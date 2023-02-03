Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Другие сервисы
  4. Документооборот
  5. Представление документов в рамках встречной проверки

Представление документов в рамках встречной проверки

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

При камеральных и выездных налоговых проверках инспекция может задавать вопросы о контрагентах компании. В таких случаях налоговые органы вправе истребовать у контрагентов документы, которые относятся к проверяемой организации. Это стандартная процедура, которую называют встречной проверкой.

Если компания использует электронные формализованные документы, необходимость во встречных проверках практически исчезает. Электронный счёт-фактура создаётся в одном экземпляре и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). Это предусмотрено ст. 169 НК РФ

То же самое касается других формализованных электронных документов. Оператор электронного документооборота формирует одинаковые XML-файлы для обеих сторон сделки. Такие файлы нельзя изменить, так как электронная подпись гарантирует их неизменность. Поэтому документы у продавца и покупателя всегда полностью совпадают.

Единственное, что может заинтересовать налогового инспектора, — даты выставления и получения электронного счёта-фактуры. Эти сведения содержатся в технологических подтверждениях обмена документами. Они хранятся у оператора электронного документооборота.

При необходимости инспекция запрашивает эти данные напрямую у оператора ЭДО. Для этого направляется официальное требование через оператора связи. Участие контрагентов в таком запросе не требуется. По сути встречная проверка проходит без их участия.

С неформализованными электронными документами ситуация другая. Здесь порядок встречных проверок почти не меняется. Разница лишь в том, что налоговый орган может запросить такие документы у контрагента в электронном виде, а не на бумаге.

ЭДО от Точка Банк

Это больше, чем просто обмен файлами. Это конструктор: готовые шаблоны договоров, счетов‑фактур, УПД и актов, автозаполнение и понятный интерфейс. Всё, чтобы вы могли сосредоточиться на бизнесе, а не на рутине.

Подробнее

Другие вопросы по теме «Документооборот»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Представление документов в рамках встречной проверки — FAQ Точка Банк