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Какой тариф ЭДО мне подойдёт

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

В Документообороте Точка Банк есть два тарифа: Базовый и Продвинутый ЭДО.

Если вы планируете подписывать только входящие документы, у ваших контрагентов нет своего ЭДО, а в качестве закрывающих документов вы используете акт и накладную — подойдёт тариф «Базовый ЭДО». В него включены бесплатные входящие документы и конструктор документов.

Если вы работаете с УПД и счетами-фактурами, ваши контрагенты тоже пользуются ЭДО, вы планируете отправлять им документы и регулярно сверять взаиморасчёты — выбирайте тариф «Продвинутый». В него включены и входящие, и исходящие документы, в том числе акт сверки. 

Стоимость тарифа зависит от пакета исходящих документов, вам доступны 300, 600 или 2 000 документов на выбор. Тариф и пакет действуют 1 год. Если пакет документов закончится раньше, сможете его обновить.

ЭДО от Точка Банк

Это больше, чем просто обмен файлами. Это конструктор: готовые шаблоны договоров, счетов‑фактур, УПД и актов, автозаполнение и понятный интерфейс. Всё, чтобы вы могли сосредоточиться на бизнесе, а не на рутине.

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Какой тариф ЭДО мне подойдёт — FAQ Точка Банк