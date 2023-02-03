Займы для ИП на развитие бизнеса

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
ИП старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
Это целевое финансирование, которое вы можете направить на конкретные шаги развития: закупку нового оборудования, увеличение оборотов, запуск рекламы или открытие новых точек. Точка Банка помогает получить такие займы быстро и онлайн. Деньги придут на ваш расчётный счёт, и вы сразу сможете пустить их в дело.
Основные условия прозрачны: ваш бизнес должен работать официально более трёх месяцев, иметь стабильный оборот по счетам и хорошую кредитную историю. Сумма, процентная ставка и срок зависят от выбранной программы и целей. Мы смотрим на реальные показатели бизнеса, поэтому даже у начинающего предпринимателя есть шанс на одобрение займа.
Скан или фото паспорта собственника ИП и выписка по счёту из банка. Также нужно, чтобы собственник ИП подтвердил учётную запись на Госуслугах во время подачи заявки.
Для начала определитесь, на что именно нужны деньги и как быстро вы планируете их вернуть.
После этого сравните доступные программы, обратите внимание не только на процентную ставку, но и на срок, сумму и удобство обслуживания.
Если сложно разобраться самостоятельно — позвоните нам. Мы поможем подобрать вариант, который будет комфортным для вашего бизнеса и не создаст лишней финансовой нагрузки.
Возможность досрочного погашения зависит от условий конкретной программы кредитования.
Рекомендуем уточнить наличие комиссий и штрафов за досрочное погашение, когда будете оформлять заявку на займ.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.