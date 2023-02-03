Займы для бизнеса без залога

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Это деньги для развития компании, которые вы получаете, не оставляя имущество в залог. Точка Банк предлагает разные варианты, например: овердрафт, факторинг или кредиты от партнёров.
Основные условия: срок работы компании от трёх месяцев после регистрации, стабильные обороты и финансовое состояние, отсутствие просрочек по прошлым займам. Подайте заявку онлайн, и мы дадим ответ в срок до пяти рабочих дней.
Авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора компании или собственника ИП и данные об оборотах бизнеса.
Возможность досрочного погашения займа и наличие штрафных санкций зависят от условий конкретной программы кредитования. Уточните эти условия при оформлении займа в Точка Банке.
На любые цели развития компании. Определите, для чего вам нужны деньги, а потом сравните программы по ставке, сумме и сроку и выберите ту, что лучше всего подходит вашим задачам и бюджету.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.