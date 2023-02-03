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Как пользоваться ЭДО в Точка Банке

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Создавать и подписывать документы можно через Документооборот в интернет-банке, вы найдёте его в разделе «Сервисы» или через поиск. 

Как пользоваться ЭДО в<span class='nbsp'> </span>Точке?

В Документообороте можно:

  • создать договор, счёт на оплату, акт, накладную и счёт-фактуру, УПД и акт сверки — мы добавили шаблоны и по возможности предзаполняем их, вам нужно только заполнить остальное;
  • загрузить свой документ для дальнейшего онлайн-подписания — мы распознаем файл и сохраним его;
  • подписать документы онлайн и отправить на подписание контрагенту.

Чтобы создать или загрузить документ, перейдите в Документооборот, нажмите на кнопку «Создать» в правом верхнем углу и выберите тип документа. На бесплатном тарифе «Базовый ЭДО» можно создать любой документ, кроме акта сверки — он доступен только на тарифе «Продвинутый ЭДО».

После этого документ можно подписать неквалифицированной или квалифицированной электронной подписью и отправить контрагенту. 

НЭП выпускается Точка Банком при подписании, вам и контрагенту. Подойдёт для счетов, актов, договоров, накладных и других документов без указания НДС. 

А КЭП можно оформить только на физическом носителе в удостоверяющем центре или налоговой, подробнее об этом читайте в статье Предприниматель.ру. С помощью КЭП можно подписать любые документы, в том числе УПД и счета-фактуры. Также эта подпись позволяет отправить документ по роумингу — контрагент получит его в свой сервис ЭДО. КЭП и роуминг также доступны на тарифе «Продвинутый ЭДО».

Нужно больше подробностей? Посмотрите видеоинструкцию или прочитайте статью «Как отправить электронный документ по ЭДО».

Как подключить ЭДО? 

Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, просто зайдите в раздел «Документооборот» в интернет-банке и начните работу.

Если счёта ещё нет, оставьте заявку — наши специалисты перезвонят в течение 30 минут и помогут подобрать тариф.

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Как пользоваться ЭДО в Точке?