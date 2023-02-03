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Займы для ИП на развитие бизнеса

Заём до 10 000 000 ₽ для ИП на развитие бизнеса. Рассчитаем условия для предпринимателей без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП

Как получить займ на развитие ИП

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Что такое займы для ИП на развитие бизнеса и как они могут помочь в расширении моего предприятия?

Это целевое финансирование, которое вы можете направить на конкретные шаги развития: закупку нового оборудования, увеличение оборотов, запуск рекламы или открытие новых точек. Точка Банка помогает получить такие займы быстро и онлайн. Деньги придут на ваш расчётный счёт, и вы сразу сможете пустить их в дело.

На каких условиях ИП может получить займ на развитие бизнеса?

Основные условия прозрачны: ваш бизнес должен работать официально более трёх месяцев, иметь стабильный оборот по счетам и хорошую кредитную историю. Сумма, процентная ставка и срок зависят от выбранной программы и целей. Мы смотрим на реальные показатели бизнеса, поэтому даже у начинающего предпринимателя есть шанс на одобрение займа.

Какие документы нужны ИП, чтобы подать заявку на получение займа на развитие бизнеса?

Скан или фото паспорта собственника ИП и выписка по счёту из банка. Также нужно, чтобы собственник ИП подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.

Как выбрать наиболее выгодный займ для ИП на развитие бизнеса?

Для начала определитесь, на что именно нужны деньги и как быстро вы планируете их вернуть.

После этого сравните доступные программы, обратите внимание не только на процентную ставку, но и на срок, сумму и удобство обслуживания.

Если сложно разобраться самостоятельно — позвоните нам. Мы поможем подобрать вариант, который будет комфортным для вашего бизнеса и не создаст лишней финансовой нагрузки.

Можно ли погасить займ для ИП на развитие бизнеса досрочно?

Возможность досрочного погашения зависит от условий конкретной программы кредитования.

Рекомендуем уточнить наличие комиссий и штрафов за досрочное погашение, когда будете оформлять заявку на займ.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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