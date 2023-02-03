Какой тариф ЭДО мне подойдёт

В Документообороте Точка Банк есть два тарифа: Базовый и Продвинутый ЭДО.

Если вы планируете подписывать только входящие документы, у ваших контрагентов нет своего ЭДО, а в качестве закрывающих документов вы используете акт и накладную — подойдёт тариф «Базовый ЭДО». В него включены бесплатные входящие документы и конструктор документов.

Если вы работаете с УПД и счетами-фактурами, ваши контрагенты тоже пользуются ЭДО, вы планируете отправлять им документы и регулярно сверять взаиморасчёты — выбирайте тариф «Продвинутый». В него включены и входящие, и исходящие документы, в том числе акт сверки.

Стоимость тарифа зависит от пакета исходящих документов, вам доступны 300, 600 или 2 000 документов на выбор. Тариф и пакет действуют 1 год. Если пакет документов закончится раньше, сможете его обновить.