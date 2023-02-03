Как создать закрывающий документ и подписать КЭП

В личном кабинете Точка Банка вы можете быстро создать закрывающий документ и подписать его квалифицированной электронной подписью (КЭП). В этой инструкции разберём пошаговый порядок работы в разделе «Бухгалтерия» — от выбора формы документа до его подписания и отправки контрагенту через ЭДО.

Шаг 1. Войдите в личный кабинет Точка Банка.

Шаг 2. Откройте раздел «Сервисы».

Шаг 3. Перейдите в подраздел «Бухгалтерия».

Шаг 4. Выберите раздел «Документооборот» для создания новой формы.

Шаг 5. Нажмите кнопку «Создать».

Шаг 6. Выберите тип документа:

Счёт на оплату.

Акт.

Товарная накладная.

Счёт-фактура.

УПД.

Договор.

Допсоглашение о смене реквизитов.

В качестве примера рассмотрим создание документа «Акт».

Шаг 7. Заполните реквизиты документа.

Укажите:

номер акта;

дату выставления;

основание;

ИНН контрагента.

После заполнения основных реквизитов нажмите кнопку «Продолжить», чтобы перейти к заполнению номенклатурной позиции.

Заполните номенклатуру: наименование, количество, единицу измерения, цену и НДС.

Если необходимо добавить несколько позиций, воспользуйтесь ссылкой «Создать позицию».

После заполнения всех данных нажмите кнопку «Продолжить».

Шаг 8. Завершение создания документа.

После создания появится всплывающее окно с уведомлением о готовности документа.

Вы можете:

скопировать ссылку на документ;

отправить на электронную почту;

скачать;

создать связанный документ.

Далее сервис предложит подписать и отправить документ или закрыть его.

Шаг 9. Выберите тип электронной подписи:

НЭП;

КЭП.

В нашем примере используется КЭП.

Шаг 10. Выберите электронную подпись и введите email контрагента — нажмите кнопку «Подписать».

Шаг 11. Документ успешно подписан. Для завершения нажмите кнопку «Готово».