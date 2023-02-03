Как создать закрывающий документ и подписать КЭП

В личном кабинете Точка Банка вы можете быстро создать закрывающий документ и подписать его квалифицированной электронной подписью (КЭП). В этой инструкции разберём пошаговый порядок работы в разделе «Бухгалтерия» — от выбора формы документа до его подписания и отправки контрагенту через ЭДО.
Шаг 1. Войдите в личный кабинет Точка Банка.
Шаг 2. Откройте раздел «Сервисы».
Шаг 3. Перейдите в подраздел «Бухгалтерия».
Шаг 4. Выберите раздел «Документооборот» для создания новой формы.
Шаг 5. Нажмите кнопку «Создать».
Шаг 6. Выберите тип документа:
-
Счёт на оплату.
-
Акт.
-
Товарная накладная.
-
Счёт-фактура.
-
УПД.
-
Договор.
-
Допсоглашение о смене реквизитов.
В качестве примера рассмотрим создание документа «Акт».
Шаг 7. Заполните реквизиты документа.
Укажите:
-
номер акта;
-
дату выставления;
-
основание;
-
ИНН контрагента.
После заполнения основных реквизитов нажмите кнопку «Продолжить», чтобы перейти к заполнению номенклатурной позиции.
Заполните номенклатуру: наименование, количество, единицу измерения, цену и НДС.
Если необходимо добавить несколько позиций, воспользуйтесь ссылкой «Создать позицию».
После заполнения всех данных нажмите кнопку «Продолжить».
Шаг 8. Завершение создания документа.
После создания появится всплывающее окно с уведомлением о готовности документа.
Вы можете:
-
скопировать ссылку на документ;
-
отправить на электронную почту;
-
скачать;
-
создать связанный документ.
Далее сервис предложит подписать и отправить документ или закрыть его.
Шаг 9. Выберите тип электронной подписи:
-
НЭП;
-
КЭП.
В нашем примере используется КЭП.
Шаг 10. Выберите электронную подпись и введите email контрагента — нажмите кнопку «Подписать».
Шаг 11. Документ успешно подписан. Для завершения нажмите кнопку «Готово».
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