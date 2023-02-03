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Как начать работу с контрагентом

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Чтобы начать работу с контрагентами требуется приглашение, даже если контрагент уже использует электронный документооборот.

Это связано с тем, что каждый оператор ЭДО ведёт собственный реестр подключённых организаций. Подключение партнёра к другой системе ЭДО не означает автоматического обмена документами с вашей компанией.

Чтобы начать обмен документами именно в ЭДО от Точка Банка, необходимо направить контрагенту приглашение и дождаться его подтверждения.

Как пригласить партнёра в ЭДО от Точка Банк

Шаг 1. Перейдите в раздел контрагентов.

Откройте верхнее меню документооборота и выберите «Сервис» → «Контрагенты».

― Видеоинструкция. Как отправить приглашение контрагенту в ЭДО

Шаг 2. Добавьте нового контрагента.

В списке контрагентов нажмите «Добавить контрагента».

Шаг 3. Укажите тип партнёра.

Выберите юридический статус контрагента:

  • физическое лицо;

  • юридическое лицо или ИП;

  • бюджетная организация.

Шаг 4. Заполните карточку контрагента.

В открывшемся шаблоне укажите основные реквизиты:

  • ИНН;

  • наименование;

  • юридический адрес;

  • банковские реквизиты;

  • номер счёта получателя.

Используйте данные из договора или уточняйте реквизиты напрямую у партнёра.

Шаг 5. Сохраните данные.

После заполнения нажмите кнопку «Сохранить».

После сохранения карточки система автоматически отправит партнёру приглашение в ЭДО от Точка Банка.

Если у вас и вашего контрагента разные сервисы электронного документооборота, для обмена документами потребуется роуминг ЭДО.

Роуминг необходим, например, в ситуации, когда вы работаете в ЭДО от Точка Банка, а ваш партнёр — в Диадоке или другом операторе ЭДО. Он позволяет компаниям обмениваться документами между разными системами без дополнительной регистрации.

Без подключения роуминга вам пришлось бы регистрироваться в каждом сервисе ЭДО отдельно, чтобы вести документооборот с разными контрагентами, что усложняет работу и увеличивает затраты времени.

Если сейчас у Точка Банк нет роуминга с нужным вам оператором, напишите нам в чат и попросите подключить его. Мы всё сделаем за 2–3 недели.

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Как начать работу с контрагентом — FAQ Точка Банк