу и увеличивает затраты времени.
Если сейчас у Точка Банк нет роуминга с нужным вам оператором, напишите нам в чат и попросите подключить его. Мы всё сделаем за 2–3 недели.