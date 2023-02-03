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  5. Что будет, когда срок действия тарифа «Продвинутый» истечёт

Что будет, когда срок действия тарифа «Продвинутый» истечёт

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Документооборот продолжит работать на бесплатном тарифе «Базовый ЭДО», подключим его автоматически.

Вам по-прежнему будут доступны основные возможности сервиса. Вы сможете создавать счета на оплату, договоры, УПД и другие закрывающие документы в нашем конструкторе. Сможете подписывать входящие документы с помощью квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи. 

Не сможете только создавать акты сверки, подписывать новые исходящие документы с помощью КЭП и отправлять их контрагентам в другие сервисы ЭДО. 

Чтобы продолжить работу с расширенными возможностями сервиса, подключите тариф «Продвинутый ЭДО» снова — это займёт всего 2 минуты.

Надёжный документооборот от Точка Банк

Храните документы в безопасности, бесплатно и вечно. Нужный документ легко найти и предъявить по запросу ФНС или в суде.

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Что будет, когда срок действия тарифа «Продвинутый» истечёт — FAQ Точка Банк