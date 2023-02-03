Как создать закрывающий документ и подписать НЭП

Создать закрывающий документ и подписать его НЭП в онлайн-банке Точка Банка можно за несколько минут. Рассмотрим пошагово, как сформировать акт в разделе «Документооборот», корректно заполнить реквизиты, проверить данные и подписать документ простой электронной подписью (НЭП).

Инструкция подойдёт тем, кто впервые работает с ЭДО от Точка Банк и хочет быстро оформить и отправить документ контрагенту.

Шаг 1. Авторизуйтесь в личном кабинете Точка Банка. В верхнем меню страницы откройте раздел «Сервисы».

Шаг 2. В разделе «Сервисы» при переходе через главный экран сначала отображается полноэкранная вкладка «Что нового». Для доступа к необходимым подразделам прокрутите страницу вниз. В нашем примере следует выбрать раздел «Бухгалтерия».

Шаг 3. Чтобы создать документ, откройте раздел «Документооборот».

Шаг 4. Выберите ранее созданный документ или нажмите кнопку «Создать», чтобы оформить новый.

Шаг 5. Система предложит список доступных типов документов. В качестве примера рассмотрим создание документа «Акт».

Шаг 6. Заполните форму акта, указав следующие реквизиты:

Номер акта.

Дата выставления.

Основание.

ИНН вашего контрагента.

Должность и ФИО подписанта.

Счёт списания.

Для заполнения номенклатурной позиции перейдите по кнопке «Продолжить» и заполните:

Наименование товара или услуги.

Реквизиты позиций: «Количество, ед. измерения», «Цена за штуку, НДС». Позиция «Итого» заполняется автоматически на основании указанных данных.

Если нужно указать несколько позиций, добавьте новую строку с помощью ссылки «Добавить позицию».

Шаг 7. По завершении заполнения данных в акте перейдите по кнопке «Создать».

Шаг 8. Система обработает указанные данные, в случае ошибки или нехватки информации подскажет дальнейшие шаги.

Если акт заполнен верно, то система оповестит о создании формы.

Далее выберите следующий необходимый шаг:

Скопировать ссылку на документ.

Отправить на почту.

Скачать.

Распечатать.

Подписать.

Шаг 9. Выберите пункт «Подписать», затем в открывшемся документе нажмите кнопку «Подписать».

Шаг 10. Выберите форму электронной подписи:

НЭП;

КЭП.

В нашем примере документ будет подписываться НЭП.

Шаг 11. Для подписания документа введите код из СМС.

Шаг 12. Поздравляем! Документ подписан.