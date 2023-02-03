Экспресс‑займы для бизнеса

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Экспресс‑займ — это финансирование для бизнеса, которое можно получить очень быстро. Требуется минимум документов, решение по заявке принимают оперативно.
Мы готовы рассмотреть вашу заявку уже через три месяца после регистрации бизнеса. Главные условия: у вас должны быть стабильные обороты и не должно быть просрочек по прошлым займам.
Авторизуйтесь через Госуслуги, предоставьте фото паспорта директора ООО или собственника ИП и данные об оборотах компании.
Условия досрочного погашения зависят от выбранной программы кредитования, уточните этот момент, когда будете оформлять заявку.
На любые бизнес‑цели: пополнить оборотные средства, закупить товар, рассчитаться с поставщиками или закрыть другие текущие расходы компании.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.