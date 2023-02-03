Создайте или загрузите нужный документ, а затем нажмите кнопку «Подписать». Сервис предложит вам подпись на выбор: неквалифицированную (НЭП) и квалифицированную (КЭП).

Неквалифицированная электронная подпись

Это облачная подпись, которую Точка Банк выпускает прямо в момент подписания.

Имеет такую же юридическую силу, как подпись, поставленная рукой на бумаге. Она гарантирует неизменность документа и позволяет использовать его в бухгалтерском и налоговом учёте. Подписывать можно любые документы, кроме УПД, счетов-фактур.

Подпись подтверждается смс-кодом, затем документ отправляется контрагенту. Он также сможет подписать его, нужна только авторизация на Госуслугах.

Можете подписывать НЭП любое количество входящих документов, если первая сторона тоже подписала документ с помощью НЭП.

Квалифицированная электронная подпись

Это подпись, которая хранится на специальном защищённом носителе (токене) в виде флешки. Также заменяет подпись на бумаге и имеет юридическую силу. Ей можно подписывать любые документы, в том числе УПД и счета-фактуры. Также эта подпись позволяет отправлять документы в другие сервисы ЭДО.

Выпустить КЭП можно в налоговой или удостоверяющем центре, понадобится ваше личное присутствие. Подробнее об этом читайте в статье Предприниматель.ру

Чтобы поставить такую подпись, вам понадобятся:

Компьютер или ноутбук со специальной программой КриптоПро.

Подключенная к устройству флешка с подписью.