Представление документов в рамках встречной проверки

При камеральных и выездных налоговых проверках инспекция может задавать вопросы о контрагентах компании. В таких случаях налоговые органы вправе истребовать у контрагентов документы, которые относятся к проверяемой организации. Это стандартная процедура, которую называют встречной проверкой.

Если компания использует электронные формализованные документы, необходимость во встречных проверках практически исчезает. Электронный счёт-фактура создаётся в одном экземпляре и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). Это предусмотрено ст. 169 НК РФ.

То же самое касается других формализованных электронных документов. Оператор электронного документооборота формирует одинаковые XML-файлы для обеих сторон сделки. Такие файлы нельзя изменить, так как электронная подпись гарантирует их неизменность. Поэтому документы у продавца и покупателя всегда полностью совпадают.

Единственное, что может заинтересовать налогового инспектора, — даты выставления и получения электронного счёта-фактуры. Эти сведения содержатся в технологических подтверждениях обмена документами. Они хранятся у оператора электронного документооборота.

При необходимости инспекция запрашивает эти данные напрямую у оператора ЭДО. Для этого направляется официальное требование через оператора связи. Участие контрагентов в таком запросе не требуется. По сути встречная проверка проходит без их участия.

С неформализованными электронными документами ситуация другая. Здесь порядок встречных проверок почти не меняется. Разница лишь в том, что налоговый орган может запросить такие документы у контрагента в электронном виде, а не на бумаге.