Как пользоваться ЭДО в Точка Банке

Создавать и подписывать документы можно через Документооборот в интернет-банке, вы найдёте его в разделе «Сервисы» или через поиск.

В Документообороте можно:

создать договор, счёт на оплату, акт, накладную и счёт-фактуру, УПД и акт сверки — мы добавили шаблоны и по возможности предзаполняем их, вам нужно только заполнить остальное;

оплату, акт, накладную и счёт-фактуру, УПД и акт сверки — мы добавили шаблоны и по возможности предзаполняем их, вам нужно только заполнить остальное; загрузить свой документ для дальнейшего онлайн-подписания — мы распознаем файл и сохраним его;

дальнейшего онлайн-подписания — мы распознаем файл и сохраним его; подписать документы онлайн и отправить на подписание контрагенту.

Чтобы создать или загрузить документ, перейдите в Документооборот, нажмите на кнопку «Создать» в правом верхнем углу и выберите тип документа. На бесплатном тарифе «Базовый ЭДО» можно создать любой документ, кроме акта сверки — он доступен только на тарифе «Продвинутый ЭДО».

После этого документ можно подписать неквалифицированной или квалифицированной электронной подписью и отправить контрагенту.

НЭП выпускается Точка Банком при подписании, вам и контрагенту. Подойдёт для счетов, актов, договоров, накладных и других документов без указания НДС.

А КЭП можно оформить только на физическом носителе в удостоверяющем центре или налоговой, подробнее об этом читайте в статье Предприниматель.ру. С помощью КЭП можно подписать любые документы, в том числе УПД и счета-фактуры. Также эта подпись позволяет отправить документ по роумингу — контрагент получит его в свой сервис ЭДО. КЭП и роуминг также доступны на тарифе «Продвинутый ЭДО».

Нужно больше подробностей? Посмотрите видеоинструкцию или прочитайте статью «Как отправить электронный документ по ЭДО».