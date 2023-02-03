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Что такое НЭП и как подписать ей документ

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Неквалифицированная электронная подпись — это облачная подпись, которую Точка Банк выпускает прямо в момент подписания документа. 

Имеет такую же юридическую силу, как подпись, поставленная рукой на бумаге. Она гарантирует неизменность документа и позволяет использовать его в бухгалтерском и налоговом учёте. Подписывать можно любые документы, кроме УПД и счетов-фактур.

Как подписать:

  1. Создайте или загрузите документ в сервисе «Документооборот», нажмите «Подписать». 
  2. Выберите НЭП, укажите почту контрагента, согласитесь с условиями выпуска и работы подписи. 
  3. Получите смс-код и введите его — так вы подтвердите подписание документа.

Смотреть видеоинструкцию.

Готово! После этого документ отправится контрагенту на указанную вами почту. Он сможет подписать документ НЭП таким же способом, дополнительно понадобится только авторизация на Госуслугах — так мы проверим, кто подписывает документ.

Подписать документ квалифицированной подписью контрагент не сможет — подписи обеих сторон должны быть одного типа. 

Смотреть обзор.

В Точка Банке работать с НЭП легко

НЭП нужна, если вы планируете отправлять неформализованные документы физлицам, самозанятым или предпринимателям без ЭДО.

Они смогут подписать документы на внешней странице с авторизацией на «Госуслугах».

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Что такое НЭП и как подписать ей документ?