Что будет, когда срок действия тарифа «Продвинутый» истечёт

Документооборот продолжит работать на бесплатном тарифе «Базовый ЭДО», подключим его автоматически.

Вам по-прежнему будут доступны основные возможности сервиса. Вы сможете создавать счета на оплату, договоры, УПД и другие закрывающие документы в нашем конструкторе. Сможете подписывать входящие документы с помощью квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи.

Не сможете только создавать акты сверки, подписывать новые исходящие документы с помощью КЭП и отправлять их контрагентам в другие сервисы ЭДО.

Чтобы продолжить работу с расширенными возможностями сервиса, подключите тариф «Продвинутый ЭДО» снова — это займёт всего 2 минуты.