Что такое НЭП и как подписать ей документ?

Неквалифицированная электронная подпись — это облачная подпись, которую Точка Банк выпускает прямо в момент подписания документа.
Имеет такую же юридическую силу, как подпись, поставленная рукой на бумаге. Она гарантирует неизменность документа и позволяет использовать его в бухгалтерском и налоговом учёте. Подписывать можно любые документы, кроме УПД и счетов-фактур.
Как подписать:
- Создайте или загрузите документ в сервисе «Документооборот», нажмите «Подписать».
- Выберите НЭП, укажите почту контрагента, согласитесь с условиями выпуска и работы подписи.
- Получите смс-код и введите его — так вы подтвердите подписание документа.
Готово! После этого документ отправится контрагенту на указанную вами почту. Он сможет подписать документ НЭП таким же способом, дополнительно понадобится только авторизация на Госуслугах — так мы проверим, кто подписывает документ.
Подписать документ квалифицированной подписью контрагент не сможет — подписи обеих сторон должны быть одного типа.
В Точка Банке работать с НЭП легко
НЭП нужна, если вы планируете отправлять неформализованные документы физлицам, самозанятым или предпринимателям без ЭДО.
Они смогут подписать документы на внешней странице с авторизацией на «Госуслугах».