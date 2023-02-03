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Как создать закрывающий документ и подписать КЭП

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В личном кабинете Точка Банка вы можете быстро создать закрывающий документ и подписать его квалифицированной электронной подписью (КЭП). В этой инструкции разберём пошаговый порядок работы в разделе «Бухгалтерия» — от выбора формы документа до его подписания и отправки контрагенту через ЭДО.

Шаг 1. Войдите в личный кабинет Точка Банка.

Шаг 2. Откройте раздел «Сервисы».

Шаг 3. Перейдите в подраздел «Бухгалтерия».

Шаг 4. Выберите раздел «Документооборот» для создания новой формы.

Шаг 5. Нажмите кнопку «Создать».

Шаг 6. Выберите тип документа:

  • Счёт на оплату.

  • Акт.

  • Товарная накладная.

  • Счёт-фактура.

  • УПД.

  • Договор.

  • Допсоглашение о смене реквизитов.

В качестве примера рассмотрим создание документа «Акт».

Шаг 7. Заполните реквизиты документа.

Укажите:

  • номер акта;

  • дату выставления;

  • основание;

  • ИНН контрагента.

После заполнения основных реквизитов нажмите кнопку «Продолжить», чтобы перейти к заполнению номенклатурной позиции.

Заполните номенклатуру: наименование, количество, единицу измерения, цену и НДС.

Если необходимо добавить несколько позиций, воспользуйтесь ссылкой «Создать позицию».

После заполнения всех данных нажмите кнопку «Продолжить».

Шаг 8. Завершение создания документа.

После создания появится всплывающее окно с уведомлением о готовности документа.

Вы можете:

  • скопировать ссылку на документ;

  • отправить на электронную почту;

  • скачать;

  • создать связанный документ.

Далее сервис предложит подписать и отправить документ или закрыть его. 

Шаг 9. Выберите тип электронной подписи:

  • НЭП;

  • КЭП.

В нашем примере используется КЭП.

Шаг 10. Выберите электронную подпись и введите email контрагента — нажмите кнопку «Подписать».

Шаг 11. Документ успешно подписан. Для завершения нажмите кнопку «Готово». 

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Как создать закрывающий документ и подписать КЭП — FAQ Точка Банк