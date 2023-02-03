Что такое НЭП и как подписать ей документ?

Неквалифицированная электронная подпись — это облачная подпись, которую Точка Банк выпускает прямо в момент подписания документа.

Имеет такую же юридическую силу, как подпись, поставленная рукой на бумаге. Она гарантирует неизменность документа и позволяет использовать его в бухгалтерском и налоговом учёте. Подписывать можно любые документы, кроме УПД и счетов-фактур.

Как подписать:

Создайте или загрузите документ в сервисе «Документооборот», нажмите «Подписать». Выберите НЭП, укажите почту контрагента, согласитесь с условиями выпуска и работы подписи. Получите смс-код и введите его — так вы подтвердите подписание документа.

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Готово! После этого документ отправится контрагенту на указанную вами почту. Он сможет подписать документ НЭП таким же способом, дополнительно понадобится только авторизация на Госуслугах — так мы проверим, кто подписывает документ.

Подписать документ квалифицированной подписью контрагент не сможет — подписи обеих сторон должны быть одного типа.

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